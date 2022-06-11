Войска РФ усилили обстрелы Харькова и области. Враг пытается закрепиться на окраине Богородичного, - Синегубов

Российские оккупанты в течение минувших суток продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Киевском районе Харькова повреждено промышленное здание. Никто не пострадал. В с. Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом. Спасатели достали из-под завалов тела 2 погибших мужчин и 2 женщин. Еще 1 человек в Коробочкине ранен. Также ранены 2 человека в Дергачах, 1 - в с. Печенеги, 2 – в пгт Малиновка.

"Сейчас враг усилил обстрелы. Поэтому нельзя игнорировать сигналы тревоги. Поручил регулярно проверять по районам систему оповещения. Отдельно подчеркиваю необходимость соблюдения светомаскировки во время комендантского часа", - заметил Синегубов.

Также он добавляет, что на территории области продолжаются боевые действия.

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"На Харьковском направлении оккупанты пытаются не дать ВСУ выйти к госгранице. В районе Изюма враг вел штурмовые действия на направлении Пасека – Богородичное, пытается закрепиться на окраине Богородичного. ВСУ сдерживают врага и наносят ему существенные потери", - резюмирует Синегубов.