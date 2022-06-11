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За минувшие сутки вследствие обстрелов в Николаевской области погиб один человек, еще 8 получили ранения, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,миколаївщина

Российские войска продолжают бить по Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 8 человек, есть погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, под обстрелами Николаевский и Баштанский районы – Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Галицыновская громады.

"К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие. Соболезнования родным. В общем же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 8 человек", - пишет Замазеева.

Она уточнила, что детей пострадавших нет.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на область", - добавляет Замазеева.

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Если кт-то забыл за кого проголосовали в Мыколаеве
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11.06.2022 14:24 Ответить
А шо то за чудовище скалится на заднем плане? Не мосейчучка бенина ***** ли? Которая на марафоне каже шо кожному треба почуты йиий колы вона прыходе у студию?
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11.06.2022 14:28 Ответить
 
 