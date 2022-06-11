РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8790 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 759 98
война (46523) Зеленский (16493)

Украина не стремится заходить на территорию РФ, мы уважаем международное право, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина уважает территориальную целостность любого государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина находится на своей земле. Далеко зайти Украине – это значит зайти на территорию России. Мы этого не хотим. Мы к этому не стремимся. Мы этого не делаем. У нас нет таких планов. Мы уважаем международное право, мы уважаем суверенитет, территориальную целостность любого народа", – сказал он.

Читайте также: Черное море сегодня является самым опасным морем в мире из-за действий России, - Зеленский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+51
Оно совсем идиот ....
показать весь комментарий
11.06.2022 13:43
+44
Кацапи обстрілюють нас по всій країні, а Зеля ссить навіть вдарити по кацапським військам на кацапії
показать весь комментарий
11.06.2022 13:44
+22
Знов про «превентивні санкції»! Яке ж воно *******!
показать весь комментарий
11.06.2022 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оно совсем идиот ....
показать весь комментарий
11.06.2022 13:43 Ответить
Ну как бы да.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:11 Ответить
Ого, дехто вже був готовий на Москву іти а тут таке...
показать весь комментарий
11.06.2022 16:54 Ответить
А про вимогу Штатів не бити по території забули ?
показать весь комментарий
11.06.2022 19:23 Ответить
говорить щоб говорити.....
показать весь комментарий
11.06.2022 13:44 Ответить
Ні! Він казатиме, що ми не будемо проводити операції на території Московії і стріляти по її території. Може бути і Крим у його розумінні територія Московії.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:09 Ответить
Немає значення, яке в нього розуміння, головне - який буде консенсус у українців з цього приводу. Наразі консенсус полягає у тому, що Крим - це Україна.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:43 Ответить
Кацапи обстрілюють нас по всій країні, а Зеля ссить навіть вдарити по кацапським військам на кацапії
показать весь комментарий
11.06.2022 13:44 Ответить
Зєля може й сцить, а ЗСУ **#шать час від часу по можливості.
показать весь комментарий
11.06.2022 13:49 Ответить
зачем эти сказки.? 1 раз в начале войны пульнули точкой" у " по аэродрому в миллерово и на этом все. только выгребаем с территории рф.
показать весь комментарий
11.06.2022 16:25 Ответить
ЗСУ також успішно атакували аеродром Тананрогу, нафтобазу у Білгороді, навіть у Воронежі ппо відпрацьовувало. Не кукурікав би ти про те, про що не намагався навіть дізнатися.
показать весь комментарий
11.06.2022 16:54 Ответить
Знов про «превентивні санкції»! Яке ж воно *******!
показать весь комментарий
11.06.2022 13:44 Ответить
Ви хоч зрозуміли, що він сказав? То я поясню. Якщо хочете, щоб Україна не стріляла по території РФ (чого наші західни партнери дуже бояться) - тисніть на її керівництво у тому числі санкціями. Заходити на територію Мордору ми не збираемося, але не виключаємо що можем обстрілювати її територію у відповід. Ось і усе.
показать весь комментарий
11.06.2022 13:49 Ответить
це лише ваша інтерпретація, він такого не казав, перечитайте ще раз
показать весь комментарий
11.06.2022 13:57 Ответить
Але не забувайте, війна на наші землі. На нашій землі гинуть люди. Тому ми тиснемо на Росію з нашої землі.

