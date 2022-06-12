"Желаю поражения в агрессивной войне против Украины": Глава МИД Латвии Ринкевич "поздравил" оккупантов с Днем России
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич "поздравил" оккупантов с Днем России.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - подчеркнул министр.
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і ще нехай здійсниться пророцтво Фатіми, нехай росія в сльозах і соплях, розбита і розграбована
навертається до Бога і кається в своїх злочинах...тільки тоді до них дійде що треба будувати демократичну правову державу.
АМІНЬ
расися а хай би цей день в цьому році став останнім святковим для вас днем...
нехай 200 руZький з степів і лісів України стане подарунком в кожну другу сім"ю на расєє...
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. "гражданє Японії постійно плутають "суші" і "суки", а «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
Жертви п'яного зачаття!
День незавісімості від розуму!