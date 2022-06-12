РФ изменила тактику набора в ДРГ: преимущественно это украиноязычные жители из ОРДЛО и Крыма, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия изменила тактику диверсионно-разведовательных групп в Украине. Теперь в диверсантов набирают украиноязычных жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.
"Сейчас изменила тактику РФ, в основном это люди (диверсанты, - ред.) - бывшие граждане Украины, достаточно долго проживавшие в оккупированных Донецке, Луганске и Крыму. И один из главных критериев, по которым отбирают этих людей - это, как минимум, понимание, и умение разговаривать на украинском языке", - рассказал он.
По словам Денисенко, это делается для того, чтобы диверсантов было труднее спутать с другими украинцами.
"Сначала мы помним, что в основном это были русские, которые даже теоретически не могли произнести некоторые слова, которые и стали нашим условным паролем - "паляница", "Укрзализныця" и так далее", - подчеркнул он.
Спикер МВД добавил, что за три месяца войны в Украине насчитали более сотни диверсионных групп.
Пожалуйста, подождите...
Я не розумію їхню жагу до благ цивілізації країн з розвинутою демократією їхніх надбань у науці, техніці тощо і незрозумілої мені любові до країни вбивці, яка нічого не вміє лише недбало копіювати чиїсь дії або чисто мародерити.
Легше сплутати, а не важче.
Все одно на лобі буде написано КАЦАП.
Борис, подайте пример. )
Реєстрація: 25.04.2022
А может всё-таки - "легче спутать", а не "труднее". В противном случае теряется весь смысл.