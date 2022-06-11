Россия блокирует поставки лекарства на оккупированные территории. Это терроризм против гражданского населения, - Ляшко
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Россия продолжает блокировать поставки лекарств, в том числе и жизненно необходимых, с подконтрольных Украине территорий на временно оккупированные. Поэтому сотни тысяч украинцев на временно оккупированных территориях стали фактически заложниками медицинского терроризма россиян.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По его словам, препятствуя поставкам лекарства из Украины, страна-оккупант и сама не обеспечивает граждан необходимыми медикаментами и лекарствами.
"Несмотря на то, что страна-оккупант обязана обеспечить дальнейшее удовлетворение медицинских нужд гражданских граждан, сегодня мы, к сожалению, видим, как Россия нивелирует нормы международного права и фактически совершает терроризм против гражданского населения. Россияне, со своей стороны, не поставляют на временно оккупированные территории медикаменты и продолжают блокировать их поставки с подконтрольных Украине территорий. Хотя мы ежедневно обращаемся с просьбой открыть гуманитарные коридоры. У нас есть гуманитарные грузы, которые готовы отправить в любой момент, как только оккупанты откроют коридор", - сообщил Ляшко.
Также отмечается, что Украина прилагает значительные усилия, в том числе и на международной арене, чтобы разблокировать поставки медикаментов на временно оккупированные территории.
В то же время на оккупированных территориях украинские врачи продолжают оказывать медицинскую помощь населению, которое в ней нуждается, в соответствии с украинским законодательством и международными конвенциями. Национальная служба здоровья, в свою очередь, продолжает покрывать оказание медпомощи пациентам на временно оккупированных территориях, согласно украинскому законодательству.
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Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
Они прекрасно знали о нападении и о том, что нужна армия, а не дороги. Прекрасно это осознавали, не хуже нас. Все же там не дураки, раз они все долларовые миллионеры. Но 1 млрд гривны на армию дал бы им только уважение от народа, а 1 млрд гривны на асфальт давал на 3 человек по 100 млн каждому откатов в любой валюте на любой счет любого банка. Кстати, настоящий президент мог бы и дороги сделать, и оружие в том числе. Если бы был не алчным человеком. Просто надавить на белорусский завод по производству асфальта, что будет покупать напрямую у него по цене в 3 раза ниже, чем обычная экспортная цена. И завод бы пошел на сделку, ведь он продает асфальт в 4-5 раз ниже экспортной цены, потому что там преступный клан у власти этим схематозом живет 25 лет с так называемой принудительной закупкой эксклюзивному экспортеру, у кого одного есть права на экспорт по "закону".
"Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах застрял в лифте одной из украинских клиник прямо вместе с министром здравоохранения Украины В.Ляшко.
«Клиники в плачевном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать", - написал немецкий министр.
Целью его визита в Украину было обсуждение участия в обеспечение помощи раненым и больным."