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Вражеский флот в Черном море увеличился на два больших десантных корабля, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,рф

В Черном море у украинских берегов Россия усилила флот двумя крупными десантными кораблями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

При этом сохраняется угроза от 40 крылатых ракет.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Сохраняется готовность к действиям четырех десантных кораблей РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия развернула в Тихом океане более 40 боевых кораблей - проводит учения

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Турки пропустили, чи на парашутахспустили? Де деталі цього висєра?
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12.06.2022 06:58
+30
Так почему бы об этом прямо не написать, конечно, если это так.
ОК "Південь" играет в загадочность своими экзотическими формулировками.
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12.06.2022 07:14
+22
Мацквє скучна і адінока на днє...
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12.06.2022 07:06
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Турки пропустили, чи на парашутахспустили? Де деталі цього висєра?
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12.06.2022 06:58 Ответить
на ремонте стояли,опосля Бердянска
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12.06.2022 07:07 Ответить
Так почему бы об этом прямо не написать, конечно, если это так.
ОК "Південь" играет в загадочность своими экзотическими формулировками.
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12.06.2022 07:14 Ответить
Це військова таємниця😁
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12.06.2022 12:48 Ответить
Для того, щоб кацапап попасти в Чорне та Азовське моря с Каспійського нема ніяких проблем.
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12.06.2022 08:03 Ответить
бдк там ніяк не пройде
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12.06.2022 08:29 Ответить
Ти ті шлюзи і сам канал бачив? А тобі відомі розміри і осадка БДК? Це все одно що пробувать загнать вантажівку у двір через хвіртку!
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12.06.2022 10:27 Ответить
З Каспійського моря перегнали через Волго-Донський канал?
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12.06.2022 08:38 Ответить
Мацквє скучна і адінока на днє...
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12.06.2022 07:06 Ответить
Зник фактор неочікуваності.
Зараз вони напоготові, зараз і Москву б теж не потопили.
В успіху зі знищенням Москви, скажімо так - приблизно 30% українського успіху та 70% російського талпайопства та віри в те, що цього бути не може, тому що цього бути не може ніколи.
А зараз вони чекають і тому готові.
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12.06.2022 07:28 Ответить
Горпуны от бритов нам в помогут сбрить корабли с поверхности воды❗👍
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12.06.2022 07:36 Ответить
ГАрпуны от датчан.
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12.06.2022 13:03 Ответить
У них нету ПВО(ПРО) нормального. В основном из-за отставания в радарах и компьютерах, сами ракеты у них есть конечно (ракета от с400 2х2 размером и от торов маленькая 1х1 ячейку занимает, отличные ракеты). Если бы у них нарисовалось 20 тор-МФ комплесов, то были бы проблемы. Все в единичном количестве есть, все непротестированное и необученный экипаж есть. Включая и пулеметы многоствольные с радиовзрывателями, кто как раз и должен сбивать гарпуны, так как гарпун не сильно маневрирует, не отстреливает эм-ловушки нормальные, просто мощная, дальнобойная ракета.

Максимум, что они могут сделать, это разбирать на запчасти пару кораблей в Средиземном море, снять с них пво и радары, затем ЖД или самолетом привезти неспеша в Крым. Они скорее всего это делают, просто это вообще сложное задание. И вот со всего флота они смогут собрать 2 или 3 корабля, кто способен уверенно сбивать по 2 ракеты одиночные, летящие в него. 4-8 штук уже вряд ли собьет, получит со взрывом и дальше смотря куда попал. То есть залпом в 20 ракет можно пробить эту защитную эскадру. А если использовать норвежские малозаметные ракеты, то их вообще в 2 раза меньше надо.

