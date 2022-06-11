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Рассчитываем на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне, - Жовква

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с делегацией неформальной международной сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в которую вошли представители национальных парламентов Литвы, Германии, Италии, Португалии, Швеции, Испании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается,  Жовква отметил усилия объединения, которое в настоящее время насчитывает более 280 бывших и действующих депутатов и высокопоставленных должностных лиц из более чем 30 стран мира, в продвижении украинской повестки дня как внутри властных кругов и обществ своих стран, так и на международных площадках.

Заместитель руководителя Офиса президента ознакомил европейских политиков с текущей ситуацией в сфере безопасности в Украине. Он выразил надежду, что зарубежные парламентарии будут и в дальнейшем прилагать максимум усилий для оперативных поставок их странами необходимого Украине вооружения, а также введения санкций против России.

Отдельно обсуждался вопрос предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в ЕС во время заседания Европейского Совета 23-24 июня этого года.

"Приятно, что все присутствующие здесь депутаты, даже из Германии, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне. Принятие такого формального решения на ближайшем заседании Европейского Совета является залогом победы нашего государства в войне против России", – подчеркнул Жовква.

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Заместитель руководителя Офиса президента высоко оценил усилия сети по вопросу восстановления Украины, а также ее проактивную роль в привлечении к ответственности российских военных за совершенные на территории Украины преступления. В этом контексте Игорь Жовква призвал парламенты стран – участниц объединения называть вещи своими именами и признать преступления России в Украине геноцидом украинского народа, а Россию – государством-спонсором терроризма.

"Это не только вопрос исторической справедливости, но и важная правовая основа деятельности послевоенного международного трибунала", - подчеркнул Жовква.
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Топ комментарии
+9
А ЗЄвлада не хоче для цього хоч щось зробити?

Ну хоча б голову САП призначити. Скоро буде вже 2 роки, як ЗЄ особисто взяв на себе обов'язок це зробити. Але мабуть він тоді відверто збрехав...
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11.06.2022 12:11
+7
Все правильно але Каломойського треба віддати.
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11.06.2022 12:14
+6
Розраховуйте...
Норвегія гарно сказала:
"Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас:
- повсеместная коррупция;
- проблемы с верховенством закона и демократией;
- экономику и политику контролируют олигархи;
- нищета и национализм;
- ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.
Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен."
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11.06.2022 12:07
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Розраховуйте...
Норвегія гарно сказала:
"Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас:
- повсеместная коррупция;
- проблемы с верховенством закона и демократией;
- экономику и политику контролируют олигархи;
- нищета и национализм;
- ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.
Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен."
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11.06.2022 12:07 Ответить
а у орков "нищеты" не видит. это ведь мы у орков унитазы тырим. а вот мы бы мародерили орков - тогда норм., не "нищие" значит мантелепа тупая эта холм-хансен. а национализм потому шо к нам не едут миллионы нигеров? а Брейвики их не взрывают и не стреляют как зайцев? вот если бы так было - то не было бы национализма))
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11.06.2022 12:12 Ответить
А орки тоже планируют в ЕС ?
К чему они тут ?
На них всем покуй!!!
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11.06.2022 14:18 Ответить
Вы перечислили именно все те наративы, которые сейчас активно в политическом поле проталкивает кацапня. Особенно вот это "нищета и национализм" самый любимый их наратив. Такая "нищита" шокапец просто. Куда нам до "боХатых" кацапов. Ну а последняя названная причина вообще за границами понимания. Каждая страна в ЕС идет своим путем. Причем тут Украина к другим странам равно как и другие страны к Украине. А на счет коррупции неплохо европейцам у себя покопать. Будут сильно удивлены.
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11.06.2022 12:17 Ответить
Он ничего не перечислял.
Эти наритивы Кремля исходят от "Норвежская вещательная корпорация NRK"
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11.06.2022 14:23 Ответить
То, что он сделал, как раз и называется перечислением. Пишу по москальски, чтобы Вам было понятней. Может смотрели мультфильм в детстве - про "нас посчитали"? Если нет, пересмотрите - пригодится для уяснения некоторых общеизвестных понятий.

считает Холм-Хансен - це хто?
Авторітет усіх часів? Мабуть, представник уряду чи парламенту Норвегіі? Ні?
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12.06.2022 00:07 Ответить
наритивы

