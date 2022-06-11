Рассчитываем на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне, - Жовква
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с делегацией неформальной международной сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в которую вошли представители национальных парламентов Литвы, Германии, Италии, Португалии, Швеции, Испании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечается, Жовква отметил усилия объединения, которое в настоящее время насчитывает более 280 бывших и действующих депутатов и высокопоставленных должностных лиц из более чем 30 стран мира, в продвижении украинской повестки дня как внутри властных кругов и обществ своих стран, так и на международных площадках.
Заместитель руководителя Офиса президента ознакомил европейских политиков с текущей ситуацией в сфере безопасности в Украине. Он выразил надежду, что зарубежные парламентарии будут и в дальнейшем прилагать максимум усилий для оперативных поставок их странами необходимого Украине вооружения, а также введения санкций против России.
Отдельно обсуждался вопрос предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в ЕС во время заседания Европейского Совета 23-24 июня этого года.
"Приятно, что все присутствующие здесь депутаты, даже из Германии, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне. Принятие такого формального решения на ближайшем заседании Европейского Совета является залогом победы нашего государства в войне против России", – подчеркнул Жовква.
Заместитель руководителя Офиса президента высоко оценил усилия сети по вопросу восстановления Украины, а также ее проактивную роль в привлечении к ответственности российских военных за совершенные на территории Украины преступления. В этом контексте Игорь Жовква призвал парламенты стран – участниц объединения называть вещи своими именами и признать преступления России в Украине геноцидом украинского народа, а Россию – государством-спонсором терроризма.
"Это не только вопрос исторической справедливости, но и важная правовая основа деятельности послевоенного международного трибунала", - подчеркнул Жовква.
Пожалуйста, подождите...
Норвегія гарно сказала:
"Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас:
- повсеместная коррупция;
- проблемы с верховенством закона и демократией;
- экономику и политику контролируют олигархи;
- нищета и национализм;
- ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.
Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен."
К чему они тут ?
На них всем покуй!!!
Эти наритивы Кремля исходят от "Норвежская вещательная корпорация NRK"
считает Холм-Хансен - це хто?
Авторітет усіх часів? Мабуть, представник уряду чи парламенту Норвегіі? Ні?
Такого слова немає ні в москалячоЇ, ні в украЇнських мовах. Пишить вже на якійсь мові, яку добре знаєте
Звісно в Україні є проблеми які потрібно вирішувати, але об'єктивно, Україна більш готова до Європейського Союзу, ніж Румунія та Болгарія на момент їх вступу в 2007 році.
Крім того, чомусь всі забувають, мова йде про статус кандидата, а не повноцінне членство в союзі, для отримання цього статусу не має чітких вимог як наприклад у разі повноцінного членства - копенгагські критерії, а є лише загальні положення, країна кандидат має бути демократичною державою, дотримуватись базових прав людини, верховенства права, боротьби з коррупцією. Кожен, хто просто прослухав декілька пар з юриспруденції в університеті скаже вам, що такі тлумачення можна по різному інтерпретувати, настільки по різному, що можуть бути рівно протилежні висновки.
Більш того, статус кандидата в ЄС, хоча і являється обов'язковим кроком для вступу, він нічого не гарантує країні кандидату (яскравий приклад - Туреччина, яка має статус кандидата з 1987 року) і не накладає на Європейський Союз юридичних зобов'язань прийняти країну кандидата в майбутньому.
А отже - це повністю політичне рішення. Тільки політичне, яке відповідає на одне ключове питання. А чи дійсно на практиці, кожна країна Європейського Союзу сприймає Україну як рівну собі, чи все таки вважає її країною третього світу?
\\\\а Росію - державою - спонсором тероризму. Джерело: https://censor.net/ua/n3347331\\\\
ну так - ракеты рашки летают над АЭС-ами - спонсор терроризма. а вот вдарит по Брюсселю Сраматом, то подумают и о статусе "страны-террориста"
Ну хоча б голову САП призначити. Скоро буде вже 2 роки, як ЗЄ особисто взяв на себе обов'язок це зробити. Але мабуть він тоді відверто збрехав...
Давление на западных официальных лиц - это должен быть только один из инструментов добиться статуса кандидата. Но гораздо более эффективно разгрести бардак внутри всех уровней и всех ветвей власти. Хоть когда-нибудь надо начинать?