Завершение работы по оценке заявки Украины на вступление в ЕС ожидается до конца следующей недели, - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина добилась хороших результатов в проведении реформ, которые необходимо усилить.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в ходе совместного брифинга с президентом Зеленским.
"Украина сейчас в войне и вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идет на то, чтобы преодолеть эту страшную войну. И мы с помощью восстановления хотим посмотреть, как мы будем двигаться дальше в будущем. Например, вы многое сделали для обеспечения верховенства права. Необходимо также дополнительно усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, Украина добилась хороших результатов, которые необходимо усилить.
"Сейчас ЕК готовит свои рекомендации, так называемое заключение для стран-членов Европейского Союза. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я вам в апреле пообещала, дорогой Владимир, что мы будем работать над этим без устали. И наши обсуждения позволят нам завершить эту работу к концу следующей недели. Направление движения известно, это очень заслуженное направление. И на этом пути мы очень высоко ценим те прилагаемые Украиной усилия и ту решимость, с которой Украина движется. И люди доказали свою мотивацию, и свою решительную настроенность", - сказала она.
Фон дер Ляйен выразила уверенность, что вместе удастся преодолеть "эту страшную зверскую войну".
"Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину", - подытожила президент ЕК.
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Не оприлюднив, бо повну ***** там понаписував?
Кто придумывае такие имена❓
Она за Украину в ес! Может и продавит решение👍
А вот такие страны как Франция, Германия- это циничные мерзкие мрази.
Вспомните старуху Меркель, как она пресмыкалась перед Путиным как рабыня Изаура)
Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.
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Отже, проблема не у європецях, проблема у бородатому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення