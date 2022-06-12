Это не заслуживает того, чтобы быть новостью, - Бринк о словах Байдена, что Зеленский игнорировал информацию о российском вторжении
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
История с заявлением президента США Джо Байдена о реакции украинского лидера Владимира Зеленского на предупреждение об угрозе войны не заслуживает того, чтобы быть новостью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сказала посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - подчеркнула дипломат.
Посол заверила, что Байден "очень уважает" Зеленского за его лидерство, которое тот продемонстрировал в течение войны с Россией.
"Соединенные Штаты уже предоставили 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать поддерживать Украину", - заявила Бринк.
Недавно американское агентство Bloomberg опубликовало материал с заявлением Байдена, в которой он утверждает, что Зеленский якобы не обращал внимания на предупреждения Вашингтона о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину в феврале.
"Я знаю, что многие считали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин - ред.) собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие", - цитировало Байдена агентство Bloomberg.
Пожалуйста, подождите...
Може, РСЗВ вже поставленi чи ПЭТРIОТ дав?
А де МИГи , що Польща обiцяла? Хто заборонив давати ?
Знайшли надiю !
ОбIцянок-цяцянок дiйсно було вже та й було, а насправдi - гальмують все, що можуть.
Це не той випадок, коли голова не знає, де дупа? Хто звиздить і для чого
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Часть из них уже в раисе, часть все при нем же) И продолжают "подсказывать хорошие решения поточных проблем" раскачивая раздражение деда Джо
Выборы епта, снова ж главное не потерять власть, какой накуй Мариуполь, тут у Залужного рейт растет и Порошенко еще на свободе, а того ой как на западе поддерживают. И делать то что запад требует и что обещалось не хочется иначе второго срока может не быть. Остается сраться с западом и хайп, Хайпище...
мое мнение, имхо...
это так неприятно будет если таки да... но зная как Зеленский уже кидал Байдена на обещания и то что сейчас никую не меняется у нас в политике то скорей всего да
Поэтому и хамское требование оружия, публичные оскорбления политиков высшего ранга...
*****, нет нормальных слов - только мат сквозь слезы...
Украину спасли ВСУ, а не он, и это важнейший нюанс в военное время.
Байден: Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані, щоб підтвердити, що ***** перейде кордон. Сумнівів не було. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей.
Я розумію, чому вони не хотіли цього чути.
Путін намагається знищити культуру, не тільки націю, а й культуру України, він бачить столицю Київ як «колиску матінки Росії».
Нічого такого дідусь не сказав, особливо враховуючи, що це він казав до своїх виборців, а не до «міста і світа», чи Зеленського. Далі вже Блумберг намалювали клікбейтний заголовок, що Зеленський ігнорував попередження. Після цього агентство РосБізнесКонсалтинг (РБК) Україна розігнало красиву новину нам. І те, що Бріджит розуміє суть і намагається зараз згладити, дуже позитивно характеризує її як дипломата. Очевидно, з послом США нам пощастило.
торгівлю рейтингами зараз тупо, тому клоуну краще писок затулити і жити
далі, тим паче Байден правий на всі 100%
Але, знову ж таки, Байден ніхто і звуть його ніяк. Просто дідуся витягли з пенсії поторгувати фейсом наостанок коли стало зрозуміло що американські шинірнармаси не готові ні до фальшивої черокі, ні до Бьорні, ні до Харріс.
твою червону сраку
З такими як Байден тобі і у ві сні не тягатись, ні тобі, ні твоєму фсбшному чи
грушному корєшу Дімє. Не знаю як такий тепіл як ти може ще триматись у владі,
але краще Пороха на твоєму місці нікого не уявити. Президентство це тобі не
корпоратив і не серіал, тут відповідати перед усім світом треба головою, а якщо
не вмієш, то вибуваєш, тут тобі вже твої расєйські корєша з кремля не допоможуть
у владі залишитись
В приличной стране, после такого скандала с самым крутым замом начальник спецслужбы уже не просто идет в отставку, а после специального расследования.
И есть сомнения в способности Генштаба вести успешно войну, если в течении трех месяцев не смогли понять и осознать причину военной катастрофы на Крымском направлении в первые же часы войны. Я уже молчу о том, чтобы виновные были наказаны.
А так да, украинцы самые сильные воины в мире - способны воевать даже под командованием предателей!
Голосуєте за слонів? - Розумію. За Трампа - ідіот.
дружок путина, в какой то совместной завязке с ним по поводу развлечений в россии., клоун, но по американски, дерьмо человек.
А поскольку старик Джо ещё и порядочный человек, но дипломат, не наше криворожское достижение, он сначала намекал, потом секретно расскрыл данные своей разведки нашему ..., но
тот своеобразно распорядился данными, начал орать, что партнёры сеют панику. мешают ему
асфальт класть, а сам потихоньку вывез папу с мамой и др.близких(хороший мальчик и преданный сын,он же сказал при выборах,что должен только папе с мамой), а народу- шашлыки
Но теперь, посмотрев, что творит Зе с своим Ермаком и властью, что творит этот, так называемый президент, перед и во время военных действий, Джо не выдержал и сказал всему нашему народу, без обиняков, кто виноват в происходящем, что бы, народ, который является властью в стране,все остальные у народа на службе,разобрался со своими предателями у власти.
Вы заметили, Венгрия сказала, что с нашим "великим корчмым" шось не те, немецкий канцлер
обьяснил, почему затягивает оружие, что не доверяет Зе (пропустили это, послу Мельнику приказано, очевидно, обгаживать Германию, его не уважают здесь как быдло). А теперь ДЖО.
Т.е., уже по всякому говорят, разберитесь с врагами и предателями в своей власти, уже пора.
А если раскроет дальше об Омане, о сделке с ФСБ, о преднамеренной сдаче Юга. То уже бежать надо, а то, ойц, можно не успеть. И Ермака возьми, убогий! А то без суда и следствия...
Отдельно для цензуры: уберёте,опять напечатую, я имею право, как гражданин по Конституции.
И все до единого сраку бийдону лижут.
Так хитрожопая алчность делегата 73% избирателей подставляет всю Украину под рашку.
А какому-то проценту из этих 73-х пришлось за свой прикол расплатиться жизнью...
Але це єдиний шлях - заплатити ту страшну ціну.
Або зникнути як держава і нація.
Зелений не той, хто може мобілізувати державу на таку жертву.
Для перемоги потрібен іншй лідер держави і нації.
Шо, уже РСЗО дали ? Все АЖ ЧЕТЫРЕ штуки??? Ну, теперь точно рашке пипец!
Не дали? Только показали?
Не показали, только пообещали ?
Так слава бийдону за щедрость : КАЗАВ ПАН - КОЖУХ ДАМ, ТА Й СЛОВО ЙОГО ТЕПЛЕ.
Может, бийдон раздуплился и позволил польские МИГи дать Украине?
НЕТ ???
Или нажал на немчуру, которая запретила допотопные ЛЕОПАРДЫ от Испании дать Украине???
Суки купленные !!! Год назад ***** 2,5 миллиарда евро немцам подарил, когда Шольц министром финансов был. ГДЕ ЭТО БАБЛО и за какие УСЛУГИ такие подарки от падлюки ???
Вы уже победили, или ищите повода соскочить с Ленд-лиза, который довольно таки слабым ручейком поступает в Украину?!
Зеленский, наверное, раздражает Байдена потому что не политик и слишком много требует.