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В результате агрессии РФ в Украине 287 детей погибли и более 508 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 12 июня 2022 года более 795 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 508 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 217, Харьковской – 149, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

В процессе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 16 детей в Харьковской области.

В частности, 3 июня из-за обстрела оккупантами г. Балаклея получила ранения 11-летняя девочка. В результате обстрела г. Харькова 30 мая с минно-взрывными ранениями в лечебное учреждение доставлен 16-летний парень. Также, стало известно, что в результате обстрела автомобиля в начале военной агрессии в г. Харьков ранен 17-летний парень.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

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Автор: Анастасія Потіха
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Мова не на часі, кажете... Детей окупант не пошкодував.
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12.06.2022 10:28 Ответить
Єдине, що спадає на думку, - для соросят діти є їжею. Тому вони займаються таким окремим підрахуйством.
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12.06.2022 10:30 Ответить
Скільки можна писати хєрню! Там в одному Маріуполі кількість загиблих дітей вимірються тисячами! А ще скільки дітей згвалтовано і закатовано на окупованих Запоріжжі і Херсонщині.
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12.06.2022 10:41 Ответить
Впевнена, що загиблих українських дітей значно більше. А от скільки наших дітей викрадено та відправлено на раську фєдєраську, ми вже ніколи не дізнаємося. Хто буде розшукувати та повертати наших дітей, якщо навіть Денісову звільнили, яка саме цим і займалася.
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12.06.2022 10:57 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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12.06.2022 12:32 Ответить
287? В одному лише Марику 20-40 тисяч похованнь, вже краще не факти, а прогнозування.
Реально по всій вкраїні вбито тисячі дві дітей, не менше.
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12.06.2022 19:27 Ответить
 
 