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Байден (2373) Зеленский (16493) Бринк (113)

Это не заслуживает того, чтобы быть новостью, - Бринк о словах Байдена, что Зеленский игнорировал информацию о российском вторжении

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

История с заявлением президента США Джо Байдена о реакции украинского лидера Владимира Зеленского на предупреждение об угрозе войны не заслуживает того, чтобы быть новостью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сказала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - подчеркнула дипломат.

Посол заверила, что Байден "очень уважает" Зеленского за его лидерство, которое тот продемонстрировал в течение войны с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никифоров о заявлении Байдена: Зеленский призывал к превентивным санкциям, но партнеры "не хотели нас слышать"

"Соединенные Штаты уже предоставили 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать поддерживать Украину", - заявила Бринк.

Недавно американское агентство Bloomberg опубликовало материал с заявлением Байдена, в которой он утверждает, что Зеленский якобы не обращал внимания на предупреждения Вашингтона о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину в феврале.

"Я знаю, что многие считали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин - ред.) собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие", - цитировало Байдена агентство Bloomberg.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
Почему Байден влепил ЗЕбильной падали правду в очи? Он считает, что на часі очищаться от гнид

Просто Байдену POHUY на "неначасівців".
Он, наверное, просто этот наш фисьбук с подоляковско-люськиной мерзотой не читает.
А может, он просто понимает, почему ЗЕленая тварь не избавляется от ФСБшных кротов. И понимает, насколько от этого зависит перемога.
Он ведь дал возможность ему отмыться от гебнявого шлейфа. Но этот маленький ЗЕлупенский ***** решил, что дЕрьмак - важнее
Ну а как же еще, если все информационное поле оказалось у них в руках? Если в телевизоре и в фисьбуке толпы топовых ЛОМов вылизывают ему сраку с яйцями, и даже не боятся выкладывать новость о том, что больше 100 дней войны хранили в тумбочке клистроны для ПВО.
И сегодня ЗЕлене лайно, по сути, ответил дядьке Байдену на требование избавиться от ФСБшного дЕрьмака: "да, я тоже фсбшник, и что ты мне сделаешь?".
И первое, что делает Байден - начинает потихоньку озвучивать то, что и так было известно.
И это - только первая ласточка.

Будут и другие.
Бо у него считают, что на часі очищаться от гнид ‼️‼️‼️
А.Зекиров
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12.06.2022 00:37
+72
Дійсно Володя своєю дупістю і стійкістю зарив всі оборонні гроші в дороги і похоронив назавжди ракетні програми. А зараз він в бункері -герой, не голений, у чистому військовому вбранні, яке йому не соромно одягати після 4-х відкосів від повісток, а нарід, який за нього проголосував сидить під бомбами і ракетами, яких немає чим збивати. А це відбулося тому, що нарід дуже вумний.
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12.06.2022 00:37
+52
Это потрясающе: Президент Украины проигнорировал предупреждение о готовящейся полномасштабной войне, фактически сознательно саботировал выполнение своего главного конституционного обязательства, впустил в страну кучу диверсантов, просрал оборону Херсона и Мариуполя и т.д. и все просто пожимают плечами. Не удивлюсь, если его ещё и на второй срок выберут.
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12.06.2022 00:45
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Бо їм не так допікає.
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12.06.2022 02:33 Ответить
Погоджуюсь з послом. Байден просто ляпнув на зустрічи з виборцями, це не для України було сказане. Але ж найвеличніший образився, що аж всіх своїх речників кинув у бій відмазувати в стилі "Сам дурак". Тобто, на серйозні слова Байдена про напад не звертав уваги, а на слова, кинуті десь мимохідь, така бурхлива і хвороблива реакція. Бо тож не Україну, а самого найвеличнішого образили! Яке все ж таке дрібне гівно.
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12.06.2022 01:28 Ответить
Байден - професійний політик - він не може просто так ляпать
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12.06.2022 03:41 Ответить
Та прес-секретарі вже задовбались підчищати за Св. Джо. Псакі навіть добилася власного звільнення.
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12.06.2022 05:33 Ответить
Звиздун он профессиональный, такой же как и Зеленский.
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12.06.2022 06:26 Ответить
Старічка Байдена з Трампом не порівняти. Той - неперевершений брехун і друг володі тупіна... А Байден це єдина надія України та українців. Якщо він зупине допомогу то все... На зеленожопого надії немає.
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12.06.2022 06:36 Ответить
А що, вiн ще чогось не зупинив???
Може, РСЗВ вже поставленi чи ПЭТРIОТ дав?
А де МИГи , що Польща обiцяла? Хто заборонив давати ?
Знайшли надiю !
ОбIцянок-цяцянок дiйсно було вже та й було, а насправдi - гальмують все, що можуть.
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12.06.2022 15:44 Ответить
Щось тут не те. США кажуть, що попереджали. Зе казав, не нагнітайте. Потім він каже, що в ОП заздалегідь знали і не виказували цього, аби уникнути паніки. При цьому в ОП мали інформацію від розвідки США до початку війни.
Це не той випадок, коли голова не знає, де дупа? Хто звиздить і для чого
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12.06.2022 01:46 Ответить
Це "пронесе" не стикується з ціленаправленим переслідуванням Порошенка. ЗЕ і попав на цей пост не випадково. І не випадково при ньому всякі дивні речі відбуваються. Звідкілясь фінансування то прийшло, щоб провернути все так гарно на виборах. Здогадайтесь, хто сірий кардинал, самі.
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12.06.2022 03:36 Ответить
Гірше! Україну ЦІЛЕСПРЯМОВАНО вели до КАПІТУЛЯЦІЇ!!! Саме тому розтринькувалися гроші на різноманітні "прожекти" - аби в бюджеті не було грошей і можна було "чесно" сказать що на армію грошей немає! Я міг-би все розписать ( бо маю відповідну освіту (військову і правничу) але це треба сісти і працювать тиждень, щоб "звести кінці з кінцями" саме так, щоб було зрозуміло "пересічному" Мені ж все було видно ще в перші місяці правління "Блазня" і я ще тоді про це писав Однак мене майже ніхто слухать не хотів! Там де всі бачили "помилки" і "випадковості", я бачив "прямий чи завуальований СИСТЕМНИЙ саботаж" який веде до послаблення обороноздатності країни і підштовхне до агресії Росію
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12.06.2022 04:05 Ответить
Користуйтесь -

