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Новости Война в Украине
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Зеленский (16493) тероборона (290)

Зеленский подписал закон о возможности перевода областных подразделений теробороны в зону боевых действий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тероборона

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на портале Верховной Рады.

Документ вносит изменения в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", в части, где речь идет о задачах территориальной обороны и зонах выполнения таких задач.

"Воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческие формирования территориальных громад по решению Главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне своей зоны территориальной обороны и в районах ведения военных (боевых) действий", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине будут судить предателя, выдавшего оккупантам участников отряда самообороны, - СБУ. ФОТО

Документ закрепляет возможность выполнения задач теробороной на всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий и временно оккупированные территории.

Из закона убрали ограничение выполнения задач территориальной обороной, которые вступали в силу на момент развертывания в пределах соответствующей территории группировки регулярных войск.

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения боевых действий принимается Главнокомандующим ВСУ.

Закон вступит в силу после публикации, 12 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воинам теробороны ВСУ торжественно присвоили первые звания сержанта, - Наев. ВИДЕО
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Топ комментарии
+79
А когда героический батальон "квартал 95" выдвинется на передовые позиции?
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11.06.2022 22:08
+75
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11.06.2022 22:13
+71
Alex Petrov@Punisher_Cat

14 мин

Как только Лёха «три тижня» Арестович вякнул про «Если бы», то сразу прилетела ответка! Потужна! Из США! Прямо от Байдена.
С той же фразой «Если бы!»…
И тут Банковая нервно заёрзала!
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11.06.2022 22:02
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імена 'володимир' і 'владімір' походять від французького вислову 'вол де мор', що перекладається, як 'політ смерті'. наприклад, в гарі потері головний злодій в оригіналі називається 'волдемор', а не 'воландемор', як це перекрутили москалі.

при 'польоті смерті' жодного розвитку в країні не може бути навіть теоретично!
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11.06.2022 23:06 Ответить
Володимир Великий дивиться на тебе з подивом
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12.06.2022 02:09 Ответить
Довго думав - перед тим, як це "пи*донуть"? Ім"я "Володимир" відоме у слов"ян ще з часів язичництва З якого це переляку слов"яни стали вживать французське словосполучення для імені своєї дитини? Французи тоді для наших предків були десь на рівні "марсіан", про яких 99% населення і не чуло
"Володій" "миром" (людьми, спільнотою, громадою) Чув слов"янську назву молитви-звернення першосвященників, яка збереглася у папстві: "Городу и миру"? Так от "город" тут - не "місце для вирощування овочів", а "місто" - місце компактного проживання людей на обгородженій муром території, а "мир" - людська спільнота!
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12.06.2022 08:19 Ответить
Тобто до цього моменту все це було незаконно.
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11.06.2022 23:14 Ответить
Так, це системна проблема у ЗСУ та міноборони. Або ти овоч і не перевищуєш службові повноваження і на тебе ніхто нічого не має, або ти ефективний командир/держслужбовець керівної ланки, перевищуєш повноваження і під тебе копають.
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11.06.2022 23:34 Ответить
Починаючи з дострокових виборів у ВР. І, відповідно, продовжуючи УСІМА ухваленими цією ВР актами. Якось так...
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11.06.2022 23:37 Ответить
Это необходимо. Отечественная война на то и отечественная, она именно это и подразумевает. Только охранять от алкашей-мародёров в своих городах, находящихся далеко от линии фронта??? вечно же так не могло продолжаться. Враг оккупирует всё новые и новые территории- вот сейчас проблема важнее чем нарики с алкашами. Иначе будет как в писании из Библии- собранный веник не возможно сломать, но легко сломать по прутику за короткое время.
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11.06.2022 23:25 Ответить
Тарас Черновол

Те, чого я найбільше остерігався. Введення Іноземного Легіону в Сіверськодонецьк за наказом керівника ГУР Буданова лише для картинки успішної бойової операції та визволення міста під візит Зеленського. Операція явно не в стилі ЗСУ та Залужного. Зараз там значні втрати, гинуть і легіонери. Рашисти через своїх маріонеток нахвалялися, що заблокували на "Азоті" 300 наших бійців. Поки це схоже на брехню, принаймні, Гайдай спростовує. Але, якщо іноземні бійці там попадуть у полон, матимемо дуже негативне й трагічне шоу рашистського театру абсурду проти України. На кожну загибель легіонера буде наростати негативний резонанс у відповідних країнах. Сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив смерть чеського добровольця. Ще пару днів тому сам легіон уже повідомляв про 4 загиблих.

Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?
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11.06.2022 23:29 Ответить
Вам не здається, що у Вашому останньому реченні є два зайвих слова?
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11.06.2022 23:40 Ответить
та давайте іноземців під Херсон чи Авдіївку, там же вони в полон не можуть потрапити? вони в будь-якому місці можуть потрапити в полон, а якщо їх берегти, то нахера їх набирали щоб вони у Львові воювали?
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11.06.2022 23:49 Ответить
ДАВАЙТЕ ЛЕГИОН ОТПРАВИМ В ТЫЛ. ОНИ ЧТО В УКРАИНЕ ДЛЯ КРАСОТЫ,НАШИХ ВОН ТОЖЕ ЛОЖАТ СОТНЯМИ.
ИЛИ ЛЕГИОН КТОТО НАСИЛЬНО ПРИГЛАШАЛ.
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12.06.2022 23:21 Ответить
Зеля, а ты терр оборону обучать, одевать, вооружать собираешься? Или спасение утопающих дело рук самих утопающих?
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12.06.2022 01:17 Ответить
Так в цьому і цинус - утилізувати пасіонаріїв в мясорубці.
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12.06.2022 23:14 Ответить
Рік Санчез@PiK_CAH4E3

18 ч

Справа у тому, що Зеленський не хоче перемагати рашку.
Бачите, як вів потроху намагається здатися, але так, щоб його одразу ж не закопали?
То там насре, то там щось ляпне.
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13.06.2022 09:01 Ответить
Где- то в Мукачево... Блиндаж... Вова! Чё за подстава?! Какого х*я? Эй, как там тебя! Забирай своего "стечкина" взад, я на такую шнягу не подписывался! У меня в Праге межправительственное заседание завтра! Держитесь, мужики! Как вернётесь- отзвоните!
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12.06.2022 05:36 Ответить
Изначально, ТРО было не самой лучшей затеей. Вторая мировая война показала, что без кадровых армейских подразделений, на поле боя народное ополчение -100% пушечное мясо! В лучшем случае, способное замедлить продвижение противника на некоторое время. Даже гарнизонную службу нести и здесь нужна подготовка. Без связи, опыта у нас были случаи когда, громогласно заявляли, что поймали диверсантов, а разобравшись, чуть не перестреляли коллег из соседнего подразделения. И упреки некоторых комментаторов в том, что ТРО не всегда занималось тем, чем должно не беспочвенны! Опять же по опыту, пару депутатов местного совета записалось в ТРО, много парились в амуниции с автоматами, а по факту охранили склады своей торговой базы. То, что ТРО отправили на «0», так в этом ничего нового, посмотрите 2014-2015 год, было тоже самое.
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12.06.2022 07:48 Ответить
Тер.оборона неэффективный инструмент как и все разговоры о Швейцарии и прочих странах тупо трата бюджета.
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13.06.2022 08:44 Ответить
Ну попробуй напади на Швейцарию Потом расскажешь как всё прошло
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13.06.2022 18:58 Ответить
Таким чином буде зруйнована сама ідея територіальної оборони, а згодом і сама територіальна оборона.
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12.06.2022 08:00 Ответить
Що не вдалося вічно охороняти НАДВАЖЛИВІ об'єкти в ЗАКАРПАТТІ???? А-а-а, на передовій мають бути лише атовці та ООС-ники. Знаємо, начиталися цього ниття в скаргах за останні півтора місяці... Хоча, є доля істини, - розбавляти потрібно підрозділи, щоб вони не були виключно з тероборонівців...
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12.06.2022 20:07 Ответить
Наприклад, від ДРГ. Гарнізони у тилу повинні бути.
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12.06.2022 11:15 Ответить
Den , с диверсантами воюет спецура , или подготовленные кадровые , но никак не тероборона ( у них ни подготовки , ни опыта )
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12.06.2022 21:34 Ответить
Не зовсім так. Достатньо випадків, коли банально якесь сільське ДФТГ (яке набирали, у першу чергу, з мисливців) успішно протидіяла ДРГ. Так, не маючи підготовки і взагалі нічого, окрім древнього АК або навіть зі своїми мисливськими, але використовуючи переваги: наприклад, знання місцевості. У той час, як ДРГ банально не орієнтувалися у просторі, куди їх скидали, особливо в темряві, а у місцевих мисливських колективів всі угіддя "розписані", всі загони мають назви, якими можна орієнтувати одне одного в ефірі навіть цивільних рацій, бо ворог все одно ніх..я не зрозуміє
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13.06.2022 12:06 Ответить
Тобі щ самої назви неясно що ТРО на то і ТРО що вони працюють в тому регіоні там де мешкають. І ти думаєшь що зараз все ЗСУ ті що не ТРО знаходиться на передку? Тоді я тобі відкрию таємницю, - зараз повно озброенних зсушників які знаходяться в тилу в тій же Полтаві але охороняють важливі об'єкти, займаються тиловим забезпеченям тощо. Цивільні люди далекі від військової справи завжди уявляють собі армійців з автоматом в окопі, але не думають що тих хто вбиває тільки відсодків 5 з усієї тармії.
От такі жлоби які сиділи по хатам тепер повилазили і починають триндіти типу - нашо тро в Полтаві. А нашо ти жлоб взагалі живеш і смердиш?
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12.06.2022 14:25 Ответить
В чи буде кого перекидати під Чернівці, Полтаву, Черкаси, коли усі тероборонці загинуть на сході? Може, тебе?
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12.06.2022 16:10 Ответить
А де воює М.Шевченко,можна спитати?Ще півтора місяці тому наші ТРО відправили в зону бойових дій.З одними автоматами,після декількох тренувань зі стрільби.
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12.06.2022 19:58 Ответить
Невже ти по_ чмо?
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12.06.2022 12:09 Ответить
Цікаво, покажіть, хто з бойовим досвідом народився... Ну, вибачте ті, хто успішно петляв від служби до війни, а тепер оре, що нічого не вміє, а його в окопи, - нажаль вам не повезло сьогодні... Земля дійсно кругла... але на ній сквізь кути... А скільки водіїв маршруток прикусили свій тупий язик гавкаючи на УБД-шників, опинившись в окопах????
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12.06.2022 20:11 Ответить
Нам ***** но мы всеровно победим без вариантов.
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13.06.2022 08:46 Ответить
Поки луганські сєпари мужики відсиджуються по Львовах і Трускавцях, орки добивають львівську тероборону на сході...
Клоун, коли призиватимеш східняків ?!
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12.06.2022 09:39 Ответить
Друже, приїдь до нас в центр Львова і походи по ресторанах, кав"ярнях, поїдь в Трускавець, Буковель, Східницю, Моршин, Славськ........................ Подивись скільки ватніків - бугаїв здоровенних відсиджується там. Поїдь по монастирях Галичини. Таке враження що вся Україна воює, крім бугаїв з цих територій, які ********!
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12.06.2022 09:54 Ответить
Я говорю не про жінок і дітей........... Я про бугаїв 18-60 років, які півас і водяру глушать, запиваючи горе, бо вони пєрєсєлєнци і їм всі далжни!
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12.06.2022 09:57 Ответить
Сперечатись не буду, але дивний термін в вас...Що таке "з цих територій"? Є територія України, а все інше - вже натяки на сепаратизм.
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12.06.2022 11:18 Ответить
Бандерівець

