"Фильтрационная зона и ужин в стиле бомбоубежища": КШЭ Милованова готовит в США благотворительное мероприятие с "атмосферой войны в Украине"
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Благотворительный фонд Киевской школы экономики анонсировал ужин в Нью-Йорке, обещая гостям "атмосферу войны в Украине".
Это вызвало неоднозначные мнения в сети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что мероприятие состоится 25 июня в 18:30 в Нью-Йорке в Гарвардском клубе.
"Будет фильтрационная зона, ужин в стиле бомбоубежища и погружение в опыт войны и военных преступлений", – рассказал Милованов.
В частности, меню будет состоять из черствого хлеба, соли, очищенной воды и супа из банки. Онлайн мероприятие должны были посетить первая леди Елена Зеленская и посол Украины в США Оксана Маркарова.
Организаторы пообещали, что все деньги с ужина пойдут на восстановление медучреждений и школ в окрестностях Киева. По словам Милованова, дизайн события делает артагентство, "профессиональные люди, являющиеся специалистами в создании опыта травматических и трагических событий".
В сети раскритиковали эту идею. В частности, журналист-расследователь Даниил Мокрик сказал: "Это не дает иностранцам опыт войны. Но это точно обесценивает страдания украинцев. Это как квест-комната "Аушвиц", парк аттракционов "Голокост" или тематический ресторан "Ужин в Сребренице". За этим стоят страдания миллионов людей, это – не тема для хардкор-пати".
По словам гендиректора ВДНХ, такой формат обесценивает боль украинцев, переживших и переживающих этот страшный опыт.
Писательница и адвокат Лариса Денисенко, которая сейчас работает в частности с пострадавшими от сексуального насилия в результате действий оккупантов, называет "действие" неэтичным.
"А в меню будет "стейк а-ля Буча"? А напитки будут в порциях "Мариупольский глоток"?" – пишет Андрей Андрушков из "Центра совместных действий".
В то же время Милованов отметил: "Возможно, это в Украине не понимают стандарты и культуру Нью-Йорка? Может, такое быть?".
Команда Милованова не отказалась от проведения ужина. Пригласила на дискуссию на следующей неделе, учитывая критику эксминистра культуры Владимира Бородянского. По словам Милованова, он приватно отметил, что подход к благотворительному ужину может быть контраверсионным и даже неэтичным.
"Наша команда с ним не согласилась, но прислушивается к мнению. Мы решили это обсудить на отдельном событии – что является нравственным, а что нет на благотворительных событиях во время войны. ... Следует предоставлять иностранцам опыт войны для того, чтобы они поняли нас . Это можно делать нравственно. Как именно – обсудим на мероприятии", - пояснил он.
Также он анонсировал: если ньюйоркское мероприятие получится хорошо, такое же проведут в других городах мира. Начнут с Лондона и Берлина.
Пожалуйста, подождите...
дегенерат косплеїть кацапів бєз оглядкі
Свого часу ми публікацією концепції Хржановського фактично зірвали бліцкріг диверсії. Але не зупинили - і вона продовжує бути обраною державою Україна як проєкт до реалізації. Русскіє дєньгі не пахнут.
Нагадаю ту статтю. Що чекало українців у випадку реалізації ідей росіянина Хржановського - https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/04/27/157398/
Нічим не кращий за тих що при владі, вони також думають шо всі дурні, а вони розумні.
З таким громадянином як ти, народження нації не може бути без болі
Власних нормальних думок обмаль?
Мерзотники.
як вся зелена шобла
@jozefkneht1
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6h
Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути. Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
P.S. Хтось ще хоче сказати, що не на на часi?
все! нет слов для этого гнидского цинизма-дебилизма... и примитивизма с равнодушием...
ему никто не может подсказать...а лучше вбить в голову!!! что на нашем горе, крови и тысячах смертей... само шоу как и шоумены будут выглядеть припи*денными (извините)
тварь тупорылая !!!
спасибо, навыбирали ушлепков без мозгов, совести и сострадания !!!
якийсь фугасік чи 155 калібр
ну щоб все було автентично,
і може комусь атмосферно ногу відірве
так это совсем не страшно!
автоматы, танки и ракеты ведь игрушечные
ИДИОТ !
только полный кретин может устроить вечеринку "Освенцим"
Хочешь атмосферу? Могу посоветовать хороший вариант ресторан в Николаеве....
Это саботаж и хабадский цинизм в высшей степени.
Миловановым должен заняться военный трибунал.
Страна должна знать своих лучших "креативщиков".