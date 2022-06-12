Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild
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Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Украину уже в июне. Может состояться совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом "Большой семерки", который пройдет 26-28 июня.
Bild отмечает, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Франции, которые пройдут 12 июня. И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.
Издание пишет, что Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать знак европейского единства.
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Пожалуйста, подождите...
Повідомив у Твітері посол України у ФРН Андрій Мельник.
Оружия практически не дают, а будут уговаривать помириться с кацапией? Как за вовочку переживают
Это хабадская задача: возвести в мире деньги во главу всего.
Мол, деньги не пахнут...
Деньги пахнут, и ещё как - иначе южноамериканские наркоторговцы
сидели бы в Вашингтоне в Овальном кабинете.
Вашингтон - это вам не Москва !
А це означає, що їдуть примушувати до "переговорів", читайте - капітуляції.
Здогадайтесь, що відповіла Германія.
Шольца би не в Бучу, а в Марік відправити, але нажаль - наразі це неможливо.
https://youtu.be/Mdozx_izQHU
Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ, надійде в Україну в жовтні.
А до жовтня фріци пропонують кулаками відбиватись.
Нах потрібні
Но если найти в гугле разные фото Шольца, то становится сразу понятным, что Шольц совсем другой. Поэтому цензору следует перестать дурачиться и необходимо буквально из следующей статьи по Германии вставлять нормальное фото Шольца. В интернете выбор очень большой. Не надо гадить в наши отношения с Германией.
Німеччина і Франція не зацікавлені а перемозі України, вони не зацікавлені в поразці путіна, тому що після перемоги України, як після кожної світової війни відбуваються зміни структури міжнародних стосунків і ці нові структури визначають держави-переможці.
Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.
Андрій Піонтковський
https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
Давно зеленский не трындел про переговоры с путиным, а после этой троицы - страшно представить. Если б еще Байден с Джонсоном и Дудой подоспели...ведь мальчик у нас не того...мозгами слабый. Еще начнет выполнять требования этих уродов....
Для порівняння, Британія з населенням у 67 млн. дала $7млрд, не кажучи вже про Штати - 330 млн. та біля $40 млрд.
Хай, як то кажуть, put their money where the mouth is, або ж ідуть у фарватері російського військового корабля.