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Войска РФ усилили обстрелы Харькова и области. Враг пытается закрепиться на окраине Богородичного, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Российские оккупанты в течение минувших суток продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Киевском районе Харькова повреждено промышленное здание. Никто не пострадал. В с. Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом. Спасатели достали из-под завалов тела 2 погибших мужчин и 2 женщин. Еще 1 человек в Коробочкине ранен. Также ранены 2 человека в Дергачах, 1 - в с. Печенеги, 2 – в пгт Малиновка.

"Сейчас враг усилил обстрелы. Поэтому нельзя игнорировать сигналы тревоги. Поручил регулярно проверять по районам систему оповещения. Отдельно подчеркиваю необходимость соблюдения светомаскировки во время комендантского часа", - заметил Синегубов.

Также он добавляет, что на территории области продолжаются боевые действия.

Читайте также: Обстрелы Харькова и области продолжаются, есть жертвы. На Изюмщине враг пополняет запасы и перегруппировывает силы, - Синегубов

"На Харьковском направлении оккупанты пытаются не дать ВСУ выйти к госгранице. В районе Изюма враг вел штурмовые действия на направлении Пасека – Богородичное, пытается закрепиться на окраине Богородичного. ВСУ сдерживают врага и наносят ему существенные потери", - резюмирует Синегубов.
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Топ комментарии
+2
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11.06.2022 11:33
+2
ніхто не форсував річку і не перетне і лавру не захопили
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11.06.2022 11:41
+2
Один Актор з великої літери, другий Gандон з великої літери.
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11.06.2022 12:28
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получается, что снова, мост ведущий в богородичное запретили взрывать? или как тогда оказались орки так быстро на правой стороне реки?
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11.06.2022 11:27 Ответить
Через спеку і відсутність опадів річка дуже сильно обміліла. Це дозволило оркам легко її форсувати. Так само було і ситуації коли вони захопили Святогорськ і Лавру...
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11.06.2022 11:37 Ответить
та там от пасіки, уже давно приличный кусок серой зоны. возможно от неё и подошли по правому берегу, даже без форсирования реки, если мост и правда взорван. косвенно, на это как бы указывает "ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка - Богородичне, пробує закріпитися на околиці Богородичного". тогда это ещё хуже.
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11.06.2022 11:58 Ответить
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11.06.2022 11:33 Ответить
Один Актор з великої літери, другий Gандон з великої літери.
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11.06.2022 12:28 Ответить
ніхто не форсував річку і не перетне і лавру не захопили
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11.06.2022 11:41 Ответить
держатись скоро будут мортири -- треба виманити артилериста з Англіі
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11.06.2022 11:44 Ответить
 
 