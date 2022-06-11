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"Взял и на танк велосипед бросил": История жителя Бахмача, пытавшегося остановить колонну техники оккупантов в первые дни войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Сергей Шевченко из Бахмача пытался остановить колонну из танков и БТРов – бросил свой велосипед на вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, произошло это 26 февраля, когда российские войска зашли в город.

"Они спонтанно заехали. Мало кто и знал. Повыскакивали, кто откуда. Я там далеко живу. Приехал домой. Супруга говорит: "Танки там стоят. Колонна целая". Я на велосипед - и бегом сюда", - рассказал мужчина.

Местная жительница Надежда Удод наблюдала за этим из окна и снимала на телефон.

"Собралось немало людей. Вижу, мужчина на велосипеде летит. Спрыгивает почти на ходу и бросает велосипед под танки. Танк проехал, второй едет. Он вытаскивает велосипед и снова бросает еще раз пять".

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"Увидел, на башне сидят молодые ребята такие, ну дети. И так себе сидят, как Рембо. Ну, у меня и закипело. И они давай трогаться. Один поехал. А я на другой танк. Вот тут стоял, взял и на танк велосипед бросил. Он переехал и поехал. Я на второй бросил. А на третий встал на танк, заскочил. Думаю, его остановлю... За пушку взялся и залез на танк... Танк остановился", - вспоминает Сергей.

Куда забираться и как можно остановить такую ​​технику, мужчина знал. Два года службы в армии ездил на танках, знает каждый механизм.

Я закрыл амбразуру механику. Я за пушку рукой задержался, а ногой закрыл ему. Я вообще-то командир танка. Я знаю. Ногу положил – механик увидел, что темно, ему надо остановиться. Там парень Саша из Курени, я велосипед, тот футболку бросил на следующий БМП... Там один командир, старший, сидел на броне, выстрелил вверх... Они и поехали так далее. Я тогда велосипед забросил наверх", - добавил он.

Видео с мужчиной на танке сняла и выложила сразу в интернет свидетельница. Это Ирина Проценко. Она киевлянка, в тот день, 26 февраля, Ирина была в Бахмаче в гостях. Услышала сильный гул, выбежала на улицу. Пыталась позвонить по телефону на 101, предупредить о вражеских колоннах, но не дозвонилась, поэтому снимала на телефон и распространяла в интернете. Говорит, что поступок мужчины очень смелый, потому что было очень страшно.

По словам Сергея, с тем мужчиной, который тоже выскочил к танкам и бросил на них свою футболку, после этого подружились. Позже местный аграрий купил мужчине новый велосипед с электромотором.

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Топ комментарии
+20
Герою слава !

В мене аж сльози накотилися 😥
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11.06.2022 14:56
+11
Дякую.
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11.06.2022 15:06
+9
Тільки Українці не боялися ворожі колони собою, голими руками зупиняти! Пишаюсь цьою незламною нацією! Згадайте тільки но ці ж слова Байдена на зустрічі з Українськими біженцями в Польщі: ...а вони голими руками на ці чортові танки! Слава Україні!!! Слава Нації!!! ПіZZда раске пїдєраскє!!!
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11.06.2022 15:13
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11.06.2022 14:50 Ответить
Герою слава !

В мене аж сльози накотилися 😥
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11.06.2022 14:56 Ответить
сильный чувак
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11.06.2022 16:31 Ответить
Дякую.
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11.06.2022 15:06 Ответить
Государство Украина оставило свой народ один на один с танками. Вы там это, того, кидайтесь под гусеницы, коктейли Молотова, на митинги ходите, пусть вас убьют там, дело-то такое. Государство вас бросило, но вы держитесь, хорошего настроения.
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11.06.2022 15:12 Ответить
Закрий писок кацапе
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11.06.2022 17:49 Ответить
Тільки Українці не боялися ворожі колони собою, голими руками зупиняти! Пишаюсь цьою незламною нацією! Згадайте тільки но ці ж слова Байдена на зустрічі з Українськими біженцями в Польщі: ...а вони голими руками на ці чортові танки! Слава Україні!!! Слава Нації!!! ПіZZда раске пїдєраскє!!!
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11.06.2022 15:13 Ответить
8 років тому я був у Бахмачі і ошалів коли побачив скільки народу на великах їздить. Можна було б всіма великами Бахмача кацапські танки закидати.
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11.06.2022 15:31 Ответить
Краще "слугами народу" і бажано в таких футболках:
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11.06.2022 19:45 Ответить
как он танк голыми руками останавливал....это видео дорого стоит...
мужик герой
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11.06.2022 15:55 Ответить
Прикро що зі зброї цю сміливу людину Зе забезпечив лише велосипедом. Хоча ні, це не Зе, це він сам себе забезпечив. А чим же його забезпечив Зе? Питання риторичне.
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11.06.2022 19:42 Ответить
 
 