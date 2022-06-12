Оккупанты заявляют, что взрывы в Бердянске произошли в результате короткого замыкания на электроподстанции.
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Оккупанты Бердянска и их сообщники утверждают, что взрывы, которые с рассветом прогремели в городе, были следствием короткого замыкания на электроподстанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Telegram-канал оккупантов и коллаборантов "Бердянск. Официально".
Сегодня примерно в 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого вспыхнул и вышел из строя один из трансформаторов.
Экстренные службы оперативно потушили пожар.
В настоящее время часть абонентов города находится без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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