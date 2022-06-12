Оккупанты на 12 июня готовят провокации в городе, - мэр Энергодара Орлов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Энергодаре в воскресенье, 12 июня, российские захватчики готовят провокации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - написал Орлов.
Он призвал жителей города в течение 12 июня не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируется проводить рашистами.
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