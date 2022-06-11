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Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях – показатель намерений уничтожить украинскую идентичность, - Карпентер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паспорт

Россия ежедневно усиливает гуманитарную катастрофу на временно оккупированных территориях, которые она контролирует

Об этом заявил в обращении к Постоянному совету ОБСЕ в Вене 9 июня посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Президент России Владимир Путин недавно опубликовал указ о ускоренном процессе подачи заявки и получения гражданства России для херсонцев. Везде, где украинская идентичность воспринимается как угроза для российской тирании – она безжалостно уничтожается", – говорит посол США в ОБСЕ.

По подсчетам украинской миссии в ОБСЕ и ООН, число получивших российское гражданство в процентном соотношении составляет 0,0085% населения Херсона. "Даже простая математика демонстрирует сопротивление Херсона оккупации", - говорится в сообщении украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский паспорт в Херсоне получили 23 человека, а также коллаборант Сальдо. ВИДЕО

Посол США в ОБСЕ Майк Карпентер также назвал контроль России над Херсоном угрозой, которая препятствует экспорту украинского зерна и усугубляет мировой продовольственный кризис. "Это (контроль России над Херсоном. - Ред.) означает, что не только больше людей в Украине скорее всего погибнут, но и то, что больше людей будут голодны и умрут от голода во всем мире", - говорится в заявлении Майкла Карпентера.
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Топ комментарии
+6
не надо обвинять Парашу (не защищаю ее) но 800 тысяч ****** предателей в ОРЛДО с удовольствием и осознанно аж бегом получали паспорта ********** и как простите мы их- будем встраивать в житие наше Украинское или так ну пока пашпорт Рашки.. а потом вышиванку оденем... ***** я бы пару атомных бомб на тот ОРЛДО Луганск с Донецком и забыли на лет 1000 и полоса между парашей и нами была бы естественная радиоактивная... А нет спрос таки рождает предложение.... НАРОДУ ***** УКРАИНА или РОССИЯ ГЛАВНОЕ ПРИСТРОИТСЯ и успеть ПЕРЕОДЕТЬ ТРУСЫ И ТАМПОНЫ В ПОЛЕТЕ...
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11.06.2022 18:52
+5
А параноїдний шовініст,кремлівський недопалок,завжди казав що це головна мета,анексія України та асиміляція українців,до стану "русскоязичной" бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян!!!))
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11.06.2022 18:49
+4
350 років вони це намагаються зробити, і частково їм вдавалось кожен вираз, витравити пам'ять голодоморами. якщо і після цього разу українці знову не доведуть справу до кінця і не знищать ворога, ну значить українці заслужили це все, значить ми терпіли
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11.06.2022 18:45
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Щоб кацапські смердючі свині не робили їм ніколи не знищити українську ідентичність української незламної нації...
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11.06.2022 18:34 Ответить
В Мелітополі місцева вата з радістю в чергах вистоює за паспортами орків і черги довжелезні! Втрачені території вже...
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11.06.2022 18:35 Ответить
Когда здаешь юг без борьбы, а в случае с Мелитополем, когда жители узнают из Вайбера (а не от властей), что армия рф вьезжает туда как на параде... Ну и такое бывает, люди осознают что их предали, точнее продали.
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11.06.2022 18:44 Ответить
не надо обвинять Парашу (не защищаю ее) но 800 тысяч ****** предателей в ОРЛДО с удовольствием и осознанно аж бегом получали паспорта ********** и как простите мы их- будем встраивать в житие наше Украинское или так ну пока пашпорт Рашки.. а потом вышиванку оденем... ***** я бы пару атомных бомб на тот ОРЛДО Луганск с Донецком и забыли на лет 1000 и полоса между парашей и нами была бы естественная радиоактивная... А нет спрос таки рождает предложение.... НАРОДУ ***** УКРАИНА или РОССИЯ ГЛАВНОЕ ПРИСТРОИТСЯ и успеть ПЕРЕОДЕТЬ ТРУСЫ И ТАМПОНЫ В ПОЛЕТЕ...
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11.06.2022 18:52 Ответить
Та ты, дядя, полегче! Нету в ордло 800 тыс человек, которые имею возмоность держать дегтярева
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11.06.2022 18:58 Ответить
Лол, значит люди которые получили паспорта, ******, а власть, которая угольком торговала с ордло, хорошая? Как это у вас работает?
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11.06.2022 18:59 Ответить
И нужно пойти за пидагской погтянкой? Я не понимать! Это типа - хуже не будет, или - шо?

Шо это - с твоих слов, черт пгопидагский?
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11.06.2022 18:54 Ответить
А ты жил в оккупации? Когда без паспорта, не работы, ни еды, ни жилья ничего нет, ни условий? А ситуаций много разных, когда выехать оттуда не на что, да и не выпускает никто. Ты был на их месте? Вот и не звизди.
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11.06.2022 18:57 Ответить
Українською, будь ласка ! Ти в якій військовій частині служиш ?!
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11.06.2022 19:04 Ответить
Ты со своей оккупацией, сиди ровно, терпило! Куча людей выехала, а ты там сидишь и получаешь паспорта оккупантов, ждешь от них подачки, ждешь что бы они твою жену не раздолбили! У меня в городе куча людей с Донецкой, Луганской, Харьковской областей...и никто им не отказывает в жилье, еде и так далее!!!

ТЫ ПРОСТО ГАНДОНЧИК **********!
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11.06.2022 19:06 Ответить
макарОВУ "какая разніцца"... Для нього головне калбаска по 2.20..........
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11.06.2022 19:11 Ответить
Та нічого вони не знищать. така машина, як СРСР з голодом і репресіями не змогла десятками років. А тут якесь ***** що подихає з орками тупими. Шкода що українці пмирають, а знищать вони лише себе
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11.06.2022 18:36 Ответить
яка несподиванка! вони намаются це зробити сторіччя!!!!
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11.06.2022 18:44 Ответить
350 років вони це намагаються зробити, і частково їм вдавалось кожен вираз, витравити пам'ять голодоморами. якщо і після цього разу українці знову не доведуть справу до кінця і не знищать ворога, ну значить українці заслужили це все, значить ми терпіли
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11.06.2022 18:45 Ответить
Саме так,понад 350 років московити наполеглево та послідовно нищат українців та українство- моау,історію,культуру церкву! Чисельні голодомори,розпорошення нації чисельними депортаціями,фізичне знищення українців у вселяких імперських війнах!!))
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11.06.2022 18:55 Ответить
Помиляєтесь, вперше, ще у 1093 р. - Київський літопис «Временник» писав: «Наш північний сусід Суздальщина є значно небезпечніший ворог, ніж половці» - а це 929 років.
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11.06.2022 19:46 Ответить
А параноїдний шовініст,кремлівський недопалок,завжди казав що це головна мета,анексія України та асиміляція українців,до стану "русскоязичной" бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян!!!))
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11.06.2022 18:49 Ответить
война это проверка на вшивость.получил аусвайс агрессорский.догоняй завтра свой корабль
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11.06.2022 18:51 Ответить
Правильно говорить, але відчувається якась недомолвка...
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11.06.2022 18:55 Ответить
Надо за получение оркской ксивы статью ввести.
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11.06.2022 19:34 Ответить
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11.06.2022 20:14 Ответить
 
 