Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 11 июня
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 11 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются сто восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь осуществляется приведение подразделений в высшие степени боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных, проводится снятие с хранения вооружения и военной техники.
На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области.
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На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг сосредотачивал основные усилия на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий сил обороны оказывает огневое воздействие на позиции наших подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.
На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.
На Лиманском направлении подразделения противника активных действий не вели. В направлении города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, принимает меры по усилению группировки войск. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру недалеко от Серебрянки и Белогоровки.
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На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки.
Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Часть подразделений противника ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли.
Противнику пришлось усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва.
На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудар близ Покровского.
В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.
Враг наступает в районе Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли.
В районе Берестового враг при попытке штурма понес потери и отошел на ранее занятые позиции.
Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага – противник с потерями отошел.
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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.
На Южнобужском направлении противник с целью сдерживания наших войск обстреливал украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Мураховки и Прибужского. Также враг пытался вести контрбатарейную борьбу.
Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.
На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не отмечено.
Противник продолжает нести значительные потери. В целях организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на Слобожанском направлении силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург дополнительно разворачивается полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области".
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На Харьковском направлении, противник задействует свои оперативные резервы в районе Козачьей Лопани и Терновой, контр-атакует в направлении на Борщевую и Байрак.
На Запорожском направлении, дорога Васильевка - Орехов, в районе Щербаки и Малые Щербаки идут упорные бои, противник пытается сдержать продвижение ВСУ в сторону Нестерянки и Степового.
У захопленому Маріуполі на міні підірвався трактор МЧС росії, у результаті чого два рятувальники та один військовий загинули на місці.
Руїни Маріуполя ведуть свою приватну війну з дикою ордою
Питання??? Хто пи...дить?
і
- Там!"
В тот момент, когда казалось, что основным направлением удара противника на Донбассе будет северное, из района оккупированного Изюма, наши военные нашли брешь в обороне противника под Харьковом и начали теснить его в северном и восточном направлениях. Противник стал отходить, но было понятно, что он буде вынужден оттянуть часть войск от Изюма с тем, чтобы укрепить свой фланг и не дать ВСУ выйти на основные линии снабжения всей группировки. Так оно и случилось.
Противник перебросил часть войск из изюмской группировки и что самое неприятное - был вынужден использовать часть своих резервов, стоящих в Белгородской области. А ведь эти резервы должны были обеспечить наращивание давления при начале наступления, чтобы выйти на встречу попаснянской группировке, которая шла с юга.
То есть, произошло то, что должно было произойти. Если вы хотите получить решающий перевес для атаки, вам надо откуда-то взять войска и отправить к месту наступления. Понятно, что в результате, на каком-то участке фронта плотность войск уменьшится настолько, что она просто не сможет перекрывать отведенный ей сектор, в случае атаки.
И тут искусство состоит в том, чтобы по ряду признаков найти это самое слабое место и нанести по нему короткий и стремительный удар. Под Харьковом случилось именно это и противник был вынужден восстанавливать линию фронта, чтобы ВСУ не вышли на оперативный простор, что могло стоить слишком дорого, если бы наше командование решило двинуть в пролом резервы.
И вот прямо сейчас мы наблюдаем нечто такое на южном направлении. К Северодонецку противник стягивает буквально все, что может собрать хоть где-то, и в том числе - на южном участке фронта, перебрасывая силы на восток. Противник явно не ожидал, что наши удержат Северодонецк так долго и уже лишившись надежд на окружение нашей группировки, сосредоточились хотя бы на ее вытеснении, но и с этим планом пока не удается справиться даже с теми силами, которые собраны со всего фронта. Думаю, что в общем, из Северодонецка можно было давно отойти в Лисичанск, но понимая то, как будет действовать противник, было решено удерживать его либо столько, сколько это будет возможно, либо пока враг не выдохнется.
