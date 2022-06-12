Залужный играет роль объединяющей фигуры, которая, в отличие от власти, пытается сплотить людей для совместной борьбы, - Бутусов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объединяет нацию для борьбы.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я бы сказал так. Всегда надо измерять людей по результатам. Хочу сказать, что Валерий Залужный сейчас играет роль объединяющей фигуры, объединяющей нацию на борьбу. Такой фигурой не смог стать президент Зеленский. Он существует исключительно в рейтингах и в каких-то популярных вещах за границей. Но нужно отметить, что именно Залужный пытается, в отличие от власти, объединить людей и сплотить их для совместной борьбы.

Эта роль, как минимум, которая всем понятна и которая публична, я ее уважаю", - сказал он.

Также смотрите: Бутусов в "Рандеву с Яниной Соколовой": Фронт держат люди, которые будут биться до конца, пока есть малейшая возможность. ВИДЕО