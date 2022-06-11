Черное море сегодня является самым опасным морем в мире из-за действий России, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский призвал сломить способность России и любой другой страны мира блокировать моря и уничтожать свободу судоходства.
Об этом он заявил на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия хочет лишить народы мира уверенности в свободе судоходства, уверенности в этой базовой свободе мира и процветания в каждом уголке нашей планеты. Россия своим флотом заблокировала наши порты на Черном море. Российские войска нападали на мирные торговые суда и направляли ракеты на нашу портовую инфраструктуру", – подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что Черное море сегодня - "самое опасное море в мире, и ответственность за это полностью лежит на России".
"Российское руководство стремится отвергнуть все достижения исторического развития человечества, в частности ту систему международного права, которая у нас есть сегодня. И хочет вернуться к жизни 19 века или даже раньше, когда невозможно было обеспечить гармоничное развитие и благополучие миллиардов людей", - сказал президент.
Президент сказал, что нужно остановить войну, которую РФ начала против Украины, "пытаясь вернуть мир в старые времена, когда свобода народов и жизнь людей не имели никакого значения".
"Мы должны сломить способность России и любой другой страны мира блокировать моря и уничтожать свободу судоходства", - подытожил Зеленский.
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взагалі, навіщо такі заяви? хто пише сценарій?
кожен божий день воно шото верзе і доводить людей до сказу
а Єрмака він не виганяє тому, що без нього він взагалі буде нуль без палочки. і крім того, я думаю, що йому в Омані сказали - виженеш Єрмака - отруїмо тебе новичком. от воно й сситься.
і це ще хороший сценарій. поганий сценарій - це якщо він свідомий зрадник, а не просто нікчемний дурачок.
https://www.youtube.com/watch?v=Vhr2Y9rUTiA