А вот второе не обязательно будет заметно именно в Северодонецке, поскольку именно туда сбрасываются все резервы, но на других участках фронта это можно будет заметить по критическому растягиванию сил и средств, или другими словами, по снижению плотности обороны. И вот похоже на то, что на херсонском направлении наши военные поймали противника именно на этом, как полмесяца назад под Харьковом. Коллеги публикуют вот такую самодельную карту, которая показывает, как там обстоит дело.
Если все выглядит примерно так, как нарисовано, то картина выкладывается несколько другая, нежели на севере. Наши военные действительно проводят контратаки, но не последовательно, на одном направлении, а сразу в нескольких местах. Это говорит о том, что таким образом нащупывается наиболее слабое место в обороне. Противник вынужден метаться между направлениями ударов и в общем, он не привык, что именно его атакуют с нескольких направлений.
Насколько можно понять, наши военные наносят короткие, аккуратные удары и наблюдают за реакцией противника. Очевидно, что программой-минимум здесь является общее давление до такой степени, чтобы противник был вынужден уплотнять оборону, а значит - использовать резервы и снимать с других участков фронта, свои войска. То есть, все то, что они погнали под Северодонецк, прийдется возвращать взад. Ну а это, в свою очередь, изменит ситуацию на Востоке.
История войн говорит о том, что кроме этого, могут быть реализованы и другие варианты. По крайней мере, об этом как раз и говорит то, что атакующие действия проводятся по множеству направлений.Один из них состоит в том, чтобы выяснить общую стойкость противника в обороне, на данном участке фронта и насколько он готов к оборонительным действия. Ведь под нажимом, тот может отойти и закрепиться на второй или третьей линии обороны, а может и драпануть.
Как армия противника будет себя вести именно в такой ситуации, скоро будет понятно, но тут важно то, что в общем, перед началом наступательной операции он не готовился к такому виду войны. Все учения, которые проводились до широкомасштабного вторжения, имели одну легенду - преодоление обороны противника в ходе масштабного наступления. И там отрабатывалось взаимодействия между различными подразделениями и родами войск именно в ходе наступления, а вот оборона требует совсем иных навыков и даже качества личного состава, который задействован в таком мероприятии.
Очевидно, что к обороне от массированного наступления ВСУ, личный состав противника никто не готовил, поскольку такого развития событий никто даже предположить не мог. А в оборонительных боях взаимодействие подразделений еще более важно, чем при наступлении, поскольку в случае утери взаимодействия, обороняющаяся сторона может внезапно получить удар с фланга, а то и с тыла. Такое взаимодействие надо отрабатывать на многочисленных занятиях и учениях, но как известно, армия орков готовилась не просто наступать, а делать это быстро и сокрушительно. То есть, они еще сами не знают, насколько их армия годится в обороне, если в наступлении они уже показали себя не очень.
Отсюда вытекает еще один из вариантов развития событий. Если противник окажется системно не готов для того, чтобы держать оборону и в случае чего - организованно отходить, чтобы не провалить фланги соседей, то в таком случае он вполне может драпануть и вот почему. Оркам долго и нудно внушали главную цель их действий военного плана. Они должны пробить оборону противника выйти в его тылы и оформить котел. Котлы у них - идея фикс и безусловно, им рассказывали о том, как они в котлах будут уничтожать нашу армию.
Поэтому для них оказаться в окружении - жуть и мрак. А тем более, они прекрасно знают, что они натворили на оккупированной территории и как только их отрежут от основных сил, к ВСУ присоединятся местные жители и там уже будет очень большой вопрос, в чьи руки лучше попасть. В общем, в этом случае, страх не оказаться в окружении, на чужой земле, безусловно может сыграть свою психологическую роль. Но такое невозможно вычислить чисто теоретическим путем. Если враг драпанет, вот в этот момент возникнет возможность ввода резерва и начинать наступление. По разным данным, даже прямо сейчас именно в таком формате, ВСУ уже способны действовать глубоко. Об этом заявляет противник и мы тут не раскрываем никаких тайн. В любом случае, это как раз тот вариант, когда надо разбить яйцо, чтобы его съесть, ну а бить яйца оккупанту просто необходимо и так, чтобы они этим наелись на поколения вперед.