Ваша інтерпритація цього вислову.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:11 Ответить
і де тут про обстріл території рф ?
показать весь комментарий
11.06.2022 14:21 Ответить
Знаете... "Зеля сказал" и "Зеля сделал" это небо и земля... Все одно не его слова, его только озвучка. Если послушать, что он говорит от себя, то лучше уж молчал бы... Потому спорить можно как над мазней какого нибудь Малевича- тот намалевичал и все, а толпа уже видит то, что в башку втемяшится. Как и в кляксах у психолога))
показать весь комментарий
11.06.2022 14:51 Ответить
Малевич спочатку малював досить реалістично, це він потім почав експерементувати. Но то таке, творчі люди, він так бачив.
показать весь комментарий
11.06.2022 17:22 Ответить
Цікаво, а як він збирається звільняти Донбас?
Бо якщо виключити варіант лобового штурму, то оточення широким охопленням того ж Луганська з містами- супутниками, які фактично являють собою суцільну міську агломерацію, вимагатиме заходу на територію рашки.
Чи хтось вже придумав іншу тактику взяття великих урбанізованих територій?
показать весь комментарий
11.06.2022 13:57 Ответить
Достатньо зробити демілітарізовану зону артилерією, рсзо та авіацією. Заходити дійсно не обов'язково.
показать весь комментарий
11.06.2022 16:58 Ответить
Ще щось вигадайте. Цей раз не зараховано. - замало брехні.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:26 Ответить
Про Крым вспоминай почаще, что Крым - это Украина и украинская земля.
показать весь комментарий
11.06.2022 13:46 Ответить
Тут він каже правильні речі. Заходити на територію рф ніхто не буде, а ось російські аеродроми та скупчення російських військ безпосередньо біля нашого кордону - це законні цілі.
показать весь комментарий
11.06.2022 13:48 Ответить
Дурко без заходу на територію ворога перемогти НЕМОЖЛИВО!!! Можливо відкласти війну на деякий час доки "баби знов наражают" м'яса рашискому режиму.
Хтось би це пояснив Вовчіку....
показать весь комментарий
11.06.2022 13:51 Ответить
обещать не значит жениться!
показать весь комментарий
11.06.2022 13:56 Ответить
Є інший варіант. Можна відстояти свої території та вигнати ворога зі своєї землі. Після цього еконовічними важелями зробити так, щоб ворог не зміг накопицити військовий потенціал для наступного вторгнення. Ну і весь час посилювати свій воєнний потенціал. Більш ніж впевнений, що ворог тричі подумає вторгатися чи ні, якщо наприклад в нас будуть високоточні ракети, які зможуть оставати до столиці Мордору. Так що є альтернативний варіант повному розгрому супротивника. Війна ведеться не тільки воєнними засобами. Не менший вплив мають економічні та політичні засоби.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:17 Ответить
Про "посилювати потенціал" і про "ракети" - сміявсвя.З досвіду, і за фактом.
Ви щось таке чули від вашого улюбленця, чи може у вас така крута трава?
показать весь комментарий
11.06.2022 15:29 Ответить
"Улюбленцю" півтора роки залишилось, а посилювати потенціал і проводити ракетну програму набагато довше. Немає значення, що там від "улюбленця" чути.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:49 Ответить
Коли закінчилася Перша Світова Війна, жоден солдат ступив на територію Німеччини. Західний фронт залишався во Франції та Бельгії, на схід німці контролювали Балтію. Однак вони були виснажені, в них із-за блокади закінчилися ресурси, и навіть сил що вони перекинули зі східного фронта не вистачало, щоб протистояти американцям.

