К побережью Одесщины снова вынесло вражескую мину, она сдетонировала прямо в море, - Братчук
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На Одесщине в 20 м от берега была обнаружена мина, которую сорвало с якоря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.
"ВНИМАНИЕ! К черноморскому побережью Одесщины вновь вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.
Она была обнаружена в 20 м от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом.
Какие еще необходимы доказательства, чтобы понять, что в этом году в Черном море купаться ОПАСНО?!" - говорится в сообщении.
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хай у пуйла просять
і. до речі, не варто зловживати словом "негри". не подобається людям, то навіщо так говорити? кацапщиною тхне з їхнім "на" Україні патамучто єто правильна па русски
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