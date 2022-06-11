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Первые гаубицы от Германии Украина может получить приблизительно 22 июня, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мельник,зброя,німеччина

Германия может передать Украине самоходные гаубицы уже приблизительно 22 июня.

Об этом рассказал в интервью НВ посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день, на 105-й день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере, это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, - ни одна не была поставлена ​​в Украину", - отметил дипломат.

По словам Мельника, речь идет о двух обещаниях.

"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам. Мы эти системы получим где-то 22 июня. И самоходные зенитные системы, так называемые "Гепарды". Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 "Гепардов" – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", - отметил посол.

Читайте также: Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель: Нет намека на самокритику
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Топ комментарии
+18
це знущання у нас як завжди, чи троллінг русні з приводу 22 червня...
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11.06.2022 11:05
+15
Якщо панцергаубиці перетнуть кордон України 22 червня о четвертій годині ранку - то це буде тролінг 😊
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11.06.2022 11:29
+13
У випадку з Німеччиною, є велика різниця між "може отримати" і "отримає"
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11.06.2022 11:05
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це знущання у нас як завжди, чи троллінг русні з приводу 22 червня...
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11.06.2022 11:05 Ответить
Соціял-демократи Німеччини не бажають Путіну поразки і намагаються допомогти зберегти йому обличчя у війні з нацизмом
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11.06.2022 11:16 Ответить
Німці свого часу відштовхнули признання незалежності України та посадили українських лідерів у концтабір. Історія продовжується тепер у вигляді фарсу
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11.06.2022 11:18 Ответить
Уся ця війна ******* фарс та трагікомедія...
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11.06.2022 11:57 Ответить
всі війни, крім визвольних, як наша, це безглуздя, але ось ця війна з боку рашки то повний ********* по цілях, якщо на здорову голову.
але якщо на хвору, рашискю, то норм:
сцар буйло бажає царювати до смерті,
а "ти, ім преданний народ" рашки, хоче вічно сидіти в дєрьмі і готовий хавати це дерьмо у будь якому вигляді: то їх хоче захопити Америка, то геї із Європи лізуть, а зараз укронацисти "захотєлі перейті граніцу у рєкі" та захопити "свободниє рєспублікі Бамбаса"
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11.06.2022 15:10 Ответить
своє обличчя Шольц залишив на телефонній трубці переговорів з буйлом
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11.06.2022 12:33 Ответить
Мельник таки ізнасіловал ліверну ковбасу!

