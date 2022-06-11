Первые гаубицы от Германии Украина может получить приблизительно 22 июня, - посол Мельник
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия может передать Украине самоходные гаубицы уже приблизительно 22 июня.
Об этом рассказал в интервью НВ посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшний день, на 105-й день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере, это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, - ни одна не была поставлена в Украину", - отметил дипломат.
По словам Мельника, речь идет о двух обещаниях.
"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам. Мы эти системы получим где-то 22 июня. И самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", - отметил посол.
Пожалуйста, подождите...
але якщо на хвору, рашискю, то норм:
сцар буйло бажає царювати до смерті,
а "ти, ім преданний народ" рашки, хоче вічно сидіти в дєрьмі і готовий хавати це дерьмо у будь якому вигляді: то їх хоче захопити Америка, то геї із Європи лізуть, а зараз укронацисти "захотєлі перейті граніцу у рєкі" та захопити "свободниє рєспублікі Бамбаса"
це не дипломат, а якийсь Чикотило! 😂
Респект пану Послу!
Навіть ковбаси далі!
чомусь на американських та англійських РСЗО ПО заходить без проблем, а німцям треба декілька місяців для налагодження
млять.
Есть подозрение,что фашисты с большим удовольствием и намного раньше поставили бы это оружие рашистам,но не хотят ругатся с США.Мож еще касок подкинете вместо гаубиц,что б ***** не расстраивать.
(22 июня ровно в 4 часа ....Киев .......нам объявили что началася война (с).........)
(пардон...знаю что не смешно!)
***********
Україна може отримати приблизно Джерело: https://censor.net/ua/n3347320
********
Може отримати, а може не отримати. Приблизно в такий день, а приблизно в інший.
Сказав, - погано. Не сказав би, - теж погано.
Вам, зрадофілам, ніколи не вгодиш. Бо кругом суцільна зрада-зрадонька.
А что там с касками? а то ходят слухи что их тоже не передали