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Украина не стремится заходить на территорию РФ, мы уважаем международное право, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина уважает территориальную целостность любого государства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина находится на своей земле. Далеко зайти Украине – это значит зайти на территорию России. Мы этого не хотим. Мы к этому не стремимся. Мы этого не делаем. У нас нет таких планов. Мы уважаем международное право, мы уважаем суверенитет, территориальную целостность любого народа", – сказал он.
Топ комментарии
+51 Алекс Бек
показать весь комментарий11.06.2022 13:43
+44 Right Right 2d264255
показать весь комментарий11.06.2022 13:44
+22 Степа Лыходэев
показать весь комментарий11.06.2022 13:44
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Пожалуйста, подождите...
Ваша інтерпритація цього вислову.
Бо якщо виключити варіант лобового штурму, то оточення широким охопленням того ж Луганська з містами- супутниками, які фактично являють собою суцільну міську агломерацію, вимагатиме заходу на територію рашки.
Чи хтось вже придумав іншу тактику взяття великих урбанізованих територій?
Хтось би це пояснив Вовчіку....
Ви щось таке чули від вашого улюбленця, чи може у вас така крута трава?
Звісно, фрау потім ще народили, за 20 років, но це вже інша історія.
Який там нудить.? 73% з нетерпінням чекають виходу третього фоліанту з промовами і геніальними думками найвеличнішого.Як він буде називатися-це інрига.
вот чтоб в 1942 году сталин или черчель говорил что уважают территорию Германии...
ну не кончене????
По-друге, актуальна концепція міжнародного права була сформована пізніше, ніж у 1942р.
По-третє, Германія вже збиралася капітулювати у 1943р (на умовах збереження єдиної Германії), але Сралін дуже хотів окупувати та пограбувати німецьки території тому, маючи вплив на Рузвельта, вмовив його продовжити наступ. Це рішення було втілене ціною життя щє декількох мільонів військових.
Справа у тому, що чим далі військові розтягують свої логістичні лінії, тим складніше поповнювати втрати. Для того, щоб українська армія могла так далеко відійти від власних міст (логістичних центрів), треба хоча б військова підтримка союзників на інших фронтах.
Сам робить віртуальну лінію на мапі для РФ реальною та нездоланною Лінією Оборони, на кшталт Лінії Маннергейму + Залізний Купол!
І Рашці ця лінія оборони нічого не коштує.
Боже, навіщо ти покарав Україну таким ідіотом?
Мы не в клетке, что по нам ракетами шпуляли, а мы уважаем международное какое то из пальца высосанное "право"...
Мы просто обязаны уничтожить все угрозы Украине, кстати по международному, а не лаврошадьскому, праву!!! Долго воевать, дорогое удовольствие! Или что то ещё, чего нам не следует знать???
Международное право закончилось с вторжением вооруженных преступников на частную территорию. Дальнейшие действия ВСУ всем должны быть представлены как преследования силами правопорядка, преступников в момент совершения ими их преступных действий с целью поимки и дальнейшего наказания