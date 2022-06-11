В Госдепе США прогнозируют, что удастся обеспечить экспорт не менее 3 млн тонн зерна из Украины

Чиновники США заявляют, что они сотрудничают с Украиной, чтобы обеспечить экспорт не менее трех миллионов тонн зерна для преодоления нарастающего в мире кризиса голода, особенно в Африке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Джим О'Брайен, глава Управления по координации санкций Государственного департамента США утверждает, что еды достаточно, чтобы прокормить миллионы, но вторжение России усложняет ее вывоз из страны.

"Итак, сейчас в Украине 20 миллионов тонн зерна ожидает вывоза. И опять же, в обычный год все это уже было бы на рынке, но это не так и для этого есть одна причина. Конечно, есть много причин глобальной тенденции уменьшения продовольственной безопасности. Но это 20 миллионов тонн, которые могут прокормить от 200 до 400 миллионов человек, которые только ждут решения России", - добавляет О'Брайен.

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О'Брайен отмечает, что Россия уменьшает возможности Украины производить собственную еду и еду для мира.

"Когда-то Украина экспортировала около 6 миллионов тонн зерна в месяц, преимущественно в южные страны... С нашими европейскими партнерами мы очень упорно работаем над тем, чтобы получить как можно больше зерна, но в лучшем случае это, вероятно, будет примерно вдвое меньше, чем было раньше, и это потому, что Россия оккупировала или уничтожила более 30 процентов зерновых мощностей Украины. Она атакует элеваторы и переработочные объекты", - указывает чиновник.

Чиновники США говорят, что работают с соседями Украины и Европейским союзом, чтобы вывезти из страны как можно больше зерна и поддерживают инициативу снятия блокады Одесского порта.

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