це не дипломат, а якийсь Чикотило! 😂

Респект пану Послу!
Навіть ковбаси далі!
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11.06.2022 11:26 Ответить
не вірю поки не побачу, але за "ковбасу" - Мельнику респект!
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11.06.2022 12:03 Ответить
Давіть ковбасу, пане Посол !
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11.06.2022 12:28 Ответить
нікого воно не може згвалтувати,то дипломатичний імпотент,німці діють згідно своїх нормативів,і поки прибувші військові їх не здадуть,гаубиці передавати не будуть,а про те що воно *******,"про стару зброю",то не старіші за шилку
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11.06.2022 13:00 Ответить
Пану пОСЛУ язик би притримати,як і пану пРЕЗИДЕНТУ - надто велика роль Німеччини в Європі,щоб ображати в соцмережах канцлера і президента. У нас війна, а не змагання зеленопузих майстрів словесного поносу
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11.06.2022 15:43 Ответить
Якщо панцергаубиці перетнуть кордон України 22 червня о четвертій годині ранку - то це буде тролінг 😊
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11.06.2022 11:29 Ответить
Це дуже символічно 😃
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11.06.2022 11:49 Ответить
Грьобаний символізм...
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11.06.2022 11:05 Ответить
Не вірю.
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11.06.2022 11:05 Ответить
У випадку з Німеччиною, є велика різниця між "може отримати" і "отримає"
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11.06.2022 11:05 Ответить
то вже всьо як німеччина почала воювати з рашою .... скоро кінець - москалям
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11.06.2022 11:08 Ответить
Даремно німці так теляться. Це для них шанс таки перемогти московію. І поработіть.
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11.06.2022 11:14 Ответить
Какого года?
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11.06.2022 11:09 Ответить
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11.06.2022 11:12 Ответить
еге ж!
чомусь на американських та англійських РСЗО ПО заходить без проблем, а німцям треба декілька місяців для налагодження
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11.06.2022 12:30 Ответить
Ты еще кроме точной даты укажы точный маршрут доставки!
млять.
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11.06.2022 11:12 Ответить
Вы эта...гансы,не сильно торопитесь,а то в спешке ноги запутаются-еще упадете и нос разобьете.
Есть подозрение,что фашисты с большим удовольствием и намного раньше поставили бы это оружие рашистам,но не хотят ругатся с США.Мож еще касок подкинете вместо гаубиц,что б ***** не расстраивать.
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11.06.2022 11:12 Ответить
Читав колись спогади офіцера вермахту Він писав що Україна їх зустрічала молоком і свіжими ягодами "Гітлер - дурень! Нам треба було українцям залишить зброю і піти - вони-б самі Сталіна задавили!" Потім стало навпаки - але і тут був винуватий саме Гітлер!"
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11.06.2022 11:28 Ответить
сталін стріляв, гітлер вішав
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11.06.2022 11:58 Ответить
Щось дуже довго німці «заряджають»
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11.06.2022 11:12 Ответить
22 червня , а якого року , посол сказати забув . ! .
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11.06.2022 11:14 Ответить
Тихіше, ради Бога, бо Шольц відкорегує поставки
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11.06.2022 11:30 Ответить
Год , мельник не уточнил ??? И в каком масштабе 1:1 или для коллекции , в музей .Снаряды вместе или через пол года , кода марсиане разрешат ???
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11.06.2022 11:14 Ответить
Снаряди вже після підписання миргоно договору.
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11.06.2022 14:44 Ответить
ровно в 4 часа ????
(22 июня ровно в 4 часа ....Киев .......нам объявили что началася война (с).........)
(пардон...знаю что не смешно!)
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11.06.2022 11:14 Ответить
у юнга есть работа "человек и его символы". ничо так, как стартовая в этой теме ))
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11.06.2022 11:23 Ответить
Мельника желательно судить трибуналом. Этот имбецил даже дату поставок озвучивает. Фраза "також застарілі" относится к PzH 2000? Дебил посол вместо решения вопросов, становиться по примеру Зеленского в позу обиженного мальчика и ПУБЛИЧНО поливает доноров( да, хреноватеньких) гпязью.
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11.06.2022 11:16 Ответить
Этот имбецил даже дату поставок озвучивает
***********
Україна може отримати приблизно Джерело: https://censor.net/ua/n3347320
********
Може отримати, а може не отримати. Приблизно в такий день, а приблизно в інший.
Сказав, - погано. Не сказав би, - теж погано.
Вам, зрадофілам, ніколи не вгодиш. Бо кругом суцільна зрада-зрадонька.

