За минувшие сутки вследствие обстрелов в Николаевской области погиб один человек, еще 8 получили ранения, - облсовет

Российские войска продолжают бить по Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 8 человек, есть погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, под обстрелами Николаевский и Баштанский районы – Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Галицыновская громады.

"К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие. Соболезнования родным. В общем же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 8 человек", - пишет Замазеева.

Она уточнила, что детей пострадавших нет.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на область", - добавляет Замазеева.

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