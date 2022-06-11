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НАТО (8911) Турция (3229) Финляндия (767) курды (44)

Финляндия отклонила требование Турции по экстрадиции курдов, которое Анкара выдвинула для вступления Хельсинки в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фінляндія

Власти Финляндии отказались экстрадировать курдов, которых Турция считает террористами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

Отмечается, что в начале июня Минюст Финляндии получил от Турции десять запросов об экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. При этом Финляндия удовлетворила всего два, когда людей не обвиняли в терроризме. Оба дела касались сексуальных преступлений.

По информации издания, Турция также потребовала от финских властей экстрадиции человека, осужденного за поджог посольства в Хельсинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндию и Швецию не примут в НАТО на июньском саммите Альянса, - МИД Польши
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Топ комментарии
+30
Ердоган,це диктатор-шовініст!!))
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11.06.2022 20:03
+26
Все вірно. В НАТО їх так чи інакше візмуть, а от йти на поступки всяким Ердоганам - невдячна справа.
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11.06.2022 20:03
+23
Молодці,суомі!! Нах..,забаганки шовіністів!!))
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11.06.2022 19:59
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Молодці,суомі!! Нах..,забаганки шовіністів!!))
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11.06.2022 19:59 Ответить
Можно пойти навстречу Турции, но тогда пусть Турция забирает к себе обратно всех своих турков в Европе и Скандинавии, их там - миллионы..
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11.06.2022 21:05 Ответить
Слышь членосос! Попка не треснит от желания? Всем тюркофобам! Будете дальше лаять будем вас по европам приводить в чувство. Не кусайте руку кормящего. Клоуны
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12.06.2022 01:43 Ответить
Финляндия не х.уйляндия и не поведется на требования любого диктатора❗☝
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11.06.2022 23:48 Ответить
А чего Ещё пожелал турецкий султан???

Стать «владычицей морскою»?

Широко шагаешь- смотри штаны не порви.
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05.11.2022 15:29 Ответить
Турки идиоты. Они сейчас себе насоздают врагов.
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11.06.2022 20:00 Ответить
Ердоган,це диктатор-шовініст!!))
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11.06.2022 20:03 Ответить
Он дурак. Правда говорят что у него с поддержкой не очень. Дело в том что нацикам в Турции не нравится, что он начал давать гражданство нетуркам, а арабам. Это уменьшило его поддержку среди националистов - его базы.
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11.06.2022 20:06 Ответить
В Турции этот процесс называют великим замещением турков. Боятся турки, короче. Вот такой вот Эрдоган шовинист, который хочет поменять турков на более сговорчивых арабов.
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11.06.2022 20:10 Ответить
В Европе Скандинавии миллионы турков, пускай он забирает их обратно - и не нужно будет делать никакого "импортозамещения".. )
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11.06.2022 21:10 Ответить
Вот поэтому европейцы и наберут Турцию в Евросоюз.

И правильно делают. Там диктаторам не место.
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05.11.2022 15:30 Ответить
Випадок Туреччини добре демонструє, чому у західних альянсах і союзах важливі цінності, а не лише спроможність.
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11.06.2022 23:26 Ответить
всегда так было, да и к кацапам Украина раньше была привязана так как те были христиане, вроде как. сейчас как видим там не только христианство но и другие религии и вообще моральные ценности зарыли.
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12.06.2022 00:24 Ответить
Хто перший відкриє другий фронт, проти расії - за того і я
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11.06.2022 20:02 Ответить
В Турции режим на подобии кремлевского
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11.06.2022 20:03 Ответить
Все вірно. В НАТО їх так чи інакше візмуть, а от йти на поступки всяким Ердоганам - невдячна справа.
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11.06.2022 20:03 Ответить
ніколи не сумнівався в фінах, і в шведах також, робити більше нічого щоб азіатським бабізянам отоманським висилати борців за свободу. Туреччина кине НАТО при зручному моменті, 99.9%
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11.06.2022 20:08 Ответить
Турция не может кинуть НАТО потому что без НАТО им самим крышка. НАТО нужно Турции больше, чем Турция НАТО.
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11.06.2022 20:11 Ответить
Турки довийо...ся, що НАТО пошле їх за російським корабльом
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11.06.2022 20:17 Ответить
Турки объявляют терhористами всех кто критикует власть. Это не терроризм. Если бы у них были бы адекватные причины для тероризма, то их бы выдали. Или ты думаешь что фины и шведы держат у себя террористов?
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11.06.2022 20:19 Ответить
Он так думает
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11.06.2022 20:23 Ответить
Курды считают, что ***** прав, а никакой Украины не существует. Вы реально хотите их поддерживать?
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11.06.2022 20:25 Ответить
Я ничего не знаю про курдов и мнение людей у которых даже государства своего нет мне не интересно.
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11.06.2022 20:29 Ответить
Кстати курды есть и у нас, этнические они. Знал семью большую, причем с Луганск. Обл. В РФ есть, особенно в краснодарск крае.
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11.06.2022 22:25 Ответить
Ну я про позицию курдов. Люди разные, а государства у них нет. Так что похер кто там что говорит.
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11.06.2022 22:48 Ответить
Курди це злочинна і терористична нація почитайте про рпк це комуністи терористи, вони не мають права на ніяку територію
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17.03.2023 21:58 Ответить
Это ты так за курдов считаешь? Кто тебе дал право за них так считать7
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12.06.2022 08:45 Ответить
А ты политикой только сегодня начал интересоваться? Курды - сторонники ***** в том регионе. Не знал?
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12.06.2022 23:08 Ответить
турок, пропускаючи рашистські військові кораблі і підвожні човни через Босфор в Чорне море Ердоган ,тим самим допомагає рашистському окупанту вбивати українців.
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11.06.2022 20:32 Ответить
Туреччина закрила Босфор для війскових кораблів с першого дня війни. Не треба розгоняти зраду там, де ЇЇ немає.
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12.06.2022 17:25 Ответить
Закрыла Босфор ? Ой ли?

