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Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Путина: Российский народ добивается больших успехов
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики и действий России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в поздравительной телеграмме главы Северной Кореи российскому президенту Владимиру Путину по случаю дня России.
"Под вашим руководством российский народ, смело преодолевая все встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в сообщении.
Лидер КНДР написал, что надеется на развитие отношений между двумя странами.
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