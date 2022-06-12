Ракетный удар по Тернопольщине: Пострадали 22 человека, в том числе 12-летний ребенок

В результате ракетного удара по Черткову в Тернопольскую область пострадали 22 человека.

Об этом во время брифинга сообщил глава ОВА Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

Вчера, в 21:46 на Тернопольщину был произведен ракетный обстрел, город Чортков. Было четыре прилета. Предварительно все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта, а также гражданских. Пострадали 4 пятиэтажных дома с гражданским населением. Жертв пока нет, пострадали 22 человека. Они были госпитализированы и оказана медицинская помощь", - отметил он.

По словам главы ОВА, среди пострадавших есть ребенок 12 лет.

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