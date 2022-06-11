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Россия блокирует поставки лекарства на оккупированные территории. Это терроризм против гражданского населения, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ліки

Россия продолжает блокировать поставки лекарств, в том числе и жизненно необходимых, с подконтрольных Украине территорий на временно оккупированные. Поэтому сотни тысяч украинцев на временно оккупированных территориях стали фактически заложниками медицинского терроризма россиян.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По его словам, препятствуя поставкам лекарства из Украины, страна-оккупант и сама не обеспечивает граждан необходимыми медикаментами и лекарствами.

"Несмотря на то, что страна-оккупант обязана обеспечить дальнейшее удовлетворение медицинских нужд гражданских граждан, сегодня мы, к сожалению, видим, как Россия нивелирует нормы международного права и фактически совершает терроризм против гражданского населения. Россияне, со своей стороны, не поставляют на временно оккупированные территории медикаменты и продолжают блокировать их поставки с подконтрольных Украине территорий. Хотя мы ежедневно обращаемся с просьбой открыть гуманитарные коридоры. У нас есть гуманитарные грузы, которые готовы отправить в любой момент, как только оккупанты откроют коридор", - сообщил Ляшко.

Также отмечается, что Украина прилагает значительные усилия, в том числе и на международной арене, чтобы разблокировать поставки медикаментов на временно оккупированные территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На временно оккупированных территориях большой дефицит лекарств, - Ляшко

В то же время на оккупированных территориях украинские врачи продолжают оказывать медицинскую помощь населению, которое в ней нуждается, в соответствии с украинским законодательством и международными конвенциями. Национальная служба здоровья, в свою очередь, продолжает покрывать оказание медпомощи пациентам на временно оккупированных территориях, согласно украинскому законодательству.
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Топ комментарии
+3
Ви ж ніяк про населення не дбали. Не попереджали про небезпеку, щоб паніки не було. Тепер його тероризують і винищують. Молодці.
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11.06.2022 16:22
+3
Ви не розумієте. То було "не на часі". Зате зараз зелень одна поперед одну огризається на слова Байдена. Оце на часі.
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11.06.2022 16:26
+2
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11.06.2022 15:50
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Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути.
Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.

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11.06.2022 15:48 Ответить
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11.06.2022 15:50 Ответить
Да хватит писать их лживый бред, в который они сами не верят. Это та же шольцавщина про армию и асфальт. На деле весь бюджет всегда шел в те отрасли, где контрагенты имели возможность давать откаты. Где можно по завышенной цене купить асфальт, электроэнергию, еще всякий бред типа ветряков и многое-многое другое. Где откаты давали за заключения контракта, туда и шли деньги. А в армии откат получить почти невозможно, ведь все документы как на ладони.

Они прекрасно знали о нападении и о том, что нужна армия, а не дороги. Прекрасно это осознавали, не хуже нас. Все же там не дураки, раз они все долларовые миллионеры. Но 1 млрд гривны на армию дал бы им только уважение от народа, а 1 млрд гривны на асфальт давал на 3 человек по 100 млн каждому откатов в любой валюте на любой счет любого банка. Кстати, настоящий президент мог бы и дороги сделать, и оружие в том числе. Если бы был не алчным человеком. Просто надавить на белорусский завод по производству асфальта, что будет покупать напрямую у него по цене в 3 раза ниже, чем обычная экспортная цена. И завод бы пошел на сделку, ведь он продает асфальт в 4-5 раз ниже экспортной цены, потому что там преступный клан у власти этим схематозом живет 25 лет с так называемой принудительной закупкой эксклюзивному экспортеру, у кого одного есть права на экспорт по "закону".
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11.06.2022 15:56 Ответить
Ці виродки тільки і можуть що терирозувати цивільне населення.
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11.06.2022 15:49 Ответить
вообще-то обеспечение лекарствами и всем прочим оккупированых территорий - это обязанность оккупанта. Но ляшку деньги на поставках отмыть надо, кто потом сосчитает, что было поставлено, куда и сколько, даже если захочет
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11.06.2022 16:01 Ответить
О, Ляшко активізувався
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11.06.2022 16:01 Ответить
Скоро баблишко на борьбу с оспой потечет...
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11.06.2022 16:23 Ответить
Ви ж ніяк про населення не дбали. Не попереджали про небезпеку, щоб паніки не було. Тепер його тероризують і винищують. Молодці.
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11.06.2022 16:22 Ответить
Ви не розумієте. То було "не на часі". Зате зараз зелень одна поперед одну огризається на слова Байдена. Оце на часі.
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11.06.2022 16:26 Ответить
Та невже? Тільки це акт тероризму у виконанні кацапів?
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11.06.2022 16:24 Ответить
Ще один блазень виповз, давно не чутно було. Все можна списати на рашку
"Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах застрял в лифте одной из украинских клиник прямо вместе с министром здравоохранения Украины В.Ляшко.

«Клиники в плачевном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать", - написал немецкий министр.

Целью его визита в Украину было обсуждение участия в обеспечение помощи раненым и больным."
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11.06.2022 17:24 Ответить
Кончена заява. А Ляшко взагалі в курсі, що в РФ проблеми з медикаментами?
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11.06.2022 19:25 Ответить
Будет так - кацапы заберут лекарства и продадут у себя, там полная жопа с медикаментами. А наши будут кричать - какой ужас, кто бы мог подумать, что так случится😁
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11.06.2022 19:49 Ответить
 
 