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Ракетный удар по Тернопольщине: Пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетного удара по Черткову в Тернопольскую область пострадали 22 человека.
Об этом во время брифинга сообщил глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.
Вчера, в 21:46 на Тернопольщину был произведен ракетный обстрел, город Чортков. Было четыре прилета. Предварительно все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта, а также гражданских. Пострадали 4 пятиэтажных дома с гражданским населением. Жертв пока нет, пострадали 22 человека. Они были госпитализированы и оказана медицинская помощь", - отметил он.
По словам главы ОВА, среди пострадавших есть ребенок 12 лет.
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1. Пуски ракет можно проводит не входя в радиус поражения противокорабельных.
2. Ракетные крейсера можно окружить гражданскими сухогрузами (что к стати и делают путинисты)
3. Пуски можно проводить с подводных лодок и/или с воздуха.