Был закрыт. Вначале войны. Но реальный статус сейчас не известен.

В тоже время, почему российские корабли/ солдаты ( вместе с Турцией) проверяют украинские корабли с зерном?
Кским боком там РФ? Он Босфором не владеет.

Почему Турция не поддержала санкции Запада против России за войну в Украине??
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05.11.2022 22:25 Ответить
Якщо Вам щось невідомо, це не означає, що це невідомо усім.
Зараз у Чорному морі тільки ці кораблі ЧФ, які були там перед закриттям Босфору..а, перепрошую, значно менше)). Це дуже легко перевіряється.

Перевіряють, тому що ця процедура була підписана у тому числі і Україною для сприяттю вивозу зерна. Не треба задавати питань, відповіді на які і так відомі. Ердоган союзник сам собі і робить те що вигідно його країні. Якщо не знаете, то він президент Туреччини, а не України.
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06.11.2022 12:08 Ответить
Якщо Вам щось невідомо, це не означає, що це невідомо усім.
Зараз у Чорному морі тільки ці кораблі ЧФ, які були там перед закриттям Босфору..а, перепрошую, значно менше)). Це дуже легко перевіряється.

Перевіряють, тому що ця процедура була підписана у тому числі і Україною для сприяттю вивозу зерна. Не треба задавати питань, відповіді на які і так відомі. Ердоган союзник сам собі і робить те що вигідно його країні. Якщо не знаете, то він президент Туреччини, а не України.
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06.11.2022 12:10 Ответить
погоди-погоди, не нагоняй такую волну. Давай разберемся по сути.
Так курдьі - народ или не народ? И почему турки имеют право на свое государство, а курдьі - нет? Почему курдьі живут в четьірех-пяти странах и ни в одной из них не имеют государственности даже в виде автономного округа?
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11.06.2022 22:13 Ответить
Та можна ще далі копнути. Якого дідька турки роблять, наприклад, на Кіпрі? До того, як вони туди вдерлися, їх там НІКОЛИ не було. Як, власне, не було й на одвічно грецьких чи курдських землях на континенті.

Курди -- індо-європейський народ, а їхня мова у чомусь подібна до перської. Вони, як і перси, жили на тих землях ще в античні часи. Якого дідька тепер Туреччина пресує курдів і не дозволяє їм мати не те що власну державу -- навіть викладання курдською забороняє!

