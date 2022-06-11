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Черное море сегодня является самым опасным морем в мире из-за действий России, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал сломить способность России и любой другой страны мира блокировать моря и уничтожать свободу судоходства.

Об этом он заявил на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия хочет лишить народы мира уверенности в свободе судоходства, уверенности в этой базовой свободе мира и процветания в каждом уголке нашей планеты. Россия своим флотом заблокировала наши порты на Черном море. Российские войска нападали на мирные торговые суда и направляли ракеты на нашу портовую инфраструктуру", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Черное море сегодня - "самое опасное море в мире, и ответственность за это полностью лежит на России".

"Российское руководство стремится отвергнуть все достижения исторического развития человечества, в частности ту систему международного права, которая у нас есть сегодня. И хочет вернуться к жизни 19 века или даже раньше, когда невозможно было обеспечить гармоничное развитие и благополучие миллиардов людей", - сказал президент.

Президент сказал, что нужно остановить войну, которую РФ начала против Украины, "пытаясь вернуть мир в старые времена, когда свобода народов и жизнь людей не имели никакого значения".

"Мы должны сломить способность России и любой другой страны мира блокировать моря и уничтожать свободу судоходства", - подытожил Зеленский.

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Топ комментарии
+19
Найнебезпечнішим для України є кремлівські гниди на всіх шабелях держвлади України!!))
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11.06.2022 13:02
+12
как там ракеты нептун, гарпун, и прочие .
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11.06.2022 13:02
+12
По сравнению с морем предательства, воровства и коррупции в Украине за последние 3 года Чёрное море просто мелкая лужа.
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11.06.2022 13:19
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Найнебезпечнішим для України є кремлівські гниди на всіх шабелях держвлади України!!))
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11.06.2022 13:02 Ответить
как там ракеты нептун, гарпун, и прочие .
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11.06.2022 13:02 Ответить
Вже скоро..

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11.06.2022 13:45 Ответить
главное чтоб купаться и загорать было можно
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11.06.2022 13:02 Ответить
"Пошью костюм с отливом(флисовий) и в Ялту!"!!))
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11.06.2022 13:34 Ответить
Надо бы еще видосик снять для убедительности.
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11.06.2022 13:11 Ответить
а про азовське вже забув? яке рашистам подарував-
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11.06.2022 13:14 Ответить
28 травня
Україні передали стільки "Гарпунів", що можна потопити весь Чорноморський флот Росії, - Братчук
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11.06.2022 13:16 Ответить
73%, вам за месяц до начала войны нужно было переехать в Мариуполь и поддержать там программу вашего президента "Велике зрадiвництво".
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11.06.2022 13:16 Ответить
він там будував бассейн, 25-метровий
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11.06.2022 13:32 Ответить
По сравнению с морем предательства, воровства и коррупции в Украине за последние 3 года Чёрное море просто мелкая лужа.
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11.06.2022 13:19 Ответить
А зробив ,його таким- ТИ із своєю Зе-леною ко-******!!
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11.06.2022 13:20 Ответить
чорноморьска калюжа контролюється нато завжди.
взагалі, навіщо такі заяви? хто пише сценарій?
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11.06.2022 13:26 Ответить
Цікаве запитання- Хто пише сценарії для кремлівського балагана???)))
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11.06.2022 13:31 Ответить
лавров з'їздив до ердогана навіщо?
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11.06.2022 13:34 Ответить
Втілення в життя Омансько-Стамбульського (Мінськ-3)сценарія триває!!!))
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11.06.2022 13:39 Ответить
вгамувати божевільного з кнопкою не тривіальна задача
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11.06.2022 13:47 Ответить
Какой же он вумный аж страх!!!!
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11.06.2022 13:44 Ответить
його роль ще не визначена, але в стрінгах він вже стрибав
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11.06.2022 13:56 Ответить
Чому за три роки правління найогиднішого лідора ********** не було закуплено жодного протикорабельного комплексу нептун?!! Чому була повністю знищена програма з розробки і виготовлення ракет середньої дальності грім2? Чому за ці три роки не закуплено жодної ракети вільха? Бо охфіс преZедента працює і працював на знищення України як держави.
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11.06.2022 14:13 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій знищення України,як держави та українців,як нації!!!)))
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11.06.2022 14:40 Ответить
бляха, ви обрали криворозського растамана в президенти, тримаємо, *****
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11.06.2022 14:15 Ответить
кожен вечір починається з варнякання найвеличнішого і проклять на цензорі
кожен божий день воно шото верзе і доводить людей до сказу

а Єрмака він не виганяє тому, що без нього він взагалі буде нуль без палочки. і крім того, я думаю, що йому в Омані сказали - виженеш Єрмака - отруїмо тебе новичком. от воно й сситься.
і це ще хороший сценарій. поганий сценарій - це якщо він свідомий зрадник, а не просто нікчемний дурачок.
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11.06.2022 18:34 Ответить
Мілітарний: Військово-морські сили України сьогодні і завтра
https://www.youtube.com/watch?v=Vhr2Y9rUTiA
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11.06.2022 22:02 Ответить
 
 