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В Госдепе США прогнозируют, что удастся обеспечить экспорт не менее 3 млн тонн зерна из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Чиновники США заявляют, что они сотрудничают с Украиной, чтобы обеспечить экспорт не менее трех миллионов тонн зерна для преодоления нарастающего в мире кризиса голода, особенно в Африке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Джим О'Брайен, глава Управления по координации санкций Государственного департамента США утверждает, что еды достаточно, чтобы прокормить миллионы, но вторжение России усложняет ее вывоз из страны.

"Итак, сейчас в Украине 20 миллионов тонн зерна ожидает вывоза. И опять же, в обычный год все это уже было бы на рынке, но это не так и для этого есть одна причина. Конечно, есть много причин глобальной тенденции уменьшения продовольственной безопасности. Но это 20 миллионов тонн, которые могут прокормить от 200 до 400 миллионов человек, которые только ждут решения России", - добавляет О'Брайен.

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О'Брайен отмечает, что Россия уменьшает возможности Украины производить собственную еду и еду для мира.

"Когда-то Украина экспортировала около 6 миллионов тонн зерна в месяц, преимущественно в южные страны... С нашими европейскими партнерами мы очень упорно работаем над тем, чтобы получить как можно больше зерна, но в лучшем случае это, вероятно, будет примерно вдвое меньше, чем было раньше, и это потому, что Россия оккупировала или уничтожила более 30 процентов зерновых мощностей Украины. Она атакует элеваторы и переработочные объекты", - указывает чиновник.

Чиновники США говорят, что работают с соседями Украины и Европейским союзом, чтобы вывезти из страны как можно больше зерна и поддерживают инициативу снятия блокады Одесского порта.

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Топ комментарии
+5
...а шо буде з тими, хто те зерно виростив - насрать
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11.06.2022 19:10
+5
Французи з німцями сцуть шоб голодні нелегали з африки штурмом їх не брали....
Дякуйте пуйлу, макроно-шольци!
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11.06.2022 19:13
+4
Чекаємо на величну перемогу Генітальнішего!!)))
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11.06.2022 19:13
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Не Африку голозаду маємо годувати , а ........... Те зерно, що залишилось на неокупованій частині України потрібно Україні збурегти і не продавати. Тому що невідомо який цього року Україна збере урожай, зважаючи на війну, диверсантів, які вже палять поля і дороговизну палива. Україна в першу чергу має забезпечити себе хлібом!
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11.06.2022 19:08 Ответить
так, не факт, що нинішній урожай не спалять рашисти.
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11.06.2022 19:15 Ответить
Вже палять. Були фото в твітері з Миколаївщини - горить стигла озима пшеничка((
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11.06.2022 19:32 Ответить
Голодні Африки мене турбують найменше, поки у моїй країні війна. Проте система виробництва побудована так, що Україна не споживає настільки багато зерна, скільки вирощує. А зберігання зерна - це не згрузити в критий ангар і забути за нього на рік-два. Його потрібно періодично просушувати, просіювати, захищати від шкідників.
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11.06.2022 19:24 Ответить
А податки за продане і вивезене зерно вас не турбують? У вас багато інших вцлілих надходжень до бюджету?
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11.06.2022 19:38 Ответить
Які саме податки і збори ми обговорюємо? Уявіть суму ПДВ, що буде відшкодована з бюджету при експорті. Позитивний економічний ефект від операції з продажу зерна в іншому - сума валюти, що зайде в Україну, обов'язково повинна бути продана на міжбанку, що зменшить навантаження на курс.
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11.06.2022 20:38 Ответить
зерно тільки бартером на зброю і набої в першу чергу на важку
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11.06.2022 19:33 Ответить
з зерна муку, з муки макарони...вони довго зберігаються і краще, ніж зерно, яке зараз займає місця майбутнього врожаю
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11.06.2022 20:25 Ответить
Спробуємо порахувати)
20 мільйонів тон, це мільйон зерновозів (фур) мають катнути від елеватору до млина). Потім третина мільйона борошновозів повезуть борошно до переробного комбінату. А тепер спробуйте порахувати, скільки ДП вся ця транспортна авантюра використає?
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11.06.2022 20:57 Ответить
...а шо буде з тими, хто те зерно виростив - насрать
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11.06.2022 19:10 Ответить
Французи з німцями сцуть шоб голодні нелегали з африки штурмом їх не брали....
Дякуйте пуйлу, макроно-шольци!
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11.06.2022 19:13 Ответить
Чекаємо на величну перемогу Генітальнішего!!)))
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11.06.2022 19:13 Ответить
Це кому вдасця Буратине или держдепу?
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11.06.2022 19:15 Ответить
Які ж вони нікчеми.
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11.06.2022 19:20 Ответить
Саме цікаве хто купитоь те кроваве пижжене зерно, одразу все ясно ясно стане ху із ***. вому бидлу вони його точно не дадуть
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11.06.2022 19:21 Ответить
Потом будем просить гуманитарку. А делов -то. И будем немцам и французам пенять, где там наши багеты, чого нема....
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11.06.2022 19:46 Ответить
Почитав коменти...І ні в кого питання не викликало те, а чиє зерно? На чиїй землі воно вирощено, за чиї гроші? Трішки відповіді: зернові вирощені на землях, реальними власниками якими є не українці (українські власники - це підставні особи). Наша територія (земля) лише використовувалась. Далі, кошти на вирощення зернових виділяли знову не українці (Україна) і т.д. Кінцевим результатом є те, що зернові взагалі не належать Україні. І галас, піднятий на фоні вивозу зерна, спричинений закордонними корпораціями, які прикриваючись нібито всесвітнім голодом, банально рятують свої гроші у вигляді зерна. Мені глибоко начхати на те зерно, адже воно ніякого відношення до українських споживачів не має!!! Але закордонні хазяї та наші продажні чиновники намагаються маніпуляти, лицемірити. І закордонні бариги та наші корумповані чиновники хочуть, рятуючи своє зерно, щоби Україна відкрила шлях до своїх портів, наражаючи українців на смертельну небезпеку у вигляді розмінування і т.д. , що дасть відкритий шлях рашистам для заходу в порти та десантування!! Кому війна, а кому мати рідна!!!!
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11.06.2022 20:13 Ответить
Ну наконец то хоть один разумный,поэтому и вой подняли,они же бабло свое теряют,а Украина и украинцы им до одного места.
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11.06.2022 20:36 Ответить
Трішки не так. Ні для кого не є таємниця, що зерно не є державним, це власність приватних агрохолдингів. Як і елеватори, де натепер воно зберігається. А тепер уявіть, при ціні (приблизній) 250 дол/тонну скільки вартує 20 мільйонів тон зерна. Так, це прибутки зернотрейдерів, проте валюта зайде в Україну і буде в обов'язковому порядку продана на міжбанку. На вашу думку, наскільки великий це є плюс для економіки? Альтернатива - трейдери і далі просушують та просіюють зерно врожаю 2021 року, а зерно врожаю 2022 року залишається не зібраним на полях.
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11.06.2022 20:51 Ответить
А бубочка экспортом не устроит очередной голодомор?
Украинцам продуктов хватит?
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12.06.2022 01:13 Ответить
 
 