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Новости Война в Украине Война
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война (46523) Зеленский (16489) петиция (325) военное положение (398)

Зеленский ответил на петицию об отмене запрета на выезд мужчин за границу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Все ограничения, в частности выезд мужчин за границу, планируют отменить после завершения действия режима военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в ответе на петицию.

"Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине" определено, что на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина предусмотрены, в том числе статьей 33 Конституции Украины, могут быть ограничены. Отмена указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - отметил глава государства.

Президент напомнил, что в соответствии с Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" правила пересечения государственной границы Украины гражданами Украины устанавливаются Кабинетом Министров Украины, в том числе и на период действия правового режима военного положения.

В то же время, он отметил, что по статье 65 Основного Закона Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать изложенные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - подытожил Зеленский.

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Топ комментарии
+61
Сказав хронічний уклоніст.
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11.06.2022 11:39
+46
"Як Президент України - гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини"
----
Ох *** і гарант державного сувернітету, територіальної цілісності та додержання Конституції...
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11.06.2022 11:38
+42
Мураева, Портнова, це не стосується вони "захищають" державу в Відні
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11.06.2022 11:44
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"Як Президент України - гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини"
----
Ох *** і гарант державного сувернітету, територіальної цілісності та додержання Конституції...
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11.06.2022 11:38 Ответить
Гарант доходов Коломойского.😁
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11.06.2022 11:44 Ответить
Самое интересное, что об обязанности вспомнило тело, четырежды уклонившееся от призыва.
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11.06.2022 12:48 Ответить
Сказав хронічний уклоніст.
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11.06.2022 11:39 Ответить
але дехто равнєє інших
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11.06.2022 11:41 Ответить
Жирдяї з 95 кварталу постійно гастролюють
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11.06.2022 12:08 Ответить
В них багато позашлюбних дітей.
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11.06.2022 12:23 Ответить
А юзика самого забагато - він один як цілий дитячий садочок.
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11.06.2022 13:00 Ответить
Несправедливость, людей поделили на панов и холопов❗Одним все, другим нищита💥
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11.06.2022 12:26 Ответить
Мураева, Портнова, це не стосується вони "захищають" державу в Відні
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11.06.2022 11:44 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!)))
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11.06.2022 11:47 Ответить
Це не стосується ні депутатів, ні чиновників, ні їх діточок. жодного синочка депутата на передовій - ось вам і реальна *країна яка змінилась* ось вам і ральні слуги народу (московського), поки не буде рідних можновладців на передовій (без 40 вертольотів охорони) немає ніякої демократичної країни
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11.06.2022 11:48 Ответить
Допоки в тебе, і в таких як ти, не вивітриться совок з голови - дійно нічого доброго з країною не станеться.
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11.06.2022 12:01 Ответить
Детям депутатов, олигархам - вручить не реально

Ведь вручить надо лично в руки

А как это сделать, если дом огорожен забором, охрана и т.п.

По улицам они не передвигаются, а если и выходят - то окружены охраной.

В общем это не реально сделать.

Сравните с вручением подозрений о коррупции - там больше оснований вручить.

И то, никому кто у власти вручить не смогли.

Не берут, нет возможности и т.п.
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11.06.2022 12:17 Ответить
Ба, ще більше. Вони, щоб утримати все це шобло беруть кредит в 1,5 млрд євро на ЗП. Замість того, щоб скоротити все це кодло паразитів. А у кожного обслуги на цілу армію вистачить.
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11.06.2022 13:33 Ответить
ровно вчера, жена рассказывала, что снова звонила своей знакомой, зять которой (оцениваю, что ему где-то между 35 и 40) собирался уезжать к её доче, уехавшей в европу в самом начале и уже та как бы и сама устроилась и ему место нашла. до этого, с её слов, он решал этот вопрос в военкомате. вчера сказала, что всё решил. едет. только пока не знает, будут ли все потом семейством возвращаться, или останутся, если карты хорошо там по месту лягут. вот и весь закон о невыезде и все петиции с ответами.
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11.06.2022 11:48 Ответить
так у чоловіків багато законних причин виїхати за кордон. У знайомого 4 дітей, так вінг спокійно до жінки поїхав за дітьми подомагати доглядати. Хоча на початку війни прийшов у віськомат, хотів служити. Але йому відмовили, бо тільки кафедра була у нього. А так, навіть якщо батьки або батьки дружини мають хтось інвалідність, то також можна виїхати законно.
Кому з чоловіків дозволено перетинати державний кордон України. Необхідні документи

