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Оккупанты на 12 июня готовят провокации в городе, - мэр Энергодара Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В Энергодаре в воскресенье, 12 июня, российские захватчики готовят провокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - написал Орлов.

Он призвал жителей города в течение 12 июня не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируется проводить рашистами.

Также читайте: Оккупанты в течение недели похитили около 20 энергодаровцев, 11 из них - работники ЗАЭС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Випускному редактору більше не наливать.
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12.06.2022 04:15
+6
06.01.2022. Нарада Зеленського стосовно розвідданих США про напад росії
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12.06.2022 02:44
+6
"Нас пугают великой войной": Зеленский ввел 16 февраля новый праздник - День единения

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу российской агрессии и призвал украинцев не паниковать.



Фото: Associated Press
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12.06.2022 02:49
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12.06.2022 02:27 Ответить
06.01.2022. Нарада Зеленського стосовно розвідданих США про напад росії
показать весь комментарий
12.06.2022 02:44 Ответить
"Нас пугают великой войной": Зеленский ввел 16 февраля новый праздник - День единения

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу российской агрессии и призвал украинцев не паниковать.



Фото: Associated Press
показать весь комментарий
12.06.2022 02:49 Ответить
Випускному редактору більше не наливать.
показать весь комментарий
12.06.2022 04:15 Ответить
зімля в ілюмінатарє, зімля в ілюмфнатарє....відна???? .. с дньом касманаутікі))
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12.06.2022 04:43 Ответить
До квітня ще скасують.
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12.06.2022 05:11 Ответить
конечно же готовят провокацию... а не дурь ли рассказывать со слов кацапских чми о том, что уничтоженный хенерал кутузов повел за собой в атаку солдат на прорыв... а реально закоцали дурика за жрачкой партизаны... вот так и работают украинские центры противодействия... только чему противодействия...
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12.06.2022 06:23 Ответить
Вы хоть читаете, что вы пишете? ) Или это мэру плохо стало?
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12.06.2022 06:26 Ответить
Адміни,виправте помилку в заголовкі!
Не 12квітня,а 12червня.
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12.06.2022 06:53 Ответить
 
 