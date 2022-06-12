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Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Путина: Российский народ добивается больших успехов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

чен,путін,кім,ин

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики и действий России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в поздравительной телеграмме главы Северной Кореи российскому президенту Владимиру Путину по случаю дня России.

"Под вашим руководством российский народ, смело преодолевая все встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в сообщении.

Лидер КНДР написал, что надеется на развитие отношений между двумя странами.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Дожили. Северная Корея и Рашка лучшие друзья. Я считаю это повод для гордости
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12.06.2022 09:25
+45
тепер ИН не самотній.
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12.06.2022 09:23
+40
Рашка в ногу идет с процветающим народом северной кореи
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12.06.2022 09:26
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изгои мира
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12.06.2022 12:57 Ответить
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12.06.2022 13:14 Ответить
"Чупачупс" розуміє, що без ***** йому повний звиздець.
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12.06.2022 13:44 Ответить
Даремно він це зробив. Після таких заохочень рашка в північної кореї наступний чемпіонат міра з футболу виграє. І на сонце вдень злітає
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12.06.2022 13:48 Ответить
Два дебіла-єта сіла.
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12.06.2022 13:57 Ответить
Кім Чен Ин і Кон Чен Ий Хйло....
Гарна пара
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12.06.2022 14:03 Ответить
Народи та їх успіхи тут ні до чого.Що таке голод Північна Корея добре знає бо в 90х там померли тисячі від голоду.Кім Чен для путіна цікавий своїми ядерними балістичними та міжконтинентальними ракетами.В разі чого путін використає Кім Чена і скаже це не росія це не ми нас там нема.
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12.06.2022 14:04 Ответить
ця потвора + ***** + еретрія.
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12.06.2022 14:05 Ответить
Уретрея.
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12.06.2022 14:31 Ответить
уринотерапия
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12.06.2022 14:59 Ответить
фейковый коммунист поддерживает фейкового либерала. Однако обое тоталитарные диктаторы
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12.06.2022 14:18 Ответить


весілля коли?
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12.06.2022 14:19 Ответить
ты смотри,почти одной длины.или тот справа на каблуках...
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12.06.2022 15:42 Ответить
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