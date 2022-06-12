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"Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут Путина", – Кислица на панихиде в Нью-Йорке по жертвам российских оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кислиця,кислица

Ничто не спасет Путина и других военных преступников от гнева божьего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время панихиды за жертвами российского вторжения в Украину в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

"Тысячи украинских мужчин и женщин встали на защиту своей нации и будущего своих детей, и, скажем прямо, этим они защищают весь европейский континент и не только.

Они сражаются против жестокого врага. Враг, пришедший убить, уничтожить, украсть и унизить. Враг, не делающий разницы между военными и гражданскими. Враг, не считающий себя связанным никакими нормами или правилами".

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"Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божия.

Некоторые из них могут подумать, что Бог слишком любящий, чтобы судить злых.

Путин и его поклонники могут одевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми.

Я предупредил посланника Путина: "Для военных преступников нет чистилища; они идут прямо в ад". Он не раскаялся".

В выступлении Кислица напомнил о десятках тысяч жертв россиян на Киевщине и Мариуполе, где убито люди больше, чем во время II Мировой войны.

Он также подчеркнул, что каждый день враг убивает украинских защитников.

"Нация платит самую высокую цену за свое право на существование", – сказал Кислица.

Однако постпред подчеркнул: "Украина победит, а с ней победит мир!"

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Кацап
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12.06.2022 08:17
+8
Кожний метр української землі политий українською кровью,змочений українською сльзою. Боріться і перемагайте, Україна понад усе. Героям Слава і Пам'ять загиблим.
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12.06.2022 08:16
+8
Кислиці респект. Спуску оркам не дає. А де Маркарова, вона посол чи просто касиром у Єрмака працює ? А може Мілованову допомагає виставу про тіні на Банковій ставити, продюсером заделалась.
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12.06.2022 08:22
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Утром просыпаешься и молишься, слава ВСУ, что орки не дошли)

Еще бы ПВО как-то наладить, порт разблокировать...
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12.06.2022 08:15 Ответить
Кожний метр української землі политий українською кровью,змочений українською сльзою. Боріться і перемагайте, Україна понад усе. Героям Слава і Пам'ять загиблим.
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12.06.2022 08:16 Ответить
Кацап
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12.06.2022 08:17 Ответить
Це вже хороший кацап, його в тепловізор не видно.
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12.06.2022 09:21 Ответить
Кислиці респект. Спуску оркам не дає. А де Маркарова, вона посол чи просто касиром у Єрмака працює ? А може Мілованову допомагає виставу про тіні на Банковій ставити, продюсером заделалась.
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12.06.2022 08:22 Ответить
Я до цих пір не "врублюся" - вона вірчі грамоти вже вручила Байдену? Бо мені здається - вона там лише спідницю протирає за наші гроші - в якості "туристки з дипломатичним паспортом"
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12.06.2022 09:27 Ответить
Аліса Ковальова

@tFNjejTaxsEUxr1

·
23 год

В Глухові у АТБ хам-касир у цинічній формі відмовив в обслуговуванні державною та ще й принижував за мовною ознакою, але Глухів це Україна.
Рашизм не пройде! Чекаю офіційної відповіді від

@atb_market_tm
https://www.youtube.com/watch?v=IH_x-GsVtNQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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12.06.2022 08:26 Ответить
ну і чому ви дивуєтесь ? в минулому році ці гниди їздили грати в волейбол з кацапами в Севск звідки сьогодні йдуть обстріли ! може забули що саме Глухів шість разів обирав Андрюху Деркача депутатом ? я вісім років кажу мені соромно за моїх земляків ватних совкодрочерів .
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12.06.2022 09:11 Ответить
Андрюху Деркача, це той що був корешом Юри Луценко по соцпартії? А то може він був і другом Порошенка раз той друга Андрюхи призначав міністром? Тоді зрозуміло чому цей Андрюха з 2014 по 2019 вольготно себе відчував. А у Львові є ще його подруга Наташка Фаріон, не виключаю що героя росії отримає скоро, то там також всі гниди?
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12.06.2022 09:34 Ответить
нагадай коли Деркач був в соцпартії ?
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12.06.2022 10:20 Ответить
член фракції Соціалістичної партії України (грудень 2005 - квітень 2006)

а остальная часть биографии.. - ооооооооо.........
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12.06.2022 13:50 Ответить
А может надо разбрасывать фекалии путина с самолёта над всей роиссей?

Это может усилить скрепность православного воинства!!!

Как вам такая идея, кацапы?
Проведём опрос среди ольгинских тролей?
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12.06.2022 09:04 Ответить
Не вийде! Його фекалії збираються особливим офіцером служби охорони і утилізуються під контролем ФСБ! А якщо ти говориш про фотогафії звірств та листівки з їх описом - то це - марна справа! КАЦАПИ В ОСНОВНІЙ СВОЇЙ МАСІ НЕ ВВАЖАЮТЬ НАС ЛЮДЬМИ! Так само, як нацисти не вважали за людей євреїв Тому на подібне вони не реагують - надто сильно в голові "насрано"!!!
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12.06.2022 09:33 Ответить
Та я це розумію. То тіпа такий чорний тролінг кацапів був про фєкалії путлєра - як у 1941 сталін вирішив ікону на літаку над мацквою повозити. Для скрєпності!
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12.06.2022 14:08 Ответить
///
В день россии к посольству в Киеве принесут похоронные венки:
когда можно присоединиться

Как сообщили авторы мероприятия в Фейсбук, акция начнется 12 июня в 12:06 возле здания бывшего посольства рф в Украине (Воздухофлотский проспект, 27).

"Начав кровавую войну против Украины, россия сама противопоставила себя всему живому. Жизнь всегда стремится к свету и счастью. А мертвое, напротив, всегда приносит с собой горе и боль.
россия за время правления путина практически умерла… И сейчас пытается распространить тлен своего трупного разложения на чужую ей по сути цветущую украинскую землю.......

Организаторы предлагают принести с собой похоронные венки
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12.06.2022 10:05 Ответить
 
 