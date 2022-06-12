Зеленский подписал закон о возможности перевода областных подразделений теробороны в зону боевых действий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на портале Верховной Рады.

Документ вносит изменения в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", в части, где речь идет о задачах территориальной обороны и зонах выполнения таких задач.

"Воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческие формирования территориальных громад по решению Главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне своей зоны территориальной обороны и в районах ведения военных (боевых) действий", - говорится в документе.

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Документ закрепляет возможность выполнения задач теробороной на всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий и временно оккупированные территории.

Из закона убрали ограничение выполнения задач территориальной обороной, которые вступали в силу на момент развертывания в пределах соответствующей территории группировки регулярных войск.

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения боевых действий принимается Главнокомандующим ВСУ.

Закон вступит в силу после публикации, 12 июня.

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