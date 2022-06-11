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"Фильтрационная зона и ужин в стиле бомбоубежища": КШЭ Милованова готовит в США благотворительное мероприятие с "атмосферой войны в Украине"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

милованов

Благотворительный фонд Киевской школы экономики анонсировал ужин в Нью-Йорке, обещая гостям "атмосферу войны в Украине".

Это вызвало неоднозначные мнения в сети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что мероприятие состоится 25 июня в 18:30 в Нью-Йорке в Гарвардском клубе.

"Будет фильтрационная зона, ужин в стиле бомбоубежища и погружение в опыт войны и военных преступлений", – рассказал Милованов.

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В частности, меню будет состоять из черствого хлеба, соли, очищенной воды и супа из банки. Онлайн мероприятие должны были посетить первая леди Елена Зеленская и посол Украины в США Оксана Маркарова.

Организаторы пообещали, что все деньги с ужина пойдут на восстановление медучреждений и школ в окрестностях Киева. По словам Милованова, дизайн события делает артагентство, "профессиональные люди, являющиеся специалистами в создании опыта травматических и трагических событий".

В сети раскритиковали эту идею. В частности, журналист-расследователь Даниил Мокрик сказал: "Это не дает иностранцам опыт войны. Но это точно обесценивает страдания украинцев. Это как квест-комната "Аушвиц", парк аттракционов "Голокост" или тематический ресторан "Ужин в Сребренице". За этим стоят страдания миллионов людей, это – не тема для хардкор-пати".

По словам гендиректора ВДНХ, такой формат обесценивает боль украинцев, переживших и переживающих этот страшный опыт.

Писательница и адвокат Лариса Денисенко, которая сейчас работает в частности с пострадавшими от сексуального насилия в результате действий оккупантов, называет "действие" неэтичным.

"А в меню будет "стейк а-ля Буча"? А напитки будут в порциях "Мариупольский глоток"?" – пишет Андрей Андрушков из "Центра совместных действий".

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В то же время Милованов отметил: "Возможно, это в Украине не понимают стандарты и культуру Нью-Йорка? Может, такое быть?".

Команда Милованова не отказалась от проведения ужина. Пригласила на дискуссию на следующей неделе, учитывая критику эксминистра культуры Владимира Бородянского. По словам Милованова, он приватно отметил, что подход к благотворительному ужину может быть контраверсионным и даже неэтичным.

"Наша команда с ним не согласилась, но прислушивается к мнению. Мы решили это обсудить на отдельном событии – что является нравственным, а что нет на благотворительных событиях во время войны. ... Следует предоставлять иностранцам опыт войны для того, чтобы они поняли нас . Это можно делать нравственно. Как именно – обсудим на мероприятии", - пояснил он.

Также он анонсировал: если ньюйоркское мероприятие получится хорошо, такое же проведут в других городах мира. Начнут с Лондона и Берлина.

