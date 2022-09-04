Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен предоставление безвозвратных грантов для украинского бизнеса
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Украина рассчитывает, что присоединение к общему таможенному и платежному пространству ЕС станет следующим шагом нашей евроинтеграции.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы правительства.
"Украина быстрыми темпами сближается с Европейским Союзом и рассчитывает, что присоединение к общему таможенному и платежному пространству ЕС станет следующим шагом нашей евроинтеграции. Благодарен Урсули фон дер Ляйен, президенту Еврокомиссии, за этот очередной визит и поддержку нашей страны", - отметил Шмигаль.
Он сообщил, что обсудил с главой еврокомиссии предоставление безвозвратных грантов для украинского малого и среднего бизнеса, план восстановления и намерение отстроить Украину по европейским стандартам. Премьер заверил ее в том, что государство продолжает начатые реформы.
"Прямо сейчас украинская армия ускоренно переходит на стандарты НАТО. Вводим Green Deal, активно цифровизируем все государственные услуги и надеемся, что в ближайшее время ЕС одобрит присоединение Украины к режиму совместного таможенного транзита NCTS. Также ожидаем положительного решения о включении нашей страны в единую платежную зону SEPA, свободной зоны роуминга и, конечно, предоставление статуса кандидата в ЕС", - подчеркнул Шмыгаль.
Все это, добавил он, практические шаги интеграции Украины в Евросоюз, которые укрепят обе стороны и помогут Украине в победе над врагом.
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Путин признался, зачем начал войну, зачем ему геноцид украинцев.
Маски сброшены окончательно. Денацификация, демилитаризация….
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Путин признался, что пришел захватить Украину для сохранения и расширения империи
Вот честно, прямым текстом так и сказал.
Мы то это и так знали, но удивительно, что Путин теперь это просто берет и лично признает. Видно, нет причин уже прятаться
Путин заявил, что Петр первый расширял территории Российской империи и он, Вова первый, тоже должен это делать. Что дескать Петр Первый забирал в родную гавань исконно славянские земли и Путин забирает.
В общем, трудно себе представить, сколько лизавших задницу Путина языков повторили за последние года это сравнение, Путина и Петра Первого. Убедили в итоге этого бункерного деда. На нашу голову. Зализали.
Очень, очень хочет Путин войти в историю. Попасть на страницы учебника истории.
И еще до начала войны говорили, что это единственное, что может рационализировать его нападение на Украину.
Так и случилось.
Ну что ж, войти в историю у Путина не получится, а вляпаться - очень даже.
Чуть перепутал Путин столетия. Пару сотен лет ранее может быть такая логика и сработала бы. А сейчас не очень. Хоть и говорит Путин, что за 350 лет ничего не изменилось.
И был Петр первый, ставший первым императором и создавший империю, прорубив "окно в Европу" и модернизировавший отсталое азиатское государство дикими азиатскими методами. И будет Вова, первый и последний, эту империю похоронивший, закрывший окно в Европу и поставивший Империю на путь деградации (импорта замещение). Туда ей и дорога. Российская империя - империя прошлого, зомби, атакующий современный мир. Империя, которая борется с настоящим и будущим, прячется в скорлупу прошлого, где все было проще, трава зеленая, деревья большие.
Джерело: https://censor.net/ua/b3347371
Що з конфіскацією майна кацапів чи надамо громадянство фрідманє?
У агентв бойко вже конфіскувала вкрадені на вишках 400 млн дол?
Де аукціони продажу майна мертвечука?
Де арешти і поліграфи тисяч агентів?
Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.
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Отже, проблема не у європецях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення
"Натомість заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон (Viola von Cramon) з фракції Зелених розповіла про розчарування серед "деяких партнерів в Україні" тим, що ЄС недостатньо ретельно перевіряє, як використовуються європейські гроші, та замало використовує свій політичний вплив, аби сприяти реформам.
Серед прикладів затримок з реформами вона навела те, що вже понад рік порожнім є крісло керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А закон про деолігархізацію, на її думку, "не слугуватиме цілі розриву зв'язків між грошима та політичним впливом". "Це буде лише ще один політичний інструмент для президента для боротьби з його політичними опонентами", - додала фон Крамон." Джерелоeutsche Welle.