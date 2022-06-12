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Оккупанты в течение двух недель планируют снести все частично разрушенные дома в Мариуполе, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Рашисты в оккупированном Мариуполе планируют сносить разрушенные их же обстрелами дома, компенсаций не будет.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"По всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов о сносе в течение двух недель с требованием на выселение. О том, куда и как будут потом переселены люди оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев снова.

Оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов во дворах многоэтажек. Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с "компенсации" на "помощь по ремонту", - отметил он.

Также, по словам Андрющенко, отопления зимой не будет, а оккупанты обещают установить палатки обогрева.

"Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тыс. человек – скорее ответ, чем вопрос. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, именно поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние или еще обсуждается план (сделать вид) онлайн-образования", - объяснил советник мэра.

Также смотрите: Рашисты ударили "Ураганами" по Донецкой области, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+5
Компенсації виплатить квартальний клоун за свій пройоб з оманських опшорів.
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12.06.2022 11:38
+3
73% мають бути ідентифіковані і з їх кишень забрано.
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12.06.2022 11:40
+3
Все зрозуміло. До зими там нікого не залишиться. Орки знищили місто а населення саме розбредеться хто куди.
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12.06.2022 12:05
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Андрющенко неперевершений
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12.06.2022 11:34 Ответить
Компенсації виплатить квартальний клоун за свій пройоб з оманських опшорів.
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12.06.2022 11:38 Ответить
73% мають бути ідентифіковані і з їх кишень забрано.
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12.06.2022 11:40 Ответить
Забери з кишень українців, а якщо не зможеш, - то відSOSи разом із бурятами...
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12.06.2022 11:46 Ответить
шустрые. помогают украинским властям: когда освободят, то меньше работы будет.
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12.06.2022 11:39 Ответить
ага, они заботятся о украинской власти
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12.06.2022 12:02 Ответить
А в чому сенс зносити будинки? Щоб що?
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12.06.2022 11:53 Ответить
они ж разрушены, в них жить нельзя
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12.06.2022 12:01 Ответить
щоб сховати свої злочини.
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12.06.2022 12:38 Ответить
фіксувати тих хто приймає участь в цьому, будуть як свідки, якщо не хочуть стати співучасниками злочинів х!йла

треба було б робити більше фото з супутника, поки погода безхмарна,
бо потім взагалі всі докази злочинів знищать
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12.06.2022 11:53 Ответить
Це можливо тільки шляхом підриву. Намагаються приховати трупи загиблих?
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12.06.2022 12:01 Ответить
Вони ще на костях будувати почнуть.
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12.06.2022 18:21 Ответить
Все зрозуміло. До зими там нікого не залишиться. Орки знищили місто а населення саме розбредеться хто куди.
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12.06.2022 12:05 Ответить
Давно пора..
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12.06.2022 13:52 Ответить
Про яке взимку, що цей уже Донбас оркам відписав
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12.06.2022 12:25 Ответить
Геноцид в дії
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12.06.2022 12:25 Ответить
Так что я не смогу теперь предъявить доказательства того, что мой дом, а также квартира полуразрушены. Компенсации не увижу.
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12.06.2022 12:38 Ответить
А у Вас была надежда? Уму непостижимо...
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12.06.2022 13:54 Ответить
А відбудувати все зруйноване, виплатити репарації, компенсації (за збитки, за життя мирних людей), часом не планує ця худоба?
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12.06.2022 13:16 Ответить
Діють по шаблону фашистів. Це колись робили німецькі фашисти, коли зносили бараки в концтаборі Бухенвальда, бо вони наводили жах на відвідувачів і придумали відмазку, що там можуть хловатися бомжі. (Це в Німеччині БОМЖі-просто смішно).Також сліди своїх злочинів знищують сьогоднішні російські фашисти і що характерно їм допомагають потомки німців і угорців, які також разом з німцями вбивали українців. Репарації до угорців заявляли?
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12.06.2022 13:49 Ответить
Ясно же, что таким каким был Мариуполь ранее, он никогда уже не станет. Два меткомбината требуют тысячи технарей, таких нет уже, или не вернутся--- а куда, жить где? Надо вложить миллиард зелени сразу и в догон три! Кто даст? Что выпускать? Тяжёлый момент истины.
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12.06.2022 13:59 Ответить
Замітають сліди своїх здочинів.
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12.06.2022 18:09 Ответить
 
 