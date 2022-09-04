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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Урсула фон дер Ляйен (376) грант (22) Шмыгаль Денис (2330)

Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен предоставление безвозвратных грантов для украинского бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

урсула,ляєн

Украина рассчитывает, что присоединение к общему таможенному и платежному пространству ЕС станет следующим шагом нашей евроинтеграции.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы правительства.

"Украина быстрыми темпами сближается с Европейским Союзом и рассчитывает, что присоединение к общему таможенному и платежному пространству ЕС станет следующим шагом нашей евроинтеграции. Благодарен Урсули фон дер Ляйен, президенту Еврокомиссии, за этот очередной визит и поддержку нашей страны", - отметил Шмигаль.

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Он сообщил, что обсудил с главой еврокомиссии предоставление безвозвратных грантов для украинского малого и среднего бизнеса, план восстановления и намерение отстроить Украину по европейским стандартам. Премьер заверил ее в том, что государство продолжает начатые реформы.

"Прямо сейчас украинская армия ускоренно переходит на стандарты НАТО. Вводим Green Deal, активно цифровизируем все государственные услуги и надеемся, что в ближайшее время ЕС одобрит присоединение Украины к режиму совместного таможенного транзита NCTS. Также ожидаем положительного решения о включении нашей страны в единую платежную зону SEPA, свободной зоны роуминга и, конечно, предоставление статуса кандидата в ЕС", - подчеркнул Шмыгаль.

Все это, добавил он, практические шаги интеграции Украины в Евросоюз, которые укрепят обе стороны и помогут Украине в победе над врагом.

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Топ комментарии
+8
Джерела "ЄП" повідомляють, що мета візиту фон дер Ляєн - пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

-----

Отже, проблема не у європецях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення
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11.06.2022 19:35
+5
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11.06.2022 19:33
+4
А президентка Єврокомісії знову нагадала про корупцію,чому про це в статті не написали?
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11.06.2022 19:31
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Правила форума Совет форумчан
Империя зомби

Путин признался, зачем начал войну, зачем ему геноцид украинцев.

Маски сброшены окончательно. Денацификация, демилитаризация….

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Путин признался, что пришел захватить Украину для сохранения и расширения империи

Вот честно, прямым текстом так и сказал.

Мы то это и так знали, но удивительно, что Путин теперь это просто берет и лично признает. Видно, нет причин уже прятаться

Путин заявил, что Петр первый расширял территории Российской империи и он, Вова первый, тоже должен это делать. Что дескать Петр Первый забирал в родную гавань исконно славянские земли и Путин забирает.

В общем, трудно себе представить, сколько лизавших задницу Путина языков повторили за последние года это сравнение, Путина и Петра Первого. Убедили в итоге этого бункерного деда. На нашу голову. Зализали.

Очень, очень хочет Путин войти в историю. Попасть на страницы учебника истории.

И еще до начала войны говорили, что это единственное, что может рационализировать его нападение на Украину.

Так и случилось.

Ну что ж, войти в историю у Путина не получится, а вляпаться - очень даже.

Чуть перепутал Путин столетия. Пару сотен лет ранее может быть такая логика и сработала бы. А сейчас не очень. Хоть и говорит Путин, что за 350 лет ничего не изменилось.

И был Петр первый, ставший первым императором и создавший империю, прорубив "окно в Европу" и модернизировавший отсталое азиатское государство дикими азиатскими методами. И будет Вова, первый и последний, эту империю похоронивший, закрывший окно в Европу и поставивший Империю на путь деградации (импорта замещение). Туда ей и дорога. Российская империя - империя прошлого, зомби, атакующий современный мир. Империя, которая борется с настоящим и будущим, прячется в скорлупу прошлого, где все было проще, трава зеленая, деревья большие.
Джерело: https://censor.net/ua/b3347371
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11.06.2022 19:27 Ответить
Подыхает ботоксный видимо, в исторю хочет войти. Ну штож, как ***** вошел
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11.06.2022 19:38 Ответить
Що з призначенням антикорупційного прокурора???
Що з конфіскацією майна кацапів чи надамо громадянство фрідманє?
У агентв бойко вже конфіскувала вкрадені на вишках 400 млн дол?
Де аукціони продажу майна мертвечука?
Де арешти і поліграфи тисяч агентів?
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11.06.2022 21:53 Ответить
Всьо про Ахметова переживає, слуга ахметівська!
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11.06.2022 19:27 Ответить
Дбає Шмигаль про пиломатеріал для Великої пилорами,Велике крадівництво триває!!))
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11.06.2022 19:30 Ответить
А може не потрібні пиляти ніякі "гранти" для своїх? Просто гетьманцев і Ко - відчепіться від людей.
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11.06.2022 19:30 Ответить
А президентка Єврокомісії знову нагадала про корупцію,чому про це в статті не написали?
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11.06.2022 19:31 Ответить
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11.06.2022 19:33 Ответить
Не достатньо ще одного )
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11.06.2022 19:39 Ответить
Не можна, поки Зєлєнскій є діючим президентом.
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11.06.2022 20:23 Ответить
Джерела "ЄП" повідомляють, що мета візиту фон дер Ляєн - пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

-----

Отже, проблема не у європецях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення
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11.06.2022 19:35 Ответить
Саме так,всі ці зауваження відомі ще з минулого року і нічого не зроблено !Якщо статус кандидата не дадуть це буде провина президента та його урядів!
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11.06.2022 19:48 Ответить
А український бізнес это ахметов с коломойским? Но точно же не те гуси, которых надо ощипывать так чтоб не сдохли, и чтоб можно было подольше доить.
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11.06.2022 19:36 Ответить
Якщо заговорили про якісь гранти значить статус кандидата не дадуть,через невиконану домашню роботу.

"Натомість заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон (Viola von Cramon) з фракції Зелених розповіла про розчарування серед "деяких партнерів в Україні" тим, що ЄС недостатньо ретельно перевіряє, як використовуються європейські гроші, та замало використовує свій політичний вплив, аби сприяти реформам.

Серед прикладів затримок з реформами вона навела те, що вже понад рік порожнім є крісло керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А закон про деолігархізацію, на її думку, "не слугуватиме цілі розриву зв'язків між грошима та політичним впливом". "Це буде лише ще один політичний інструмент для президента для боротьби з його політичними опонентами", - додала фон Крамон." Джерелоeutsche Welle.
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11.06.2022 19:43 Ответить
мож хоть она ему мозок промоет
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11.06.2022 20:08 Ответить
Какой нормальный бизнесмен будет брать кредиты или делать инвестиции,если в любой момент могут мобилизовать?Бизнес во время войны только для женщин,детей и тех мужчин,кому за 60.
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11.06.2022 21:18 Ответить
Тут не йдеться про нормальних бізнесменів
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11.06.2022 22:01 Ответить
Ґранті на бізнес видадуть Бене, Ренату, Пінчуку, Шиферу, Трухіну та іншим членам партії СН.
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11.06.2022 22:00 Ответить
 
 