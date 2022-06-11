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Трактор МЧС РФ взорвался на мине в Мариуполе, погибли два российских спасателя и военный, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,маріуполь

В оккупированном Мариуполе подорвался на мине трактор МЧС России. Погибли три человека.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине взорвался трактор МЧС россии. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте.

Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+37
Призраки защитников Мариуполя продолжают отправлять кацапов в преисподнюю.
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11.06.2022 17:48
+36
Какие молодцы!
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11.06.2022 17:45
+29
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11.06.2022 17:59
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Какие молодцы!
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11.06.2022 17:45 Ответить
Гут, гут... дуже файно!
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11.06.2022 18:14 Ответить
Призраки защитников Мариуполя продолжают отправлять кацапов в преисподнюю.
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11.06.2022 17:48 Ответить
Нех#й шастать
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11.06.2022 17:49 Ответить
зато они теперь побывают у кобзона на концерте и с жириком свидятся...может скоро и кабаев к ним присоединится
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11.06.2022 18:00 Ответить
Ну, не чокаясь ! Здоровья и счастья в личной жизни командированным..
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11.06.2022 17:50 Ответить
есс!
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11.06.2022 17:53 Ответить
О, есть повод выпить))
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11.06.2022 17:57 Ответить
після підриву на міні, трактор парашників став міні-трактором, а троє бурятських трактористів міні-бурятами )
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11.06.2022 17:58 Ответить
Яка сумна новина)))))
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11.06.2022 17:58 Ответить
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11.06.2022 17:59 Ответить
кльовий мульт
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11.06.2022 18:16 Ответить
яка гарна новина, хай здохнуть усі окупанти
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11.06.2022 18:00 Ответить
сидели бы дома водку жрали ...... теперь сидите у кобзона на концерте
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11.06.2022 18:01 Ответить
... трезвые, как дураки.
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11.06.2022 18:06 Ответить
Расєйські рятувальники )) Смішно
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11.06.2022 18:02 Ответить
Відбули на концерт Кабзона!
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11.06.2022 18:02 Ответить
Бумеранг він такий
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11.06.2022 18:02 Ответить
Карма.
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11.06.2022 18:17 Ответить
нехай щастить!
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11.06.2022 18:03 Ответить
Вот поэтому-то, друзья, не нужно называть оставшихся в Мариуполе жильцов ватой и коллаборантами. Большинство из них это бойцы невидимого фронта. Казалось бы копошится замурзанный бедолага в развалинах, ан нет, ладнает растяжку подпольщик. Или толпятся у гуманитарного штаба неприметные замурзанные маргиналы, чтобы схватить вожделенный паек. Но не останется без внимания цепких глаз скопление рашистских солдат и вражеской техники. Уже вечером будет передано на большую землю количество живой силы, перечислены звания и фамилии офицерского состава, количество и наименование боевой техники. Тычет палкой в ворохе мусора выжившая из ума старуха, ковыляя потом мимо горланящих кадыровцев. Но уже вечером засветятся метки, указывая цель для высокоточных М777...
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11.06.2022 18:06 Ответить
... даже размахивая русскими флагами, они передают информацию - семафорной азбукой...
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11.06.2022 18:29 Ответить
Какими "русскими флагами", русский?
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11.06.2022 19:54 Ответить
Єдине, що не можу зрозуміти, навіщо вони взагалі розчіщають місто та ще й мчс із п*дерації? Вони що впевненні, що Маріуполь тепер повністю їхній і його ніхто не буде звільняти?
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11.06.2022 18:11 Ответить
Виконавці то одне, а вище керівництво то друге. Але впевнені і ті і інші.
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11.06.2022 18:18 Ответить
ісчще-3 свинособаки!
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11.06.2022 18:12 Ответить
А шо так мало
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11.06.2022 18:12 Ответить
Яке прикре самогубство ))
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11.06.2022 18:14 Ответить
Да какая разница, взорвались или просто сдохли. Лишь бы были здоровы.
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11.06.2022 18:18 Ответить
" Потерь нет" - сказал генерал-лейтенант ублюдочных войск Какашенко
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11.06.2022 18:19 Ответить
Які російські рятувальники? Це ті що прийшли разом с асвабадітелями? Шо за хрень пишите в заголовках?
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11.06.2022 18:22 Ответить
Їхали кацапи, гуркотив їх трактор...
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11.06.2022 18:27 Ответить
Нєх**уй ШАСТАТЬ уй**ОБКИ!!!
Well come come to UKRAINE...орки!!!
Вам пі**зда!!!!
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11.06.2022 18:31 Ответить
В оккупированном Мариуполе подорвался на мине трактор МЧС России. Погибли три человека. Источник: https://censor.net/ru/n3347375
============
С каких пор русские стали людьми?
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11.06.2022 18:44 Ответить
Трактор МЧС РФ взорвался на мине в Мариуполе, погибли два российских спасателя и военный, - Андрющенко

=================

правильно будет самоликвидировались три оккупанта, три свинособаки.
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11.06.2022 18:47 Ответить
Трактор жалко! Он же, наверняка, был украден.
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11.06.2022 18:49 Ответить
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11.06.2022 18:58 Ответить
нет никаких "российских спасателей и военных"
есть вражеские оккупанты
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11.06.2022 18:58 Ответить
"рятувальники"
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11.06.2022 19:00 Ответить
РОСІЙСЬКІ РЯТУВАЛЬНИКИ? У вас з головою все в порядку? Яка гидота тее пише?
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11.06.2022 20:51 Ответить
Мало
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11.06.2022 22:59 Ответить
І повністю згідний з коментаторами правте статтю - ніяких російських рятувальників.

Не знаєте як назвати подивіться як пропаганда совка називала такі структури в рейху.
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11.06.2022 23:00 Ответить
До Кобзона добвосєкі кацапські це туди ⤴️
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11.06.2022 23:17 Ответить
"Alles gut, Voldemar!!!"(c)
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12.06.2022 00:12 Ответить
 
 