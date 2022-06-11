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Россияне бомбили с дрона и обстреляли из артиллерии громаду в Сумской области, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Армия РФ атаковала Сумскую область с неба в течение 11 июня.
Об этом сообщил в телеграме начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"После 13 часов на территорию Великописаревской громады враг сбросил две взрывчатки с беспилотника. Сразу за этим, около 13:30, начался артобстрел этих же территорий, 12 прилетов. Разрушений и жертв нет", - отметил глава ОВА.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумщину снова обстреляли из миномета с территории России, - Живицкий. ФОТО
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