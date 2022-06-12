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война (46523) Николаевская область (1868) обстрел (20073) ранение (3237)

В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки в Николаевской области ранены 9 мирных жителей, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаївщина

Под обстрелами - Николаевский и Баштанский районы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

"Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы – Широковская, Березнегуватская, Куцурубская громады.

В целом за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, они получают необходимую помощь.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 261 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 78 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Гамазеева.

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По великому рахунку Шановні, нас товкмачуть носом в те,що будь,яке лайно може перетворити наше існування,будь якої миті!!! Небхідно використовувати урок
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12.06.2022 11:22 Ответить
Еретворити наше існування в ніщо,будь,якої миті
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12.06.2022 11:23 Ответить
Прикольне відео.
Як збирались здати Україну.
Борис Філатов. Перші дні війни. "Зум-нарада для своїх"
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12.06.2022 11:39 Ответить
ЕС и НАТО, тем более Штаты , должны понимать, что ядерная война это будущее ( возможно ближайшее). Миру не нужны ничего не решающие организации, не нужны суды - не способные ничего сделать ,клуб балаболов ОБСЕ. Нужно создать международную организацию , где закон обязателен для всех, общие цели и интересы - выше приоритетов стран. Погибнет много людей- но у Человечества будет будущее,будет историческая правда, отсутствие манипуляций и пропаганды, лагерей , убийств , превращения людей в зомби - животных. Правила жёсткие - вышли из действия судов и правил- полное эмбарго на все, полная изоляция жесточайшая. Угрозы другим странам ядерным оружием и шантаж- все страны уничтожают такую страну полностью ( да погибнет несколько миллиардов - в противном случае больше). Не станет на карте несколько стран - у Человечества будет шанс. Правильно сказал кто то из поляков - если Россия нарушила Будапештский меморандум - Штаты и Англия обязаны его нарушить то же - дать Украине десяток ядерных ракет для уничтожения десятка городов России- работало бы ядерное сдерживание и раша отгребала бы и в Крыму и в Курске и в Воронеже и Ростове, перестала бы шантажировать. В противном случае Европа точно или станет ( по сути , такой же гнилой и фашистской как раша) или получит от раши ядерную войну, но гораздо более разрушительную. Бешенство ещё не научились лечить - утилизация , самое гуманное, что есть на сегодня
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12.06.2022 12:10 Ответить
Да, все вокруг обязаны. обязаны, обязаны. Вы не могли всё это переадресовать любимому Зе.
Сначала надо разобраться в своём болоте, в своём президенте, который по Конституции обязан, обязан, обязан своему народу, а не только папе с мамой, как обещал. Вот об их то он и побеспокоился. А о нас должны беспокоиться старик ДЖО и БОРИС ДЖОНСОН.
Николаев в опасности, был там хороший боевой генерал Марченко, держал защиту, так вот этот
(приличных слов нет) солнцеликий мстительный през. убрал его и, как видно, запрятал в тюрьму как и всех патриотов. или просто сдал врагу в плен как Азовцев. "Слава великому Зе!"
При таком раскладе, шановний, до ядерной войны не дойдёт, нас раньше всех сдадут.
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12.06.2022 12:47 Ответить
 
 