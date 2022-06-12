В течение 11 июня на южном направлении уничтожены 13 оккупантов, 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов, - ОК "Південь"
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Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 11 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Подводя итоги сто восьмых суток героического противостояния украинцев российскому военному вторжению отмечу, что враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны.
Обстановка в районе ведения боевых действий напряженная. С целью сдерживания наших войск противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу.
Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огневое и психологическое давление на гражданское население.
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В течение суток авиацией наших Воздушных сил были нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.
Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями в результате выполнения огневых задач отминусовано из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружений рашистов на 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине.
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 БДК.
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В одном из сел Одесского района, пренебрегая установленными ограничениями, во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний глава семьи на виду у жены, сына и товарища.
Этот случай, к сожалению, является красноречивым подтверждением опасности купания и другого способа использования прибрежных вод.
Не стоит забывать и о том, что силами обороны приняты меры противодействия. Итак, южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит - и зона опасности.
Напоминаем, что в рамках обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, осуществления мер правового режима военного состояния запрещен выход из объектов базирования и от берега, использование и передвижение маломерных плавсредств в Днестровском лимане и на входе в него, на реках Днестр и Турунчук , а также в украинской части Кучурганского водохранилища Приближение на расстояние до 100 м и проход под мостами через Днестровский лиман и реку Днестр строго запрещены".
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Очевидно, что добиться этого командование войск противника пытается путём окружения и разгрома группировки Объединённых сил (ОС) ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. На сегодняшний день, ударные группировки войск противника сумели выйти на ближние подступы к Славянску, войти в Северодонецк а так же существенно продвинуться к юго-западным окраинам Лисичанска.
Оперативная ситуация в этой зоне для ВСУ остаётся достаточно сложной. Противник, обладающий превосходством в вооружении и военной технике (ВВТ), сконцентрировав в этой зоне большую часть своей группировки войск, оперирующей на территории Украины, не отказался от планов по достижению целей своей операции...
В частности...
Изюмская группировка противника продолжает подготовку к массированному наступлению на агломерацию Славянск - Краматорск, а так же одновременно пытается создать благоприятные для его проведения условия...
Так, командование Изюмской группировкой войск противника форсированными темпами проводит ротацию и доукомплектование БТГр 51-го и 137-го вдп 106 вдд. Ввод в бой указанных подразделений, скорее всего, будет возможен и состоится после окончания данных мероприятий. Общая численность тактических групп вдв вс рф, входящих в состав Изюмской группировки войск противника, вполне может быть доведена до 3-3.5 тысяч военнослужащих.
В течение 2-х последних дней передовые подразделения Изюмской группировки войск проотивника, с целью захвата удобных рубежей для последующего перехода в массированное наступление провели ряд активных тактических действий (атак) в районе юго-восточнее Довгенкого, в районе Богородичного, а так же в направлении на с. Долина, действуя с западной опушки урочища "Сосна", вдоль дороги М-03.
Особых успехов передовые подразделения противника на этом поприще не снискали, но всё же сумели продвинуться до окраин Мазановки, вроде как даже небольшой пехотной группой (ДРГ) пересечь Северский Донец в районе Богородичного. Хотя, по другим сведениям... эту группу отбросили назад с потерями. Информация ещё уточняется... Попытка подразделений войск противника наступать на рубеж Долина - Богородичное с северо-запада закончилась безрезультатно.
Сосредоточенная на этом же направлении внушительная арт-группа противника, активное использование армейской авиации и практически беспрерывное подтаскивание сюда в значительных объёмах предметов материально-технического снабжения войск (причём, явно в объёмах не на 1, 2 или даже 7-8 БТГр, а значительно больше...), красноречиво свидетельствуют о том, что командование войск противника собирается на этом направлении вести интенсивные наступательные действия. И вполне вероятно с более глубокими целями, нежели тактический уровень, связанный с захватом парочки сёл севернее Славянска...