Враховуючи чинні нормативно-правові акти, Державна прикордонна служба дала відповідне роз'яснення, що з метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Утім, це не стосується:

- непридатних до військової служби - за наявності тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, військового квитка з відміткою або витягу з наказу про звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу;

- громадян, які проживають за кордоном, - за наявності відмітки міграційної служби в паспорті «Постійне проживання в «___»/печатка «Оформлено виїзд на постійне проживання» або відмітка дипломатичної установи України в паспорті «Постійне проживання «___»/«Прийнятий на консульський облік»;

- здобувачів передвищої та вищої освіти за кордоном - за наявності студентського квитка або студентської візи, що перекладені та нотаріально завірені, військово-облікових документів із записом щодо надання їм відстрочки від призову, довідки, виданої територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон;

- представників моніторингової групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики, які слідують для моніторингу умов перебування дітей за межами України;

- інвалідів (незалежно від групи) - за наявності одного з підтверджувальних документів: довідки до акту огляду МСЕК (форма первинної облікової документації №157-1/о), відповідного посвідчення, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги для інвалідів, у яких зазначено групу та причину інвалідності, довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Крім визначеної категорії чоловіків, виїжджати за кордон також можуть:

- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

- визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6-ти місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) - за наявності висновку ВЛК та військово-облікового документа з відповідною відміткою;

- чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років, - за наявності свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, посвідчення батька багатодітної сім'ї.

- чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років - за наявності свідоцтва про народження дитини (дітей), свідоцтва про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав відібрання дитини у матері, визнання матері безвісти відсутньою або померлою;

- жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу - за наявності свідоцтва про народження дитини (дітей), свідоцтво про шлюб, довідки з військової частини про проходження другим з подружжя військової служби;

- працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України - за наявності документів про службове відрядження або надання відпустки.
Перетин державного кордону України супроводжуючими особами

Також перетин кордону дозволяється громадянам, які супроводжують:

- інвалідів I чи II групи - у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини/чоловіка, повнолітніх сина/доньки, їх дружини/чоловіка - за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність;

- інвалідів I чи II групи - у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб - за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на такий догляд та документів, що підтверджують інвалідність;

- інвалідів, визнаних судом недієздатними - у супроводі опікуна (за наявності рішення суду) або у супроводі одного з повнолітніх членів сім'ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність);

- інвалідів, які потребують постійного догляду та отримують соціальні послуги, у супроводі працівників закладу - за наявності наказу керівника закладу про виїзд за межі України та документів, що підтверджують інвалідність. Водночас таких інвалідів можуть супроводжувати працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку, або працівники, які перебувають на військовому або спеціальному обліку - з розрахунку 1 особа на 50 інвалідів;

- дітей з інвалідністю - матір'ю або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги або відповідної довідки про отримання державної соціальної допомоги, а також документів, що підтверджують родинні зв'язки чи повноваження. Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх належності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації - за наявності в них відповідних документів. Виїзд за межі України осіб для такого супроводу може здійснюватися не більше ніж 1 раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування;

- дітей, які мають тяжкі захворювання - за наявності документів, що видані закладами охорони здоров'я та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення;

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку, - законним представником за наявністю паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) та інших документів, що містять відомості про особу, що дозволить уповноваженим особам перетин державного кордону;

- дітей, які не досягли 18-річного віку та не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але які зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, влаштовані до сімей патронатних вихователів - особою, уповноваженою керівником закладу, в супроводі патронатного вихователя, який здійснює догляд за дітьми, за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини та документів, що містять відомості про особу, на підставі яких дозволяється перетин державного кордону, зокрема наказу керівника, письмового погодження голови або заступника обласної військової адміністрації, рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя, запрошення установ, організацій різних типів та форм власності.

Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини

При цьому надання дозволу на виїзд за межі України особі чоловічої статі, яка супроводжує дитину, що не досягла 16-річного віку, приймається з урахуванням належності осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації за наявності підтверджувальних документів.
Особливості виїзду за межі України на лікування

З-поміж іншого виїзд постраждалих громадян у зв'язку з військовою агресією рф проти України на лікування за кордон здійснюється за наявності:

- паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України (за їх відсутності - документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);

- висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;

- листа органу охорони здоров'я про погодження з іноземною стороною осіб, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення - батьків, чоловіка або дружини, дітей, зокрема усиновлених.
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11.06.2022 11:55 Ответить
Я забронирован. И нет, я не мргу выехать. Так что половина вышенаписанного - брехня.
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11.06.2022 12:07 Ответить
а в суд ходили? це ж порушення закону.
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11.06.2022 12:43 Ответить
Скорее всего речь именно об иностранном бронировании, хотя такого не встречал ни разу.
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11.06.2022 13:39 Ответить
У тебя что, бронь на проживание за границей?
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11.06.2022 13:01 Ответить
Бла-бла-бла.... А решті за що жити? Якщо людина працювала пару років у Польщі, наприклад. А зараз її закрили в Україні без роботи і грошей?
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11.06.2022 12:14 Ответить
пойдём простым логическим путём - если он "решал" проблему выезда в военкомате, то это говорит обо всём. тем более, что я знаю дополнительно, что семья состоит из его с женой и ребёнка, являясь обычной рядовой семьей без отягощяющих обстоятельств. косвенно о цене решения говорит ещё и то, что знакомая собиралась поначалу вместе с ним ехать "дочу провідать". но теперь не едеть. опять же косвенно, - видать "решение" сьело и её деньги на провідини. понятно, то это всё умалчивается по старинным грифом: "я не знаю, молоді умніші нас, я в їх діла не вмішуюсь"
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11.06.2022 12:16 Ответить
так що робіть 3 неповнолітніх дітей і вперед, якщо так хочеться, або всиновити можна
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11.06.2022 12:09 Ответить
зрадник і довбойоб.
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11.06.2022 11:49 Ответить
Будеш, зеленський, сам за комуналку платити людям............. напечатаєш бабла і платитимеш.............. Ти б поцікавився, як зросла заборгованість за несплату за газ, світло, всі комунальні............ Народ, вже проїв гроші.
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11.06.2022 11:50 Ответить
п'яту повістку цьому зеленому патріоту!
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11.06.2022 11:59 Ответить
В суд...
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11.06.2022 14:35 Ответить
он итак уже служит. В бункере, верховным говнокомандующим.

Своим примером показывает выигрышную стратегию - уклоняйся, станешь верховным. Или будь другом уклониста, и тебе лейтенанта дадут и начальником СБУ сделают.
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20.06.2022 13:26 Ответить
Гендерна нерівність. З кацапстаном колись все закінчиться а питання залишиться.
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11.06.2022 12:02 Ответить
С 1093 року нічого закінчитися не може.
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11.06.2022 12:43 Ответить
Маю надію що цього разу кацапстан зменьшиться в рази
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11.06.2022 12:48 Ответить
А що , брати , проспали волю ?
Вже ваше жито інші жнуть .
А ви чекаєте , що долю пани вам в хату принесуть .
Пан м'ягко стелить - твердо спати .
Лукаво грає на словах .
Собі збудує він палати , а ви - у найми по світах .
Щастя в байдужості не буде .
Скажу вам слово Золоте .
- Коли від сну прозріють люди , то й Україна розцвіте !
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11.06.2022 12:07 Ответить
... Не вам. в мережаній лівреї
Доносчики і фарисеї
За правду пресвятую стать.
І за свободу. Розпинать.
А не любить ви вчились брата!
О роде суетний. проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
Зновим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Не сотні нас, а міліони ......
( Юродивий. Т.Г. Шевченко)
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11.06.2022 18:11 Ответить
Детям/внукам суркисов - свободный выезд

Детям гордона - езжайте в Европу

Сынуле влащенчихи - езжай в европу...

А плебеям и нищебродам - запрет!!!

