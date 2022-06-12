РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13454 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине
3 663 28
Зеленский (16493) Евросоюз (15858)

Начался финал большого дипломатического марафона, в котором мы с ЕС в одной команде, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Начался финальный этап крупного дипломатического марафона, в котором вместе с Европейским Союзом мы в одной команде и этой команде предстоит выиграть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сегодня начался финальный этап большого дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. И мы на самом деле в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз", – сказал Зеленский.

Смотрите также: ВСУ постепенно освобождают территорию Херсонской области. Есть определенные успехи в Запорожской области. Донбасс держится, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Чорновіл: "за рік до вторгнення Байден пропонував Зеленському значну воєнну підтримку, щоб зупинити Путіна, але за це вимагав здати російських кротів: Єрмака та інших". У Зе був вибір: війна або Єрмак. Що було далі, ви знаєте.
Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
показать весь комментарий
12.06.2022 01:14
+14
гнида-зэ забивал баки лохторату с одной единственной целью -протянуть до наступления параши и сдать Украину 16.02.22
показать весь комментарий
12.06.2022 01:03
+11
Питання до Зелі-чому Коля Котлєта шариться по світу?Що воно загубило в Празі?На Закарпатті вже у всіх ганделиках засвітився,тепер поперся за кордон шлятись.Чого воно лазить по Чехії і позорить Україну?"Марафонець" пліснявий
показать весь комментарий
12.06.2022 01:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гнида-зэ забивал баки лохторату с одной единственной целью -протянуть до наступления параши и сдать Украину 16.02.22
показать весь комментарий
12.06.2022 01:03 Ответить
Чорновіл: "за рік до вторгнення Байден пропонував Зеленському значну воєнну підтримку, щоб зупинити Путіна, але за це вимагав здати російських кротів: Єрмака та інших". У Зе був вибір: війна або Єрмак. Що було далі, ви знаєте.
Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
показать весь комментарий
12.06.2022 01:14 Ответить
Наркоманів не беруть в команду!

Корупціонерів теж.

Та й то - ти ж вже в команді баби Бені, які ще команди тобі потрібні?
показать весь комментарий
12.06.2022 01:05 Ответить
Он что то принял и опять в КВН собрался играть)
показать весь комментарий
12.06.2022 01:09 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 01:21 Ответить
это в Херсоне орки под обстрелами за 2 месяца три линии обороны выкопали причем битоном залили ..а зэ-лупа не для того кало-мойским был поставлен
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube
показать весь комментарий
12.06.2022 01:24 Ответить
Взяв би та призначив завтра керівника САП, який вже півроку томувиграв конкурс - був би плюсик Україні…
А ще, повернув би до етеру опозиційні канали - може відпали б сумніви у європейських політиків…
показать весь комментарий
12.06.2022 01:23 Ответить
Але він не дурачок якись, а зрадник !
показать весь комментарий
12.06.2022 08:34 Ответить
В одной команде с ЕС в марафоне за право войти в команду ЕС… Прям Catch-22.

- Послушница Лукерья, пойдем ко мне в келью!
- Зачем, батюшка?
- Ипстись будем.
- А я, святой отец?
- А ты, Маланья, иплом не вышла.
- Какое уж бог дал…
- Вот бог дал, пусть он тебя и ипстит.

Вот и ЕС как тот поп. Смешного мало, конечно.
показать весь комментарий
12.06.2022 01:30 Ответить
Брысь к себе в деревню , кацапская Лукерья
Vasily Kukuev

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 06.06.2022
показать весь комментарий
12.06.2022 03:16 Ответить
Питання до Зелі-чому Коля Котлєта шариться по світу?Що воно загубило в Празі?На Закарпатті вже у всіх ганделиках засвітився,тепер поперся за кордон шлятись.Чого воно лазить по Чехії і позорить Україну?"Марафонець" пліснявий
показать весь комментарий
12.06.2022 01:37 Ответить
Бо обидва зрадники!
показать весь комментарий
12.06.2022 08:33 Ответить
Петро Порошенко

