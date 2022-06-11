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Трактор МЧС РФ взорвался на мине в Мариуполе, погибли два российских спасателя и военный, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Мариуполе подорвался на мине трактор МЧС России. Погибли три человека.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВИ на мине взорвался трактор МЧС россии. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте.
Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо", - говорится в сообщении.
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Well come come to UKRAINE...орки!!!
Вам пі**зда!!!!
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С каких пор русские стали людьми?
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правильно будет самоликвидировались три оккупанта, три свинособаки.
есть вражеские оккупанты
Не знаєте як назвати подивіться як пропаганда совка називала такі структури в рейху.