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Залужный играет роль объединяющей фигуры, которая, в отличие от власти, пытается сплотить людей для совместной борьбы, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міноборони,залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объединяет нацию для борьбы.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я бы сказал так. Всегда надо измерять людей по результатам. Хочу сказать, что Валерий Залужный сейчас играет роль объединяющей фигуры, объединяющей нацию на борьбу. Такой фигурой не смог стать президент Зеленский. Он существует исключительно в рейтингах и в каких-то популярных вещах за границей. Но нужно отметить, что именно Залужный пытается, в отличие от власти, объединить людей и сплотить их для совместной борьбы.

Эта роль, как минимум, которая всем понятна и которая публична, я ее уважаю", - сказал он.

Также смотрите: Бутусов в "Рандеву с Яниной Соколовой": Фронт держат люди, которые будут биться до конца, пока есть малейшая возможность. ВИДЕО
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Топ комментарии
+43
Що заслуговує Моніка Зеленскі, те він і каже про нього. Правду в труси не сховаєш.
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12.06.2022 10:15
+38
А що в ньому хорошого, аналізи і ті фальсифікації
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12.06.2022 10:12
+34
неправда не клован а сын клована, 9 летнй Кирилл По словам супруги украинского президента, их подрастающий сын стал настоящим военным экспертом, который дает папе советы
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12.06.2022 10:14
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Юра, я уже давно это понял. Уровень доверия к боевым офицерам ЗСУ 1000+%. Политикам прошлым и нынешним 5% минус. Журналисты, приравниваются к политикам. Исключение , журналисты-украинские националисты. Идейные так сказать. К ним доверие 50%+. Но таких мало. Большинство журналюг на подпитке у олигархов.
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12.06.2022 11:35 Ответить
Вот повылезло малоросов, чухраїнців, слюнтяев, которые думают даже не о своей жизни и своей стране,
а "как бы чего не вышло",

как бы при любых обстоятельствах сохранить лицо вышестоящим кем бы они не были.
Отвратительно.
Україна в огне, а они думают как бы сохранить недолугому литсо
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12.06.2022 11:51 Ответить
Юрий вы говорите правду, какой бы неудобной она кому -то не была.
А правда превыше всего! Особенно сейчас!
Особенно, когда на кону стоит независимость нашей страны!

И наше существование сейчас полностью зависит от ВСУ!!!

Сейчас не до сохранения кому-то лиц, пусть сами сохраняют свои лица, а если не смогут - это их проблема
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12.06.2022 11:56 Ответить
Знаем мы эту команду - ОПА называется
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12.06.2022 12:26 Ответить
Колобок, катись дальше. Можешь вместе с Доником.
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12.06.2022 12:24 Ответить
ВСУ - единственное, что сдерживает русский мир на Донбассе

29.10.2018 РОМАН ДОНИК, источник: «Site.ua»

Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет.

Та самая армия, которой не было 5 лет назад Та самая армия, которая сейчас упакована, выглядит и работает не хуже, а иногда и лучше натовских *********

И это заслуга определенного круга людей. Это ежедневная и кропотливая системная работа. Работа, которая еще не завершена.

Огульно набрасывая на армию и на министерство обороны - это значит не видеть (или умышленно не замечать) того, что произошло за 4,5 года.


Нельзя начинать свою политическую карьеру на критиканстве армии

https://www.facenews.ua/columns/2018/324117/

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12.06.2022 12:46 Ответить
ВСУ - единственное, что сдерживает русский мир на Донбассе

29.10.2018 РОМАН ДОНИК, источник: «Site.ua»


Все что не помогает развитию - вредит ему. Цена этого развития - время, которое выиграли ребята в 14-м и 15-м годах. Они это сделали, для того, чтобы система пришла в себя и начала работать.

И те, кто готовы перечеркнуть ту огромную цену, заплаченную в начале войны, те не должны рассчитывать на снисхождение

Гарантией нашего "затем" является армия. Армия, которая сейчас воюет. Просто не нужно забывать, что война продолжается


https://www.facenews.ua/columns/2018/324117/
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12.06.2022 12:53 Ответить
..а Зеленський же ж ревнивий.. хтось нашепче йому про Залужного - і у України додаткові проблеми..(
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12.06.2022 13:12 Ответить
Про Зелю вже мова не йде як і про Порошенко.
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12.06.2022 13:33 Ответить
Владу треба передавти військовій раді: Марченко, Кривонісу та Бурбі. Залужний допомогав Зелі Чонгар разминовувати.
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12.06.2022 13:32 Ответить
я вірю Залужному, бо він керує ЗСУ, а не котрий, що невтік і поки головнокомадуючий Залужний, то Українська Армія буде бити окупантів.
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12.06.2022 13:59 Ответить
В Кремле делали ставку на "украинских военньіх" , которьіе должньі бьіли прийти к власти после физического устранения президента Зеленского . Устранить не получилось , новьій сценарий ?
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12.06.2022 14:02 Ответить
Абсолютно вірно, пане Юрію!
Бачу Залужного майбутнім Президентом.
Нам потрібні Українці у владі
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12.06.2022 14:52 Ответить
Заміна Президента можлива і під час війни. Це не внесе ніякого хаосу в державні структури - всі вони працюють незалежно від Президента, а армія - тим більше. Якби це (заміна президента) дійсно була б так страшна для України - то рашисти давно би вже бомбили банкову, проте не роблять цього, бо фактично зеля - це той, хто їм потрібен
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12.06.2022 14:55 Ответить
Ще такої дурні не чув. Чи ви може того, з ворожого табору?
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12.06.2022 15:22 Ответить
В цій дурні є сенс.
А щодо ворожого табору, то що у вашій реєстрації від 4 червня 22 року вказує на протилежне?
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12.06.2022 17:11 Ответить
как раз Зе и команда делает максимум для объединения украинцев. в отличие от некоторых сми на службе у некоторых миллиардеров.
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13.06.2022 01:08 Ответить
То ви, пане, живете у якійсь паралельній реальності.
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16.06.2022 06:39 Ответить
Абсолютно згоден. Спитаймо у кожного українця (ене манкурта і не колаборанта) - втрата кого нам більше завадить, хто більш цінний для нас? думаю, 99% скаже, що Залужний
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14.06.2022 23:05 Ответить
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