Черное море сегодня является самым опасным морем в мире из-за действий России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал сломить способность России и любой другой страны мира блокировать моря и уничтожать свободу судоходства.

Об этом он заявил на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия хочет лишить народы мира уверенности в свободе судоходства, уверенности в этой базовой свободе мира и процветания в каждом уголке нашей планеты. Россия своим флотом заблокировала наши порты на Черном море. Российские войска нападали на мирные торговые суда и направляли ракеты на нашу портовую инфраструктуру", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Черное море сегодня - "самое опасное море в мире, и ответственность за это полностью лежит на России".

"Российское руководство стремится отвергнуть все достижения исторического развития человечества, в частности ту систему международного права, которая у нас есть сегодня. И хочет вернуться к жизни 19 века или даже раньше, когда невозможно было обеспечить гармоничное развитие и благополучие миллиардов людей", - сказал президент.

Президент сказал, что нужно остановить войну, которую РФ начала против Украины, "пытаясь вернуть мир в старые времена, когда свобода народов и жизнь людей не имели никакого значения".

"Мы должны сломить способность России и любой другой страны мира блокировать моря и уничтожать свободу судоходства", - подытожил Зеленский.

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