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К побережью Одесщины снова вынесло вражескую мину, она сдетонировала прямо в море, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міна

На Одесщине в 20 м от берега была обнаружена мина, которую сорвало с якоря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

"ВНИМАНИЕ! К черноморскому побережью Одесщины вновь вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.

Она была обнаружена в 20 м от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом.

Какие еще необходимы доказательства, чтобы понять, что в этом году в Черном море купаться ОПАСНО?!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: На пляже Одесчины обнаружена и обезврежена российская морская мина, - ОК "Південь". ВИДЕО
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+7
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11.06.2022 15:37
+6
а негры хлебушка ждут...

хай у пуйла просять
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11.06.2022 15:28
+3
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11.06.2022 15:44
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а негры хлебушка ждут...

хай у пуйла просять
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11.06.2022 15:28 Ответить
Цікаво як жили ті негри 200 років назад, коли торгове судноплавство не було так розвинено як сьогодні. Всі ми знаємо що колись там давно Британія возила чай з Індії, але вантажопідйомність тих суден незрівнянно мала із *********.
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11.06.2022 15:36 Ответить
все просто , негры разучились кормить себя сами
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11.06.2022 16:24 Ответить
тоді в Африці проживало значно менше людей. в десятки або сотні разів менше. для прикладу чисельність населення Ефіопії в 2020 приблизно 115 млн, а в 1960 було десь 23 млн. скільки було 200 років назад можна уявити. останні десятиліття найбільший природний приріст населення спостерігається саме у на Африканському континенті.
і. до речі, не варто зловживати словом "негри". не подобається людям, то навіщо так говорити? кацапщиною тхне з їхнім "на" Україні патамучто єто правильна па русски

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11.06.2022 16:30 Ответить
подыгрывают рашистам , неужели не понятно⁉️И виноваты купленные лоббисты паРаши, Эрдоган корчит из себя всемогущего императора
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11.06.2022 16:53 Ответить
Не треба ляля....в Україні до совка називали негрів неграми, в жидів жидами....і без всяких там расизмів нацизмів....просто назви!!! До речі німці себе німцями теж не називають, лише ми їх так.
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11.06.2022 17:23 Ответить
200років тому їм ще не промили мізки ісламом і вони не плодилися як таргани! Ну і медицини нащастя не було, щоб рятувати всякий 'брак виробництва'
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11.06.2022 17:20 Ответить
Но людям необходим отдых. При осаде Москвы и даже блокаде Ленинграда всем регулярно давали отдохнуть. В Одессе тоже это нужно. Отключить весь Интернет и телевизор на 48 часов, вырыть бассейны и отправить всех на отдых. Иначе будет неработоспособное, небоевое население. Вообще уже давно пора внедрить практику отдыха от потока новостей. Отключать Интернет, ТВ, радио, оставить только сирену. И одновременно предлагать хорошие места для отдыха без сосредоточения людей в одном месте.
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11.06.2022 15:35 Ответить
Особенно хороша будет практика отключения украинского президента, ну или просто забрать у него теле-суфлер и тогда все увидят героя видео "Літаки летять, будем всех бомбить"!!
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11.06.2022 15:38 Ответить
Народу он нравится. Люди любят идиотов, кто тупее их самих. А умный человек в кадре конечно будет вызывать раздражение у неудачников, своим видом показывая, насколько они ущербны в сравнении с ним. Как раз это поднимает боевой дух очередной набор тупых предложений с хорошей заправкой колумбийским порошком.
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11.06.2022 15:43 Ответить
Брехня! Люди не ******* ідіотів!
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11.06.2022 17:26 Ответить
США попередили про можливе російське вторгнення - 23 ЛИСТОПАДА 2021. розвідка США: Росія готує повномасштабний наступ впродовж наступних 48 годин.
- 22 ЛЮТОГО 2022. "Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків" - 22 ЛЮТОГО 2022
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11.06.2022 15:37 Ответить
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11.06.2022 15:44 Ответить
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11.06.2022 15:53 Ответить
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11.06.2022 15:54 Ответить
типа мы не знаем про это чувырло
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11.06.2022 16:29 Ответить
зеИУДА и ЕГО ПРИХЛЕБАТЕЛИ , включая недалеких ,сколько, сейчас осталось от 73% - враги свободной Украины‼️
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11.06.2022 16:59 Ответить
Слуги тільки чиї? Патріоти і армія знову рашці весь план зламали.
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11.06.2022 16:04 Ответить
Чот мне подсказывает..что это наша украинская мина..судя по тому что наши говорят что вся прибрежка нами заминирована.🤔
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11.06.2022 17:05 Ответить
Одесити, рийте басейни, або краще цілі ставки, запускайте в них морську воду і будемо купатися без мін))) я на море хочу....в цей час завжди в уже теплому Азовському плавали.....
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11.06.2022 17:31 Ответить
 
 