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Бердянск (400) взрыв (6094)

Оккупанты заявляют, что взрывы в Бердянске произошли в результате короткого замыкания на электроподстанции.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

Оккупанты Бердянска и их сообщники утверждают, что взрывы, которые с рассветом прогремели в городе, были следствием короткого замыкания на электроподстанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Telegram-канал оккупантов и коллаборантов "Бердянск. Официально".

Сегодня примерно в 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого вспыхнул и вышел из строя один из трансформаторов.

Экстренные службы оперативно потушили пожар.

В настоящее время часть абонентов города находится без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Утром в оккупированном Бердянске раздались три взрыва. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Слава електрикам ЗСУ 😆
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12.06.2022 11:06
+15
Зрозуміло - стався черговий "хлопок"
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12.06.2022 10:57
+6
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12.06.2022 11:10
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Зрозуміло - стався черговий "хлопок"
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12.06.2022 10:57 Ответить
Слава електрикам ЗСУ 😆
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12.06.2022 11:06 Ответить
електро-монтерні війська України
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12.06.2022 11:09 Ответить
Хлопок с отрицательной запиткой энергосистемы?
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12.06.2022 11:09 Ответить
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12.06.2022 11:10 Ответить
Бензинчику в трансфарматорное масло для павтарить.
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12.06.2022 11:17 Ответить
Та ясно, у всьому винен дощ...
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12.06.2022 11:21 Ответить
буває і таке, дивно що візиток не шукають
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12.06.2022 11:22 Ответить
Рашисты боятся признать что не контролируют окупированный город полностью. Потому как сразу лопнет вся пропаганда что украинская армия разбита и Киев взят
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12.06.2022 11:22 Ответить
Оце русский мир вони принесли, сподіваємося що люди це оцінять і допоможуть зсу знищити всіх колаборантів
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12.06.2022 11:23 Ответить
Ну так , то так.Пусть будет короткое замыкание.Нам без разницы, как сдохнет кацапская тварь.
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12.06.2022 11:27 Ответить
І нє взриви, а хлопкі с задимлєнієм!
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12.06.2022 15:26 Ответить
 
 