Вражеский флот в Черном море увеличился на два больших десантных корабля, - ОК "Південь"

В Черном море у украинских берегов Россия усилила флот двумя крупными десантными кораблями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

При этом сохраняется угроза от 40 крылатых ракет.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Сохраняется готовность к действиям четырех десантных кораблей РФ", - говорится в сообщении.

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