Зеленский ответил на петицию об отмене запрета на выезд мужчин за границу

Все ограничения, в частности выезд мужчин за границу, планируют отменить после завершения действия режима военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в ответе на петицию.

"Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине" определено, что на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина предусмотрены, в том числе статьей 33 Конституции Украины, могут быть ограничены. Отмена указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - отметил глава государства.

Президент напомнил, что в соответствии с Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" правила пересечения государственной границы Украины гражданами Украины устанавливаются Кабинетом Министров Украины, в том числе и на период действия правового режима военного положения.

В то же время, он отметил, что по статье 65 Основного Закона Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать изложенные в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - подытожил Зеленский.

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