Но мины снимать не стоит. Одесса стоит в 3 часа от сухопутного прорыва за счет предательства или резкого десанта с глубоким заездом колонны через дыру в линии обороны. Один раз подкупят кого надо, далее как-то разрулят (скажем, один полковник сам снимет мины, так как надеется на остальных, а среди остальных как раз предатели, ну и в итоге дорога открыта) и могут захватить город. Далее если мины есть, то они без карты мин не смогут их быстро снять, нужна будет минимум неделя-две для подкрепления из десанта, а за это время можно их перерезать и закрыть в городе. Но если мин не будет, то за 1 ночь можно увидеть не просто прорыв, но и мощную десантную операцию с моря.
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12.06.2022 07:50 Ответить
Тотальное отставание СССР-России в военной электронике и компьютерах выразилось в том, что в советское время в авиации ввели должность "летчик-оператор", так как в этих областях СССР отставал от мира на 30-40 лет
То есть за пилотом сидел еще один человек и занимался тем, что принимал сообщения от наземных радаров, обрабатывал их и уже напрямую передавал пилоту.
В американских самолетах этого же поколения все это необходимое оборудование находилось на борту и пилот считывал данные в режиме реального времени
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12.06.2022 08:23 Ответить
Ти вже ЗА*БАВ своїми "пулеметами многоствольными с радиовзрывателями" Ти ще про "свинтопруйні" кулемети напиши! Баран! Ти в зенітній артилерії (і я здогадуюся, що і у військовій справі взагалі) розбираєшся - "як свиня в апельсинах"! Тобі мало мого позавчорашнього коментаря?
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12.06.2022 10:34 Ответить
Для ак-630 и каштанов, при их скорострельности, радиофугасы слишком дорогое удовольствие
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12.06.2022 10:42 Ответить
Не берусь судити щодо правильності Ваших коментарів пр суті, але трохи ввічливості не завадило б.
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12.06.2022 10:43 Ответить
Я вибачаюся - коментар щодо "ввічливості" - це мені? Я позавчора більш культурно пояснював недоумку про "радіовзриватєлі" на зенітних снарядах "Розклав йому по поличках" - пояснив, що це - надто дороге задоволення, яке лише ускладнює конструкцію комплексу ,робить її дуже ненадійною та не дає ніяких переваг у порівнянні зі звичайними "дистанційними трубками" які й використовуються насправді Однак він у ті "радіовзриватєлі" вчепився - як жебрак у торбу! То якими ж словами йому писать повторно?! Он, "Михаил Батькович", зі мною погоджується!
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12.06.2022 12:21 Ответить
Я не експерт і не сперечаюсь зі змістом по суті. Просто теж саме, ІМХО, можно було написати ввічливіше.
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12.06.2022 12:44 Ответить
Я не проти! Однак, якщо людина не розуміє "по-людські", то якими словами йому це можна пояснить? Я служив строкову службу в авіації Паралельно з основною спеціальністю мене готували як авіаційного спеціаліста з озброєння Потім майже всю службу теж служив у авіаційних частинах - а це вимагає хоча-б елементарних знань в тій зброї, яка протистоїть літальним апаратам , які ти забезпечуєш Старшина мій колись казав - "Для некоторых идиотов один удар кулаком в лоб заменяет полгода воспитательной работы!"
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12.06.2022 13:34 Ответить
Спробую "перекласти" цей Ваш пост:
Шановний, Ви вже "дістали" своїми "пулеметами многоствольными с радиовзрывателями". Ви б ще про "свинтопруйні" кулемети написали! Перепрошую, але мені доводиться сумніватись у Вашій компетентності в зенітній артилерії і у військовій справі взагалі! Дуже рекомендую Вам взяти до уваги мій позавчорашній коментар (якщо не знайдете, то я готовий надати посилання).
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12.06.2022 15:07 Ответить
Какую мощную десантную операцию с моря? Вы представляете объем того десанта?
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12.06.2022 13:05 Ответить
Ти "всегалактичного стратига" "Ігорка Л" пам"ятаєш? Щось мені здається що це - його "аватар"!!! Я перечитав його "бредятину" і навіть писать заперечень не хочу! НЕ бачу необхідності - по хлопцю "дурка" плаче! Ми в Чернігові майже місяць сиділи у глухій блокаді і кацапи не могли прорваться Так у нас військ було небагато А в Одесі й по мирному часу і гарнізон був немалий і склади *********** і техніки немалі!
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12.06.2022 13:42 Ответить
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12.06.2022 09:44 Ответить
Потрібно топит
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12.06.2022 07:10 Ответить
Балачки про "ми тепер можемо потопити весь чф "гарпунами" так балачками і залишаться? Чекають поки ці 40 ракет прилетить по Україні?
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12.06.2022 07:11 Ответить
У нас Нептуны есть. А десантный корабль, набитый техникой и рашоорками просто замечательная цель.
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12.06.2022 07:28 Ответить
гарпуны лучше это аналог крылатой ракеты и сбить ее практически невозможно
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12.06.2022 07:39 Ответить
это и есть крылатая ракета, как и "Нептун", только "Гарпун" по тяжелее будет
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12.06.2022 08:04 Ответить
Де є Нептуни? Була ж інформація, що вони були не готові. Їх вивезли і доробляли вже під час війни.
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12.06.2022 12:07 Ответить
40 ракет це не загальна кількість. Це скільки одночасно за раз запустити можна. А так скільки там ще лишилось гадати змісту немає.

