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"Власть должна выбирать между возможностью безнаказанно воровать и цивилизованным скачком" - Шабунин о вступлении в ЕС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас украинские власти должны сделать выбор - возможность безнаказанно воровать или цивилизационный скачок Украины в ЕС.
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Главред "Европейской Правды" четко расписал угрозы нашему кандидатству в ЕС. Выбор власти максимально прост: возможность безнаказанно воровать или цивилизационный скачок Украины в ЕС", - отмечает он.
По словам Шабунина, перед подобным выбором стоял Порошенко.
"Он тоже до последнего блокировал запуск электронного декларирования. Но в конце все же отступил и Украина получила безвиз", - добавляет глава ГПК.
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Andriy Vasilchenko
показать весь комментарий12.06.2022 08:54 Ответить Мне нравится 0
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Будуть красти.
Він - десь там і для людей, а бакси - ось вони, тутачки
Наобирали!