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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12.06.2022 04:27 Ответить
"Хужєнєбудєт, хотьпаржом 😄" (с)
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12.06.2022 15:22 Ответить
скорее всего правильные пацаны нашего нарциса убеждали что это бред и не стоит сильно отвлекаться от накатанных схем. А лучше продолжать подготовку к выборам. А правильные пацаны порешают с рускими и все будет тип топ.
Часть из них уже в раисе, часть все при нем же) И продолжают "подсказывать хорошие решения поточных проблем" раскачивая раздражение деда Джо
Выборы епта, снова ж главное не потерять власть, какой накуй Мариуполь, тут у Залужного рейт растет и Порошенко еще на свободе, а того ой как на западе поддерживают. И делать то что запад требует и что обещалось не хочется иначе второго срока может не быть. Остается сраться с западом и хайп, Хайпище...
мое мнение, имхо...
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12.06.2022 01:59 Ответить
Думаю, нарцис в доле.
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12.06.2022 14:49 Ответить
я так понимаю наши снова кинули амеров и те начали трамбовать Зеленского в медиа, развенчивая культ "великого борца за независимость"
это так неприятно будет если таки да... но зная как Зеленский уже кидал Байдена на обещания и то что сейчас никую не меняется у нас в политике то скорей всего да
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12.06.2022 01:50 Ответить
скоріш за все... видно знову ті долбойоби з опи за базаром не слідкують... янки помагати будуть,але видно будуть макати боневтіка рилом в його ж гівно регулярно,бо їх походу він уже заграв в доску.
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12.06.2022 04:25 Ответить
Умные парни из ОП делают все, чтобы Запад перестал нам помагать и можно было бы выполнить наконец задание Путина и получить свое бинго хотя бы в рублях.
Поэтому и хамское требование оружия, публичные оскорбления политиков высшего ранга...
*****, нет нормальных слов - только мат сквозь слезы...
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12.06.2022 08:33 Ответить
Байден прав.
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12.06.2022 02:19 Ответить
https://twitter.com/i/status/1494630563516493825

