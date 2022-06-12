Залужный играет роль объединяющей фигуры, которая, в отличие от власти, пытается сплотить людей для совместной борьбы, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объединяет нацию для борьбы.
Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Я бы сказал так. Всегда надо измерять людей по результатам. Хочу сказать, что Валерий Залужный сейчас играет роль объединяющей фигуры, объединяющей нацию на борьбу. Такой фигурой не смог стать президент Зеленский. Он существует исключительно в рейтингах и в каких-то популярных вещах за границей. Но нужно отметить, что именно Залужный пытается, в отличие от власти, объединить людей и сплотить их для совместной борьбы.
Эта роль, как минимум, которая всем понятна и которая публична, я ее уважаю", - сказал он.
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а "как бы чего не вышло",
как бы при любых обстоятельствах сохранить лицо вышестоящим кем бы они не были.
Отвратительно.
Україна в огне, а они думают как бы сохранить недолугому литсо
А правда превыше всего! Особенно сейчас!
Особенно, когда на кону стоит независимость нашей страны!
И наше существование сейчас полностью зависит от ВСУ!!!
Сейчас не до сохранения кому-то лиц, пусть сами сохраняют свои лица, а если не смогут - это их проблема
29.10.2018 РОМАН ДОНИК, источник: «Site.ua»
Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет.
Та самая армия, которой не было 5 лет назад Та самая армия, которая сейчас упакована, выглядит и работает не хуже, а иногда и лучше натовских *********
И это заслуга определенного круга людей. Это ежедневная и кропотливая системная работа. Работа, которая еще не завершена.
Огульно набрасывая на армию и на министерство обороны - это значит не видеть (или умышленно не замечать) того, что произошло за 4,5 года.
Нельзя начинать свою политическую карьеру на критиканстве армии
https://www.facenews.ua/columns/2018/324117/
29.10.2018 РОМАН ДОНИК, источник: «Site.ua»
Все что не помогает развитию - вредит ему. Цена этого развития - время, которое выиграли ребята в 14-м и 15-м годах. Они это сделали, для того, чтобы система пришла в себя и начала работать.
И те, кто готовы перечеркнуть ту огромную цену, заплаченную в начале войны, те не должны рассчитывать на снисхождение
Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет. Просто не нужно забывать, что война продолжается
https://www.facenews.ua/columns/2018/324117/
Бачу Залужного майбутнім Президентом.
Нам потрібні Українці у владі
А щодо ворожого табору, то що у вашій реєстрації від 4 червня 22 року вказує на протилежне?