Типова диктатура і шовінізм.
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11.06.2022 23:23 Ответить
Курди терористична нація рпк це недобиті комуністи ніяких прав вони не мають
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17.03.2023 22:00 Ответить
Брат. Ну тогда им карма, за то что происходит с ними! В основном ублюдки шаурмяне скрываются. Но если будут вонять и дальше, ихние тёлки в Европе. Ну ты понял
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12.06.2022 01:38 Ответить
А не загнать ли вас, турков, из Европы и Скандинавии обратно на Родину, в Турцию? Подавляюшее большинство населения Европы и Скандинавии были бы этому очень рады.. Что вы вообще лезете в Европу, вам там не рады. К вам в Турцию европейцы, финны, шведы, не лезут..
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12.06.2022 08:50 Ответить
Не свариться. Питання з курдами дуже складне. Дуже багато людей цього не розуміють зовсім. На відміну від наших сепарів це окремий народ без своєї держави. І так, ПКК - походженням з СРСР (якщо вона "робоча", то звідкіля ж) навіть, пам'ятаю, десь у Середній Азії були табори війскової підготовки для них.
Звичайно, Туреччина не бажає поступатися своєю землею для створення якойсь нової держави. З тих же міркувань вона против створення чогось курдського у Сирії або Іраку. Не знаю, чи була колись у курдів якась держава, чи ні?
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12.06.2022 17:38 Ответить
Без НАТО Турцию выпотрашат и арабы, которые имеют нефть и дружат с Западом и Иран, который дружит с Китаем и имеет выгодное геополитическое положение. У Турции по сути нет никаких козырей в современном мире. Только большое население и прошлое величие. Так что сорится с НАТО это для них копать себе могилу.
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11.06.2022 20:18 Ответить
Кстати, Россия тоже может их пощупать за вымя. Но Туркам повезло - Россия потеряла всё. Но если бы не наша война, то Россия была бы страшным кошмаром и головной болью для турок. Константиноль наш - еще никто не отменял.
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11.06.2022 20:20 Ответить
В я напомню, что Турция вошла в НАТО как раз тогда, когда не стало пощупьівать совок, требуя особого статуса в том симле и по пользованию проливами.
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11.06.2022 22:20 Ответить
в ес немало классических фашистских государств. чудеса...
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11.06.2022 20:19 Ответить
Это какие?
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12.06.2022 10:53 Ответить
Как глупы эти турки! Американцы отказались продавать свои ударные беспилотники, как и Украине, собственно, так они свои стали делать! У них и такая есть приблуда, как беспилотный военный катер SANCAR. П.С. Сейчас турки быстрыми темпами собирают свой новейший ударный реактивный беспилотный истребитель "Kizilelma".
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11.06.2022 20:25 Ответить
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11.06.2022 20:26 Ответить
Не хотят в НАТО?
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11.06.2022 20:34 Ответить
Коли Туреччину приймали до альянсу то на багато що Захід заплющив очі..
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11.06.2022 20:36 Ответить
В то время Турки были нормальной страной. А потом пришел Эрдоган, который демонтировал их демократию с помощью поддержки исламистов.
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11.06.2022 20:40 Ответить
США пообіцяла фінам і шведам захист до вступу в нато - тепер їм нічого боятися
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11.06.2022 20:42 Ответить
Фіни, в унісон Джонсону, запропонували Ердогану "дрочити свій окурок"
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11.06.2022 20:46 Ответить
Турки, как и венгры в отношении нас, злоупотребляют и используют для достижения личных меркантильных интересов, своё членство и право вето. Почему в уставе НАТО ничего не прописано на этот счёт?
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11.06.2022 20:56 Ответить
Ердогану маржа в 25 % на українському зерні мозок затьмарила.
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11.06.2022 21:06 Ответить
Отже Ердоган щось утне. Йому, як пуйлу, для свого електората конче тре якусь визначну перемогу. Хтів із мирним перемовинами її отримати - мовляв, от "захід" не зміг, а він "порішав". Але кацапи Бучу замордували і "миротворення" не вдалося. Хоче із зерном зараз, але швидше за все не вийде. Хоче фіннів використати, але теж якось не дуже. Хоче за рахунок Сирії щось там "наспецоперувати", але інший "спецоператор" йому телефоном сказав, що в Сирії поки що теж ні.
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11.06.2022 21:18 Ответить
Эрдоган турецкую армию кастрировал. Так что это его личные проблемы.
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11.06.2022 21:29 Ответить
А в НАТО только принимают? Может, пора выкидывать?
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11.06.2022 21:27 Ответить
Це було і так зрозуміло нащо конячка лавровая їздила до султана і крадене зерно їм переправляли....
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11.06.2022 21:49 Ответить
И правильно Финны сделали
Диктатору на уступки не нужно идти, который ищет выгоду на чужих проблемах
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11.06.2022 23:08 Ответить
Турки 50 років блукали довкола "відчинених дверей" в ЄС . Тепер будуть 50 років водити фінів та шведів за ніс , довкола "відчинених дверей" в НАТО . ))) Турки вчать європейців , що какати під двері сусідам - некрасиво . Красавці . Брехня і підлість не повинні бути цінністю в Європі .
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11.06.2022 23:24 Ответить
Эрдоган должен знать свое место. Для невинных курдов он тоже что и Хйло для нас, еще и собирается третий раз президентом стать. Ну точно Османское хйло. Ненавижу диктаторов.
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11.06.2022 23:53 Ответить
Турция этот вопрос не должна ставить так остро. Финляндия и Швеция должны быть в НАТО и точка.
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12.06.2022 00:54 Ответить
как бы респект финнам за позицию. С 2ой стороны они уже защищены гарантиями США и Британии (не буду спрашивать, почему они нам их не дали)
так вот, если путин нападет на финнов, а гаранты впишутся и кацапы атакуют гарантов, то что скажет НАТО с их 5ой статьей? этот нюанс нигде не прописан, а он интересен
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12.06.2022 01:29 Ответить
Цю розцяцьковану шантрапу (бусурманів, болгарів, мадярів, румунів) "вступили" в НАТО, чим вони негайно і скористалися. Бойові кондиції, а особливо союзницька надійність (!) для НАТО - у них нуляча. Та заховавшись за спини країн Альянсу ці продажні сикуни ринулися з"ясовувати свої "шкурні" інтереси (економічні, мовні, територіальні, історичні, стосунки з меншинами і т.д.) зі своїми сусідами і не тільки.
Які стосунки мають курди у Фінляндії до першочергового укріплення Північного флангу НАТО перед московською загрозою? Хіба Туреччина тут піклується про підсилення Альянсу? Цим бусурманам споконвіків було насрати на всіх навколо, та і на власне бидло теж...
В Україні споконвіків усіх тупих і неосвічених називали і продовжують називати "турок"... і чому б то?
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12.06.2022 15:48 Ответить
 
 