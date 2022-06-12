Оккупанты будут усиливать наступательные операции на Славянск и Северск, - американский Институт изучения войны

Действия российских войск свидетельствуют о том, что враг продолжит и усугубит наступления на Славянск и Северск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Заявление Главного управления разведки (ГУР) о планировании Россией войны на следующие 120 дней до октября 2022 г., вероятно, свидетельствует о том, что Кремль по меньшей мере признал, что не может быстро достичь своих целей в Украине и продолжает корректировать свои военные цели, пытаясь исправить первоначальные недостатки вторжения в Украину.

Кроме того, украинским силам потребуется последовательная поддержка Запада, особенно по артиллерийским системам, поскольку российская численность и ресурсы усиливают давление на украинские силы.

Ключевые выводы экспертов ISW:

Российские войска продолжали вести наземные наступления в районе Северодонецка, но украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города на 11 июня.

Захватчики, вероятно, возобновили усилия по перерезанию трассы Т1303 Горское-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Оккупанты продолжали штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, пытаясь возобновить наступления на Славянск.

Украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступление на северо-западе от Херсона (в Киселевке) 11 июня, к югу от предыдущих операций.

Российские оккупационные чиновники издали первую партию российских паспортов в Херсоне и Мелитополе.

Также предполагается, что российские и чеченские подразделения также взяли под контроль железнодорожную станцию ​​в Камышевасе (примерно в 7 км западнее Т1303) и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими на Орехово подразделениями.

Российские войска построили новый мост вдоль российских наземных линий связи в Изюм Харьковской области, что также может свидетельствовать о том, что российские силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск.

По данным института, Кремль продолжает воровать украинское зерно и другую продукцию и вывозить ее на территорию России и Крыма.

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