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В результате взрывов в Тернопольской области есть пострадавшие, в частности дети, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли удар по Чортковщине Тернопольской области.
Об этом сообщил глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.
"К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские агрессоры нанесли ракетный удар по Тернопольской области
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«Внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 22 людини. Також частково зруйновано військовий об'єкт і 4 будинки», - заявив глава Тернопільської ОВА Володимир Труш у себе у Facebook. https://t.me/spravdi/10497
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