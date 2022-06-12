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РФ изменила тактику набора в ДРГ: преимущественно это украиноязычные жители из ОРДЛО и Крыма, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Россия изменила тактику диверсионно-разведовательных групп в Украине. Теперь в диверсантов набирают украиноязычных жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

"Сейчас изменила тактику РФ, в основном это люди (диверсанты, - ред.) - бывшие граждане Украины, достаточно долго проживавшие в оккупированных Донецке, Луганске и Крыму. И один из главных критериев, по которым отбирают этих людей - это, как минимум, понимание, и умение разговаривать на украинском языке", - рассказал он.

По словам Денисенко, это делается для того, чтобы диверсантов было труднее спутать с другими украинцами.

"Сначала мы помним, что в основном это были русские, которые даже теоретически не могли произнести некоторые слова, которые и стали нашим условным паролем - "паляница", "Укрзализныця" и так далее", - подчеркнул он.

Спикер МВД добавил, что за три месяца войны в Украине насчитали более сотни диверсионных групп.

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Топ комментарии
+33
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12.06.2022 13:19
+13
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12.06.2022 13:38
+12
У нас же біженців з відповідним статусом нема, так? А чому? У нас тільки внутрішньо переміщенні особи. І скільки там сепарів хз. Все очевидно, але не на часі.
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12.06.2022 13:24
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12.06.2022 13:19 Ответить
Так вони ж там 8 років без мови, на паляниці одразу попадуться
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12.06.2022 13:22 Ответить
На что рассчитывают террористы с окупированных территорий? Рано или поздно наказание их настигнет. Даже после окончания войны их будет отлавливать Интерпол по всему миру и даже на Рашке когда там сменится власть и передавать в Украину для суда и надеюсь максимального наказания.
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12.06.2022 13:23 Ответить
там чЛенин в голове и колбаса по 2.20. Других мыслей нет.
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12.06.2022 14:53 Ответить
У нас же біженців з відповідним статусом нема, так? А чому? У нас тільки внутрішньо переміщенні особи. І скільки там сепарів хз. Все очевидно, але не на часі.
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12.06.2022 13:24 Ответить
Біженці - це іноземні громадяни, а громадяни України, яки полишили свої домівки через війну та переїхали в межах країни - це переміщені особи.
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12.06.2022 14:31 Ответить
Сепарів повно, навіть ті, які всі 8 років жили майже біля 0, всеодно вони чекали на москальню і якщо втекли зараз не у Крим, ні в РБ, ні на московщину всеодно винуватять Україну у війні і вважають ЗСУ вбивцями, що найнеприємніше.
Я не розумію їхню жагу до благ цивілізації країн з розвинутою демократією їхніх надбань у науці, техніці тощо і незрозумілої мені любові до країни вбивці, яка нічого не вміє лише недбало копіювати чиїсь дії або чисто мародерити.
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12.06.2022 15:36 Ответить
Кожен українець встромить вили в сраку окупанта перед смертю! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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12.06.2022 13:27 Ответить
"щоб диверсантів було важче сплутати з іншими українцями". Джерело: https://censor.net/ua/n3347471

Легше сплутати, а не важче.
 Все одно на лобі буде написано КАЦАП.
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12.06.2022 13:28 Ответить
Господи, опять этот придурок Денисенко несет какую-то чушь...
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12.06.2022 13:29 Ответить
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12.06.2022 13:38 Ответить
так они свои белые повязки и делают.
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12.06.2022 14:54 Ответить
Пора прекратить нести бредятину и чушь. В стране война с 14 г! Эта шобла бывших прежде всего мотивирована очень---отомстить, ясно же. Кем были всегда, теми и остаются! Отсюда и тяжёлые бои по донбалласту как нигде! И нарастает. Очевидно же. Вводить срочно трибуналы, военно-полевые суды. Отменить пожизненное на растрел по таким преступлениям! Или они нас, или мы их. Победителей не судят! Патронов не жалеть! В плен не брать! Кто не с нами--- тот против нас! Этим установкам тысяча лет. Так побеждают!
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12.06.2022 13:41 Ответить
Пора прекратить нести бредятину и чушь.

Борис, подайте пример. )
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12.06.2022 13:44 Ответить
Слышь солдатик, я ещё помню как выглядели денежки, что мыкыта потом поменял в 1961г один к десяти. 1 руб был как средний блокнот, а новый жёлтый такой был хрустящий и маленький, всем нравился. Шнурки проверь на берцах, а то в атаку скоро тебе. Я переживаю траншейный ты наш!
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12.06.2022 16:49 Ответить
Бориска! Собака що гавкає - рідко здатна вкусить! Мої земляки неофіційно і мовчки це роблять - але не чешуть язиками в Інтернет
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12.06.2022 13:57 Ответить
Ordinarius provocateur
Реєстрація: 25.04.2022
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12.06.2022 14:13 Ответить
Ну й навіщо здав земляків? Не треба чесати язиком в інтернеті.
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12.06.2022 16:14 Ответить
Я уже 3 месяца в одном очень большом городе, и вижу хлопцев оттуда, в очередях за ВПО, выплатами, едой итд. И слышу разговоры их часто. Жаль нельзя печатать, много и трудно поверить о чём, многие с наших территорий донбалласта.
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12.06.2022 16:41 Ответить
Дрг вже давно в центрі Києва: татаров, дємченко, дєрьмак, баканов, наумов, хламідія, гетьманцев, бужанський, дубінський
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12.06.2022 13:54 Ответить
та тут на Цензорі за останні місяці теж набігло україномовних ДРГ достатньо...
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12.06.2022 14:09 Ответить
"По словам Денисенко, это делается для того, чтобы диверсантов было труднее спутать с другими украинцами".

А может всё-таки - "легче спутать", а не "труднее". В противном случае теряется весь смысл.
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12.06.2022 14:23 Ответить
не умничай
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12.06.2022 14:55 Ответить
манкурты так быстрее закончатся, давайте уже Матвиенко Вальку привлекайте, нехер ей там заседать, пусть на фронте отрабатывает уже
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12.06.2022 15:03 Ответить
Ордловский алкаш это все равно не замена опытному оперативнику. Скорее всего и задач уже другие. Попроще.
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12.06.2022 15:40 Ответить
Своїми грошима МінСоцПолітики виростило та викохало рашистських деверсантів,ой!вибачте!"нашіх людєй в окупаціі".
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12.06.2022 16:23 Ответить
Что, сколько челюсть не оперируй все равно па-ли-ни-тся получается
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12.06.2022 18:28 Ответить
 
 