Далі у гарпунів, нептунів і так далі є дальність стрільби і вона недостатня щоб знищити кораблі, які зараз стоять в портах. А ось стріляти з портів по Україні ці кораблі можуть тому що там ракети іншого класу спеціально щоб стріляти на великі відстані по нерухомих цілях на землі.

Щоб потопити ці кораблі в портах, Україні треба хімарси, ті що на 300 км, тобто ATAMACS. Тоді ми з ними зробимо те що зробили в Бердянську. У нас є аналог таких ракет це Точка У, але її дальність около 100км і кількість їх у нас недостатня.
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12.06.2022 09:38 Ответить
А Нептуни з Гарпунами чекають!!! Підходьте, підходьте, бички зрадіють...
C|\/|epтb pociйcbku|\/| okynaHta|\/|
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12.06.2022 08:08 Ответить
Сподіваюся південна половина Одеської області захищена. Чи буде як з Херсонською?
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12.06.2022 08:49 Ответить
Только констатируют ,почему не говорите ,что готовите ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ💥🔥рашистский убийцам мразям⁉️
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12.06.2022 09:16 Ответить
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12.06.2022 09:47 Ответить
А навіщо говорить? Це буде "неочікуваний сюрпиз"! Більше "радості" буде!
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12.06.2022 10:36 Ответить
С Каспия пришли. Они раньше тренировали такой проход.
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12.06.2022 09:51 Ответить
Видно есть какой-то договорняк с зеленой бандой. зерновой или еще там какой-то. Иначе непонятно, что тот же "Південь" и администрация заявляет, что у нас хватит ракет потопить весь флот. Но тем не менее, остров Змеиный и корабли ЧФ РФ уже не трогают.
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12.06.2022 10:02 Ответить
В смислі рускі їх там родили? Перекотили по бревнах з каспію? Підняли з дна? Як це можна поняти???
Чи це теж тайна???...
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12.06.2022 11:07 Ответить
Вышли с завода после ремонта.
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12.06.2022 11:46 Ответить
Що це значить? Босфор не закритий? Зеленського перекидали вже всі хто міг...
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12.06.2022 12:21 Ответить
Перегнали из Каспия. Только техническое состояние этих кораблей
такое, что матросы писали ***** обращение, типа плаваем на гробах.
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12.06.2022 14:39 Ответить
А откуда оно увеличивается? Приятель Едроган пропускает?
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12.06.2022 14:42 Ответить
почему корабли в Черное море пропускает Гибралтар и Турция?
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12.06.2022 15:21 Ответить
- 2 !)
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13.06.2022 07:33 Ответить
 
 