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"Власть должна выбирать между возможностью безнаказанно воровать и цивилизованным скачком" - Шабунин о вступлении в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евроинтеграция

Сейчас украинские власти должны сделать выбор - возможность безнаказанно воровать или цивилизационный скачок Украины в ЕС.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Главред "Европейской Правды" четко расписал угрозы нашему кандидатству в ЕС. Выбор власти максимально прост: возможность безнаказанно воровать или цивилизационный скачок Украины в ЕС", - отмечает он.

По словам Шабунина, перед подобным выбором стоял Порошенко.

"Он тоже до последнего блокировал запуск электронного декларирования. Но в конце все же отступил и Украина получила безвиз", - добавляет глава ГПК.

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Топ комментарии
+58
Я здогадуюсь що вони обрали, навіть не замислюючись.
Будуть красти.
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11.06.2022 11:51
+51
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11.06.2022 11:55
+50
Хтось дійсно гадає , що Ze-кодло буде обирати цивілізаційній стрибок ?

Він - десь там і для людей, а бакси - ось вони, тутачки

Наобирали!
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11.06.2022 11:50
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От показник інтересу до цієї статті, це показник "патріотичної" аудиторії Цензор нет. Реформ здається ми ніколи не дочекаємося в цій країні. Будуть тільки крики про вступ ЄС та НАТО, дій 0.
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12.06.2022 08:54 Ответить
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