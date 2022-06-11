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Завершение работы по оценке заявки Украины на вступление в ЕС ожидается до конца следующей недели, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

фон,дер,ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина добилась хороших результатов в проведении реформ, которые необходимо усилить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в ходе совместного брифинга с президентом Зеленским.

"Украина сейчас в войне и вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идет на то, чтобы преодолеть эту страшную войну. И мы с помощью восстановления хотим посмотреть, как мы будем двигаться дальше в будущем. Например, вы многое сделали для обеспечения верховенства права. Необходимо также дополнительно усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, Украина добилась хороших результатов, которые необходимо усилить.

"Сейчас ЕК  готовит свои рекомендации, так называемое заключение для стран-членов Европейского Союза. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я вам в апреле пообещала, дорогой Владимир, что мы будем работать над этим без устали. И наши обсуждения позволят нам завершить эту работу к концу следующей недели. Направление движения известно, это очень заслуженное направление. И на этом пути мы очень высоко ценим те прилагаемые Украиной усилия и ту решимость, с которой Украина движется. И люди доказали свою мотивацию, и свою решительную настроенность", - сказала она.

Фон дер Ляйен выразила уверенность, что вместе удастся преодолеть "эту страшную зверскую войну".

"Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину", - подытожила президент ЕК.

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Топ комментарии
+6
С предателями работающими открыто на рф вроде бакланова и Зе, и топ коррупционерами типа коломойши, ермака, шефира, татарова и юзика, даже статус кандидата в отдаленной перспективе не светит. Даже Байден вчера косвенно ввсказался насчет того как зе-власть клала болт вж целый год на подготовку к обороне и занималась распилом бюджета на дорогах. В Европе это также понимают.
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11.06.2022 17:46
+5
Цікаво,скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті,про демократизацію,нищивну боротьбу з корупцією!! Рік за роком бреше і чекає на щось позитивне!!))
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11.06.2022 17:46
+5
Цікаво,а скількі Нептунів,Громів,Вільх та т.п., зробила Україна,за останні 3 роки??)))
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11.06.2022 17:58
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11.06.2022 17:40 Ответить
Цікаво,а скількі Нептунів,Громів,Вільх та т.п., зробила Україна,за останні 3 роки??)))
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11.06.2022 17:58 Ответить
Зеленський обіцяв оприлюднити свої відповіді!!!
Не оприлюднив, бо повну ***** там понаписував?
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11.06.2022 17:43 Ответить
Какие-то лошары думают, что нас возьмут в евросоюз? Бедные лошары)
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11.06.2022 17:43 Ответить
Урсула фон дер Ляєн❗
Кто придумывае такие имена

Она за Украину в ес! Может и продавит решение👍
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11.06.2022 17:49 Ответить
Ця гарна пані за Україну,а ось за кого зелена пліснява??))
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11.06.2022 17:51 Ответить
Саме вона після відвідин Бучі сказала "Тепер я розумію, чому Ви називаєте їх Орками"!
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11.06.2022 17:54 Ответить
Цікаво,скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті,про демократизацію,нищивну боротьбу з корупцією!! Рік за роком бреше і чекає на щось позитивне!!))
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11.06.2022 17:46 Ответить
С предателями работающими открыто на рф вроде бакланова и Зе, и топ коррупционерами типа коломойши, ермака, шефира, татарова и юзика, даже статус кандидата в отдаленной перспективе не светит. Даже Байден вчера косвенно ввсказался насчет того как зе-власть клала болт вж целый год на подготовку к обороне и занималась распилом бюджета на дорогах. В Европе это также понимают.
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11.06.2022 17:46 Ответить
Украина остаётся, а власть меняется❗
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11.06.2022 17:51 Ответить
Ось коли зміниться,тоді будуть робити подивитися!!!
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11.06.2022 17:53 Ответить
Адекватна відповідь на брехню що? Цілком вірно-ігнорування і посилання за відомим напрямком!!))
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11.06.2022 17:49 Ответить
На западе были уверены, что Россия быстро захватит Украину и потому чисто символично прислали нам чуток оружия за неделю перед вторжением. Но украинцы оказались воинами и Сша решили нас поддерживать серьезно. Плюс наши хорошие союзники, это Великобритания, Польша, Канада. Ну и еще ряд стран.
А вот такие страны как Франция, Германия- это циничные мерзкие мрази.
Вспомните старуху Меркель, как она пресмыкалась перед Путиным как рабыня Изаура)
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11.06.2022 17:53 Ответить
А чому європеці мають страждати, якщо бидлонасєлєніє в Україні обрало клоуна керувати країною?!!
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11.06.2022 17:59 Ответить
Я так понимаю,зебил хочет сказать, что Франция и Германия в асфальт оборонку Украины 3 года укатывала? Неплохо так ты *********** оправдываешь, получается у него ноль ответственности на должности?
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11.06.2022 18:13 Ответить
Германия, это сугубо толерантная, барыжная и вырождающаяся нация. Когда-то они были воинами с большой буквы, а сейчас дешевые барыги.
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11.06.2022 17:54 Ответить
Их сломали морально после разгрома во второй мировой💥❗
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11.06.2022 17:59 Ответить
Німецька влада завжди думає про добробут власного населення. А українське населення три роки тому обрало шлях злиднів
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11.06.2022 18:01 Ответить
А зелена пліснява дбає лише про населення 95 кв.!!!))
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11.06.2022 18:28 Ответить
Как оказалось у них даже армии нет. Когда хотели помочь Украине какими-то "крутыми" пушками, выяснилось что у них нет к ним снарядов.
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12.06.2022 06:55 Ответить
Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн - пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

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Отже, проблема не у європецях, проблема у бородатому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення
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11.06.2022 17:57 Ответить
Влучно☝
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11.06.2022 18:00 Ответить
Угрожай Зеленскому и его зе команде санкциями конфискациями за коррупцию хватить с ними нянчится, Урсула фон дер Ляен
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11.06.2022 18:08 Ответить
 
 