За минувшие сутки вследствие обстрелов в Николаевской области погиб один человек, еще 8 получили ранения, - облсовет
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Российские войска продолжают бить по Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 8 человек, есть погибшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.
По ее словам, под обстрелами Николаевский и Баштанский районы – Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Галицыновская громады.
"К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие. Соболезнования родным. В общем же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 8 человек", - пишет Замазеева.
Она уточнила, что детей пострадавших нет.
"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на область", - добавляет Замазеева.
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