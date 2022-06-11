На восточном направлении 11 июня уничтожены 20 оккупантов, 1 БМП и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 11 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 20; БМП – 1; АТТ – 4; БПЛА – 3"

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