Так гоніть цих бугаїв звідти..
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12.06.2022 12:58 Ответить
Эти ватники уже расдуплились и им страшно.
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13.06.2022 08:50 Ответить
У них нет страны. Кацарские нравы. Семья, дом, остальные идите лесом
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13.06.2022 13:22 Ответить
А я не дивуюся! У нас такі "біженці" ще у 2014-му з"явилися Теж казали, що ми їм "винні", бо вони "біженці" Свою "малу батьківщину "просрали" своєю байдужістю, і на чужій паскудять!
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12.06.2022 19:23 Ответить
103 львіська Тро практично вже знищена на сході, багато необстріляних тероборонівців зі Львова кинули зразу на передок, бо Україна вже практично немає ким воювати. Багато вбито і потрапили в полон. Повно ранених, тупо навіть не пройшли елементарний вишкіл, підривались на мінах, як малі діти!

Тому щоб хоч якось підсилити передок, як гарматне м"ясо кидають туди необстріляних ділєтантів! От тому і Зеленський переводить туди із заходу України тероборону. Білоруси чекають свого моменту коли перемелять терооборону із Галичини, Волині, Рівного і тоді білоруси вдарять по заходу України !
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12.06.2022 09:46 Ответить
А кого ж як не їх посилати.
Зелень ненавидить патріотів.
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12.06.2022 10:00 Ответить
Білоруси чекають свого моменту і вдарять з Білорусії в напрямку волині і рівного.
Там білоруси з орками вже сформували ударний кулак з іскандерами і всякими іншими "іграшками".
Білоруси не тому ненападають по тому напрямку, що не хочуть чи відтягують час, вони просто вичікують, коли буде перемелена тероборона Волині, Полісся і Галичини ...
От Зеленський вже кидає на схід всі сили із західної України оголяючи для білорусів з орками дорогу на Луцьк, Рівне і Львів...
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12.06.2022 10:06 Ответить
У зели для этого ума не хватит он все делает не со зла .
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13.06.2022 08:54 Ответить
та не тринди, в ЗСУ місць уже немає черга, ходив 3 дня назад сказали ЖДИ
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12.06.2022 10:38 Ответить
Напиши адресу і контакти куди ти ходив.
Якщо так рвешся, я можу допомогти!
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12.06.2022 10:48 Ответить
і откуда інфа що знищена 103 ТРО? докази кинь цікаво просто\\\ ну і вони ж хотілі захищати Україну от і захищають\\чи вони не значи що їх можуть убить ??
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12.06.2022 10:40 Ответить
Дай свої контакти, я допоможу тобі мобілізуватись на війну!
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12.06.2022 10:54 Ответить
Ти шось занадто настирно контакти в усіх випитуєш!

