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В течение суток пиротехники обезвредили 169 взрывоопасных предметов на территории Украины, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розмінування

В Украине 10 июня пиротехники обезвредили 169 взрывоопасных предметов на площади 1091 гектар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило МВД в телеграме.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 104 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 169 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 1 тыс. 91 га", - отметили в министерстве.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины спасатели обезвредили 134 548 взрывоопасных предметов, в том числе 1988 авиабомб. Была обследована территория площадью 37 568 га.

"Заметили подозрительный предмет – сообщайте по номеру 101 или 102", - призвали в МВД.

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Хай Бог вас береже
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11.06.2022 16:02 Ответить
Раз у нас есть взрывчатка на уничтожающий заряд и нет необходимости добывать взрывчатое вещество (с риском конечно) из снаряда, то может пора выпускать оружие, наконец? Я вот смотрю на производственный процесс на второй мировой в СССР с 4 рабочими сменами, там реально простейшие операции и ручной труд без инструментов высокоточных. Зачем закупать на Западе это вооружение, где в цену входит дорогостоящие зарплаты для людей, всякие фильтры по очистке выбросов и прочее, что у нас дешевое и не нужное будет? Лучше закупить станки, сырье, строить подземные бункеры и там же заводы. Мобилизовать мужчин и женщин бесплатно работать за еду по 6 часов в сутки, ничего сложного в обучении нету, конвеер простейший. Видео же есть с работы заводов в 41-45-ых годах, нам такое же оружие отлично подойдет.
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11.06.2022 16:15 Ответить
 
 