"Доверять обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины", - германский министр Оздемир по поводу зерновых коридоров

Украина не может рассчитывать на то, что президент РФ Владимир Путин сдержит свое слово и гарантирует безопасный проход для судов с зерном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир во время визита в Киев.

Москва намекнула на возможность, что Кремль предоставит безопасный проход украинским зерновозам через Черное море в обмен на смягчение санкций Запада.

Выступая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, Оздемир сказал, что разделяет скептицизм Украины по поводу обещаний России.

"Доверять обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины", - сказал он.

После визита в Польшу 7-8 июня германский министр направился в Киев, чтобы обсудить помощь Украине и безопасные маршруты экспорта продуктов питания.

"Пока Путин блокирует морской путь, нам нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: автодороги, железные дороги и Дунай", - отметил Оздемир, добавив, что Германия "не отступит" в этом вопросе.

Чтобы активизировать усилия по вывозу украинской пшеницы из страны через Дунай, министр пообещал новые средства для финансирования расширения лабораторных мощностей в Измаиле, расположенном на берегу реки недалеко от румынской границы, чтобы минимизировать время оборота судов на границе.

Однако любое решение, кроме открытия торговых путей через Черное море, является "вторым или третьим наилучшим решением", сказал Оздемир, отметив, что даже при максимальном использовании "железнодорожный, автомобильный или речной транспорт не решат эту проблему".

"Главный вопрос – помочь Украине снова стать суверенной и независимой и вернуться на мировые рынки", - добавил Оздемир.

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