Зеленский подписал закон о возможности перевода областных подразделений теробороны в зону боевых действий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на портале Верховной Рады.
Документ вносит изменения в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", в части, где речь идет о задачах территориальной обороны и зонах выполнения таких задач.
"Воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческие формирования территориальных громад по решению Главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне своей зоны территориальной обороны и в районах ведения военных (боевых) действий", - говорится в документе.
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Документ закрепляет возможность выполнения задач теробороной на всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий и временно оккупированные территории.
Из закона убрали ограничение выполнения задач территориальной обороной, которые вступали в силу на момент развертывания в пределах соответствующей территории группировки регулярных войск.
Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения боевых действий принимается Главнокомандующим ВСУ.
Закон вступит в силу после публикации, 12 июня.
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при 'польоті смерті' жодного розвитку в країні не може бути навіть теоретично!
"Володій" "миром" (людьми, спільнотою, громадою) Чув слов"янську назву молитви-звернення першосвященників, яка збереглася у папстві: "Городу и миру"? Так от "город" тут - не "місце для вирощування овочів", а "місто" - місце компактного проживання людей на обгородженій муром території, а "мир" - людська спільнота!
Те, чого я найбільше остерігався. Введення Іноземного Легіону в Сіверськодонецьк за наказом керівника ГУР Буданова лише для картинки успішної бойової операції та визволення міста під візит Зеленського. Операція явно не в стилі ЗСУ та Залужного. Зараз там значні втрати, гинуть і легіонери. Рашисти через своїх маріонеток нахвалялися, що заблокували на "Азоті" 300 наших бійців. Поки це схоже на брехню, принаймні, Гайдай спростовує. Але, якщо іноземні бійці там попадуть у полон, матимемо дуже негативне й трагічне шоу рашистського театру абсурду проти України. На кожну загибель легіонера буде наростати негативний резонанс у відповідних країнах. Сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив смерть чеського добровольця. Ще пару днів тому сам легіон уже повідомляв про 4 загиблих.
Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?
ИЛИ ЛЕГИОН КТОТО НАСИЛЬНО ПРИГЛАШАЛ.
18 ч
Справа у тому, що Зеленський не хоче перемагати рашку.
Бачите, як вів потроху намагається здатися, але так, щоб його одразу ж не закопали?
То там насре, то там щось ляпне.
От такі жлоби які сиділи по хатам тепер повилазили і починають триндіти типу - нашо тро в Полтаві. А нашо ти жлоб взагалі живеш і смердиш?
Клоун, коли призиватимеш східняків ?!
Так гоніть цих бугаїв звідти..
Тому щоб хоч якось підсилити передок, як гарматне м"ясо кидають туди необстріляних ділєтантів! От тому і Зеленський переводить туди із заходу України тероборону. Білоруси чекають свого моменту коли перемелять терооборону із Галичини, Волині, Рівного і тоді білоруси вдарять по заходу України !
Зелень ненавидить патріотів.
Там білоруси з орками вже сформували ударний кулак з іскандерами і всякими іншими "іграшками".
Білоруси не тому ненападають по тому напрямку, що не хочуть чи відтягують час, вони просто вичікують, коли буде перемелена тероборона Волині, Полісся і Галичини ...
От Зеленський вже кидає на схід всі сили із західної України оголяючи для білорусів з орками дорогу на Луцьк, Рівне і Львів...
Якщо так рвешся, я можу допомогти!
Публікуй свої контакти - і всі бажаючі до тебе одразу звернуться за допомогою в мобілізації!
по ходу ты не бандеровец , а типичный балабол , наши ( с города где я живу ) терики регулярно на войну ездят , и мы их всячески поддерживаем
в межах територіальної громади;
Скільки досі їх безпосередньо у бойових діях?
І більш за все - там де рашисти накривали казарми ракетами - були якраз строковики.
І я не чув,що їх відпускали на дємбєль.