"Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут Путина", – Кислица на панихиде в Нью-Йорке по жертвам российских оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ничто не спасет Путина и других военных преступников от гнева божьего.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время панихиды за жертвами российского вторжения в Украину в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.
"Тысячи украинских мужчин и женщин встали на защиту своей нации и будущего своих детей, и, скажем прямо, этим они защищают весь европейский континент и не только.
Они сражаются против жестокого врага. Враг, пришедший убить, уничтожить, украсть и унизить. Враг, не делающий разницы между военными и гражданскими. Враг, не считающий себя связанным никакими нормами или правилами".
"Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божия.
Некоторые из них могут подумать, что Бог слишком любящий, чтобы судить злых.
Путин и его поклонники могут одевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми.
Я предупредил посланника Путина: "Для военных преступников нет чистилища; они идут прямо в ад". Он не раскаялся".
В выступлении Кислица напомнил о десятках тысяч жертв россиян на Киевщине и Мариуполе, где убито люди больше, чем во время II Мировой войны.
Он также подчеркнул, что каждый день враг убивает украинских защитников.
"Нация платит самую высокую цену за свое право на существование", – сказал Кислица.
Однако постпред подчеркнул: "Украина победит, а с ней победит мир!"
Пожалуйста, подождите...
Еще бы ПВО как-то наладить, порт разблокировать...
@tFNjejTaxsEUxr1
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23 год
В Глухові у АТБ хам-касир у цинічній формі відмовив в обслуговуванні державною та ще й принижував за мовною ознакою, але Глухів це Україна.
Рашизм не пройде! Чекаю офіційної відповіді від
@atb_market_tm
https://www.youtube.com/watch?v=IH_x-GsVtNQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
а остальная часть биографии.. - ооооооооо.........
Это может усилить скрепность православного воинства!!!
Как вам такая идея, кацапы?
Проведём опрос среди ольгинских тролей?
В день россии к посольству в Киеве принесут похоронные венки:
когда можно присоединиться
Как сообщили авторы мероприятия в Фейсбук, акция начнется 12 июня в 12:06 возле здания бывшего посольства рф в Украине (Воздухофлотский проспект, 27).
"Начав кровавую войну против Украины, россия сама противопоставила себя всему живому. Жизнь всегда стремится к свету и счастью. А мертвое, напротив, всегда приносит с собой горе и боль.
россия за время правления путина практически умерла… И сейчас пытается распространить тлен своего трупного разложения на чужую ей по сути цветущую украинскую землю.......
Организаторы предлагают принести с собой похоронные венки