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12.06.2022 02:54 Ответить
Конституція і Закони не потрібні? Де пропозиції щодо змін ст. 201 та 333 ККУ? Чи закон має бути як в кацапії лише на папері? Чому ніхто з депутатів навіть на 4-му місяці повномаштабної війни не зробив таких пропозицій?
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12.06.2022 09:47 Ответить
Зеленскому аккуратно указывают на его место.
Украину спасли ВСУ, а не он, и это важнейший нюанс в военное время.
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12.06.2022 03:19 Ответить
мається на увазі місце біля параші за сприяння раші
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12.06.2022 12:14 Ответить
Брінк все вірно каже. Новина висмоктана з пальця і її розгін ллє воду на московський млин, намагаючись посварити керівництво України і США. Реакція ОПи в обличчі Никифорова в стилі «сам дурак» - теж грає на користь кремля. Чи то в ОПі не розібралися в суті і контексті слів Байдена, чи то кремлівські кроти через Никифорова провели навмисну диверсію. Між тим, нагадую особливо активним критикам Зеленського, що він зараз все ж таки є головним представником України, яким би мудаком він не був, і не в наших інтересах розсварити його з Байденом.

Байден: Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані, щоб підтвердити, що ***** перейде кордон. Сумнівів не було. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей.
Я розумію, чому вони не хотіли цього чути.
Путін намагається знищити культуру, не тільки націю, а й культуру України, він бачить столицю Київ як «колиску матінки Росії».

Нічого такого дідусь не сказав, особливо враховуючи, що це він казав до своїх виборців, а не до «міста і світа», чи Зеленського. Далі вже Блумберг намалювали клікбейтний заголовок, що Зеленський ігнорував попередження. Після цього агентство РосБізнесКонсалтинг (РБК) Україна розігнало красиву новину нам. І те, що Бріджит розуміє суть і намагається зараз згладити, дуже позитивно характеризує її як дипломата. Очевидно, з послом США нам пощастило.
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12.06.2022 03:26 Ответить
Ніякої користі кремля, Байдену треба гарантія націленості на пермогу, грати в
торгівлю рейтингами зараз тупо, тому клоуну краще писок затулити і жити
далі, тим паче Байден правий на всі 100%
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12.06.2022 04:22 Ответить
Ви, пане, певно, прочитали лише перше речення. Не Байден приніс користь кремлю, а ті агенти впливу і корисні ідіоти, які розігнали перекручені слова Байдена, а також, прес-служба ОПи, яка почала з Байденом прирікатися.
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12.06.2022 09:19 Ответить
Байдену треба, щоб йому не заважали спати на ходу.
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12.06.2022 15:52 Ответить
Громадяни, розслабтеся. Дідусь старенький, часто забуває що має сказати. Але іншого президента демократи для нас всіх не мали, тож маємо те що маємо. Головне що на напрямок руху і швидкість це не влія.
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12.06.2022 04:13 Ответить
Сам зрозумів що написав чи ні.
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12.06.2022 04:23 Ответить
Не зачаровуйтесь то й не доведеться розчаровуватись. Життя не чорно-біле, доводиться інколи і з коричньовеньким працювати заради досягнення мети.
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12.06.2022 05:08 Ответить
трампісти майже ніколи не розуміють, що говорять... як і їх рожевий лідор...
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12.06.2022 06:44 Ответить
Полижи у байдуна. I посмокчи.
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12.06.2022 15:54 Ответить
угу угу,але про справу відкриту на нього ********** він добре памятає,як і хто такі ********
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12.06.2022 04:27 Ответить
Не думаю. Ця справа - дрібниця у порівняння із нотебуком Хантера що містить 129 тисяч имейлів щодо оборудок сімейки в Україні та Китаї. Нотебука, що Хантер сам приніс в ремонт з документами автентичність яких уже підтверджена фахівцями ФБР.
Але, знову ж таки, Байден ніхто і звуть його ніяк. Просто дідуся витягли з пенсії поторгувати фейсом наостанок коли стало зрозуміло що американські шинірнармаси не готові ні до фальшивої черокі, ні до Бьорні, ні до Харріс.
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12.06.2022 05:05 Ответить
QAnon believer? І Таккера дебільного слухаєш? Сміхота...
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12.06.2022 06:47 Ответить
Я за Клінтон голосував свого часу. А ви, лишень, за Бьорні або ж екс-барменшу?
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12.06.2022 09:50 Ответить
Можеш ще за путіна чи навального проголосувати, ніхто не здивується.
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12.06.2022 12:56 Ответить
Ну що Вова Зе, випороли тебе перед усім світом як пацана з ПТУ, тільки всі бачать
твою червону сраку
З такими як Байден тобі і у ві сні не тягатись, ні тобі, ні твоєму фсбшному чи
грушному корєшу Дімє. Не знаю як такий тепіл як ти може ще триматись у владі,
але краще Пороха на твоєму місці нікого не уявити. Президентство це тобі не
корпоратив і не серіал, тут відповідати перед усім світом треба головою, а якщо
не вмієш, то вибуваєш, тут тобі вже твої расєйські корєша з кремля не допоможуть
у владі залишитись
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12.06.2022 04:19 Ответить
Це ще не дуже випороли. Була вже Моніка зеленська, трохи забувати стали про неї.
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12.06.2022 23:28 Ответить
"Припиніть нагнітати." "Не розганяйте паніку." "Ви розлякуєте інвесторів." Чиї це слова? Байдена? То в кого деменція? Зараз пані посол намагається загладити ситуацію, прикриваючи недбальство команди Зеленського. Але ж Інтернет все пам'ятає. І я також вродився злопам'ятним.
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12.06.2022 05:36 Ответить
Когда Украине поставят тяжелое вооружения для противостояния росийским войскам, господин посол? Или боитесь расстроить московское куйло?
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12.06.2022 06:15 Ответить
А должньі? На основе каких межгосударственньіх документов?
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12.06.2022 07:47 Ответить
Досить сратися одне з одним. РСЗВ надайте, а то лише бла бла бла.
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12.06.2022 06:59 Ответить
А может Ермака сначала нужно уволить и выбрать прокурора?
В приличной стране, после такого скандала с самым крутым замом начальник спецслужбы уже не просто идет в отставку, а после специального расследования.
И есть сомнения в способности Генштаба вести успешно войну, если в течении трех месяцев не смогли понять и осознать причину военной катастрофы на Крымском направлении в первые же часы войны. Я уже молчу о том, чтобы виновные были наказаны.
А так да, украинцы самые сильные воины в мире - способны воевать даже под командованием предателей!
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12.06.2022 08:06 Ответить
Цілком нормальна новина, якщо посол виправдовується.
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12.06.2022 07:55 Ответить
Байден сказав,що сказав. Переводити слова в користь зе не потрібно. ОП уже озвучило свою гнусну версію чим і довели правдивість слів Президента Америки. Невже люди забули що робив зе,коли 140тис. Оркіа розвертали армію ...тож бо
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12.06.2022 08:06 Ответить
