"Это больше похоже на попытку получить билет, чтобы сбежать", - Зеленский о выдаче паспортов РФ в Запорожской области
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Президент Владимир Зеленский считает, что получение коллаборантами российских паспортов в Херсоне и Мелитополе Запорожской области сродни получению билета для побега.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.
"На оккупированной территории и в России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, Мелитополе. Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, якобы желающих получить российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения.
Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать. Очень показательно", - отметил президент.
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@jozefkneht1
Арестович каже, що в Україну потрібно тягнути російську культуру, тому що українська культура бідна. Ну на це можна відповісти, що бідний той, у кого радник Арестович, а українська культура колоритна, багатогранна та чарівна. А щодо російської культури розповім на власному прикладі, такий собі камінаут. Був час коли мені подобався достоєвський. Я прочитав його "Злочин і кару" тричі. Мені дуже подобався опис психологічного портрета вбивці. Я навіть думав, що так описати вбивцю міг або видатний психолог або вбивця. Після Бучі, Маріуполя та інших
злочинів я схиляюсь до того, що достоєвський описав історію свого життя. Саме він зарубав якусь нещасну бабусю в якомусь селі в потім описав свої враження. Така вона російська культура.
Повтікали вони ?
Зеля знову брєд несе.
Ван - вей - тікет...
У-у-у-ууу...
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Може з дитинства мріяв стати дураком і довго над цим працював.