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11.06.2022 11:25 Ответить
тобі б тільки сраку ********** вилизати,мельник виродок тупорилий і крапка
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11.06.2022 13:02 Ответить
Зебил! Если бы Зеленский, Ермак и Мельник не играли роль хамоватых блатарей, не посылали в пешее путешествие Президента Германии и не обзывали Канцлера Германии "ливкрной колбасой", а работали как взрослые политики, то поставки и серьезные были бы. Или ты тоже идя в банк за кредитом вышибаешь ногой дверь и кричишь с ходу- пасть порву?
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11.06.2022 13:26 Ответить
Зрадометр какой-то итальянский.
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11.06.2022 15:41 Ответить
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11.06.2022 11:16 Ответить
давно здесь сидим
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11.06.2022 11:17 Ответить
це підсказка оркам?саме 22 червня і ні дня раніше чи пізніше щоб орки готувались і бомбили всю залізничну інфраструктуру
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11.06.2022 11:17 Ответить
В 4 часа утра ? Самолётами ?
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11.06.2022 11:18 Ответить
Будут сбрасывать на Киев 🤔
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11.06.2022 11:31 Ответить
Очень символично, желательно и таможню пересечь в 4-00
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11.06.2022 11:18 Ответить
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11.06.2022 13:23 Ответить
Чекаємо. А там і такі ж самі з Нідерландів під'їдуть
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11.06.2022 11:20 Ответить
Там не 7 гаубиць, а 12. 7 від Німеччини і 5 від Нідерландів. Думаю вони таки поставлять їх, але це буде перше і останнє що вони поставлять. І буде їм привід на весь світ відмазуватись що вони допомагають не менше ніж Британія. Постійно будуть про це згадувати. З Гепардами малоймовірно. ********** виготовляє Швейцарія, а вона категорично проти їх поставляти.
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11.06.2022 11:21 Ответить
та вони 5000 бу касок так і не поставили
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11.06.2022 12:06 Ответить
Нацисткая германия родила и выпестовала рашизм! И что, она будет убивать своё дитя? Неееет. Она наоборот - будет его поддерживать, и это видно не вооруженным глазом. Немцы такие же твари как и орки.
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11.06.2022 11:22 Ответить
Очень символично
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11.06.2022 11:37 Ответить
Mozet i straryje eti nemeckije samoxodmije ******* no do six por oni lucyje v mire.
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11.06.2022 11:43 Ответить
на рашке буде вой та пожежа
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11.06.2022 12:01 Ответить
Пора вже змиритися що є дві каоліції ; Україна з союзниками англосаксами і країнами прибалтики, Польщі іт. д. і мордор з германіею, франціею . італіею і мадьярами...
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11.06.2022 12:02 Ответить
Последние со списка явно фашисты
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11.06.2022 13:01 Ответить
Єх нам би "Железный капут". А про "Большой Фриц" і "Большая Берта" уже і не мріємо.
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11.06.2022 12:05 Ответить
У нас на Банковій свій Зелений Капут сидить.
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11.06.2022 12:25 Ответить
Так то ж папріколу, хоть паржом. Ефект Даннінга-Крюгера і приЗЕдент стовідсоткове підтвердження.
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11.06.2022 13:37 Ответить
символічна дата ..Дору опять в Севастополь везтимуть
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11.06.2022 12:24 Ответить
большое спасибо союзникам за любую помощь!
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11.06.2022 12:47 Ответить
а наш оборонпром щось робить?
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11.06.2022 12:56 Ответить
ракеты для Стугны, как минимум, они точно на потоке
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11.06.2022 13:00 Ответить
Есть надежда что 22.06 ровно 4.00 и кресты просьба не закрашивать
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11.06.2022 13:00 Ответить
А снаряди до них очікуйте на Різдво.
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11.06.2022 13:02 Ответить
а яке різниця чиї снаряди,якщо вона стрілятиме будь-якими 155мм?
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11.06.2022 13:04 Ответить
"так звані Гепарди. Це теж стара зброя" Зеленый посол по-моему офуел. Такое говорить про помощь союзников, какая бы она не была?
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11.06.2022 13:04 Ответить
взагалі припух той мельник,німці дають не *****,а найкращі в світі гаубиці
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11.06.2022 13:06 Ответить
опередил
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11.06.2022 13:17 Ответить
самоходка PzH 2000, лучшая в мире, стара зброя??? Пц
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11.06.2022 13:07 Ответить
Очередной немецкий троллинг.
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11.06.2022 13:14 Ответить
Красивая дата )))
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11.06.2022 13:20 Ответить
Ровно в четыре часа
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11.06.2022 14:31 Ответить
немцы с*ки. Они что специально 22.06 ждут? почему не вчера? поверить не могу.
А что там с касками? а то ходят слухи что их тоже не передали
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11.06.2022 14:33 Ответить
Не стоит увлекаться символами, датами, слухами, легендами и прочими тостами---что тут пить типа. Одна тема больная----сколько? Гаубиц в смысле!
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11.06.2022 14:36 Ответить
Може отримати, а може не отримати... таке... втім, як завжди.
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11.06.2022 16:30 Ответить
 
 