Зеленский ответил на петицию об отмене запрета на выезд мужчин за границу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все ограничения, в частности выезд мужчин за границу, планируют отменить после завершения действия режима военного положения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в ответе на петицию.
"Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине" определено, что на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина предусмотрены, в том числе статьей 33 Конституции Украины, могут быть ограничены. Отмена указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - отметил глава государства.
Президент напомнил, что в соответствии с Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" правила пересечения государственной границы Украины гражданами Украины устанавливаются Кабинетом Министров Украины, в том числе и на период действия правового режима военного положения.
В то же время, он отметил, что по статье 65 Основного Закона Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.
"Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать изложенные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Ох *** і гарант державного сувернітету, територіальної цілісності та додержання Конституції...
Ведь вручить надо лично в руки
А как это сделать, если дом огорожен забором, охрана и т.п.
По улицам они не передвигаются, а если и выходят - то окружены охраной.
В общем это не реально сделать.
Сравните с вручением подозрений о коррупции - там больше оснований вручить.
И то, никому кто у власти вручить не смогли.
Не берут, нет возможности и т.п.
Кому з чоловіків дозволено перетинати державний кордон України. Необхідні документи
Враховуючи чинні нормативно-правові акти, Державна прикордонна служба дала відповідне роз'яснення, що з метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Утім, це не стосується:
- непридатних до військової служби - за наявності тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, військового квитка з відміткою або витягу з наказу про звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу;
- громадян, які проживають за кордоном, - за наявності відмітки міграційної служби в паспорті «Постійне проживання в «___»/печатка «Оформлено виїзд на постійне проживання» або відмітка дипломатичної установи України в паспорті «Постійне проживання «___»/«Прийнятий на консульський облік»;
- здобувачів передвищої та вищої освіти за кордоном - за наявності студентського квитка або студентської візи, що перекладені та нотаріально завірені, військово-облікових документів із записом щодо надання їм відстрочки від призову, довідки, виданої територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон;
- представників моніторингової групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики, які слідують для моніторингу умов перебування дітей за межами України;
- інвалідів (незалежно від групи) - за наявності одного з підтверджувальних документів: довідки до акту огляду МСЕК (форма первинної облікової документації №157-1/о), відповідного посвідчення, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги для інвалідів, у яких зазначено групу та причину інвалідності, довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.
Крім визначеної категорії чоловіків, виїжджати за кордон також можуть:
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;
- визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6-ти місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) - за наявності висновку ВЛК та військово-облікового документа з відповідною відміткою;
- чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років, - за наявності свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, посвідчення батька багатодітної сім'ї.
- чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років - за наявності свідоцтва про народження дитини (дітей), свідоцтва про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав відібрання дитини у матері, визнання матері безвісти відсутньою або померлою;
- жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу - за наявності свідоцтва про народження дитини (дітей), свідоцтво про шлюб, довідки з військової частини про проходження другим з подружжя військової служби;
- працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України - за наявності документів про службове відрядження або надання відпустки.
Перетин державного кордону України супроводжуючими особами
Також перетин кордону дозволяється громадянам, які супроводжують:
- інвалідів I чи II групи - у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини/чоловіка, повнолітніх сина/доньки, їх дружини/чоловіка - за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність;
- інвалідів I чи II групи - у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб - за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на такий догляд та документів, що підтверджують інвалідність;
- інвалідів, визнаних судом недієздатними - у супроводі опікуна (за наявності рішення суду) або у супроводі одного з повнолітніх членів сім'ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність);
- інвалідів, які потребують постійного догляду та отримують соціальні послуги, у супроводі працівників закладу - за наявності наказу керівника закладу про виїзд за межі України та документів, що підтверджують інвалідність. Водночас таких інвалідів можуть супроводжувати працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку, або працівники, які перебувають на військовому або спеціальному обліку - з розрахунку 1 особа на 50 інвалідів;
- дітей з інвалідністю - матір'ю або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги або відповідної довідки про отримання державної соціальної допомоги, а також документів, що підтверджують родинні зв'язки чи повноваження. Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх належності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації - за наявності в них відповідних документів. Виїзд за межі України осіб для такого супроводу може здійснюватися не більше ніж 1 раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування;
- дітей, які мають тяжкі захворювання - за наявності документів, що видані закладами охорони здоров'я та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення;
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку, - законним представником за наявністю паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) та інших документів, що містять відомості про особу, що дозволить уповноваженим особам перетин державного кордону;
- дітей, які не досягли 18-річного віку та не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але які зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, влаштовані до сімей патронатних вихователів - особою, уповноваженою керівником закладу, в супроводі патронатного вихователя, який здійснює догляд за дітьми, за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини та документів, що містять відомості про особу, на підставі яких дозволяється перетин державного кордону, зокрема наказу керівника, письмового погодження голови або заступника обласної військової адміністрації, рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя, запрошення установ, організацій різних типів та форм власності.
Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини
При цьому надання дозволу на виїзд за межі України особі чоловічої статі, яка супроводжує дитину, що не досягла 16-річного віку, приймається з урахуванням належності осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації за наявності підтверджувальних документів.
Особливості виїзду за межі України на лікування
З-поміж іншого виїзд постраждалих громадян у зв'язку з військовою агресією рф проти України на лікування за кордон здійснюється за наявності:
- паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України (за їх відсутності - документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);
- висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;
- листа органу охорони здоров'я про погодження з іноземною стороною осіб, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.
Виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення - батьків, чоловіка або дружини, дітей, зокрема усиновлених.
Своим примером показывает выигрышную стратегию - уклоняйся, станешь верховным. Или будь другом уклониста, и тебе лейтенанта дадут и начальником СБУ сделают.
Вже ваше жито інші жнуть .
А ви чекаєте , що долю пани вам в хату принесуть .
Пан м'ягко стелить - твердо спати .
Лукаво грає на словах .
Собі збудує він палати , а ви - у найми по світах .
Щастя в байдужості не буде .
Скажу вам слово Золоте .
- Коли від сну прозріють люди , то й Україна розцвіте !
Доносчики і фарисеї
За правду пресвятую стать.
І за свободу. Розпинать.
А не любить ви вчились брата!
О роде суетний. проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
Зновим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Не сотні нас, а міліони ......
( Юродивий. Т.Г. Шевченко)
Детям гордона - езжайте в Европу
Сынуле влащенчихи - езжай в европу...
А плебеям и нищебродам - запрет!!!
Как же ничтожен шут на троне короля
Думаю, это второстепенная причина запрета выезда. А главная - разумеется, потери в бою. Уже официально говорят про 100 убитых солдат в день, а Арестович недавно в интервью Фейгину заявил про потерю 10 тыс. убитыми с 24 февраля. Если открыть границу - кем будут восполняться потери?
А про гендерное неравенство. Представьте свою сестру, девушку, жену с автоматом, гранатомётом или в танке (толпа снайперов на фроне не нужна). Готовы с уверенностью сказать, что они будут так же эффективны на поле боя, как среднестатистический мужчина? Так уж распорядилась природа и эволюция. Другое дело, если девушка сама пошла служить и имеет годы тренировок, но если такие есть в Украине, то их единицы. Татьяна Чорновол - исключение. Женщины меня за этот абзац сейчас четвертуют, но часть из вас в ответах на мужские комментарии про "гендерное неравенство" язвительно бросает про попытки мужиков спрятаться за юбкой, так что выберите какую-то одну позицию.
Если мобилизовать человека без опыта - какой с него толк?
Просто чтобы сидел в лучшем случае с автоматом, и погиб.
И за время обучения, как пишут пара недель - вряд ли сделаешь с обычного гражданского,
професионального военного
В лучшем случае, у человека будет мотивация, но не будет опыта.
