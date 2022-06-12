Статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Весь путь евроинтеграции Украины – это преодоление нами полосы препятствий из европейских стереотипов и страхов
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я хорошо помню начало разговора с Брюсселем о безвизе более десяти лет назад. Нам объясняли, что нельзя же дать безвиз украинцам и не дать его одновременно россиянам. Дали, ничего. Зона свободной торговли должна якобы создать угрозы европейским производителям. Этого не произошло. Безвиз должен якобы повлечь поток беженцев и преступников из Украины. Ничего подобного не произошло", - пояснил министр.
По словам Кулебы, сейчас в Европе звучат те же аргументы о неизбежных проблемах.
"Еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии на порог исторического решения. Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это - квантовый скачок. Мы годами брали "пядь за пядью" и о статусе кандидата мечтали только самые смелые, но новая реальность ускорила все и сейчас мы бежим вверх по отвесной стене, сейчас никто из нас не смотрит вниз, все смотрят вверх.
Большинство в ЕС понимают, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно только перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи", – добавил глава МИД.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Начался финал большого дипломатического марафона, в котором мы с ЕС - в одной команде - Зеленский
Пожалуйста, подождите...
Потірібно нам стати відповідальним громадянським суспільством, я думаю, що зрозуміло що я маю на увазі.
Наприклад, вибрали депутата і забули, що він там робить здебільшого нікого не цікавить, якщо і цікавить то дуже рідко йде далі обговорень. Поговорили, поматюкались, і чекаємо наступних виборів. Це на рівні округу виборчого. Практично в Україні немає сталих політичних партій і т.д. в основному це проекти під вибори. Тому і виборчі перегони починаються за два роки до виборів, бо потрібен час на створення проекту…
К
Хоть би ще безвіз не забрали.
Посмотрите на всю боль, которая отображена на лице Николая Митбола Тищенко. Это кум Ермака поехал в Прагу. Да, нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко засветился в столице Чехии на благотворительном ужине, где собирали деньги для Украины. Видимо без этого титана украинской политики деньги бы не собрали. Поэтому обычным мужчинам - гражданам Украины выезд из страны запрещен, а Тищенко можно. И то, что он кум Ермака и "слуга народа" - это просто совпадение. Наверное. А боль на лице Николая из-за того, что он оставил оборону Закарпатской области без своей поддержки и не факт теперь, что снова будет успешно произведён прорыв из Ужгородского котла, за который Николай был награждён пистолетом.
PS Сотрудники СБУ, продолжайте собирать информацию по перемещениям солдата Березы и готовьте провокации против него. Не останавливайтесь, а то он и дальше будет писать такие сообщения. ))
From the moment it was born, Ukraine has been defining itself through Europe. For the dream of Europe, it has gone through two revolutions, endured the attacks of the bloodthirsty maniac from across the border, lost territory. In the hope to be with Europe, tens of thousands of Ukrainians have died and are dying every day fighting a formidable enemy, ten times better armed and aflush with cash - from selling oil and gas - to you!
And you are saying Ukraine does not qualify? Shame on you!
Rejecting Ukraine's bid for EU membership would deal a heavy blow to Ukraine's will to fight - at a moment in time when it most needs it. Do not let Ukraine's dreams andsacrifices go to waste. Do not let Ukraine's heroes die in vain. If anyone deserves to be part of Europe, it's Ukraine. It has paid the full price for the entry ticket already - and then some!