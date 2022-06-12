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война (46523) Зеленский (16493) паспорт (1134) Запорожская область (2239)

"Это больше похоже на попытку получить билет, чтобы сбежать", - Зеленский о выдаче паспортов РФ в Запорожской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что получение коллаборантами российских паспортов в Херсоне и Мелитополе Запорожской области сродни получению билета для побега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"На оккупированной территории и в России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, Мелитополе. Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, якобы желающих получить российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения.

Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать. Очень показательно", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях - показатель намерений уничтожить украинскую идентичность, - Карпентер
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Топ комментарии
+15
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Арестович каже, що в Україну потрібно тягнути російську культуру, тому що українська культура бідна. Ну на це можна відповісти, що бідний той, у кого радник Арестович, а українська культура колоритна, багатогранна та чарівна. А щодо російської культури розповім на власному прикладі, такий собі камінаут. Був час коли мені подобався достоєвський. Я прочитав його "Злочин і кару" тричі. Мені дуже подобався опис психологічного портрета вбивці. Я навіть думав, що так описати вбивцю міг або видатний психолог або вбивця. Після Бучі, Маріуполя та інших
злочинів я схиляюсь до того, що достоєвський описав історію свого життя. Саме він зарубав якусь нещасну бабусю в якомусь селі в потім описав свої враження. Така вона російська культура.
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12.06.2022 08:00
+13
Зєля, цей квиток і тобі знадобиться.
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12.06.2022 07:59
+13
В Криму видали, на окупованому Донбасі, і ти це не афішовував.
Повтікали вони ?
Зеля знову брєд несе.
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12.06.2022 08:03
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Ну і хай ******** до Росії, якщо встигнуть.
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12.06.2022 07:57 Ответить
Верховный главнокомандующий должен отдать единственный приказ этим людям: выжить любой ценой. Если надо получить паспорт какой-то или расписаться, то пускай это делают. Получают паспорт, едят в Россию, там поджигают лес около завода и выводят его из строя на неделю, спалив ЛЭП. Притом чем человек храбрее и смышленее, тем важнее ему ни в коем случае не дать подозрений к себе, никогда не попасться на митинге или выражении своего мнения за Украину, а наоборот изображать ватника, чтобы без лишних подозрений заняться диверсионной работой на территории РФ. Вместо этого произошло следующее: куча самых смелых людей занимались глупым, бесполезным бредом как хождения на акции протеста (один раз вышел и хватит, главное не попасться на камеры наблюдения, чтобы потом лицо вычислили и все, уже отметка есть), попали в списки и далее в лучшем случае их лишили права на выезд, а зачастую просто пытали или держали в изоляторе. Надо улыбаться, жать руки кацапам, цитировать Сталина или кого там еще, но при этом спокойно искать момент для диверсии или ликвидации.
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12.06.2022 08:03 Ответить
Ватники не хотят на Расею. Они как и все орки хотят жить в Украине, но без украинцев. С начала войны неоднократно приходилось слышать от кацапских тварей - "скоро наши придут". И такие гниды, даже живя под бомбежками и обстрелами продолжают ждать оккупантов, но на Расею не спешат.
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12.06.2022 08:10 Ответить
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12.06.2022 07:58 Ответить
Зєля, цей квиток і тобі знадобиться.
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12.06.2022 07:59 Ответить
А ти чорствиї
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12.06.2022 08:26 Ответить
Зеля, відсидить те що треба та піде ,а далі буде нова мавпа ,але наша
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12.06.2022 08:30 Ответить
Бо том існує лице наше
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12.06.2022 08:33 Ответить
і лице не наше, а Хазанов якийсь
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12.06.2022 09:12 Ответить
Он сам хотел съе......ся со своей шоблой на шашлыки.Наумов все подготовил,но кто-то очень сильно обламал Боневтика
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12.06.2022 08:33 Ответить
мабуть, бородата бабушка, хто ж іще
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12.06.2022 09:13 Ответить
"Щоб ви розуміли я колись зустрів тіпа із Чехії в США який клявся, що Чаушеску був ********… Зелебоби так само будуть думати до кінця їх життя, навіть після страти Зе та його шобли…" (с)
