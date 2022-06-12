РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15664 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 703 15
Германия (5996) зерно (995) Россия (91193)

"Доверять обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины", - германский министр Оздемир по поводу зерновых коридоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Украина не может рассчитывать на то, что президент РФ Владимир Путин сдержит свое слово и гарантирует безопасный проход для судов с зерном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир во время визита в Киев.

Москва намекнула на возможность, что Кремль предоставит безопасный проход украинским зерновозам через Черное море в обмен на смягчение санкций Запада.

Выступая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, Оздемир сказал, что разделяет скептицизм Украины по поводу обещаний России.

"Доверять обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины", - сказал он.

После визита в Польшу 7-8 июня германский министр направился в Киев, чтобы обсудить помощь Украине и безопасные маршруты экспорта продуктов питания.

"Пока Путин блокирует морской путь, нам нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: автодороги, железные дороги и Дунай", - отметил Оздемир, добавив, что Германия "не отступит" в этом вопросе.

Чтобы активизировать усилия по вывозу украинской пшеницы из страны через Дунай, министр пообещал новые средства для финансирования расширения лабораторных мощностей в Измаиле, расположенном на берегу реки недалеко от румынской границы, чтобы минимизировать время оборота судов на границе.

Однако любое решение, кроме открытия торговых путей через Черное море, является "вторым или третьим наилучшим решением", сказал Оздемир, отметив, что даже при максимальном использовании "железнодорожный, автомобильный или речной транспорт не решат эту проблему".

"Главный вопрос – помочь Украине снова стать суверенной и независимой и вернуться на мировые рынки", - добавил Оздемир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и его литовский коллега Ландсбергис обсудили разблокировку экспорта продовольствия
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
12.06.2022 11:56
+5
Нах***** их всех послать. Если Украина согласится на *минск-3* то тогда 100% не будет ни оружия ни ЕС для Украины. Да и самой Украины не будет. ***** если закрепится на окупированных сегодня территориях, то ему останется всего один рывок для захвата и Харькова и Киева и Львова, после передышки.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:08
+5
Хто винен, невiстка! Не дзеркало винно, шо рожа крива.
У вас все виноваты, все должны, а почему с президента Зе не спросить за провалы, поинтересоваться, где наше украинское оружие, одни из лучших разработок в мире.
Главное, нагло переть, обгаживать всех, и требовать, и требовать, и требовать.
Даже не подайте, а отдайте, как гопники в подворотне. Это чья же паскудная отмашка обгаживать соседей, которые кормят за свои деньги миллионы наших беженцев?
Министр соседней страны предупреждает, что врагу верить нельзя, очевидно, не просто так.
Хочу сказать, что разведки на Западе, в Америке, профессиональные, это не товарищи президента по детскому саду, по подьезду, по гольфклубу. Стоит, хоть иногда, прислушиваться.
Разминировать то можно порты, но вместе с дорогой на Одессу. Что, мало сдали?
Всех старых боевых генералов убрали, может стоило бы вернуть и спросить, или корона на дурной голове плохо приклеена, свалиться может. Родина важнее, убогие! А разберёмся ведь!
показать весь комментарий
12.06.2022 12:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Три "хранителя" лица путина - канцлер Германии Шольц, президент Франции Макрон и премьер-министр Италии Драги, собираются посетить Украину. Вероятно будут уговаривать Зеленского на Минск-3, шантажировать поставками оружия и согласием на статус кандидата в Евросоюз для Украины.
показать весь комментарий
12.06.2022 11:50 Ответить
Пусть лучше посещают с официальным визитом мужской половой орган.
показать весь комментарий
12.06.2022 11:51 Ответить
Влучно☝
показать весь комментарий
12.06.2022 12:18 Ответить
кстати, да. Не зря же всей троицей едут, это не может быть совпадением.
показать весь комментарий
12.06.2022 11:52 Ответить
А ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой извести его хотят...
показать весь комментарий
12.06.2022 11:53 Ответить
Нах***** их всех послать. Если Украина согласится на *минск-3* то тогда 100% не будет ни оружия ни ЕС для Украины. Да и самой Украины не будет. ***** если закрепится на окупированных сегодня территориях, то ему останется всего один рывок для захвата и Харькова и Киева и Львова, после передышки.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:08 Ответить
*минск-3* априори предусматривает демилитаризацию и поставки западного оружия Украине. Так же как и запрет вступление Украины в НАТО и ЕС. Так что шантажировать Украину что если она не подпишет капитуляцию то не дадут оружия это маразм. Это все равно что доктор будет предлагать больному сделать эфтаназию иначе он не будет его лечить.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:13 Ответить
Драгі ні
показать весь комментарий
12.06.2022 12:28 Ответить
Пристукните или придушите Шольца, тогда вопросы и будет решаться.
показать весь комментарий
12.06.2022 11:52 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 11:56 Ответить
Клісрони були потрібні щоб Пороха посадити.
А закрити небо зобов'язані Європа, НАТО, США, та Roshen.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:02 Ответить
Оздемір - це родич Одоакра?
показать весь комментарий
12.06.2022 12:01 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 13:43 Ответить
Хто винен, невiстка! Не дзеркало винно, шо рожа крива.
У вас все виноваты, все должны, а почему с президента Зе не спросить за провалы, поинтересоваться, где наше украинское оружие, одни из лучших разработок в мире.
Главное, нагло переть, обгаживать всех, и требовать, и требовать, и требовать.
Даже не подайте, а отдайте, как гопники в подворотне. Это чья же паскудная отмашка обгаживать соседей, которые кормят за свои деньги миллионы наших беженцев?
Министр соседней страны предупреждает, что врагу верить нельзя, очевидно, не просто так.
Хочу сказать, что разведки на Западе, в Америке, профессиональные, это не товарищи президента по детскому саду, по подьезду, по гольфклубу. Стоит, хоть иногда, прислушиваться.
Разминировать то можно порты, но вместе с дорогой на Одессу. Что, мало сдали?
Всех старых боевых генералов убрали, может стоило бы вернуть и спросить, или корона на дурной голове плохо приклеена, свалиться может. Родина важнее, убогие! А разберёмся ведь!
показать весь комментарий
12.06.2022 12:30 Ответить
А Зеленський так не думав, та й і зараз, мабуть, не думає. Зе усе в очі хотів заглянути *****.
показать весь комментарий
12.06.2022 13:42 Ответить
 
 