Звісно, фрау потім ще народили, за 20 років, но це вже інша історія.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:27 Ответить
От ти пишеш співрозмовнику що він "дурко", а сам же не менш дурко. Неможливо дихати сракою, а перемога залежить виключно від нанесених критичних втрат саме ворожої армії на будь-яких територіях і фіксується в умовах капітуляції. Нанесена поразка саме ворожої армії забезпечує можливість контролю виконання умов капітуляції, без необхідністі окупації невеличкими групами ревізорів. Якщо ти тоталітарна держава і власні громадяне для тебе дешеве м'ясо, то звійсно можна кинути додатково пару мільонів на убой, з метою узяти під військову окупацію території та пограбувати їх. Головне, не забувати, що той хто проводить наступ, втрачає мінімум втричі більше, а чим далі розтягується логістика, тим поганіше забезпечуються передові підрозділи.
показать весь комментарий
11.06.2022 17:44 Ответить
Ну остолоп, что возмёшь.
показать весь комментарий
11.06.2022 13:49 Ответить
Ти хоч вчив міжнародне право?
показать весь комментарий
11.06.2022 13:51 Ответить
Смішний жарт.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:03 Ответить
досвiт вiйни показуэ,що не iснуэ реальних засобiв для пiдтримання мiжнародного права в разi його порушення! вiдповiдно-цього права нема взагалi! безпеку,та державнiсть Украiни необхiдно вiдстоювати максимально,не вигадуючи виправдання...
показать весь комментарий
11.06.2022 13:53 Ответить
шановне панство- вас ще не нудить від його цитат?
показать весь комментарий
11.06.2022 13:54 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2022 13:59 Ответить


Який там нудить.? 73% з нетерпінням чекають виходу третього фоліанту з промовами і геніальними думками найвеличнішого.Як він буде називатися-це інрига.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:11 Ответить
то есть мы не будем трогать белгород..пусть по Харькову с него ******
показать весь комментарий
11.06.2022 13:56 Ответить
Я так розумію, ви саме той, хто зібрався потрогать, але не зміг із-за заборони зелібобіка? На сході наша артилерія та рсзо зараз мають 1 до 20 співвідношення із ворогом, може там теж би потрогаєте спочатку?
показать весь комментарий
11.06.2022 17:12 Ответить
Стратегам із захоплення Кубані та Бєлгароцкої області - присвячується!
показать весь комментарий
11.06.2022 13:56 Ответить
какой дебил же гнусавый.....
вот чтоб в 1942 году сталин или черчель говорил что уважают территорию Германии...

ну не кончене????
показать весь комментарий
11.06.2022 13:57 Ответить
По-перше, ніхто не поважає території, це не має ніякого сенсу. Поважають або людей, або якісь домовленості між ними. Міжнародне право це і є приклад такої домовленості і насправді є велика різниця, чи це буде у результаті перемога держави Україна над російським терористичним угрупуванням, чи це буде перемога одного терористичного угрупування над іншим.

По-друге, актуальна концепція міжнародного права була сформована пізніше, ніж у 1942р.

По-третє, Германія вже збиралася капітулювати у 1943р (на умовах збереження єдиної Германії), але Сралін дуже хотів окупувати та пограбувати німецьки території тому, маючи вплив на Рузвельта, вмовив його продовжити наступ. Це рішення було втілене ціною життя щє декількох мільонів військових.

