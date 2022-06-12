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"Желаю поражения в агрессивной войне против Украины": Глава МИД Латвии Ринкевич "поздравил" оккупантов с Днем России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рінкевич

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич "поздравил" оккупантов с Днем России.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - подчеркнул министр.

Читайте: Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Путина: Российский народ добивается больших успехов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Дякуємо, друзі !
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12.06.2022 10:25
+13
приєднуюся до побажання.

і ще нехай здійсниться пророцтво Фатіми, нехай росія в сльозах і соплях, розбита і розграбована
навертається до Бога і кається в своїх злочинах...тільки тоді до них дійде що треба будувати демократичну правову державу.
АМІНЬ
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12.06.2022 10:34
+12
Від душі!
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12.06.2022 10:34
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Дякуємо, друзі !
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12.06.2022 10:25 Ответить
Вжарив так вжарив👍
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12.06.2022 10:33 Ответить
Цікаво, а чим наші вжарять?
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12.06.2022 10:42 Ответить
надеюсь не языком!
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12.06.2022 10:47 Ответить
"Сватами" на каналі "росєя".
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12.06.2022 10:49 Ответить
Виклади фоткі.
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12.06.2022 11:27 Ответить
Злочини Порошенка, як і перемоги та здобутки Зеленського...всі про их говорять, але ніхто не бачив.
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12.06.2022 11:28 Ответить
"Стіна" Яценюка (за державні гроші) затримала російську навалу на ... хв. сек. Злочини Порошенка не бачити злочини.
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12.06.2022 11:56 Ответить
В тебе є докази його злочинів, іди до суду, а ні, так стули пельку.
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12.06.2022 12:14 Ответить
Пристрасним поглядом в ... ввх, а там -мир !
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12.06.2022 10:52 Ответить
приєднуюся до побажання.

і ще нехай здійсниться пророцтво Фатіми, нехай росія в сльозах і соплях, розбита і розграбована
навертається до Бога і кається в своїх злочинах...тільки тоді до них дійде що треба будувати демократичну правову державу.
АМІНЬ
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12.06.2022 10:34 Ответить
що за пророцтво?
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12.06.2022 14:52 Ответить
гугліть про Фатіму
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12.06.2022 19:56 Ответить
Від душі!
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12.06.2022 10:34 Ответить
На мокшанських болотах сьогодні день нізавісімасті?
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12.06.2022 10:37 Ответить
кацапня цей шабаш називає "день рАссии"
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12.06.2022 10:42 Ответить
Спочатку проголосили нізавісімасть, а потім дійшло що від кого ж.
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12.06.2022 10:54 Ответить
Я з них у 92-му довго стібався з цього Спочатку дивувалися А коли до них "доходило" то починали матюкаться!
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12.06.2022 12:05 Ответить
Від кого?Від НАТА?
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12.06.2022 13:23 Ответить
Молодець! Дай, Боже, здоровля й діточок побільше!
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12.06.2022 10:39 Ответить
приєднуємось до побажань!
расися а хай би цей день в цьому році став останнім святковим для вас днем...
нехай 200 руZький з степів і лісів України стане подарунком в кожну другу сім"ю на расєє...
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12.06.2022 10:39 Ответить
Ескалібур в кожен кацаподім
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12.06.2022 10:54 Ответить
Щиро приєднуємось до побажань з нагоди кацапського псевдосвята.)
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12.06.2022 10:40 Ответить
Вітаю всіх християн (упц мп- не християни) східного обряду зі св'ятом Трійці! Миру, щастя здоров' я, добра! Україні - Перемогу, її Зазисникпм - бойового духу і військової удачі, колаборантам і малоросам - справедливого невідворотнього суду, кацапії - швидкої самоліквідації, бойовм кацапам - пекельного вогню.
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12.06.2022 10:56 Ответить
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12.06.2022 10:57 Ответить
поздравляю россиян с днем независимости
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12.06.2022 10:58 Ответить
независимости от правды, свободы, ума и надежды на будущее !!!
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12.06.2022 11:22 Ответить
"Независимости от здравого смысла"!
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12.06.2022 12:06 Ответить
Треба на день раиссы склад яз в рф взірвати.
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12.06.2022 11:02 Ответить
Орку, у тебе вже від постійного вживання скломою і баяришника вата в голові поплавилася, шо ти несеш, жалюгідний ідіоте? Іди *****! Ніхто не боїться твою всрату расісю, і не мрій!
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12.06.2022 11:43 Ответить
- Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» Британії, США, Німеччини, на «Цензорі»?
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. "гражданє Японії постійно плутають "суші" і "суки", а «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
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12.06.2022 12:11 Ответить
Ню-ню, а кордон рашки із США та Китаєм, може кацапи Аляску заберуть, або Люйшунькоу. Тим більше що Китай не член НАТО !
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12.06.2022 12:12 Ответить
Уйо...ки!
Жертви п'яного зачаття!
День незавісімості від розуму!
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12.06.2022 11:09 Ответить
Хоч би не вилізло якесь там єрмак і не ляпало про братерство...
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12.06.2022 11:52 Ответить
 
 