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Финляндия отклонила требование Турции по экстрадиции курдов, которое Анкара выдвинула для вступления Хельсинки в НАТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Финляндии отказались экстрадировать курдов, которых Турция считает террористами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.
Отмечается, что в начале июня Минюст Финляндии получил от Турции десять запросов об экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. При этом Финляндия удовлетворила всего два, когда людей не обвиняли в терроризме. Оба дела касались сексуальных преступлений.
По информации издания, Турция также потребовала от финских властей экстрадиции человека, осужденного за поджог посольства в Хельсинки.
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Топ комментарии
+30 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий11.06.2022 20:03
+26 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий11.06.2022 20:03
+23 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий11.06.2022 19:59
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Стать «владычицей морскою»?
Широко шагаешь- смотри штаны не порви.
И правильно делают. Там диктаторам не место.
Был закрыт. Вначале войны. Но реальный статус сейчас не известен.
В тоже время, почему российские корабли/ солдаты ( вместе с Турцией) проверяют украинские корабли с зерном?
Кским боком там РФ? Он Босфором не владеет.
Почему Турция не поддержала санкции Запада против России за войну в Украине??
Зараз у Чорному морі тільки ці кораблі ЧФ, які були там перед закриттям Босфору..а, перепрошую, значно менше)). Це дуже легко перевіряється.
Перевіряють, тому що ця процедура була підписана у тому числі і Україною для сприяттю вивозу зерна. Не треба задавати питань, відповіді на які і так відомі. Ердоган союзник сам собі і робить те що вигідно його країні. Якщо не знаете, то він президент Туреччини, а не України.
Зараз у Чорному морі тільки ці кораблі ЧФ, які були там перед закриттям Босфору..а, перепрошую, значно менше)). Це дуже легко перевіряється.
Перевіряють, тому що ця процедура була підписана у тому числі і Україною для сприяттю вивозу зерна. Не треба задавати питань, відповіді на які і так відомі. Ердоган союзник сам собі і робить те що вигідно його країні. Якщо не знаете, то він президент Туреччини, а не України.
Так курдьі - народ или не народ? И почему турки имеют право на свое государство, а курдьі - нет? Почему курдьі живут в четьірех-пяти странах и ни в одной из них не имеют государственности даже в виде автономного округа?
Курди -- індо-європейський народ, а їхня мова у чомусь подібна до перської. Вони, як і перси, жили на тих землях ще в античні часи. Якого дідька тепер Туреччина пресує курдів і не дозволяє їм мати не те що власну державу -- навіть викладання курдською забороняє!
Типова диктатура і шовінізм.
Звичайно, Туреччина не бажає поступатися своєю землею для створення якойсь нової держави. З тих же міркувань вона против створення чогось курдського у Сирії або Іраку. Не знаю, чи була колись у курдів якась держава, чи ні?
Диктатору на уступки не нужно идти, который ищет выгоду на чужих проблемах
так вот, если путин нападет на финнов, а гаранты впишутся и кацапы атакуют гарантов, то что скажет НАТО с их 5ой статьей? этот нюанс нигде не прописан, а он интересен
Які стосунки мають курди у Фінляндії до першочергового укріплення Північного флангу НАТО перед московською загрозою? Хіба Туреччина тут піклується про підсилення Альянсу? Цим бусурманам споконвіків було насрати на всіх навколо, та і на власне бидло теж...
В Україні споконвіків усіх тупих і неосвічених називали і продовжують називати "турок"... і чому б то?