Такого слова немає ні в москалячоЇ, ні в украЇнських мовах. Пишить вже на якійсь мові, яку добре знаєте
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12.06.2022 00:11 Ответить
Наумов у гарній компанії вже в ЄС. Заряджений, порішає. Головне, що знає як.
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11.06.2022 12:25 Ответить
Все це звичайні маніпуляції.
Звісно в Україні є проблеми які потрібно вирішувати, але об'єктивно, Україна більш готова до Європейського Союзу, ніж Румунія та Болгарія на момент їх вступу в 2007 році.
Крім того, чомусь всі забувають, мова йде про статус кандидата, а не повноцінне членство в союзі, для отримання цього статусу не має чітких вимог як наприклад у разі повноцінного членства - копенгагські критерії, а є лише загальні положення, країна кандидат має бути демократичною державою, дотримуватись базових прав людини, верховенства права, боротьби з коррупцією. Кожен, хто просто прослухав декілька пар з юриспруденції в університеті скаже вам, що такі тлумачення можна по різному інтерпретувати, настільки по різному, що можуть бути рівно протилежні висновки.
Більш того, статус кандидата в ЄС, хоча і являється обов'язковим кроком для вступу, він нічого не гарантує країні кандидату (яскравий приклад - Туреччина, яка має статус кандидата з 1987 року) і не накладає на Європейський Союз юридичних зобов'язань прийняти країну кандидата в майбутньому.
А отже - це повністю політичне рішення. Тільки політичне, яке відповідає на одне ключове питання. А чи дійсно на практиці, кожна країна Європейського Союзу сприймає Україну як рівну собі, чи все таки вважає її країною третього світу?
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11.06.2022 13:04 Ответить
Турция вроде член уже лет 30. и всегда что то находят шоп не взять.

\\\\а Росію - державою - спонсором тероризму. Джерело: https://censor.net/ua/n3347331\\\\

ну так - ракеты рашки летают над АЭС-ами - спонсор терроризма. а вот вдарит по Брюсселю Сраматом, то подумают и о статусе "страны-террориста"
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11.06.2022 12:09 Ответить
Тот самый сармат, который только на бумаге есть?
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11.06.2022 12:14 Ответить
А ЗЄвлада не хоче для цього хоч щось зробити?

Ну хоча б голову САП призначити. Скоро буде вже 2 роки, як ЗЄ особисто взяв на себе обов'язок це зробити. Але мабуть він тоді відверто збрехав...
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11.06.2022 12:11 Ответить
та іх там розплодилося -- назека -- набу -- бабу--якись сап -- зарплата 200т
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11.06.2022 12:19 Ответить
Якщо небуде готові піди у відставку???
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11.06.2022 12:12 Ответить
Все правильно але Каломойського треба віддати.
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11.06.2022 12:14 Ответить
в америці на нього справа.Це тільки в Україні він "поважний бізнесмен"
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11.06.2022 12:50 Ответить
От довбні зелені, вже Днпро у орків на обрії, а вони про ЕС марять та про відновлення! Де Зєля/Беня поназбирали таких жовкв? З ЧИМ ви будете "вступати", що відновлювати? Вся увага - обороні, блд! І шукайте снаряди...
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11.06.2022 12:14 Ответить
та яке там членство з цими корупціонерами та судовою системою , Байден уже починає розуміти хто такий справжній зеленський та його команда ,судячи з його виступу про попередження вторгнення цього шашличного боневтіка , але в українців лише 2 виходи або Європа допоможе нам побороти цю корупційну систему , або треба задуматись чи ми здатні з нею на перемогу кацапів
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11.06.2022 12:14 Ответить
Все йде до того що посваримося з союзниками, ще й пошлють, підготовка до нових переговорів.
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11.06.2022 12:29 Ответить
Пока вы рассчитываете, что вы делаете для приведения Украины к европейским стандартам?
Давление на западных официальных лиц - это должен быть только один из инструментов добиться статуса кандидата. Но гораздо более эффективно разгрести бардак внутри всех уровней и всех ветвей власти. Хоть когда-нибудь надо начинать?
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11.06.2022 12:32 Ответить
да не нужны мы им 300 лет,может хватит уже унижаться и проситься
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11.06.2022 12:41 Ответить
А хто такий оцей жовква щоб щось коментувати?
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11.06.2022 12:51 Ответить
По губам поводять статусом з такою владою.
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11.06.2022 13:31 Ответить
Сближение с Европой , членство в ЕС , возможно только при внешнем управлении( по печальному опыту независимости) - все фонды, транши, помощь - все до копейки должно проверяться Европой ( за коррупцию - пожизненное , Даже за 100 гривен ) Мы так обосраны коррупцией и мародерством в своей стране, что нам не верят( и правильно делают). Нас должны презирать , что никто не наказан. В ЕС не нужны ни гитлеры ни Зетлеры - у нас активно рождается новый диктатор - который давит все, что нельзя - СМИ , Суд, Прокуратуру, строит вертикаль власти под себя и пришёл , как видно, навсегда. ........Спасибо странам которые нам помогают. На месте наших правителей я бы не гавкал на справедливые замечания. За события начала войны нашим правителям светит как минимум пожизненное.
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11.06.2022 13:51 Ответить
ЄС -це не НАТО !Зеля зі своєю командою лише відволікає увагу країни.
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11.06.2022 14:17 Ответить
Ви *** не розраховуйте дебіли зелені ,а призначте переможця в конкурсі САП на посаду.
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11.06.2022 14:30 Ответить
а что вы, гниды леные, для этого сделали? как воровали, так и продолжаете воровать, даже не сбавляя темпа, и не смотря на войну. у Каломойского скоро рыло треснет, а он все никак не нажрется. да, и остальные -слуги ничуть не лучше. сплошная монотонная болтовня, и никаких реально полезных дел. полная профанация по всем направлениям которые облепили леные мухи, и только жрут и гадят, жрут и гадят... тьфу в ваши рожи бессовестные.
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11.06.2022 18:28 Ответить
 
 