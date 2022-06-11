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Турция ожидает ответа РФ по поводу организации встречи для обсуждения вывоза зерна из Украины, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

чавушоглу

Анкара ожидает ответа из Москвы по поводу организации возможной встречи Турции, РФ, Украины и ООН для обсуждения вопроса с вывозом зерна из Украины.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

"Наша позиция была изложена очень четко. Мы ожидаем ответ российской стороны - как о проведении встречи, так и о других деталях", - сказал он.

"Мы отметили готовность турецкой стороны к организации четырехсторонней встречи в формате ООН-Турция-Украина-РФ. Это в итоге является инициативой ООН", - добавил министр.

Чавушоглу сказал, что во время переговоров на этой неделе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он пояснил, что план ООН по транспортировке зерна из Украины по морю является лучшим.

Также читайте: РФ и Турция обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, - Лавров
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Топ комментарии
+21
Пусть турки немного подождут. Прямо сейчас Параша получает кизды на правобережье Днепра в Херсонской области. Карту подогнал Антиколорадос, а ему верить можно. Тогда скоро турки смогут поговорить и о вывозе украинского зерна через Херсон и Николаев, а не только через Южный-Одессу-Черноморск.
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11.06.2022 18:18
+18
Турки не будут стрелять по рашистским кораблям, когда они начнут десантную операцию под одессой. Так что нах
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11.06.2022 18:19
+14
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11.06.2022 18:24
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Пусть турки немного подождут. Прямо сейчас Параша получает кизды на правобережье Днепра в Херсонской области. Карту подогнал Антиколорадос, а ему верить можно. Тогда скоро турки смогут поговорить и о вывозе украинского зерна через Херсон и Николаев, а не только через Южный-Одессу-Черноморск.
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11.06.2022 18:18 Ответить
Там якраз все навпаки, на жаль.
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11.06.2022 19:31 Ответить
Завтра утром проверим. Сегодня Параша получила там кизды- это факт.
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11.06.2022 22:49 Ответить
Турки не будут стрелять по рашистским кораблям, когда они начнут десантную операцию под одессой. Так что нах
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11.06.2022 18:19 Ответить
100%
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11.06.2022 18:26 Ответить
они просто разведут руками и скажут мы не виноваты, мы хотели как лучше, мы даже осуждает рашу...
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11.06.2022 19:21 Ответить
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11.06.2022 18:24 Ответить
якої відповідді ***** вони очікують?
Щоб запустили їх десант в Ізмаїл, Одесу і Миколаїв? Щоб розмінували побережжя?
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11.06.2022 18:19 Ответить
Україна має всьго 6% зерна у світі. харе істеріть
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11.06.2022 18:19 Ответить
только штатовские или британские корабли как гарантия и точька !
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11.06.2022 18:27 Ответить
Ажиотаж страшенный. Прямо когда вывозили с Украины ядерное оружие. Как бы опять с голой жопой не остаться.
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11.06.2022 18:28 Ответить
турецкое ***** ждет ответа мокшанского *****, как это мило!!!
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11.06.2022 18:33 Ответить
ты второй ***** послепутина
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11.06.2022 19:11 Ответить
Слышь хохляцкое *****, завали!
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12.06.2022 01:51 Ответить
Це п3дць. Дякуємо за байрайктар, але ... як так можна? Ганьба ганебна
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11.06.2022 18:33 Ответить
Турки уже заїбали з рашистам лобизатись, крім того шо Турція продавала безпілотники Україні вона ніхєра не допомогла, а ось кацапам полегшила життя
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11.06.2022 18:39 Ответить
турция ни какого отношения к байрактарам не имеет. их делает частная компания.
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11.06.2022 19:03 Ответить
Ты уверен? Или это твоё лучшее предположение?
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11.06.2022 21:48 Ответить
Дурак он и в Украине дурак. Эта фирма на чькй территории? А сам Байрактар, кто? Не благодарные вы хохлы
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12.06.2022 01:53 Ответить
Туреччина очікує відповіді РФ, відповідь України і о о н вже отримали?
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11.06.2022 18:46 Ответить
***** та усю його ******* не влаштує варіант же підорашка не виграє
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11.06.2022 18:49 Ответить
а від України вже прийшла відповідь ? чи то таке...
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11.06.2022 19:22 Ответить
Навіщо? Там дорослі дядьки самі розберуться із нашим зерном без нас.
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11.06.2022 19:57 Ответить
Договариваются о вывозе ворованного в Украине зерна...
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12.06.2022 02:07 Ответить
Круто,кацапи з турками вивозити українське зерно з україни......алооооо?м... україна по барабану .
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11.06.2022 20:09 Ответить
для чого турецький диктатор ,пропонує зустріч України і ООН з рашистським терористом,коли РАБСІЯ НЕ Є ЧЛЕНОМ ООН?Куйло попросив турка.
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11.06.2022 20:21 Ответить
 
 