Начался финал большого дипломатического марафона, в котором мы с ЕС в одной команде, - Зеленский
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Начался финальный этап крупного дипломатического марафона, в котором вместе с Европейским Союзом мы в одной команде и этой команде предстоит выиграть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Сегодня начался финальный этап большого дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. И мы на самом деле в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз", – сказал Зеленский.
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Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
Корупціонерів теж.
Та й то - ти ж вже в команді баби Бені, які ще команди тобі потрібні?
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube
А ще, повернув би до етеру опозиційні канали - може відпали б сумніви у європейських політиків…
- Послушница Лукерья, пойдем ко мне в келью!
- Зачем, батюшка?
- Ипстись будем.
- А я, святой отец?
- А ты, Маланья, иплом не вышла.
- Какое уж бог дал…
- Вот бог дал, пусть он тебя и ипстит.
Вот и ЕС как тот поп. Смешного мало, конечно.
Vasily Kukuev
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Реєстрація: 06.06.2022
@poroshenko
·
13h
11 червня 2017 року - це день нашої спільної перемоги. 5 років тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців відкрило нам двері в Європу. Цей день став символом прощання з «совком». Символом повернення у велику родину європейських народів.
Мы продержимся ровно столько, что бы вы истекли - окончательно!
Писюняку вам
А шут думает, что благодаря нашим ВСУ нам дадут такой шанс. Буба криворогий, запомни, мухи отдельно а котлеты отдельно, клоун ты гороховый.
Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану - і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.
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Отже, проблема не у європейцях, проблема у зеленому довпойопі, якому влада потрібна виключно для власного збагачення і збагачення свого оточення. Тому, якщо Євросоюз відмовить у кандидатстві, це буде означати тільки одне - Zeлох обрав шлях на пограбунок країни і ніякі реформи і структурні змінив країні йому не потрібні.