Не тільки не готувалися, не виділили кошти на армію, закрили програми озброєння, не евакуювали населення, а ще й заперечували факт війни та облегчили захоплення, розмінувавши прохід з Криму. Міша, коли накидуєте на партнерів, потім не треба скиглити, що вам не дають зброю.
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12.06.2022 08:37 Ответить
У Байдена сейчас дела идут плохо. Обороняется, бесконечно оправдывается, хочет свалить вину на других. Он рискует стать самым провальным президентом в истории США. Даже хуже Никсона. Уже поговаривают об импичменте из-за деменции. Армия чиновников-холуев пытается прикрыть его своими телами, но получается плохо.
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12.06.2022 09:04 Ответить
Ще один трампіст виліз! Пиши свою х-ню на рашистських сайтах! Там тебе зрозуміють твої брати по розуму!!
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12.06.2022 09:19 Ответить
Зараз нам марко з України розповість все про внутрішню політику США. Ніби одного Арєстовича у світі замало.
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12.06.2022 09:54 Ответить
*****************************, одноденне?
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12.06.2022 09:57 Ответить
На кого работаешь, ботяра? Зеля конвертик присылает,что бы ты Байдена грязью поливал? Уж больно ты активный, наверное зарплату отрабатываешь
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12.06.2022 10:11 Ответить
Яка в біса внутрішня політика в цьому закиді щодо деменції?
Голосуєте за слонів? - Розумію. За Трампа - ідіот.
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12.06.2022 15:41 Ответить
Ти давай за Клiторшу агiтуй. Демпартiя - то комунiсти, ти ще не нажерся цього гiмна.
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12.06.2022 15:59 Ответить
Виходячи з того, що воно новонароджене, то у подоляків-єрмаків-хуйла зовсім кепські справи.
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12.06.2022 09:55 Ответить
Это в Штатах то плохо!? А в УКраине не пробовали? Старик ДЖО спас Америку, что согласился участвовать в выборах с возрастом и болезнями. Иначе пришел бы чёрноротый гопник Трамп,
дружок путина, в какой то совместной завязке с ним по поводу развлечений в россии., клоун, но по американски, дерьмо человек.
А поскольку старик Джо ещё и порядочный человек, но дипломат, не наше криворожское достижение, он сначала намекал, потом секретно расскрыл данные своей разведки нашему ..., но
тот своеобразно распорядился данными, начал орать, что партнёры сеют панику. мешают ему
асфальт класть, а сам потихоньку вывез папу с мамой и др.близких(хороший мальчик и преданный сын,он же сказал при выборах,что должен только папе с мамой), а народу- шашлыки
Но теперь, посмотрев, что творит Зе с своим Ермаком и властью, что творит этот, так называемый президент, перед и во время военных действий, Джо не выдержал и сказал всему нашему народу, без обиняков, кто виноват в происходящем, что бы, народ, который является властью в стране,все остальные у народа на службе,разобрался со своими предателями у власти.
Вы заметили, Венгрия сказала, что с нашим "великим корчмым" шось не те, немецкий канцлер
обьяснил, почему затягивает оружие, что не доверяет Зе (пропустили это, послу Мельнику приказано, очевидно, обгаживать Германию, его не уважают здесь как быдло). А теперь ДЖО.
Т.е., уже по всякому говорят, разберитесь с врагами и предателями в своей власти, уже пора.
А если раскроет дальше об Омане, о сделке с ФСБ, о преднамеренной сдаче Юга. То уже бежать надо, а то, ойц, можно не успеть. И Ермака возьми, убогий! А то без суда и следствия...
Отдельно для цензуры: уберёте,опять напечатую, я имею право, как гражданин по Конституции.
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12.06.2022 11:45 Ответить
*****, сколько ********* набежало !!!
И все до единого сраку бийдону лижут.
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12.06.2022 16:01 Ответить
будьмо едині все після перемоги а 3е владі не ганятись 3а порошенком який творив армію
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12.06.2022 09:19 Ответить
Може новиною не заслуговує, але підставою прокатити вована повз другий термін цілком...
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12.06.2022 09:47 Ответить
А й справді «не заслуговує бути новиною». Для розумних це було зрозуміло ще до початку вторгнення. Слова «дуже поважає» в статті, мабуть, недаремно взяті в лапки. Все ж таки сказано справжнім дипломатом.
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12.06.2022 09:58 Ответить
Ця зелена ХУЦПА і зараз, коли йде війна і гинуть найвідданіші захисники Украіни, веде мишачу возню з своіми політичними противниками, прикриває своіх дружків, які займають високі державні посади, не маючи найменьшого поняття, що на тих посадах робити. Чого більше, користі чи шкоди наробив цей "артист легкого жанру", ще має народ почути. Жаль, що після війни, коли відбудуться вибори президента і новоі влади. украінці знову виберуть таке ж гімно, яке вибирали всі ті роки незалежності. Нема кому народу дорогу прокладати, всі оті "націоналісти- популісти, демократи, праві і ще правіші" за старою звичкою пересваряться за гетьманськ булаву і на тім все скінчиться. Історія показувала не раз, що вождем має бути людина рішуча, а в часи безпеки лише військовий, а не всяка там " театральна і літературна інтелігенція, діячі культури і науки". Ці "діячі" завжди народу читали лекціі -оте все, що вміли, але не тямили нічого в державних справах.
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12.06.2022 10:11 Ответить
))))Фу,американцы ,какая топорная брехня)))))
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12.06.2022 10:37 Ответить
Но для Запада это становится ключом к пониманию, как им относиться к своим убыткам из-за санкций... к своим тратам на помощь... на фоне такого неадекватного партнёра и ст0ит ли на это тратиться вообще...под окрики "плохо помогаете - могли бы и получше"... И сейчас мы "домино" решений о лимитировании помощи. Что в переводе означает "если вы два одинаковых х**ла - то нам нет смыла в это вкладывться. разбирайтесь сами"

