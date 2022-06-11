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В октябре нам не хватит складов для хранения 10-15 млн тонн урожая, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Агрессор намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве несколько дней назад.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительным оценкам, в октябре нам может не хватить складских помещений для хранения урожая – для 10-15 млн тонн. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ", – отметил он.
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ХІМАРС - 80 км
обидві ракетіи на інерційні системі наведення та джи-пі-ес
пускових до Вільхи М маємо "Смерчів" - 80 штук !!!!!!!
тому "Діду, дай нам ХІМАРСІВ виглядає дуже паскудно !!!!!!!"
де наші ХІМАРСИ-Вільхи ?
********....
Ти спочатку збери урожай.
наші котики вимушені окрім військових справ ще й гасити...якщо їм це під сили...та не завжди...
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4865
Оккупанты целенаправлено обстреливают поля с пшеницей зажигательными снарядами.
Нашим бойцам приходится не только уничтожать врага, но и спасать урожай.
То може нашому поважному урядовцю домовитись з молдавськими партнерами й розпочати врешті доправляти українське зерно до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайські порти Джурджулешти й Рені для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ?
Це ж риночнікі, головне прибуток, гроші як абсолют, гроші важливіші за життя.
Далі буде тільки гірше, бо воно зрадило і тепер просто клеїть дурня(
Может сразу вывозить в польские терминалы? Готовь логистику.
Тепер земля і зерно цу власність корпорацій Монсанто-Баєр а також Кернел і інших.
Це їхні проблеми як вивозити зерно, це їхні проблеми як захищати поля та елеватори від зазіхань російських окупаційних військ.
За продовольчу безпеку українців ці огидні потвори і не думають дбати, крадучи зерно із держрезерва(миші зїли..)