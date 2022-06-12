Оккупанты будут усиливать наступательные операции на Славянск и Северск, - американский Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Действия российских войск свидетельствуют о том, что враг продолжит и усугубит наступления на Славянск и Северск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Заявление Главного управления разведки (ГУР) о планировании Россией войны на следующие 120 дней до октября 2022 г., вероятно, свидетельствует о том, что Кремль по меньшей мере признал, что не может быстро достичь своих целей в Украине и продолжает корректировать свои военные цели, пытаясь исправить первоначальные недостатки вторжения в Украину.
Кроме того, украинским силам потребуется последовательная поддержка Запада, особенно по артиллерийским системам, поскольку российская численность и ресурсы усиливают давление на украинские силы.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжали вести наземные наступления в районе Северодонецка, но украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города на 11 июня.
- Захватчики, вероятно, возобновили усилия по перерезанию трассы Т1303 Горское-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.
- Оккупанты продолжали штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, пытаясь возобновить наступления на Славянск.
- Украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступление на северо-западе от Херсона (в Киселевке) 11 июня, к югу от предыдущих операций.
- Российские оккупационные чиновники издали первую партию российских паспортов в Херсоне и Мелитополе.
- Также предполагается, что российские и чеченские подразделения также взяли под контроль железнодорожную станцию в Камышевасе (примерно в 7 км западнее Т1303) и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими на Орехово подразделениями.
Российские войска построили новый мост вдоль российских наземных линий связи в Изюм Харьковской области, что также может свидетельствовать о том, что российские силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск.
По данным института, Кремль продолжает воровать украинское зерно и другую продукцию и вывозить ее на территорию России и Крыма.
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Институт оценивает по тому, что надо делать и какие средства есть. Он исходит из того, что если техника на фронте, то она рабочая. Что если солдат на фронте, то он готов исполнять приказы. Они не понимают, что такое бухой или обколотый солдат в неадеквате, и что кто-то пригнал танк без электроники, которую давно разворовали из-за меди в проводах. Зато они не знают, что такое заградотряды. Вообще не понимают понятие этого слова, считаю вторую линию из ФСБ за резерв или ротацию. И неправильно оценивают боевой дух, который мало имеет значения, когда есть заградотряды, которые расстреливают.