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В результате взрывов в Тернопольской области есть пострадавшие, в частности дети, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты нанесли удар по Чортковщине Тернопольской области.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские агрессоры нанесли ракетный удар по Тернопольской области
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Най вас шляк трафить, срані кацапи !
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12.06.2022 09:17 Ответить
Все ж таки я більше схильний говорити москаль, бо кацап це про " русского", не росіянин - росіянин від слова " роzzийская империя", а тому навіть кадировець і бурят є " роzzиянами", а отже москалями. Слово " москаль" не бєндєри придумали, це від слова " москва", бо так здавна ідентифікували націі і іхні держави за назвою столиць. Мож говорити Берлін, Париж - але ми знаємо що це про німців і французів
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12.06.2022 09:26 Ответить
щось забагато філософії для них. Можна просто - лапті
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12.06.2022 10:21 Ответить
Напевне москалі віпали по колишньому воєнгородку. Ці ракетні обстріли перетворились на акти залякування - москалі хотять показати що вони всюди і всіх дістануть. Дякувати Богу що без жертв, великоі паніки немає але пригнічує
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12.06.2022 09:18 Ответить
Так військового містечка там не має,а то вчора один писав що по гарнізону. Дякую ,відповідь не потрібна. Хоч трохи відлягло
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12.06.2022 09:36 Ответить
🔴 Постраждали 22 людини: нові деталі про наслідки обстрілу росіянами Тернопільщини

«Внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 22 людини. Також частково зруйновано військовий об'єкт і 4 будинки», - заявив глава Тернопільської ОВА Володимир Труш у себе у Facebook. https://t.me/spravdi/10497
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12.06.2022 10:28 Ответить
Троицу празднуют сатанисты скрепные.
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12.06.2022 09:22 Ответить
та не подарувати, а компенсувати віддане кацапам...

Росія порушила Будапештський меморандум і тому Захід може "подарувати" Україні ядерні боєголовки, щоб вона "могла захистити свою незалежність", заявив в ефірі "Еспресо" польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський. https://t.me/operativnoZSU/28264
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12.06.2022 10:05 Ответить
Последствия удара по Чорткову в Тернопольской области

Развалили людям дома, сволочи... https://t.me/kievreal1/23486
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12.06.2022 10:15 Ответить
 
 