Справа у тому, що чим далі військові розтягують свої логістичні лінії, тим складніше поповнювати втрати. Для того, щоб українська армія могла так далеко відійти від власних міст (логістичних центрів), треба хоча б військова підтримка союзників на інших фронтах.
показать весь комментарий
11.06.2022 16:46 Ответить
Даремно! Це Зеля підтримує тезу Путлера що це особлива операція. Можна було зайти до Білгорода, Воронеж тоді мешканці в Московії теж стали б відчували що це війна, а не операція.
показать весь комментарий
11.06.2022 13:59 Ответить
Якби так діяли союзники у ДСВ, то ніколи б не перемогли, бо до Берліна не дійшли би...
показать весь комментарий
11.06.2022 14:00 Ответить
Але в ПСВ до Берліна вони не дійшли.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:42 Ответить
Насправді, Германія була готова капітулювати щє у 1943 (на умовах збереження єдиної Германії), але сралін мав вплив на рузвельта та вмовив його продовжувати наступ, із метою захоплення совком додаткових територій.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:58 Ответить
на територію рф потрібно щоб зайшов полк "Свободная росия" (до того часу, надіюсь буде армія), а на територію РБ білоруський полк (або армія)
показать весь комментарий
11.06.2022 14:00 Ответить
До 24 лютого Українське??? (я так розумію).
показать весь комментарий
11.06.2022 14:01 Ответить
Щось Вечірній балабол зарано виліз. Мабуть нюхнув на радощах.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:04 Ответить
Слава всім тим хто день і ніч героїчно тримає державність на плечах, завдяки їм, а не чиновникам України є і буде.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:05 Ответить
Роблять з нас мішені для пострилів!!!!!! А Захід на це заохочуе!
показать весь комментарий
11.06.2022 14:07 Ответить
Хм-м
показать весь комментарий
11.06.2022 14:12 Ответить
На територію РФ зайдуть війська т.з. ЛНР, ДНР (Як незалежні республіки), а ЗСУ надаватимуть їм підтримку.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:13 Ответить
ЯКЕ КОНЧЕНЕ!
Сам робить віртуальну лінію на мапі для РФ реальною та нездоланною Лінією Оборони, на кшталт Лінії Маннергейму + Залізний Купол!
І Рашці ця лінія оборони нічого не коштує.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:15 Ответить
Україна прагне знищити весь кацапстан , разом із його ******** населенням. Також буде непогано і всіх зелених тварюк теж.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:22 Ответить
Украина не заходит и на свою территорию-наверно жалеет оккупационные власти и уважает их оккупацию
показать весь комментарий
11.06.2022 14:23 Ответить
Україна вже зайшла майже на третину територій, які були окуповані з 24.02.
показать весь комментарий
11.06.2022 17:55 Ответить
Це дуже не розумні слова, бо забезпечують ворогу недоторканість під час збройного нападу. Дії щодо заспокоєння агресора не є посяганням на суверенитет іншої держави, але без цього не можливо закінчити війну раз, забезпечити безпеку на території України два.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:37 Ответить
слова нічого не забезпечують. можна було б це вже дотямити)
показать весь комментарий
11.06.2022 17:46 Ответить
Цікава логіка у криворізького юриста, майстра розмовного жанру Зеленського, згідно з якою, під час Другої світової війни, розгром союзниками військ Німеччини та подальша, тимчасова, окупація її території, з метою проведення демілітаризації, було грубим порушенням міжнародного права.
Боже, навіщо ти покарав Україну таким ідіотом?
показать весь комментарий
11.06.2022 14:37 Ответить
Какое еще междунардное право, ёпт? Идет Война! На вас напали! Вы просто обязаны ответить агрессору тем же, иначе он никогда не успокоется! Он что реально тупой?
показать весь комментарий
11.06.2022 14:41 Ответить
ещё тупее
показать весь комментарий
11.06.2022 16:31 Ответить
Іще один Білгород а то і Москву з дивана захоплює...
показать весь комментарий
11.06.2022 16:58 Ответить
Тупо ***** своей ересью
показать весь комментарий
11.06.2022 14:51 Ответить
У нас нет ядерного оружия---но если сильно будет надо, мы его применим. Голда Меир.
показать весь комментарий
11.06.2022 14:54 Ответить
А с каких дров международный закон запрещает заходить на территорию агрессора? Во время WWII тоже надо было уважать территориальную целостность Германии?
показать весь комментарий
11.06.2022 15:00 Ответить
