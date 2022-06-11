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1 месяц ареста, - суд вынес приговор киевлянину, отрицавшему вооруженную агрессию России против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вирок

За поддержание публичного обвинения Подольской окружной прокуратурой города Киева объявлен обвинительный приговор за отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как отмечается, прокуратурой доказано, что с марта 2022 по апрель 2022 мужчина, осознавая факт временной оккупации вооруженными силами РФ части территории нашего государства, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицал факты убийств и изнасилований мирного населения Украины российскими военнослужащими, а также других военных преступлений на временно оккупированных территориях, чем осуществил возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году.

"Приговором Подольского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказанию в рамках санкции статьи до 1 месяца ареста. Свою вину обвиняемый признал полностью и искренне раскаялся", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+33
а на сколько нужно посадить это?
Я думаю, через две-три недели... мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию - худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и т.д. Это мы должны изучить, потому что это - элементы гибридной войны", - сказал он.
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11.06.2022 12:54
+21
Чмошники зеленые! А почему не в обменный фонд?
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11.06.2022 12:51
+15
Один місяць. Це жарт?
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11.06.2022 13:01
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11.06.2022 12:50 Ответить
6 разів надобу
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11.06.2022 13:01 Ответить
Набоїв жалко ))
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11.06.2022 18:59 Ответить
В Китае, были приговоры для предателей "Длинная смерть", от месяца смерти, до двух лет! Смысл был в том что приговорённого убивали пытками постепенно, каждый день в этот период и должен был умереть именно день в день!
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11.06.2022 16:02 Ответить
Ну эту фишку только для х%йла оставим. Мы ж не живодеры
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11.06.2022 16:20 Ответить
Чмошники зеленые! А почему не в обменный фонд?
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11.06.2022 12:51 Ответить
да потому , что говноеды зеленые
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11.06.2022 16:23 Ответить
****** просто
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11.06.2022 12:54 Ответить
а на сколько нужно посадить это?
Я думаю, через две-три недели... мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию - худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и т.д. Это мы должны изучить, потому что это - элементы гибридной войны", - сказал он.
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11.06.2022 12:54 Ответить
вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся

час поверю и расплачусь
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11.06.2022 12:54 Ответить
Як і судді
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11.06.2022 13:00 Ответить
надо было ему набить татухи, кстати и судье то же, с тризубом и "Слава Украине" и подкинуть оркам, во тогда бы он: "щиро розкаявся"!
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11.06.2022 12:57 Ответить
на лбу
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11.06.2022 13:31 Ответить
Як зазначається, прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території нашої держави, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3347335\\\\\\\\\\\\\\

ради справедливости - выглядит так что он еще и в ЕСПЧ пойдет. ибо отрицает преступления красножопых, а не факт того что они там есть, а значит это ясно что окуппация и агрессия.

так что может даже специально так говорил. а засудили за то что сам факт будто отрицает. хотя может в новости что то не так, но тогда санитары нужны, вот такие в камуфляже - отвезти чудака туда и там приковать наручниками под обстрелом.
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11.06.2022 12:58 Ответить
Знущання!!!
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11.06.2022 12:59 Ответить
Один місяць. Це жарт?
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11.06.2022 13:01 Ответить
Воно,ж не безплатно,цим займалося. Тобто- гендль,корисні мотиви. Судом тему нерозкрито. То не суд
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11.06.2022 13:04 Ответить
Обвинувачуваний голосом Віцина: "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" Оплески...
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11.06.2022 15:41 Ответить
а мінімум, має бути позбавлення громадянства, видача документу негромадянина.

Інакше ця вакханалія з кацапами та малоросами ніколи не закінчиться.
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11.06.2022 13:02 Ответить
І тоді це чмо зможе виїхати в бдь яку країну світу і отримати без проблем вид на проживання.
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11.06.2022 13:40 Ответить
Осуждённый, конечно, редкостное е-банько из разряда "сами себя обстреливают". Но берём на заметку - все телефонные разговоры прослушиваются
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11.06.2022 13:02 Ответить
Пишуться,ніщо незникає. Що непишеться в нас обробляється супер компьютерами
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11.06.2022 13:06 Ответить
Конечно все телефонные разговоры прослушиваются. Как минимум собеседником с другой стороны линии. А то, что собеседник может записать разговор в своем телефоне, ни ты, ни тот дебил не догадываются.

