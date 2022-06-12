Поставки тяжелого вооружения - инвестиции в безопасность Евросоюза и мира, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал союзников как можно скорее передать Украине тяжелое вооружение.
Об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Более семисот тысяч украинцев добровольно записались в ряды Вооруженных Сил и на сегодняшний день бьют врага. Единственное, что нам нужно – это оружие. Ибо с голыми руками на танки, на пушки, на вертолеты, на бомбы, на крылатые ракеты тяжело идти. Мы должны сломать сейчас это соотношение, когда, например, по утверждениям наших военных, на Северодонецком направлении количество артиллерии россиян в двадцать раз больше, чем количество нашей украинской артиллерии. Количество боеприпасов, снарядов для этой артиллерии в сорок раз больше", - подчеркнул он.
По словам Порошенко, украинцы удивили мир и останавливают российских захватчиков.
"Они обещали, что то к 9 мая – Дню победы, то к 12 июня – дню россии они захватят по крайней мере Донецкую и Луганскую области. Наши войска вгрызлись в землю и не дают этого. И когда мы получим оружие, мы перейдем в контрнаступление. Мы выбросим российских варваров с украинской земли. Мы защитим Украину. Мы защитим Европу, включая защиту Франции. Мы защитим мир. И сейчас речь идет не о помощи Украине - речь идет об инвестициях в собственную безопасность Франции, Европейского Союза и мира. Помогите нам защитить вас" , – призвал Порошенко.
"Мы умеем сражаться, мы умеем побеждать и мы победим" - подытожил лидер "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
"Ми перебуваємо у процесі ремонту 100 бойових машин піхоти Marder, перші машини вже готові. Коли та куди він має бути доставлений, вирішує федеральний уряд", - сказав Паппергер
Шольц Гніда лиса нічого не дасть, щось ще придумає відмазку якусь. особисто стане на кордоні на дорозі, щоб не пускати
При Шрьодері спочатку було біля 3 500 Леопардів 2, а зараз залишилось біля 350 на ходу.
Леопарди розпродувались по ціні металолому!!!!
"Декілька місяців ДО війни"
із цитатами про шашлики
Маємо самі скласти цю книжку та опублікувати
Нічого,в обмін на якийсь жирний транш(з обіцянкою заплющити очі на його використаня),
можуть забажати сраку Бені.
І віддадуть,аж бігом!
Як це працювало у 2015-2018 роках.
Звісно це тяжко,переконати європейців,що зе - це не Україна.
Мюнхен
19.02.2022
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
ти помилився ресурсом
нах пійшов гандон штопаний
Это не клянчанье, а приглашение к соместной работе, с гарантией дальнейшей победы.
Увы, всё могло бы быть по другому, он не сдаётся и не сдаст, он воин.
Если, конечно, эти зелёные жабы с украинским отделом ФСБ, эта местечковая жлобня, не навредят ему. Они не любят умных, уж слишком контрастируют на их фоне.
Если в Германии "зелёные" - это любимые политики, то в Украине - это дорога в ад.
зрадники 😡
Например, переизбрать в качестве спикера рады, а клоун должен подать в отставку и пойти на фронт, искуплять вину за те жертвы, которые случились в результате его халатной бездеятельности и саботажа.