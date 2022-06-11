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Беларусь (7520) война (46523) закон (3088) импорт (544) лекарства (1188) Минздрав (4827) Россия (91193) инсулин (26) Комарида Александр (11)

Ограничение на ввоз лекарств российского и белорусского производства не приведет к дефициту, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

лекарства

Принятый закон об ограничении или отмене регистрации лекарственных средств, хотя бы один этап изготовления которых происходил в России или Беларуси, не повлечет за собой дефицита препаратов в аптеках.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Закон об ограничении обращения лекарств, изготовленных в России и Беларуси, направлен на снижение уровня налогов, поступающих в бюджеты этих стран и фактически финансирующих войну. То есть он в основном касается бизнеса и точно не призван снизить качество лечения и жизни украинских пациентов", - объясняет Комарида.

Так, не будет ограничиваться оборот инновационных лекарственных средств и биоподобных препаратов, например - инсулина.

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"Стоит отметить, что украинцы не получают препараты российского производства уже давно. Поэтому дефицита лекарства мы не ожидаем, даже наоборот: я уверен, что новое законодательство будет стимулировать украинских производителей к изготовлению новых препаратов. Относительно любых спекуляций или манипуляций, касающихся оправдания наличия генерических лекарств, изготовленных в России, в украинских аптеках - то на них следует реагировать жестко", - отметил первый зам.министра.

Кроме того, говорится в сообщении пресс-службы, министерство вынесло критерии для отмены регистрации лекарств, изготовленных в России или Беларуси, на общественное обсуждение и готово работать со всеми замечаниями.

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Цілий заступник видав фразу "капітан очєвідность" стайл. І скільки за це платять?
Коли у нас було спекотно і всі здриснули, то мєру було досить одного заступника, який читав сводки. А зараз знов поналазили гниди на теплі місця і мутять бабло.
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11.06.2022 23:06 Ответить
На сьогодні медицина України працює. Так що не потрібно зауваження.
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11.06.2022 23:10 Ответить
Вам з Німеччини краще видно? Сьогодні ваш німецький міністр застряг у ліфті жахливої лікарні(з його слів). Зато на роздутий штат чинуш гроші є.
І таки так, у вас медицина гарна, ще така ж гарна у Израїлі.
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12.06.2022 00:59 Ответить
Російскі ліки не лікують. Я в окупаціїї тепер тут все російське. російскі ліки таке саме гі*но як і російскі харчи
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11.06.2022 23:39 Ответить
что они там кроме подорожника и коры дуба могут делать? ... особенно рашисты
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11.06.2022 23:41 Ответить
Хватит уже. Кацапам тоже обрезали медицину, и ничего- не скулят! Поэтому сложный вопрос. Рос. пропаганда этим воспользуется если продолжать закупать. Но если для деток необходимы медикаменты оттуда, то покупать обязательно в любой точки мира!
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11.06.2022 23:46 Ответить
Ничего сверх исключительного там нет. То, что производит россия, есть и в других странах, так что нечего кормить бандитов, лучше закупать необходимые препараты у нормальных людей.
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12.06.2022 08:34 Ответить
 
 