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Ракетный удар по Тернопольщине: Пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

В результате ракетного удара по Черткову в Тернопольскую область пострадали 22 человека.

Об этом во время брифинга сообщил глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

Вчера, в 21:46 на Тернопольщину был произведен ракетный обстрел, город Чортков. Было четыре прилета. Предварительно все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта, а также гражданских. Пострадали 4 пятиэтажных дома с гражданским населением. Жертв пока нет, пострадали 22 человека. Они были госпитализированы и оказана медицинская помощь", - отметил он.

По словам главы ОВА, среди пострадавших есть ребенок 12 лет.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Бабо ти далека, іди бульбу чисть на кухню. Я би і сам так хотів, але не хочу строчити тобі і дарма витрачати час на пояснення
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12.06.2022 10:45
+13
Навiщо, щоб потiм на чергових виборах президента мудрий нарiд вибрав бойко, киву або шарiя? Що, американцi повиннi жити та працювати тiльки на Petriot для України?
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12.06.2022 11:40
+8
Цікаво, в якому стані? Вивести з ладу (так само як і перенастроїти на інші частоти) дуже легко, а от відновити дуже складно, та й нема де. Підприємства, здатні їх відновити, майже всі закрити і зруйновані. Говорю як інженер з електронних приладів за фахом
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12.06.2022 11:35
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А що Одеса не може обстріляти акваторію, є ж чим
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12.06.2022 10:41 Ответить
Бабо ти далека, іди бульбу чисть на кухню. Я би і сам так хотів, але не хочу строчити тобі і дарма витрачати час на пояснення
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12.06.2022 10:45 Ответить
Зе-ДБР вернуло клістрони для РЛС ППО лище позавчора.
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12.06.2022 11:31 Ответить
Цікаво, в якому стані? Вивести з ладу (так само як і перенастроїти на інші частоти) дуже легко, а от відновити дуже складно, та й нема де. Підприємства, здатні їх відновити, майже всі закрити і зруйновані. Говорю як інженер з електронних приладів за фахом
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12.06.2022 11:35 Ответить
Це називається просто - робота Зе на кремль
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12.06.2022 13:31 Ответить
Чим?
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12.06.2022 12:09 Ответить
Слід було очікувати((А очікували як?Просто чеклали,що пронесе?скільки ракет збили?Або новина ні про що?А може мотивуюча новина це?(((((
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12.06.2022 10:47 Ответить
Та повітряна тривога оголошується на пів України. Якби я бігала в бомбосховище кожну тривогу, це точно пошкодило б моєму здоров'ю. Знаю випадок, коли турботлива бабуся, криками серед ночі "біжимо, бо ми помрем", довела внучка зо заїкання.
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12.06.2022 11:35 Ответить
Як на мене,то краще бігати(Стомленими ви будете,але неушкодженими.
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12.06.2022 11:37 Ответить
Була інформація, що ракети прилітали за 4-5 хвилин після тривоги. Не дуже то й втічеш.
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12.06.2022 12:11 Ответить
ЫЫых,нам бы пэтриотов десяток хоть.... мож дед байден подгонит
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12.06.2022 11:00 Ответить
Ага подгонит в октябре месяце Но и то если снова сроки не перенесут
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12.06.2022 11:06 Ответить
тут танки под большим вопросом, а пєтриот - нереально
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12.06.2022 11:07 Ответить
Навiщо, щоб потiм на чергових виборах президента мудрий нарiд вибрав бойко, киву або шарiя? Що, американцi повиннi жити та працювати тiльки на Petriot для України?
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12.06.2022 11:40 Ответить
Вчора,під самий вечір,небо над Чортковом було кольору графіту,гриміло і блискало...розібрати де вибухи а де грім було важко...35 км по прямій...
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12.06.2022 11:34 Ответить
НАТО, ***********, закрий небо, поки портнов з русскімярмаком, за наказом кремля, і сприянням найвеличнішого лідора **********, вилучатимуть клістрони
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12.06.2022 11:36 Ответить
Якби не Захiд та Європа, які нам "не допомагають" у війні "с той стороной", над Радою вже триколірна ганчірка розвивалася.
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12.06.2022 11:45 Ответить
Місяця два з західної допомоги практично були тільки байрактари, джавеліни, нлоу. Свій вагомий вклад звичайно вони внесли, але основна заслуга, це ВСУ і тероборона. Ну і волонтери звичайно (дрони, екіпірування, їжа і т.д.)
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12.06.2022 12:20 Ответить
Якщо нема патронів до автомата, то автомат перетворюється на залізну палку.
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12.06.2022 12:39 Ответить
Те, що маючи протикорабельні ракети ці кораблі ніяк не потоплять наводить на такі думки: або не хочуть їх топити, щоб бува не розблокувати порти і убезпечити українські міста від обстрілів, не поступаючись національними інтересами, або всі розповіді про протикорабельні ракети і системи - брехня і нам ніхто нічого не дав!
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12.06.2022 12:17 Ответить
Подивись на дальність тих ракет, де їх можна га березі поставити зараз і звідки кораблі в Чорному морі можуть пуски робити. Я вже не говорю про підводні човни і авіацію.
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12.06.2022 12:31 Ответить
Або Ви навмисно зраденьку розганяєте (цікаво, чому?) :
1. Пуски ракет можно проводит не входя в радиус поражения противокорабельных.
2. Ракетные крейсера можно окружить гражданскими сухогрузами (что к стати и делают путинисты)
3. Пуски можно проводить с подводных лодок и/или с воздуха.
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12.06.2022 12:37 Ответить
 
 