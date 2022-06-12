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армия РФ (15319) Генштаб ВС (4253) Россия (91193) уничтожение (3797) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 150 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1430 танков и 3484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 июня потери личного состава противника составляют около 32 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 32 150 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1430 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 3484 (+18) ед,

артиллерийских систем - 715 (+3) ед,

РСЗО - 226 (+4) ед,

средств ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 212 (+0) ед,

вертолетов - 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 583 (+3),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7) ед,

специальной техники – 54 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 150 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1430 танков и 3484 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - отмечают в Генштабе ВСУ.
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Топ комментарии
+10
груZ-200
///
Титули не рятують: ЗСУ ліквідували ще одного біатлоніста танкового )))


Одним із ліквідованих українськими військовими рашистів став старший сержант армії рф олексій бакульов, який був чемпіоном світу з танкового біатлону. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

«У реальному бою проти українських воїнів йому це (чемпіонський титул. - Ред.) не допомогло. Додому, до алтайського села Верх-Уймон, повернувся правильно. Офіційно денацифікований та демілітаризований»
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12.06.2022 09:38
+7
Бравий кацапський притирок так і не зрозумів за що воював 🤣🤣🤣
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12.06.2022 09:45
+6
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.06.2022 09:43
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груZ-200
///
Титули не рятують: ЗСУ ліквідували ще одного біатлоніста танкового )))


Одним із ліквідованих українськими військовими рашистів став старший сержант армії рф олексій бакульов, який був чемпіоном світу з танкового біатлону. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

«У реальному бою проти українських воїнів йому це (чемпіонський титул. - Ред.) не допомогло. Додому, до алтайського села Верх-Уймон, повернувся правильно. Офіційно денацифікований та демілітаризований»
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12.06.2022 09:38 Ответить
Бравий кацапський притирок так і не зрозумів за що воював 🤣🤣🤣
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12.06.2022 09:45 Ответить
Зрівнюю фото украинских Воїнів і цих придурків. Все що орки навчились то це убивати, руйнувати і грабити. Людського нічого ні на лицях,ні в одягу ні в черепушках. Сміття
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12.06.2022 09:55 Ответить
Биатлониста привезли домой с лыжной палкой в дупе!
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12.06.2022 11:59 Ответить
Із села Вер-Хуй-Мон
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12.06.2022 20:49 Ответить
Дивна статистика чи статисти стомилися рахунок вести. Вчора надвечір було 140 дохликів тільки на Донбасі, та і техніка також заявлена не в цій кількості, тобто нульовій
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12.06.2022 09:40 Ответить
Це офіційна статистика від Генштабу, по її йде затримка на 1-2 дні, від тих даних, що надходять з фронту.
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12.06.2022 12:14 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.06.2022 09:43 Ответить
отмороженные сообщают - The Guardian: Украина терпит большие потери, в войне может произойти переломный момент.
https://www.economics-prorok.com/2022/06/the-guardian-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%b9.html#more-163890
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12.06.2022 10:26 Ответить
Динаміка втрат орків за останні 30 днів свідчить про те, що кацапам вдалось нав'язати нам тактику позиційних боїв на виснаження. Зокрема, останніми тижнями втрати орків у особовому складі - 100-150 на день, наші 100-200 на день.
Така тактика вигідна саме рашці, оскільки вона має і ближчи 2-3 роки матиме перевагу у фінансових, економічних та воєнних ресурсах.
Подібна ситуація вимагає застосування нестандартних тактик, на кшталт фінів у зимовій війні 1939-1940 р.р. чи чеченців під час їхніх війн з рашкою за незалежність у 90-х роках.
На жаль, знову бачимо фронтальні контратаки ЗСУ на правобережжі Херсонської області (відповідно, все тут зводиться до того, як швидко кацапи підтягнуть підкріплення з Криму і стабілізують лінію фронту). Це замість того, щоб зруйнувати/критично пошкодити новою західною артилерією Антонівський міст, після чого угрупування орків у Херсоні опинеться в оперативному оточенні.
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12.06.2022 10:27 Ответить
По перше, Антонівський міст не має великого стратегічного значення, хоча розтормозить орків. Бо є Чонгар, Чаплинка, Каховка. А ось коли захватити (звільнити) Нову Каховку, Таврійськ, Каховку, тоді вже і Антонівський міст треба тавой.
По друге, цей самий тавой, це те, що цей міст самим потрібен. Його не підривати, а захвачувати треба. Та я вважаю міст уже замінований орками. Значить його треба брати зі сторони Олежек.
Я не стратег, але маю таку думку. А ось крисчанський міст розвалити, це була б не аби яка перемога над поставками свинособак з металобрухтом. Хоча, вони можуть по морям підтягувати своє м'ясо, дорого та довго.
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12.06.2022 10:36 Ответить
1. До крисчанських мостів ми зараз нічим не достанемо. А до Антонівського вже 25-30 км від наших передових позицій.
2. Руйнування Антонівського мосту збільшить "плече" підтягування резервів орків з Криму у Херсон у 2,5-3 рази.
3. Єдиною переправою для підтримки херсонського угрупування орків буде ****** Каховської ГЕС. Її наші вже теж можуть взяти під вогневий контроль.
4. Орки все рівно підірвуть Антонівський міст при відступі.
5. Наступ на Херсон (точніше - на Олешки) по лівому берегу вздовж Дніпра - це той же самий фронтальний наступ, який вимагає 3-4 кратної переваги ЗСУ у особовому складі і техніці. Підстав очікувати нашої переваги в техніці я не бачу. Плюс, це в будь-якому випадку великі втрати в особовому складі.
Тому єдиний шлях - розбивати Антонівський міст.
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12.06.2022 10:55 Ответить
Коли буде 45 000, у них мішки закінчяться. В чому будуть вивозити свинособак, бо нам такі добрива не треба і палити їх ні, ні; смердючі до жаху.
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12.06.2022 10:28 Ответить
Активная боевая фаза на Донбасе и Луганщине,но потери у кацапов,просто никакие,как будто фронт стоит.Как это понимать,я не знаю.Тупо отступают наши и все..То ли воевать нечем,то ли х... его знает. И это называется "перемалывание",со слов Гайдая и прочих "экзпертов" Перемалывание кого?? Так и хочется спросить...наших сил что ли??
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12.06.2022 14:16 Ответить
 
 