Но вообще разговоры по мобильному телефону могут прослушивать абсолютно все желающие, у кого есть деньги на оборудование, которое стоит примерно столько как на стоимость хорошего внедорожника. Всех на десятки километров вокруг. Да, я в курсе, это незаконно, заниматься прослушкой. Но производить и покупать оборудование для прослушки - совершенно законно, так что с тем, чтобы такое оборудование купить - проблем нет.
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11.06.2022 15:45 Ответить
У адептів руского міра в тупій головешці лише одне - аби територію, де вони живуть, захопили кацапи. І їм *****, що буде все навколо розбомблене, не буде де жити, за що жити, що буде знищене місто і, можливо, його будинок також - аби настав русскій мір. Там абсолютно хворе і збочене уявлення про те, яким має бути світ

І так, ті русскіє, які проживають в Німеччині чи у США, теж мріють, щоб і там був русскій мір. Кацапи - невиліковні і мають бути винищені.
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11.06.2022 13:04 Ответить
Дивно,але незрозуміють ніколи. Вважають що запускаючи знищення отримають незнищене. Особливість люмпенізму
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11.06.2022 13:08 Ответить
В расєюшку ще жоден не повернувся.
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11.06.2022 13:43 Ответить
Такое решение просто садисты фашисты можно сказать! А посмотреть что там с призывным возрастом ? А отправить посмотреть в Северодонецк с трёхлинейкой и 2 патронами ?
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11.06.2022 13:07 Ответить
Сурово канешна. Є відос де наші послали нах генерала, який хотів кинути хлопців з автоматами на танки. Тепер кримінальна спарава заведена, і не на генерала, а на солдатів. Влада з захисників зрадників робить, а кацапським ********* колоборантам "міласєрдіе і сачуствіє"
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11.06.2022 13:08 Ответить
В Буче пусть срок отбывает.
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11.06.2022 13:18 Ответить
От вам і судова система.
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11.06.2022 13:24 Ответить
РЖАКА ВІД КВАРТАЛУ.
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11.06.2022 13:25 Ответить
Всем кто поддерживает в том или ином виде русский мир, выдавать паспорта "неграждан", как это сделали в начале 90 прибалтийские страны, такие люди не имеют права голоса на выборах, а также занимать любые государственные должности.
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11.06.2022 13:33 Ответить
Єдиний вихід в межах демократії.
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11.06.2022 13:44 Ответить
На 100%. Надо брать пример с прибалтов. Институт негражданства это то что надо. И не надо обращать внимания на "це не демократично, у людей своя думка". Такая демократия приводит к разрушению государства.
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11.06.2022 13:57 Ответить
Так , і треба було це робити давно ! Але є ще одна проблема - отаку хєрню починає нести безліч громадян через тиждень - другий , як тільки їхній населенний пункт перестають регулярно бомбити або обстрілювати ! Оце справжня маячня ! В громадських місцях можна таке почути ! Сидить плаче : "як можна ? Вони ж "брати" !". Намагався знову щось пояснити - марно ! Стара ідіотка ! А цей рускій "реп" з усіх щілин ? Тьфу , гидота ! І що з цими усіма робити ?
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11.06.2022 15:43 Ответить
Тільки мені здається, що це імітація бурхливої діяльності? А скільки справ по поліціянтах, які у повному складі , цілими відділками перейшли працювати на ворога? Як чуюють про Гради, то відразу збирають рюкзаки і на низькому старті.
А у якогось маргінала знаходять(підкидають) піонєрський значок і готова справа. Цирк.
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11.06.2022 13:43 Ответить
Підкидають тому кому треба. Не просто так, а з вигодою, щоб мати свіжу копійку до зп в такий важкий час для держслужбовців
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11.06.2022 13:46 Ответить
Когда эта сволочь выйдет на свежий воздух - надо властям не забыть поцеловать его в задницу!!! У нас война или власть все еще мерят все происходящее в стране квартальными шоу-мерками????
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11.06.2022 13:43 Ответить
Судей под суд!!!
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11.06.2022 13:52 Ответить
Арештанта утримувати на лінії ворожого вогню!
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11.06.2022 13:58 Ответить
Взагалі-то це політично вмотивоване рішення суду, яке не має нічого спільного з демократичним устроєм.

Цей штемп отримував інформацію про події в країні зі ЗМІ (навряд чи Генпрокуратура, СБУ чи ДБР ознайомлювало його під розпис із доведеними справами щодо злочинів рашки, скоєних на території України).
Це його конституційне право - вірити чи не вірити інформації, що подається в ЗМІ, так само, як і обговорювати її з іншими громадянами.
Так що досягнення суду так собі.
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11.06.2022 14:06 Ответить
Ох, уж эта либерастическая Украина, со своим сюсюканьем с латентными коллаборантами, которым вместо 5 лет(как минимум) дают месяц(!) ареста. Вы там что, совсем ипанулись?

P.S. А вообще, я придерживаюсь того мнения, что Украине сейчас нужна сильная патриотическая и государственническая рука, этакий Пиночет или Сталин украинского пошиба. А всякие мямли(планировавшие на май 22-го года шашлыки, а не оборону страны от агрессора) типа Зеленского, боюсь, доведут вашу страну до ручки.
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11.06.2022 14:49 Ответить
Україна програє кацапам,бо місяць арешту замість вирваних живцем копит,це ні що.
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11.06.2022 15:18 Ответить
таке стррррашне покарання....
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11.06.2022 16:45 Ответить
Давайте нарешті вимагати створення 'не громадянства'!!! Бо ці ніколи не закінчаться.
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11.06.2022 17:04 Ответить
які нездолугі, три дні на передовій під артобстрілами русскіх.
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11.06.2022 19:09 Ответить
Його б в Бучу,на допомогу в ексгумації,може б прозрів
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05.09.2022 15:03 Ответить
 
 