Как же ничтожен шут на троне короля
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11.06.2022 12:10 Ответить
тупая ничтожная свита , шо воздвигла его на престол .
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11.06.2022 12:20 Ответить
в итоге смогут уехать те кто связан с государством либо имеет бабки...простые рабы будут тут за миску макарон 3-го сорта работать
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11.06.2022 12:12 Ответить
Да ладно тебе. Украина страна огромных возможностей!!
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11.06.2022 12:16 Ответить
если ты мусор или прокурор
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11.06.2022 12:27 Ответить
А два главных типа СБУ-шника Бакланов и Наумов каким чудесным образом покинули Украину после 24-го февраля ? И самое интересно - как и зачем Боневтик вернул Бакланова в Киев ?
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11.06.2022 12:14 Ответить
Це той чоловік, що побіг у військомат одразу після отримання повістки?
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11.06.2022 12:16 Ответить
знакоймий виїхав, може приїхати і знову поїхати на роботу В ЄС , не знаю про які там закони говорять. але в нас як було до 2014 так і дальше є, всюда корупція і брехня....ЄС нам тточно не світить ще років 20 -30 це точно
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11.06.2022 12:18 Ответить
Морякам разрешите выезд, идиоты зелёные. Пусть валюту зарабатывают и ввозят в страну. Всё равно от моряков здесь толку никакого.
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11.06.2022 12:24 Ответить
какой смысл ввозить валюту в старну где нет будущего? ты головой думаешь или уже совсем плохо?
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11.06.2022 13:12 Ответить
это у тебя в каморке нет будущего. Смотри на кастрюлю с супом на картинке и облизывайся
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11.06.2022 13:14 Ответить
а ты думаешь что примкнув к кормушке на патриотическом начале ,красивыми лозунгами и всегда будет так? и на тебя управу найдут наивный
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11.06.2022 13:49 Ответить
всегда будет так
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11.06.2022 14:41 Ответить
и водилам фур, которые ездят за кордон. Порты заблокированы, а возить экспорт-импорт надо. Или женщин сажать за руль фур
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11.06.2022 13:12 Ответить
водители фур ездили и ездят дальше ПО ЕС и Украине
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11.06.2022 13:52 Ответить
Только у кого белый билет т.е. инвалид.
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11.06.2022 14:39 Ответить
Почему именно морякам? Тогда уж любым гастарбайтерам.
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12.06.2022 03:31 Ответить
На фроне вооют не только добровольцы, но и те, кого вызвали повесткой и мобилизовали. Представьте, что вас так мобилизовали, а ваш сосед, который точно не менее здоровый, чем вы, взял и свалил за границу. Как думаете - у вас останется тот же уровень боевого духа и мотивации после этого?

Думаю, это второстепенная причина запрета выезда. А главная - разумеется, потери в бою. Уже официально говорят про 100 убитых солдат в день, а Арестович недавно в интервью Фейгину заявил про потерю 10 тыс. убитыми с 24 февраля. Если открыть границу - кем будут восполняться потери?

А про гендерное неравенство. Представьте свою сестру, девушку, жену с автоматом, гранатомётом или в танке (толпа снайперов на фроне не нужна). Готовы с уверенностью сказать, что они будут так же эффективны на поле боя, как среднестатистический мужчина? Так уж распорядилась природа и эволюция. Другое дело, если девушка сама пошла служить и имеет годы тренировок, но если такие есть в Украине, то их единицы. Татьяна Чорновол - исключение. Женщины меня за этот абзац сейчас четвертуют, но часть из вас в ответах на мужские комментарии про "гендерное неравенство" язвительно бросает про попытки мужиков спрятаться за юбкой, так что выберите какую-то одну позицию.
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11.06.2022 12:26 Ответить
Пашол нахер!
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11.06.2022 12:36 Ответить
Хто?
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11.06.2022 12:44 Ответить
Так оружия, особенно тяжелого не хватает.

Если мобилизовать человека без опыта - какой с него толк?

Просто чтобы сидел в лучшем случае с автоматом, и погиб.

И за время обучения, как пишут пара недель - вряд ли сделаешь с обычного гражданского,

професионального военного

В лучшем случае, у человека будет мотивация, но не будет опыта.
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11.06.2022 12:38 Ответить
Вооружение хоть со скрипом и не в достаточном количестве, но постепенно приходит. Когда его станет достаточно для вооружения новых мобилизованных - вернутся ли те, кто свалил через открывшуюся границу и уже начал устраивать быт, может, на работу устроился, язык подучил? И что скажут те, кого сначала мобилизовали по повестке, а потом тысячам его сограждан просто разрешили уехать?