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12.06.2022 08:33 Ответить
Ну если об'ективно, то Чаушеску был единственным из соцлагеря, кто был против ввода войск в Чехословакию. И единственным, кто об'явил военное положение в стране, когда появились угрозы что советские войска пройдут в Чехословакию через Румынию насильно. И единственным, кто не боялся послать Москву *****. Чехи это помнят.
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12.06.2022 09:08 Ответить
а отримання кацапами рукраїнських паспортів як тобі ?
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12.06.2022 08:00 Ответить
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Арестович каже, що в Україну потрібно тягнути російську культуру, тому що українська культура бідна. Ну на це можна відповісти, що бідний той, у кого радник Арестович, а українська культура колоритна, багатогранна та чарівна. А щодо російської культури розповім на власному прикладі, такий собі камінаут. Був час коли мені подобався достоєвський. Я прочитав його "Злочин і кару" тричі. Мені дуже подобався опис психологічного портрета вбивці. Я навіть думав, що так описати вбивцю міг або видатний психолог або вбивця. Після Бучі, Маріуполя та інших
злочинів я схиляюсь до того, що достоєвський описав історію свого життя. Саме він зарубав якусь нещасну бабусю в якомусь селі в потім описав свої враження. Така вона російська культура.
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12.06.2022 08:00 Ответить
В Криму видали, на окупованому Донбасі, і ти це не афішовував.
Повтікали вони ?
Зеля знову брєд несе.
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12.06.2022 08:03 Ответить
на Донбасі 49 руб.- 95
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12.06.2022 08:16 Ответить
Я не слухаю зе, просто не можливо поспішати за виплеском його думок,таких різних і дурних що думаєш,а угорець таки діагноз вірний вгледів. Погано що президент тільки грає президента, а не дійсно займає цю посаду. Тримайтесь і бережіть Україну
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12.06.2022 08:12 Ответить
Здали зескоти Херсонщину та Запоріжжя, а тепер Боневтік відосики знімає
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12.06.2022 08:12 Ответить
Ван - вей - тікет...
Ван - вей - тікет...
У-у-у-ууу...
""
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12.06.2022 08:17 Ответить
автомат в руки і побіг -- якого хера ви тут випендруєтесь хто більшии патріот -- на передок там життя і смерть Украіни
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12.06.2022 08:23 Ответить
Якщо чоловік дурак то це не значить,що він тупий.
Може з дитинства мріяв стати дураком і довго над цим працював.
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12.06.2022 08:28 Ответить
Здав коридор на Крим і тепер патякає. Казьол.
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12.06.2022 08:28 Ответить
К сведению президента Украины, в условном оккупированном поселке Крючки (Харьковская обл.) оставшимся там по причине внезапности оккупации жителям "втекти" просто некуда, кроме россии. Оккупационная власть обо этом прямо и постоянно заявляет. Украинскую власть они не слышат, поскольку ни Зеленский с ОП, ни Шмыгаль с КМУ, ни байдены с джонсонами да макроны с шольцами, ни международные красные кресты с оонами да юнесками-юнисефами, ни тем паче орки-оккупанты абсолютно не "переймаються" проблемами гражданского населения, попавшего в эту мясорубку. В условных Крючках, например, света давно нет, и как выглядит хлеб они скоро забудут
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12.06.2022 08:38 Ответить
В окупованому Бердянську пролунало 3 вибухи. За свідченням очевидців горить електропідстанція. Частина міста залишилась без електрики.
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12.06.2022 08:38 Ответить
Рейтинго ЗЕ як головнокомандувача 93%, а рейтинг ЗЕ і СН як політиків =13%. Якщо ти такий наближений до ЗЕ скажи їм там, що війна це кращий час для реформ!!! А реформи робляться в парламенті!!! Зараз нема ніяких надходжень до бюджету, все фінансують міжнародні донори, і СН і ЗЕ ввели прихований податок 25% з любої суми що приходить в Україну у валюті. Воно то все добре, але тим людям хто це платить нічого за це не буде, гроші просто забирають і все. Я вже мовчу про ПДВ 20%, підвищення ставки до 25% і т д. Якщо ти почнеш тявкать що ці чмирі робили реформи, то пішов ти в слід за російським кораблем. А ще до тебе питання, скільки днів знадобилося сьогодні всій владі, щоб посадити Діденко з повною конфіскацією майна його і його родичів, за покупку бентлі за 250-500 тис доларів? От як даси на це відповідь тоді і пиши про "зраду".
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12.06.2022 10:15 Ответить
А мені більше схоже на окупацію, яку ми і допустили.
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12.06.2022 10:08 Ответить
Чи не пора ?
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12.06.2022 13:17 Ответить
 
 