Так хитрожопая алчность делегата 73% избирателей подставляет всю Украину под рашку.

А какому-то проценту из этих 73-х пришлось за свой прикол расплатиться жизнью...
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12.06.2022 11:54 Ответить
Коней на переправі міняють!
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12.06.2022 12:04 Ответить
І це не тролінг, не жарт. Вато-зЕбільна реальність.
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12.06.2022 12:59 Ответить
та ну *****,що уже другий том цього довбойобства вийшов?
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12.06.2022 13:29 Ответить
На часі вже четвертий
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12.06.2022 15:25 Ответить
..лядь! ...****! какое же оно конченое... меня просто рвет на части.. єто точно не фейк? ну нельзя же бьіть таким конченьім и чтоб тебя еще и вьібрали в президентьі!
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12.06.2022 15:33 Ответить
Щоб здолати такого монстра, як РФ потрібні зусилля, витрати і втрати, які важко сприйняти.
Але це єдиний шлях - заплатити ту страшну ціну.
Або зникнути як держава і нація.
Зелений не той, хто може мобілізувати державу на таку жертву.
Для перемоги потрібен іншй лідер держави і нації.
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12.06.2022 13:20 Ответить
**** тут ******* ,теперь надо ******* эту мерзоту.а кто там чего говорил и предупреждал после войны погорим.а сейчас спасибо Америке что дает оружие,бо свое мы как не прискорбно это говорить просрали.спасибо за это бывшим правителям.
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12.06.2022 14:23 Ответить
"спасибо Америке что дает оружие"------------------------------------
Шо, уже РСЗО дали ? Все АЖ ЧЕТЫРЕ штуки??? Ну, теперь точно рашке пипец!
Не дали? Только показали?
Не показали, только пообещали ?
Так слава бийдону за щедрость : КАЗАВ ПАН - КОЖУХ ДАМ, ТА Й СЛОВО ЙОГО ТЕПЛЕ.
Может, бийдон раздуплился и позволил польские МИГи дать Украине?
НЕТ ???
Или нажал на немчуру, которая запретила допотопные ЛЕОПАРДЫ от Испании дать Украине???
Суки купленные !!! Год назад ***** 2,5 миллиарда евро немцам подарил, когда Шольц министром финансов был. ГДЕ ЭТО БАБЛО и за какие УСЛУГИ такие подарки от падлюки ???
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12.06.2022 16:08 Ответить
Звичайно це - не новина. Всі, хто в той час не перебував в алкогольному угарі і має достатньо мізків, щоб скласти два плюс два, все це добре розуміють.
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12.06.2022 15:28 Ответить
Скоріш за все , як кажуть : Зеленський - ворог , а не предурок .
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12.06.2022 15:45 Ответить
Не время сейчас поднимать такие глупые вопросы. Не ожидал такого от Байдена, к которому так же есть куча вопросов и претензий относительно этой войны.
Вы уже победили, или ищите повода соскочить с Ленд-лиза, который довольно таки слабым ручейком поступает в Украину?!
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12.06.2022 16:25 Ответить
Я уже не верю ни одному слову Байдена, даже когда он правду говорит. Понимаю, что Украина должна иметь дело с любым президентом США и вероятно быть благодарна любой помощи, но иллюзий быть не должно. Люди в Америке в основном поддерживают Украину в обоих лагерях, а Байден со своей компанией сам по себе, но общественное давление игнорировать не могут тоже.
Зеленский, наверное, раздражает Байдена потому что не политик и слишком много требует.
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12.06.2022 16:33 Ответить
вместо подготовки к вторжению ***** вова зеленый катался ***** на лыжах ---- вместо того чтобы минировать мосты и дороги с крыма вова нас агитировал на шашлыки ---- сейчас литинант баканов должен подать в отставку за арест его хенераля наумова в ЕВРОПЕ с мешком диамантов и мешком евро ---- мзс сша очень корректно дает инфу по УКРАИНЕ . если сказать всю правду то мы охренеем от нашего ..верховного.. и его окружения ---- все посольства были эвакуированы из КИЕВА И НИХУЯ НЕ БЫЛО СДЕЛАНО ДЛЯ МИНИРОВАНИЯ ДОРОГ НА КИЕВ . а время было достаточно . но тягать ПЕТРА по судам время и средства и следователи и прокуроры у вовы были ---- ..едыни новыны .. облизали и зализали вову дальше некуда . да зеленскому не позавидуеш сейчас . но он принял присягу в ВР и будь ласка выполняй . а за все проебы зеленой власти будет спрос и на ПЕТРА и липецкую хвабрику *** ты вова уже поедеш --- будеш про литинанта баканова и хенераля наумова ответ держать . это ты их назначаль на такие высокие посады тую мать
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12.06.2022 16:44 Ответить
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