@poroshenko

·
13h

11 червня 2017 року - це день нашої спільної перемоги. 5 років тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців відкрило нам двері в Європу. Цей день став символом прощання з «совком». Символом повернення у велику родину європейських народів.
показать весь комментарий
12.06.2022 01:59 Ответить
Думка кацапа тут нікого не цікавить.
показать весь комментарий
12.06.2022 02:28 Ответить
разбить вполне реально, тем более с вариантами для выживания у нас плохо...так что обтекай, мы все равно порвем твоих братушек на запчасти
показать весь комментарий
12.06.2022 03:15 Ответить
Вы уже "ранены", вы истекаете кровью! для того что бы вам выжить, вам нужна новая-свежая кровь Украины!

Мы продержимся ровно столько, что бы вы истекли - окончательно!

Писюняку вам
показать весь комментарий
12.06.2022 05:26 Ответить
Кацапы здохнут. И ты вместе с ними
показать весь комментарий
12.06.2022 06:18 Ответить
ЗЕлупа как была дебилом, так и осталась. Шут своими куринными мозгами думает, что в ЕС такие-же 73% дебилов как и у нас в 19 году, и что Беня КАЛомойский покажет в ЕС фильм "Слуга урода" или Сваты и все порешает. Каждый нормальный украинец хочет нашего вступления в ЕС, на пока шмаркля и его стая шакалов при власти, нас туда не пустят. Буба, для начала посади Беню КАЛомойского, дай ему 15 лет, разгони всю свою ОПу с агентом ФСБ Дерьмаком, разгони всю эту фракцию ЗЕбанутых дебилов в ВР, вот тогда, может быть, у нас появится малюсенький шанс.
А шут думает, что благодаря нашим ВСУ нам дадут такой шанс. Буба криворогий, запомни, мухи отдельно а котлеты отдельно, клоун ты гороховый.
показать весь комментарий
12.06.2022 06:29 Ответить
Беня не такой дурак, чтобы назначать пиарщиков и политологов для Зели, не озаботившись папочкой с компроматом солидным на него. Ничего и никогда он Бене не сделает. Поставил за ним смотрящего, Дерьмака этого кацапского. Зато на выборах набрал по 80-90% в Днепре и Харькове. Это же работает. И ничего не изменишь, пока Беня не получит пулю в голову. Вот против пули он ничего сделать уже не сможет.
показать весь комментарий
12.06.2022 08:11 Ответить
Джерела "ЄП" повідомляють, що мета візиту фон дер Ляєн - пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

-----

Отже, проблема не у європейцях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення. Тому, якщо Євросоюз відмовить у кандидатстві, це буде означати тільки одне - Zeлох обрав шлях на пограбунок країни і ніякі реформи і структурні змінив країні йому не потрібні.
показать весь комментарий
12.06.2022 07:39 Ответить
Зєля в своєму стилі скаже: "я вам нічєво нє должен".
показать весь комментарий
12.06.2022 07:52 Ответить
ти дурний, чи що? ми ЗА вступ України в ЄС. а от зефанати - проти. бо їм багато років на Г+Г розказували про гейропу. бо там же не дають крадівництвами займатись, мати кишенькових прокурорів і заносити депутатам конверти.
показать весь комментарий
12.06.2022 09:31 Ответить
Ще до більшої частини мудрого наріду не розуміють чи просто не хочуть знати, що преЗедент та все його оточення це відверті вороги. Він хороший «боневтік»
показать весь комментарий
12.06.2022 08:14 Ответить
У нас один главный марафон. Война. Второстепенные марафоны отвлекают от главного. Где оружие?
показать весь комментарий
12.06.2022 09:26 Ответить
У Порошено был туристический безвиз, который у ЕС с половиной стран мира. У Зеленского будет кандидатство. Иллюзионисты, престидижитаторы.
показать весь комментарий
12.06.2022 09:27 Ответить
 
 