За пару недель с нуля - вряд ли сделаешь. Но какая альтернатива? НАТО за нас воевать не будет, мы не в НАТО. Очень многие призывают воевать до победы, а для этого надо восполнять потери в живой силе. Кем восполнять, если свалят все, кто сейчас не рвётся на фронт? Об этом надо было думать все прошедшие годы независимости, но их не вернёшь - что сейчас делать? Из тех, кто хочет выехать, больше половины согласятся сделать это при условии, что при поступлении достаточно вооружений у них могут потребовать вернуться, а за отказ - лишить гражданства и запретить въезд на 5 лет??? Больше половины не согласятся, потому что допускают, что не захотят потом вернутся для мобилизации.
Як я, взагалі, зможу працювати знаючи, що за спиною немотивоване, необучене стадо? Поповнення за рахунок кого? Уклоністів та боягузів? Дуже дякую! Жери сам!
Ти не дивився фотки армії ЦАХАЛ? Красунечки з автоматами, кулиметами, жіночі екіпажі таків і тд. і тп. Вони менш ефективні в бою? Армія Ізраелю не воює?
Жінка-снайпер? Ти вважаєш професія снайпер така легка? Чи просто тупе совкове кліше? Селекція в школу снайпера - 50 відтискань, 50 поторів прес, 3 км в берцях - 15 хв. 9 км з рюкзаком 15 кг. - 50 хв. Спробуєш? В мене тільки гвинтівка важить 7 кг. Спробуй просто поноси її день.
Представь себе - часть военных мобилизована по повестке. Или при Зеленском произошли фундаментальные изменения в работе военкоматов и там теперь после медкомиссии спрашивают, хочет ли призывник воевать, и если ответ "нет" - его не мобилизуют? Вот такой призывник как отнесётся, что его мобилизовали, а его военнобязанный сосед спокойно свалил из страны?
Напомню, сейчас - не та частичная мобилизация, что при Порошенко, когда после медкомиссии могли спросить - хочешь ли отправиться в АТО контрактником.
При чём здесь ЦАХАЛ? В Израиле женщины служат наравне с мужчинами, а когда Зеленский захотел сделать украинских женщин военнообязанными - его смешали с говном и идею пришлось замять.
а жити на які гроші якщо нема роботи,
в армію всіх не заберуть
https://t.me/truexanewsua/50231
Публічно теж отримав відповідь від прем'єра, який заявив, що уряд свою позицію змінювати не збирається, і поки йде війна, всі чоловіки призовного віку мають залишатися в Україні.
Питання неоднозначне, щодо нього нема єдиної точки зору у суспільстві. Я для себе також зрозумів: ті, хто за обмеження виїзду, бачать у такому підході справедливість. Діє викривлена логіка: якщо хтось воює, то інші теж мають воювати або сидіти і чекати. Часто це просто перегини з патріотизмом або залишки радянського мислення, коли обмежували персональні свободи людей заради єдиної мети. Я - за прагматичний підхід, спрямований на підсилення військової й економічної потужності нашої країни та максимальне врахування свобод громадян, бо інакше за що ми тоджі воюємо? Я переконаний, що захищати батьківщину - це привілей: нам потрібні найкращі у військовій справі та наймотивованіші. Решта мають заробляти та утримувати сім'ї, підтримувати нашу економіку, розвивати себе та дітей.
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту.
Вмикайте розум зараз - вам за це гроші платять із держбюджету й надають бронь від мобілізації. Думайте та дійте!"
https://www.facebook.com/100045281286095/posts/pfbid0aZxajA5fhZns4y2FzLUmgucCzCCL7YUqzcZr39M9qJBTz2bxcTwSQ9uKPhuGHdWpl/
Камон, ви зробили це разом!
цілісності держави є справою ВСЬОГО Українського народу" та 65 стаття яка говорить: "захист Вітчизни, незалежності
та територіальної цілісності України є обов'язком ГРОМАДЯН України. Маніпулятивність заключається в тому що в Конституції, а особливо у зазначених статтях, не має жодного слова про дискримінацію чоловіків! В Конституції вказано лише обов'язок для ВСІХ громадян не залежно від статі. Тому заборона на перетин кордону саме для чоловічої статі є СЕКСИЗМОМ і суперечить Конституції.
Хотя проблема не в самом зеленском, а в тех дебилах, которые за него голосовали и до сих пор пытаются его оправдывать.