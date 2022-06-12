В результате агрессии РФ в Украине 287 детей погибли и более 508 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 12 июня 2022 года более 795 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 508 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 217, Харьковской – 149, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

В процессе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 16 детей в Харьковской области.

В частности, 3 июня из-за обстрела оккупантами г. Балаклея получила ранения 11-летняя девочка. В результате обстрела г. Харькова 30 мая с минно-взрывными ранениями в лечебное учреждение доставлен 16-летний парень. Также, стало известно, что в результате обстрела автомобиля в начале военной агрессии в г. Харьков ранен 17-летний парень.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате взрывов в Тернопольской области есть пострадавшие, в частности дети, - ОВА