Лиманская группировка войск противника, судя по всему, в течение 2-х последних дней активно пополнялась после упорных боёв в районе Лимана и "дозачищала" район Святогорска...
Кроме того, противник на этом направлении так же занимался активной разведкой. В первую очередь возможностей по форсированию Северского Донца сразу на нескольких участках - от Маяков до Райгородка, между Стародубовкой и Пискуновкой, а так же в районе Кривой Луки и Дроновки...
На мой, весьма субъективный взгляд, кроме этих участков стоит так же уделить внимание и району Шипиловка - Приволье - Новодружеск. Думаю, если всё же противник вздумает в ближайшее время прорываться с севера на Северск и Верхнекаменку... этот райончик будет обязательно использован Лиманской группировкой в тех или иных целях. Скорее всего, они тут будут изображать "форсирование"...
В Северодонецке идут уличные бои, противник продолжает свои попытки продвинуться в районе Метёлкино, Вороново и Боровское. Имеет частичный успех (противнику удалось занять аэродром Северодонецка).
Попаснянская группировка противника, судя по всему, пополнившись в течение последних 2-х дней, решила "немного переключится". Причина понятна... дальнейшее её наступление в очень чувствительном для Сил обороны Украины направлении - на север, просто невозможно без решения "фланговых проблем".
Причём, следует заметить, что главной из них есть отнюдь не те подразделения ВСУ, которые оперируют вдоль дороги Бахмут - Лисичанск. Хотя, естественно, наиболее оптимальная дирекция возможного прорыва российских войск есть Берестовое - Спорное. Главную фланговую угрозу ударному "клину" Попаснянской группировки составляет группа украинских войск, обороняющаяся в районе Золотое - Горское.
Да, эта группа вряд ли сейчас способна контр-атаковать наступающие подразделения Попаснянской группировки, рвущиеся на север, но уже самим фактом удержания этого района она вполне сковывает продвижения Попаснянской группировки в направлении Комишуваха - Врубовка, имея возможность огневого воздействия на боевые порядки передовых подразделений Попаснянской группировки с правого фланга.
Совершенно не случайно, противник упорно атакует эту группу украинских войск с её левого фланга у Тошковки и в районе Орехового, соответственно в сторону Горского, Устиновки и Чихорового. Смысл этих атак достаточно очевиден - противник явно пытается заставить украинские войска отойти из района Горского и Золотого. Пока, все эти усилия противника - безрезультатны...
Более того, даже те подразделения Попаснянской группировки, которые ради "обеспечения своего правого фланга" основной ударной группы пытались прорваться к Врубовке и полностью занять Комишуваху... так и не смогли выполнить свою задачу полностью. Да, передовые подразделения этой группы сумели прорваться к ж\д станции Светланово и выйти к южной окраине Врубовки... и всё. Бои за Врубовку и Комышуваху продолжаются, противнику так и не удаётся продвинутся далее этих населённых пунктов и зайти на тылы украинской группы в Горском и Золотом...
В свою очередь, левый фланг "ударного клина" Попаснянской группировки, который пытался продвинуться к дороге Бахмут - Лисичанск так же, далее Нагорного пробится не смог. А после позавчерашнего массированного "арт-похлопывания по попе" со стороны ВСУ, вообще был вынужден оттянуться по крайней мере от Нагорного к Васильевке.
На противоположном фланге Попаснянской группировки в районе Клинового и Видродження противник попытался "для разнообразия" прорваться к дороге М-03 (ага, той самой, только юго-восточнее Бахмута). Ну смысл тоже понятен... подрезать наши подразделения, которые обороняются в районе Мироновки. Продвинушись на пару км в районе Роты и Медной Руды, получив очередную порцию огневого поражения.. противник вынужден был остановится и даже немного отползти в районе Роты...
Резюмируем...
Ситуация на Донбассе продолжает оставаться достаточно сложной и напряжённой, но тенденция, появившаяся на протяжении последних 3-4 дней, явно позитивная. Каждая новая попытка противника атаковать даётся ему со всё большим и большим трудом...
Машовец