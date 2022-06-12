"Это больше похоже на попытку получить билет, чтобы сбежать", - Зеленский о выдаче паспортов РФ в Запорожской области

Президент Владимир Зеленский считает, что получение коллаборантами российских паспортов в Херсоне и Мелитополе Запорожской области сродни получению билета для побега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"На оккупированной территории и в России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, Мелитополе. Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили в качестве херсонцев и мелитопольцев, якобы желающих получить российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения.

Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать. Очень показательно", - отметил президент.

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