Демилітарізацію можна проводити і без окупації території. Більш вагомою причиною, чому Сраліну була потрібна ця окупація, то є банальне пограбування. Для цього він вмовив Рузвельта не приймати капітуляцію у 1943, після Сталінграду та Курську і поклав на це додатково 2-3 мільона військових, які були всраті тільки на те, щоб захопити якомога більше територій для пограбувань та згвалтувань. Україна, як демократична держава, не може орієнтуватись на подібну тоталітарастичну модель поведінки. Або якщо почне орієнтуватись на неї, то треба очікувати тоді таке ж саме міжнародне відношення, як до совка 1945-1991.
показать весь комментарий
11.06.2022 17:26 Ответить
От довбень , напевне після хапки , інакше неніс би х@йню .Ну вийдуть ЗСУ на кордон і .....а орки з градів чи точки у , будуть їх херачити .А дальше .....
показать весь комментарий
11.06.2022 15:15 Ответить
В данном случае, он все правильно говорит. Наши западные партнеры очень боятся нашей победы, и запросто вообще могут оружия не давать.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:19 Ответить
Те рашке достаточно внести как часть себя Украину в конституцию, как они с Крымом поступили.... И все? Зеля сложит лапки и уедет на шашлычки в Оман?
показать весь комментарий
11.06.2022 16:03 Ответить
Те, що вони там у конституцію внесли, немає ніякого впливу ні на що, бо то була юридично никчемна дія. Також, якщо зеля складе лапки, президента просто нового будемо обирати та продовжувати почате.
показать весь комментарий
11.06.2022 17:34 Ответить
США зацікавлені в нашої перемозі, тому що їм потрібна впливова європейська держава (бажано, яка підсилить розхитаний ЄС у якості члена союзу) у якості союзника.
показать весь комментарий
11.06.2022 17:31 Ответить
зЕлохский, а ведь придётся заходить!
Мы не в клетке, что по нам ракетами шпуляли, а мы уважаем международное какое то из пальца высосанное "право"...
Мы просто обязаны уничтожить все угрозы Украине, кстати по международному, а не лаврошадьскому, праву!!! Долго воевать, дорогое удовольствие! Или что то ещё, чего нам не следует знать???
показать весь комментарий
11.06.2022 15:25 Ответить
PS: Нынешняя граница Украины, разделяет Украину от аккупированной части Украины! Так что зЕ не надо выдумывать и маацьфу на территории Украины, стоили Украинцы!!!
показать весь комментарий
11.06.2022 15:31 Ответить
а прийдеться
показать весь комментарий
11.06.2022 16:30 Ответить
Воно ще - зовсім обкурене? Скажіть йому, що йде війна. Яке міжнародне право?
показать весь комментарий
11.06.2022 16:39 Ответить
хєр би фашистів перемогли, якби керувались такими принципами в другу світову....війна тривала би по сей день
показать весь комментарий
11.06.2022 16:57 Ответить
У Першу Світову ні один французький/британський солдат не зайшов на німецьку територію, весь театр бойових дій відбувався у самій Франції(при чому захоплено було приблизно стільки ж як і у нас) або у Бельгії. Реально дивують ось такі заклики певних "персонажів" іти на Москву. Не хочете трохи применшити свої наполеонівські амбіції?
показать весь комментарий
11.06.2022 17:04 Ответить
Що Вата Зелена, зброю не дають, то і мелеш тупість всяку?? Ой ну звісно, а виробляти свою не пробував??? Ублюдок тупорилий!!!! Тобі може і не треба територія РФ, а нам треба!
показать весь комментарий
11.06.2022 17:12 Ответить
То це ти на Бєлгород рвешься, а тебе не пускають? А скільки за собою планував вести військ? Це ти їх зі сходу хочеш видернути, де перевага ворога за артилерією та танками 20 к 1, чи в тебе власні бійці? Чи може ти резервістами та діловодами наступати думав?
показать весь комментарий
11.06.2022 17:52 Ответить
не виліковний
показать весь комментарий
11.06.2022 17:22 Ответить
Зєля. Доки йде війна, ми можемо заходити куди завгодно.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:37 Ответить
может заходить и не надо, но ответки давать следует.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:37 Ответить
Реально НЕ Согласен!!!
Международное право закончилось с вторжением вооруженных преступников на частную территорию. Дальнейшие действия ВСУ всем должны быть представлены как преследования силами правопорядка, преступников в момент совершения ими их преступных действий с целью поимки и дальнейшего наказания
показать весь комментарий
12.06.2022 08:00 Ответить
дебил, твою стану разбомбили н@хер а ты все еще кацапов братьями называешь?!
показать весь комментарий
12.06.2022 17:11 Ответить
 
 