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Россияне бомбили с дрона и обстреляли из артиллерии громаду в Сумской области, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Армия РФ атаковала Сумскую область с неба в течение 11 июня.

Об этом сообщил в телеграме начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"После 13 часов на территорию Великописаревской громады враг сбросил две взрывчатки с беспилотника. Сразу за этим, около 13:30, начался артобстрел этих же территорий, 12 прилетов. Разрушений и жертв нет", - отметил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумщину снова обстреляли из миномета с территории России, - Живицкий. ФОТО
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Нові руйнування, нові рани. .Горіть в пеклі москалі.
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11.06.2022 22:33 Ответить
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11.06.2022 22:33 Ответить
а ослик говорит .. надо соблюдать международное право.....с такой логикой в стране не будет кому отчислять налоги
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11.06.2022 22:33 Ответить
Це анекдот, а в відповідь горить завод по ремонту танків в раші
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11.06.2022 22:41 Ответить
Тривога нещодавно була майже по всій Україні.В Тернопільській області бахнуло.Пишуть,що в Чорткові
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11.06.2022 22:43 Ответить
Лиш одне слово тут крутиться(Й чомусь москальське ((Даколє?
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11.06.2022 22:46 Ответить
пока в каждой кацапской дяревне, на каждоой захудалой автостанции, и на каждой паперти ихних фсбешных храмов не будет по одному "самовару".
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11.06.2022 22:53 Ответить
У відповідь не можна - а то Путін нападьот .
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12.06.2022 16:25 Ответить
 
 