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Топ комментарии
+52
На фронт бы этих гавно-креативщиков, пусть там под Попасной покреативят. ДЛБы
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11.06.2022 16:57
+48
это кем надо быть, чтобы привести во власть этих пи...д@нутых идиотов.
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11.06.2022 16:58
+37
Їпануте створіння!!!
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11.06.2022 16:58
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На фронт бы этих гавно-креативщиков, пусть там под Попасной покреативят. ДЛБы
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11.06.2022 16:57 Ответить
воно як долбое...ануте, то його нічого не виправить... - вечеринка в стилі "фільтраційної зони й війни", що це за дебілізм? може ще вечеринку-попойку в стилі концлагеря й газ-камер придумає той дибіл?
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11.06.2022 18:22 Ответить
Їпануте створіння!!!
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11.06.2022 16:58 Ответить
десь хржановський заіржав
дегенерат косплеїть кацапів бєз оглядкі
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11.06.2022 18:20 Ответить
У день, коли десятки френдів у фб обговорюють ідею "занурити" потенційних фандрайзерів у Нью-Йорку в українську війну, варто нагадати, що зовсім нещодавно практично вся українська "еліта" - обидва президенти останніх років, міністр культури, мер Києва, найпопулярніший співак, пара місцевих олігархів і ще дуже багато людей по вуха влізли у російський проєкт меморіалізації у Бабиному Яру. Який фінансувався росіянами і має на меті не збереження пам"яті про трагедію євреїв та українців, а звинувачення у колабораціонізмі місцевого населення. Після фільму Лозніци, який теж фінансувала ця антиукраїнська шваль, останні сумніви, що саме це і було метою, розвіялися.
Свого часу ми публікацією концепції Хржановського фактично зірвали бліцкріг диверсії. Але не зупинили - і вона продовжує бути обраною державою Україна як проєкт до реалізації. Русскіє дєньгі не пахнут.
Нагадаю ту статтю. Що чекало українців у випадку реалізації ідей росіянина Хржановського - https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/04/27/157398/
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11.06.2022 18:43 Ответить
это кем надо быть, чтобы привести во власть этих пи...д@нутых идиотов.
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11.06.2022 16:58 Ответить
Любителем Гордона та "Права на владу" з Наталію Мосійчук.
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11.06.2022 17:01 Ответить
Треба бути хохлами, малоросами, і взагалі, відбитими на голову істотами. Сто разів мав рацію Ющенко, коли цитував Гарібальді: "Маємо державу, тепер треба створити націю." Але чого варті знання, якщо вони не стали переконаннями?! Ющенко щось знав, та не знав, що це треба робити невідкладно і системно. Ну, що ж, народження - це біль і кров. Особливо народження нації.
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11.06.2022 17:06 Ответить
Ти що, володієш якимось потаємним знанням? Чи регигіон твого проживання генетично особливий?
Нічим не кращий за тих що при владі, вони також думають шо всі дурні, а вони розумні.
З таким громадянином як ти, народження нації не може бути без болі
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11.06.2022 17:35 Ответить
ПНХ!
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11.06.2022 17:38 Ответить
Це також цитата Ющенка В. ?
Власних нормальних думок обмаль?
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11.06.2022 17:42 Ответить
ющер-зрадник і підар*
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11.06.2022 18:03 Ответить
***@нийдебіл
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11.06.2022 16:59 Ответить
Мало того, що він (як сам визнавав) дебіл, так на додачу ще й виродок!
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11.06.2022 17:01 Ответить
Зеленая команда устраивает пляски на костях? На западе и так ужасаются от зверств рабссиян, а вы это как достижение зеленой власти собираетесь представлять? Почему, например, не инсталляция условий, в которых находились наши защитники в ДАПЕ и в Азовстали?
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11.06.2022 17:02 Ответить
Які вони *******.
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11.06.2022 17:03 Ответить
Змагаються з венедіктовою і дбр-щиками в частині цинізму та стьобу з трагедії України, курвячі душі?! Та й грошенят підзароблять... Уроди, кінчені покидьки!!!
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11.06.2022 17:03 Ответить
Соглашусь с Беней...
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11.06.2022 17:03 Ответить
ДЕБІЛ МОЖЕ ПРЕЗЕНТУВАТИ ТІЛЬКИ В ДЕБІЛЬНОМУ СТИЛІ
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11.06.2022 17:05 Ответить
Мілованов теж у Кварталі сценаристом ошивався?, 😲 чи радше клоуном у таємних сценаристів? До речі, це пахне блюзнірством і насмішкою над тими, хто це пережив. Уявімо собі, що у Європі все ще триває війна і діють концтабори, а якицсь недолугий єврей влаштовує в США перформенс, де "вечеря у стилі табірної баланди і душ у стилі газової камери". У цих зубожілих духовно таки справді порожні душі.
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11.06.2022 17:05 Ответить
Оця гидота представляє народ України.
Мерзотники.
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11.06.2022 17:05 Ответить
Таки представляє, але не весь народ, а 73 його відсотки.
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11.06.2022 17:32 Ответить
ДЄБІЛ
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11.06.2022 17:05 Ответить
Просто треш....не хочу ворогам на мельницю лити,але в здорову голову таке прийти не може
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11.06.2022 17:05 Ответить
Як вони вже втомили, ці зелені скоти!
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11.06.2022 17:07 Ответить
Как там говаривал Игорь Валерьевич - "дебил", кратко, со вкусом, и знанием ПОЦиента. А Ермак кого там представлять будет, темные силы зла, что ли. Все таки первое верно, теория Ламброзо верна изначально.
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11.06.2022 17:08 Ответить
йохане шапіто
як вся зелена шобла
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11.06.2022 17:08 Ответить
Є яйця у наших воїнів?! Пора вже відстрілювати цих дебілів.
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11.06.2022 17:09 Ответить
А першу блєді на цій вечірці будуть гвалтувати десять бурятів наприклад. Жена найвеличнішого повинна на своєму прикладі все показати, а то вийде закордон поїхала і не привезла нічого. Вона що гастролер? Хоч тріпер але привезти повинна, так сказав сам наполен черчіль коломойшович.
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11.06.2022 17:09 Ответить
от дибіл конч...ний
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11.06.2022 17:10 Ответить
Це ще раз доводить-один "нарцис",з усіма його вадами,безумовно цінніше стада "ослів"!
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11.06.2022 17:10 Ответить
Зелень совсем берега потеряла.
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11.06.2022 17:11 Ответить
кого вы плять навыбирали! ЗеБилы херовы!
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11.06.2022 17:13 Ответить
Всі, хто має хоч якийсь стосунок до Зєлі і слуг - ******* на голову.
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11.06.2022 17:16 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
6h

Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути. Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
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11.06.2022 17:16 Ответить
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11.06.2022 17:18 Ответить
ну хуже ж нє будєт...
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11.06.2022 17:17 Ответить
Даже нет слов. Недоумки-самое малое что может характеризовать мудака Милованова и "режисеров" этой похабной вульгарщины, превращающий страдания в дебил- шоу! Трупы туда притащите в полиэтиленовых мешках, для "полноты ощущений"!
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11.06.2022 17:18 Ответить
А ми ще звинувачуємо захід у поганій підтримці нашої країни. Подивившись на пики представників влади України, а ще краще послухати, що вони говорять, я дивуюсь, що з нами взагалі про щось говорять.
P.S. Хтось ще хоче сказати, що не на на часi?
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11.06.2022 17:18 Ответить
Подождите, а как же обещанные шашлычки на майские?
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11.06.2022 17:20 Ответить
Євреї влаштовують тематичну вечірку "Аушвіц" в США. Ви можете собі таке уявити, я ні. А Мілованов влаштує вечірку "Фільтраційна зона та вечеря в стилі бомбосховища". В когось ще є сумніви, що він наглухо ****утий.
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11.06.2022 17:21 Ответить
Вони не йо@нуті! Вони - вороги! З таким витонченим цинізмом бити по іміджу України в розпал важкої кровопролитної війни можуть лише конкретні вороги!
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11.06.2022 17:30 Ответить
Цікаво, совісті в нього від народження не було, чи її бабло ампутувало? 🤔
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11.06.2022 17:36 Ответить
Ну диб...л!що ще можна сказати на зеленого упиря!
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11.06.2022 17:22 Ответить
Дебил, блеать...
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11.06.2022 17:26 Ответить
ёпвашумать...
все! нет слов для этого гнидского цинизма-дебилизма... и примитивизма с равнодушием...
ему никто не может подсказать...а лучше вбить в голову!!! что на нашем горе, крови и тысячах смертей... само шоу как и шоумены будут выглядеть припи*денными (извините)
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11.06.2022 17:35 Ответить
Він же сам визнав, коли керував міністерством, що він дебіл. Але очевидно навіть під час війни вони ніяк не можуть вийти з шоу...
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11.06.2022 17:36 Ответить
Точно, его бородатая бабушка дебилом назвала , а он радостно подтвердил, как собака выполняющая команду хозяина.
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11.06.2022 18:10 Ответить
Яке воно кончене...
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11.06.2022 17:39 Ответить
А чому ви всі дивуєтеся? Хіба він щось на своїй шкурі пережив, наприклад групове згвалтування рашистами ? А ви не помічаєте, що в нас повно таких милованових, для яких немає війни? Походу верхи зовсім відірвалися від реальності.... Може пора вже для всієї центральної влади провести релокацію з Києва наприклад в Харків чи Херсон чи Запоріжжя!
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11.06.2022 17:42 Ответить
У Херсон не можна - бо відразу оголосять ХНР і попросять Росію приєднать до себе
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11.06.2022 19:19 Ответить
То, что Милованов -- кретин, я поняла, когда от заявил, что эпидемия ковида никак не скажется на туристической отрасли.
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11.06.2022 17:54 Ответить
и вся посольская рать, так подкатывает відвечерять, каждый на своём бентли, .....
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11.06.2022 17:55 Ответить
Как можно пиариться и "юморить" о трагических событиях? Просто шайка умственно неполноценных : Милованов, Безуглая, Третьякова , Арахамия. Имя им легион.
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11.06.2022 18:08 Ответить
а это уже танцы на костях или еще нет?
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11.06.2022 18:17 Ответить
Що від Бені не віднімеш, це вміння одним словом охарактеризувати чиновника.
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11.06.2022 18:23 Ответить
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11.06.2022 18:41 Ответить
Крикуху і еропку не забули ще?
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11.06.2022 18:42 Ответить
Не дружив Тімоха з милом, в результаті став дебілом.Яка ж паскудна вся ця зелень!
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11.06.2022 18:52 Ответить
Совсем 3,14зданулись? Вам еще в Нью-Йорке в морду не плевали?
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11.06.2022 18:54 Ответить
а чего в Нью-Йорке ??? мож порепетировать в Буче, Бородянке, Гостомеле....
тварь тупорылая !!!
спасибо, навыбирали ушлепков без мозгов, совести и сострадания !!!
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11.06.2022 19:05 Ответить
Як ці бл... манагери - єкономісти задовбали. Курва сами тупи як валянки...ні разу не працювали на підприємстві, а тут таке цабе креативне... тьфу, аж противно що воно тіпа українець. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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11.06.2022 19:05 Ответить
Постановки, відосики та скетчі - усе в стилі зелених. Театр, і люди в нім... бидло.
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11.06.2022 20:01 Ответить
може там і щось атмосферно «прилетить»?
якийсь фугасік чи 155 калібр

