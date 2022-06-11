1 месяц ареста, - суд вынес приговор киевлянину, отрицавшему вооруженную агрессию России против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За поддержание публичного обвинения Подольской окружной прокуратурой города Киева объявлен обвинительный приговор за отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Как отмечается, прокуратурой доказано, что с марта 2022 по апрель 2022 мужчина, осознавая факт временной оккупации вооруженными силами РФ части территории нашего государства, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицал факты убийств и изнасилований мирного населения Украины российскими военнослужащими, а также других военных преступлений на временно оккупированных территориях, чем осуществил возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году.
"Приговором Подольского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказанию в рамках санкции статьи до 1 месяца ареста. Свою вину обвиняемый признал полностью и искренне раскаялся", - говорится в сообщении.
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По законам военного времени
Я думаю, через две-три недели... мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию - худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и т.д. Это мы должны изучить, потому что это - элементы гибридной войны", - сказал он.
час поверю и расплачусь
ради справедливости - выглядит так что он еще и в ЕСПЧ пойдет. ибо отрицает преступления красножопых, а не факт того что они там есть, а значит это ясно что окуппация и агрессия.
так что может даже специально так говорил. а засудили за то что сам факт будто отрицает. хотя может в новости что то не так, но тогда санитары нужны, вот такие в камуфляже - отвезти чудака туда и там приковать наручниками под обстрелом.
Інакше ця вакханалія з кацапами та малоросами ніколи не закінчиться.
Но вообще разговоры по мобильному телефону могут прослушивать абсолютно все желающие, у кого есть деньги на оборудование, которое стоит примерно столько как на стоимость хорошего внедорожника. Всех на десятки километров вокруг. Да, я в курсе, это незаконно, заниматься прослушкой. Но производить и покупать оборудование для прослушки - совершенно законно, так что с тем, чтобы такое оборудование купить - проблем нет.
І так, ті русскіє, які проживають в Німеччині чи у США, теж мріють, щоб і там був русскій мір. Кацапи - невиліковні і мають бути винищені.
А у якогось маргінала знаходять(підкидають) піонєрський значок і готова справа. Цирк.
Цей штемп отримував інформацію про події в країні зі ЗМІ (навряд чи Генпрокуратура, СБУ чи ДБР ознайомлювало його під розпис із доведеними справами щодо злочинів рашки, скоєних на території України).
Це його конституційне право - вірити чи не вірити інформації, що подається в ЗМІ, так само, як і обговорювати її з іншими громадянами.
Так що досягнення суду так собі.
P.S. А вообще, я придерживаюсь того мнения, что Украине сейчас нужна сильная патриотическая и государственническая рука, этакий Пиночет или Сталин украинского пошиба. А всякие мямли(планировавшие на май 22-го года шашлыки, а не оборону страны от агрессора) типа Зеленского, боюсь, доведут вашу страну до ручки.