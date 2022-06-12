В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки в Николаевской области ранены 9 мирных жителей, - облсовет
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Под обстрелами - Николаевский и Баштанский районы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
"Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы – Широковская, Березнегуватская, Куцурубская громады.
В целом за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, они получают необходимую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 261 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 78 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Гамазеева.
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Як збирались здати Україну.
Борис Філатов. Перші дні війни. "Зум-нарада для своїх"
Сначала надо разобраться в своём болоте, в своём президенте, который по Конституции обязан, обязан, обязан своему народу, а не только папе с мамой, как обещал. Вот об их то он и побеспокоился. А о нас должны беспокоиться старик ДЖО и БОРИС ДЖОНСОН.
Николаев в опасности, был там хороший боевой генерал Марченко, держал защиту, так вот этот
(приличных слов нет) солнцеликий мстительный през. убрал его и, как видно, запрятал в тюрьму как и всех патриотов. или просто сдал врагу в плен как Азовцев. "Слава великому Зе!"
При таком раскладе, шановний, до ядерной войны не дойдёт, нас раньше всех сдадут.