За пару недель с нуля - вряд ли сделаешь. Но какая альтернатива? НАТО за нас воевать не будет, мы не в НАТО. Очень многие призывают воевать до победы, а для этого надо восполнять потери в живой силе. Кем восполнять, если свалят все, кто сейчас не рвётся на фронт? Об этом надо было думать все прошедшие годы независимости, но их не вернёшь - что сейчас делать? Из тех, кто хочет выехать, больше половины согласятся сделать это при условии, что при поступлении достаточно вооружений у них могут потребовать вернуться, а за отказ - лишить гражданства и запретить въезд на 5 лет??? Больше половины не согласятся, потому что допускают, что не захотят потом вернутся для мобилизации.
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11.06.2022 12:55 Ответить
Боже який ідіот! Все що не написав - марення божевільного.
Як я, взагалі, зможу працювати знаючи, що за спиною немотивоване, необучене стадо? Поповнення за рахунок кого? Уклоністів та боягузів? Дуже дякую! Жери сам!
Ти не дивився фотки армії ЦАХАЛ? Красунечки з автоматами, кулиметами, жіночі екіпажі таків і тд. і тп. Вони менш ефективні в бою? Армія Ізраелю не воює?
Жінка-снайпер? Ти вважаєш професія снайпер така легка? Чи просто тупе совкове кліше? Селекція в школу снайпера - 50 відтискань, 50 поторів прес, 3 км в берцях - 15 хв. 9 км з рюкзаком 15 кг. - 50 хв. Спробуєш? В мене тільки гвинтівка важить 7 кг. Спробуй просто поноси її день.
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11.06.2022 13:22 Ответить
Удержать 50 коп. на цевье СВД то ли 5 то ли 10 минут. И это ни разу не просто
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11.06.2022 13:42 Ответить
На боевой дух и мотивацию всех, кто хотел на фронт, открытые границы не повлияют. Я это написал в самом начале, но всё равно нашёлся кто-то, у кого проблемы со зрением или логикой.

Представь себе - часть военных мобилизована по повестке. Или при Зеленском произошли фундаментальные изменения в работе военкоматов и там теперь после медкомиссии спрашивают, хочет ли призывник воевать, и если ответ "нет" - его не мобилизуют? Вот такой призывник как отнесётся, что его мобилизовали, а его военнобязанный сосед спокойно свалил из страны?
Напомню, сейчас - не та частичная мобилизация, что при Порошенко, когда после медкомиссии могли спросить - хочешь ли отправиться в АТО контрактником.