Публікуй свої контакти - і всі бажаючі до тебе одразу звернуться за допомогою в мобілізації!
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13.06.2022 19:09 Ответить
А що там очікувати... Закарпатські воєнкоми виловили у ці частини більшість "евакуйованих" - невдало здриснули... І я їх (воєнкомів) у цьому не осуджую... А нехєр було бігати з батьківської зкмлі, віддаючи її на поталу ворогу... А не що підготовлені, - нехєр було від армії косити...
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12.06.2022 20:17 Ответить
"нехєр було від армії косити" - це ти кріворогому шлімазлу розкажи
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13.06.2022 19:10 Ответить
Відрізавши західну Україну від іншої України, це відрізати постачання всього, що допомагає так званій великій Україні у війні! Тому Лукашенко вже проговорився, що білоруси відвойовуватимуть західну Україну. Фактично Лукашенко вже проговорився про плани! Перекидаючи тероборону із заходу на схід, ми відкриваємо дорогу булорусам з орками.
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12.06.2022 10:11 Ответить
херню несеш ігорчику
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12.06.2022 21:25 Ответить
лукашенко не проговорився, це робиться для того, щоб не було консентрації українських військ на сході.. лякає лука, але сам він - сцикло.. він догадується, чим ця його авантюра може закінчитись..
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12.06.2022 11:13 Ответить
бандеровец , как терики без опыта БД смогут против бульбашей воевать ? если те к нам попрутся
по ходу ты не бандеровец , а типичный балабол , наши ( с города где я живу ) терики регулярно на войну ездят , и мы их всячески поддерживаем
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12.06.2022 21:29 Ответить
Никто нас не видриже-нихт пока ещё не разозлили они нас!
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13.06.2022 08:58 Ответить
Стосовно дфтг вони часто зовсім не підготовлені.
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12.06.2022 10:42 Ответить
з ДФТГ можно вийти в любий момент
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12.06.2022 10:48 Ответить
Не можу. А куди потім? Долучатись до ЗСУ поки неможу через обставини, а тупо просто сидіти і чекати теж неможу. Хай наша робота і невелика але хочь якась.
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12.06.2022 11:27 Ответить
Але якщо скажуть "треба" то піду.
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12.06.2022 11:29 Ответить
"Не підготовлені" для чого? Розставляти блок пости та їжаки? Рити рви та окопу, робити завали на дорогах? Чи ти про збивання ворожої авіації з мисливських рушниць?
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13.06.2022 19:12 Ответить
Де новина про стрільбу полковника ГШ у Києві? Хочу почути - а у Молдові такого не має)
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12.06.2022 11:27 Ответить
пропоную у військових відібрати зброю, бо п'яний ідіот порушив правила безпеки
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12.06.2022 15:00 Ответить
все вірно - а то ще військові перестріляють один одного!
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13.06.2022 19:13 Ответить
лучше б подписал закон, что бы старше 50 шли только по собственному в армию, во Вторую мировую до 45 призывали, старше 45 только в ополчение, так тогда навала была миллионная, а сейчас почти в 60 могут отправить рядовым на фронт, это бред
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12.06.2022 19:11 Ответить
Загін територіальної оборони та безпеки територіальної громади - окремий підрозділ Військ територіальної оборони України, сформований на добровільній основі з жителів відповідної територіальної громади та підпорядкований командиру військової частини (підрозділу) територіальної оборони України за територіальним принципом, який здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та Положення про Загони територіальної оборони та безпеки територіальної громади, з метою підготовки та виконання завдань територіальної оборони України

в межах територіальної громади;
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12.06.2022 20:32 Ответить
Стесняюсь спросить, а сколько представителей слуг народных служат украинскому народу на фронте?
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12.06.2022 20:43 Ответить
а зелену команду в тероборону, хоча з них толку не буде ніде , цікаво якщо по принципу методу Кахи Бендукідзе повісити замок на Верховну раду на 2 місяці - може ми й переможемо та відпаде потреба в керманичах оманських - люди самі самоорганізуються та переможуть ...
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13.06.2022 10:20 Ответить
А скільки частин з нашим строковиками попали з 24.02 під обстріли?
Скільки досі їх безпосередньо у бойових діях?
І більш за все - там де рашисти накривали казарми ракетами - були якраз строковики.
І я не чув,що їх відпускали на дємбєль.
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13.06.2022 13:03 Ответить
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