ну щоб все було автентично,
і може комусь атмосферно ногу відірве
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11.06.2022 20:17 Ответить
Одне мені в ньому сподобалось, коли був самокритичним : Я дебіл!
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11.06.2022 20:19 Ответить
Главно шоб не Порошенко барыга,а с клоуном заживём не так ли Украинцы.😢
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11.06.2022 20:41 Ответить
Чи може я щось наплутав?
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11.06.2022 20:42 Ответить
давайте поиграем в войнушку в Украине !

так это совсем не страшно!
автоматы, танки и ракеты ведь игрушечные

ИДИОТ !
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11.06.2022 21:05 Ответить
это оскорбление людей, которые прошли ужасы бомбардировок и фильтрационных лагерей

только полный кретин может устроить вечеринку "Освенцим"
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11.06.2022 21:07 Ответить
Оте все зе то збіговисько наркоманів, збоченців і просто придурків. Зате не порох, так? Бидломаса ви з г+г в бошках ваших гівняних!
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11.06.2022 21:08 Ответить
"Милованов зазначив: "Можливо, це в Україні не розуміють стандарти і культури Нью-Йорку? Може таке бути?". - може таке бути шо Мілованов дебіл!
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11.06.2022 21:19 Ответить
Тупа курва! Поїдь в Херсон, там все вже готово для такого паті.
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11.06.2022 23:34 Ответить
Херсон сам может приехать в Киев и поймать Милованова - мало не будет. Выпросил.
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12.06.2022 03:03 Ответить
С-ка.... Это не идиотизм а цинизм....
Хочешь атмосферу? Могу посоветовать хороший вариант ресторан в Николаеве....
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12.06.2022 01:12 Ответить
А почему же первая леди - виртуально ? Она будет смотреть с ухмылкой в ноутбук, а американцам - портить свои зубы, хрустя засохшим хлебом ? И запивать очищенной водой ? И на это они должны повалить толпой ?
Это саботаж и хабадский цинизм в высшей степени.
Миловановым должен заняться военный трибунал.
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12.06.2022 02:59 Ответить
Назовите и артагенство - откуда такая скромность ?
Страна должна знать своих лучших "креативщиков".
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12.06.2022 03:01 Ответить
Це якесь неподобство!Милованова і всіх бажаючих зануритися в атмосферу війни негайно реально занурити у бойові дії на фронті.
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12.06.2022 09:58 Ответить
самопроголошений дебіл обявився
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13.06.2022 10:37 Ответить
 
 