При чём здесь ЦАХАЛ? В Израиле женщины служат наравне с мужчинами, а когда Зеленский захотел сделать украинских женщин военнообязанными - его смешали с говном и идею пришлось замять.
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11.06.2022 13:43 Ответить
Выпускать всех но по звонку из военкомата возвращение в течение недели. Не вернулся конфискация имущества и статья. Иначе сбухаются либо сдохнут с голоду. Работы нет в ВСУ не берут некоторые побегут грабить или марадерить.
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11.06.2022 13:02 Ответить
Лживое зеленое ч*о
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11.06.2022 13:14 Ответить
обовязок захисту то ок,
а жити на які гроші якщо нема роботи,
в армію всіх не заберуть
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11.06.2022 13:21 Ответить
Ну так давайте всех пропускайте через военную подготовку. **** все сидят в тылу и дрочат. Если за границу нельзя, то давайте использовать как-то это время. До войны на тероборону забили, так давайте хоть сейчас всех готовить. Не грести всех в армию, а именно готовить к возможной мобилизации. Каждому по месяцу-второму пройти через тербаты, и обратно в тыл.
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11.06.2022 13:22 Ответить
А ось на такому новенькому авто VW T-Rock відловлює у магазині хлопців на скутерах, на нашому сонячному Закарпатті, якийсь "скромний" представник центру комплектування.А як він гарно паркується)) І питань нема. Всі задоволені. І хто все це *****?
https://t.me/truexanewsua/50231
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11.06.2022 13:25 Ответить
сам зеленский своим бездействием заварил эту бойню , а сегодня давит на самосознание и патриотизм мужчин!! Свои допущенные огромные ошибки хочет отбелить и ликвидировать за счёт уничтожения десятка тысяч погибших наших солдат,!!..Ты Зеленский сначала обеспечь ВСу соответствующим оружием и снаряжением, , которое ты так запрещал производить . вместе с твоим кухарками и баянистами , почти три года. а строил свои долбанные, никому не нужные дороги и все вместе крали , крали и крали бюджет Украины!!!! Забери сначала в солдаты всю свою свору бездельников из 95 квартала и своих дебильных слуг народа!! Всех своих кухарок, и баянистов на фронт!!..... А где же наша элитная доблестная наёмная армия и многие миллиарды долларов на её содержание , о которой так много ( восемь лет ) звиздели все министры обороны и многие президенты!! .... ТЮ,,,ТЮЮЮ .. То то же!!!!....Разбежались как крысы!!!....никто не хочет умирать, а все только хотят в мирное время док...уя получать зарплаты и премий и ни хрена не делать и изображать крутизну! Спасибо большое хоть этим 300-400 тысячам добровольцам и теробороновцам , что сегодня воюют и защищают нашу УКраину!!
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11.06.2022 13:58 Ответить
"Декілька тижнів тому написав колонку в «Українській правді» про своє бачення щодо заборони на виїзд чоловікам з України у воєнний час. Отримав дуже багато відгуків у «лічку».
Публічно теж отримав відповідь від прем'єра, який заявив, що уряд свою позицію змінювати не збирається, і поки йде війна, всі чоловіки призовного віку мають залишатися в Україні.
Питання неоднозначне, щодо нього нема єдиної точки зору у суспільстві. Я для себе також зрозумів: ті, хто за обмеження виїзду, бачать у такому підході справедливість. Діє викривлена логіка: якщо хтось воює, то інші теж мають воювати або сидіти і чекати. Часто це просто перегини з патріотизмом або залишки радянського мислення, коли обмежували персональні свободи людей заради єдиної мети. Я - за прагматичний підхід, спрямований на підсилення військової й економічної потужності нашої країни та максимальне врахування свобод громадян, бо інакше за що ми тоджі воюємо? Я переконаний, що захищати батьківщину - це привілей: нам потрібні найкращі у військовій справі та наймотивованіші. Решта мають заробляти та утримувати сім'ї, підтримувати нашу економіку, розвивати себе та дітей.
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту.
Вмикайте розум зараз - вам за це гроші платять із держбюджету й надають бронь від мобілізації. Думайте та дійте!"
https://www.facebook.com/100045281286095/posts/pfbid0aZxajA5fhZns4y2FzLUmgucCzCCL7YUqzcZr39M9qJBTz2bxcTwSQ9uKPhuGHdWpl/
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11.06.2022 14:08 Ответить
А що не влаштовує 73% мудрого наріду? Невже так хочуть покинути країну мрії, де президент найвеличніший лідор світу!
Камон, ви зробили це разом!
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11.06.2022 16:58 Ответить
просто ********
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11.06.2022 17:27 Ответить
А підори з 95 кварталу в Польщі, це як?
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11.06.2022 18:14 Ответить
У відповіді на петицію маніпулятивно згадуються норми Конституції. Зокрема 17 стаття яка говорить: що "захист суверенітету і територіальної
цілісності держави є справою ВСЬОГО Українського народу" та 65 стаття яка говорить: "захист Вітчизни, незалежності
та територіальної цілісності України є обов'язком ГРОМАДЯН України. Маніпулятивність заключається в тому що в Конституції, а особливо у зазначених статтях, не має жодного слова про дискримінацію чоловіків! В Конституції вказано лише обов'язок для ВСІХ громадян не залежно від статі. Тому заборона на перетин кордону саме для чоловічої статі є СЕКСИЗМОМ і суперечить Конституції.
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11.06.2022 22:41 Ответить
Я би навіть сказав що АБО тримайте тоді всіх громадян (жінок у тому числі) + везіть ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ хто зараз за кордоном в Україну (це взагалі в ********* світі більш ніж можливо) - і це хоч стане справедливим тоді АБО не робіть будь ласка країну вільних людей країною рабів.
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11.06.2022 23:45 Ответить
Самое тоскливое, что это нам указывает уклонист, который до последнего прятался от украинского военкомата в Москве. Был бы честным - самоуклонился бы от должности верховного главнокомандующего, но это не про нашего *********** - он искренне уверен шо из кухарки тоже мог бы получиться отличный президент.

Хотя проблема не в самом зеленском, а в тех дебилах, которые за него голосовали и до сих пор пытаются его оправдывать.
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20.06.2022 13:52 Ответить
Зеля ты на стоящая зал-упа, дай работу или плати по 15000 ежемесячно и будем сидеть до конца войны, ***** весь свой квартал на передовую , где находится сын от первого брака резникова? А где трое взрослых детей Данилов?
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16.08.2022 13:44 Ответить
 
 